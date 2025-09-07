Мастера ужасов: 13 режиссеров, изменивших облик хоррора

85 лет назад, 7 сентября 1940 года, родился Дарио Ардженто — один из самых прославленных мастеров ужаса в истории кино. В 1960-е и 1970-е итальянский гуру джалло изменил облик хоррора с такими американскими мастерами, как Джордж Ромеро и Тоуб Хупер, которые ушли из жизни одним летом восемь лет назад. Вспоминаем материал о 13 режиссерах, сильно повлиявших на жанр и избавивших его от наивности, присущих лентам 1930-1940-х. Праздник смерти пополам с социальным комментарием, рождение слэшера, джалло и других поджанров, появление на свет культовых маньяков и редизайн известных монстров — всё это случилось еще полвека назад
.
Дарио Ардженто
Продолжатель итальянской кинематографической династии (отец и дядя были продюсерами) начал свой творческий путь в качестве кинокритика и сценариста спагетти-вестернов. Но всё изменилось, когда в 1970-м он снял свою первую картину - джалло «Птица с хрустальным оперением»
. Данный жанр стал коронным номером мастера, как и его руки в кадре, всегда принадлежавшие убийцам, душащим и кромсающим жертв. Спустя семь лет «Висконти насилия»
впервые обратился к чистому жанру хоррора, сняв «Подозрение»
с прекрасной Джессикой Харпер
. За ним последовали ещё более фантасмагоричная «Преисподняя»
(спецэффекты к фильму создал Марио Бава
) и «Феномен»
с юной Дженнифер Коннелли
, считающийся одним из самых личных фильмов маэстро. В 1990 году Ардженто вместе с Джорджем Ромеро создал альманах «Два злобных взгляда», посвящённый творчеству Эдгара Аллана По
. Кроме того, на его счету экранизации «Призрака Оперы» Гастона Леру
и «Дракулы» Брэма Стокера
, а также «Мать слёз»
, завершившая его инфернальную трилогию о Трёх матерях, — во всех трёх лентах сыграла его дочь Азия
. В качестве продюсера он помог раскрыться в полной мере другому известному мастеру жанра Ламберто Баве
, работавшему в 80-х над брутальной дилогией «Демоны»
. В нулевых стал одним из постановщиков телевизионного альманаха «Мастера ужасов». Ардженто, как и многие мастера джалло, оказал большое влияние на жанр слэшера, возникший в американском кино в середине 70-х. Большинство находок маэстро также использовали в своих работах Квентин Тарантино
и другие режиссёры.
Смотреть онлайн
Матери слез — один из новейших фильмов Дарио Ардженто
Клайв Баркер
Британский фантаст, написавший за свою жизнь немало страшных историй, известен не только как писатель. Начинал он в качестве драматурга, сам ставил спектакли и играл в театре. Впервые соприкоснулся с кино ещё в те времена, когда основал театральную труппу The Dog Company
. Вместе с друзьями из труппы он снял свои первые любительские короткометражные фильмы «Саломея
» и «Запретный
», в которых уже чувствовался его мрачный стиль. После пары неудачных экранизаций его произведений («Подземный мир»
, «Царь зла»
) писатель решил сам снимать фильмы, основанные на его бестселлерах. В 1987 году появился легендарный «Восставший из ада»
, поставленный Баркером по своему небольшому роману. Благодаря данной ленте на свет появился зловещий Пинхэд, которого в большинстве случаев играл друг детства Баркера Даг Брэдли
, а всего вышло восемь сиквелов этого мрачного шедевра. Клайв Баркер также является режиссёром таких хорроров, как «Ночной народ»
и «Повелитель иллюзий»
, а также сценаристом «Кэндимэна»
, «Полуночного экспресса»
, «Книги крови»
и других лент. Помимо кино и литературы, мастер принимал активное участие в создании компьютерных игр Clive Barker's Nightbreed: The Action Game
, Clive Barker's Nightbreed: The Interactive Movie
, Clive Barker’s Undying
и Clive Barker’s Jericho
. До сих пор некоторые зрители впадают в шок при виде разлагающегося трупа Фрэнка Коттона в исполнении Шона Чапмана
.
Смотреть онлайн
Фильмы Клайва Баркера и экранизации его романов
Стюарт Гордон
Один из главных кино-певцов творчества культового писателя Говарда Филлипса Лавкрафта
свой творческий путь начал на театральных подмостках в качестве постановщика скандальных и странных спектаклей «Питер Пэн»
, «Платок!»
, «Доктор Странность»
, «Тор»
, «Кровавая Бесс»
и «Фанаты с трибун»
. В 1985-м знакомство с начинающим продюсером Брайаном Юзны
переросло в многолетнее кинематографическое сотрудничество. Вместе на основе повести Лавкрафта «Герберт Уэст — реаниматор»
они создали знаменитого «Реаниматора»
, сиквелы которого Гордон доверил снимать Юзне, ставшему впоследствии ещё одним успешным хоррор-мейкером благодаря картинам «Общество»
, «Книга мертвых
» и «Дантист»
. Впоследствии Стюарт Гордон снял ещё несколько лент по произведениям Лавкрафта («Извне»
, «Урод в замке»
и «Дагон»
), а также адаптации рассказов Эдгара Аллана По («Колодец и маятник»
, «Чёрный кот»
). Кроме того, на его счету «Куклы»
, давшие старт популярной хоррор-серии «Повелитель кукол»
, и «Король муравьев
». Помимо ужасов, режиссёр успешно работал на ниве фантастики, сняв «Крепость
» и «Космических дальнобойщиков»
, а также написав сценарии к семейному фильму «Дорогая, я уменьшил детей»
и «Похитителям тел»
, которых создал Абель Феррара
на основе классической ленты 50-х «Вторжение похитителей тел»
. Разумеется, в нулевых его пригласили поучаствовать в альманахе «Мастера ужасов».
Джо Данте
Ученик первооткрывателя талантов Роджера Кормана
впоследствии превратился в одного из гуру семейного кино благодаря стараниям небезызвестного Стивена Спилберга
. Но начинал он именно с фильмов ужасов. В 1978 году его стараниями появились оригинальные «Пираньи»
, которые позднее обзавелись сиквелом Джеймса Кэмероном
и ремейком Александра Ажа
. Спустя три года постановщик выпустил «Вой»
по одноимённому произведению Гэри Брэнднера
с Ди Уоллас
в роли тележурналистки, обнаружившей в Калифорнии коммуну оборотней. В течение 30 лет лента обзавелась семью сиквелами. Оба фильма привлекли внимание Спилберга, и кудесник позвал Данте снимать вместе с ним киноверсию «Сумеречной зоны»
. Под влиянием мастера семейного кино режиссёр внёс в свою знаменитую дилогию «Гремлины»
много юмора и постмодернистских отсылок к другим фильмам, дабы смягчить страшный сюжет о злобных существах-хулиганах. Затем он на долгое время расстался с фильмами ужасов, но в новом веке всё-таки вернулся к прославившему его жанру, создав один из эпизодов «Мастеров ужасов», а также молодёжные ужастики «Врата»
и «Моя девушка — зомби»
, которые, к сожалению, выглядят лишь блеклым воспоминанием о былом величии Джо Данте.
Смотреть онлайн
«Предместье» Джо Данте с Томом Хэнксом
Руджеро Деодато
Несмотря на то, что этот итальянский кинорежиссёр и сценарист не позиционирует себя как хоррор-мейкер, зрители его всё равно помнят не иначе как «Месье Каннибала». Хотя для него начиналось всё серьёзно — с работы помощником режиссёра у самого Роберто Росселлини и сотрудничества с Джозефом Лоузи
и другими мастерами. Первым самостоятельным фильмом Деодато стал «Урсус, ужас Киргизии»
(1964), который он доснял в 1964 году после ухода Антонио Маргерити
. В начале карьеры режиссёр предпочитал снимать музыкальные комедии и приключения, а также работал на телевидении, но в 1977-м из-за поисков новых почти незатронутых в кино тем, которые могли бы принести доход, осуществил постановку своего первого фильма ужасов про каннибалов «Последний мир каннибалов»
. Через два года появился скандальный «Ад каннибалов»
, повлиявший на многих кинематографистов, включая его соотечественника Умберто Ленци
, который по горячим следам снял «Съеденных заживо
» и «Каннибалов»
, и Элая Рота
, создавшего оммаж Деодато под названием «Зелёный ад»
. Сам же режиссёр впоследствии поставил такие хорроры, как «Дом на краю парка»
, «Лагерь ужаса»
и «Призрак смерти»
. Его также можно лично увидеть во втором «Хостеле»
.
Джон Карпентер
Один из выдающихся американских режиссёров, прекрасно чувствующий себя и в научной фантастике, и в хорроре, оказал значительное влияние на развитие независимого американского кинематографа в конце XX века. Джефф Николс
, Гильермо дель Торо
и Тарантино считают его своим кумиром, а создатели игры Dead Space 3
называли в качестве источников вдохновения «Хэллоуин»
, «Туман»
и «Нечто»
. Творчеством мастера навеяны также такие фильмы, как «Специальный полуночный выпуск»
, «Гость»
и многие другие. Первый же его фильм ужасов — слэшер 1978 года «Хэллоуин» — наделал много шума и прославил Джейми Ли Кёртис
. Впоследствии у ленты появилось восемь продолжений и два ремейка, созданных Робом Зомби
. Следующим хоррором мастера стал «Туман», навеянный британским фильмом ужасов 1958 года «Ужас Тролленберга»
. Он также экранизировал роман Стивена Кинга «Кристина»
и рассказ Джона Кэмпбелла «Кто там?»
(«Нечто»), поставил «Князя тьмы»
и оммаж творчеству Лавкрафта и Кинга под названием «В пасти безумия»
. В 1993-м вместе с Тоубом Хупером создал телевизионный фильм-антологию «Мешки для трупов
». На его счету также хоррор-боевик «Вампиры»
, фантастический хоррор «Призраки Марса»
и несколько эпизодов «Мастеров ужасов». Последней пугающей лентой мастера на данный момент является «Палата»
с Эмбер Хёрд
. Кроме того, Карпентер выступил консультантом для компьютерной игры F.E.A.R. 3
.
Смотреть онлайн
Фильмы Джона Карпентера
Дон Коскарелли
Главным творением данного режиссёра, продюсера и сценариста стал «Фантазм»
, созданный им в 1979 году с помощью своего отца (он был инвестиционным консультантом), давшего на съёмки 300 тысяч долларов. С тех пор вокруг Коскарелли собралась группа единомышленников (Реджи Баннистер
, Майкл Болдуин
и Ангус Скримм
), вместе с которыми он создал ещё четыре фильма культовой серии, последний из которых — «Фантазм 5: Опустошитель»
— вышел в 2016-м. Зритель запомнил эти ленты благодаря Верзиле — пугающему хранителю врат в чуждый человечеству мир, любившему зловеще зазывать главного героя («Boooooooooooyyyyyyyyyyyy»
). На счету постановщика также комедийный фильм ужасов «Бабба Хо-Теп»
с Брюсом Кэмпбеллом
в образе Элвиса Пресли и экранизация одноимённого романа Дэвида Вонга «В финале Джон умрет»
с Полом Джаматти
и Кланси Брауном
. Разумеется, нашлось место Коскарелли и в антологии «Мастера ужасов».
Уэс Крэйвен
Этот мастер ужасного, ушедший от нас 30 августа 2015
года, не нуждается в особом представлении, поскольку неоднократно оказал огромное влияние на массовую культуру второй половины двадцатого века. Все его знают, как отца Фредди Крюгера и автора культовой серии «Крик»
. В кино пришёл вместе с Шоном Каннингэмом
, будущим создателем фильмов об убийце в хоккейной маске по имени Джейсон Вурхиз
. В 1971-м они сняли драму «Вместе»
. Через год появляется первый хоррор мастера «Последний дом слева»
, чей сюжет неоднократно использовали в американском и итальянском кино, а затем появился в обновлённом виде в ремейке 2009 года
. В 1977-м вышла первая часть дилогии «У холмов есть глаза»
, которая впоследствии была адаптирована для современного зрителя Александром Ажа
. И, наконец, в 1984-м появился первый «Кошмар на улице Вязов»
, придавший инфернальному злу очарование Роберта Ингланда
(ремейк
не в счёт). На счету режиссёра также такие пугающие ленты, как «Незнакомец в нашем доме»
, «Смертельное благословение»
, «Приглашение в ад»
, «Смертельный друг»
, «Змей и радуга»
, «Электрошок»
, «Люди под лестницей»
и многие другие. В 90-е он реабилитировал жанр слэшера, создав популярную молодёжную хоррор-серию «Крик», которая затем была перенесена
им на телевизионный экран вместе с Кевином Уильямсоном
, сценаристом оригинального фильма. Его также часто можно встретить в качестве актёра. В частности, его снимали Кевин Смит
и Джордж Ромеро.
Смотреть онлайн
Фильмы Уэса Крэйвена
Сэм Рейми
Ещё один постановщик, прельстившийся вслед за Данте престижем и истеблишментом мейнстрима. Впрочем, он и в блокбастерах находил возможность похулиганить. Прославился в 1981 году благодаря «Зловещим мертвецам»
, которые являлись ремейком его собственной короткометражки «В лесах
» с тем же Брюсом Кэмпбеллом, запомнившимся многим как Эш Уильямс (где-то нервно икает одна из героинь Mass Effect
). Успех первой части позволил Рейми снять ещё два фильма про злоключения Эша, а совсем недавно серия возродилась в виде сериала «Эш против Зловещих мертвецов»
, который пришёлся по душе многим зрителям из-за брутальности и кровавости. Помимо нашумевшей трилогии и её телевизионного продолжения, Сэм также снял мистический триллер «Дар»
и хоррор «Затащи меня в ад»
, вернувший его в нулевые к истокам творчества. Его также можно встретить в качестве актёра в «Мешках для трупов», комедийном ужастике Джона Лэндиса «Кровь невинных»
, двух частях трилогии «Маньяк-полицейский»
и слэшере «Незваный гость
». Выступил продюсером таких успешных хорроров, как «Шкатулка проклятия»
, «Зловещие мертвецы: Чёрная книга»
, «Полтергейст»
и «Не дыши»
.
Смотреть онлайн
Фильмы Сэма Рейми
Джордж Ромеро
Отец современных зомби покинул наш мир 16 июля
текущего года. Его творческий путь начался в 60-х годах, когда он с друзьями создал Image Ten Productions, при чьей помощи накопил первоначальный капитал — 100 тысяч долларов, на которые и был снят в 1967 году его дебютный полнометражный хоррор «Ночь живых мертвецов»
, навсегда изменивший взгляд на зомби. Это уже были не пассивные существа 30-х или романтические особи 40-х, а настоящие кровожадные твари, рвущие живую плоть. Впоследствии Ромеро снял сиквелы своего маленького шедевра: «Рассвет мертвецов»
(над фильмом работал Дарио Ардженто в качестве композитора, а ремейк
снял Зак Снайдер
), «День мертвецов»
, «Земля мертвецов»
, «Дневники мертвецов»
и «Выживание мертвецов
». На его счету не только нашумевшая зомби-серия, но и такие картины, как «Время ведьм
», «Безумцы»
(ремейк
вышел в 2010 году), «Мартин»
(над гримом работал Том Савини
, создавший впоследствии ремейк «Ночи живых мертвецов»
), «Обезьяна-убийца»
и «Два злобных взгляда»
. Кроме того, он экранизировал несколько произведений Стивена Кинга («Калейдоскоп ужасов»
, «Тёмная половина»
), а также засветился эпизодической ролью в культовом триллере Джонатана Демми «Молчание ягнят»
и в видеоиграх Zombie Squash
и Call of the Dead
.
Читать
Об утраченном и найденном хоррор Ромеро «Парк развлечений»
Лючио Фульчи
Культовый итальянский маэстро ужаса, который учился ремеслу у Лукино Висконти
и Микеланджело Антониони
. Сначала ему довелось поработать документалистом вместе с Карлетто Романо
, а позднее он был помощником Макса Офюльса
и Марселя Л’Эрбье
. Писал сценарии для Роберто Росселлини
, Федерико Феллини
, Марио Бавы
и Висконти, работал на комедиях с режиссёром Стено
и актёром Тото
. Фульчи прекрасно чувствовал себя и в комедии, и в вестерне, но вся его жизнь изменилась, когда в 1969 году он снял два хоррора «Одна на другой»
и «Инквизиция»
. Спустя десятилетие Фульчи снимает свой самый знаменитый фильм — «Пожиратели плоти»
. Бюджет ленты был крохотным, но благодаря настойчивости и таланту его создателей «Пожиратели плоти» получились ничем не хуже ромеровского «Рассвета мертвецов». Картина с бешеным успехом прошла по экранам всего мира и породила массу подражаний и сиквелов. Свой интерес к показу сцен насилия крупным планом Фульчи также воплотил в фильмах «Город живых мертвецов»
, «Седьмые врата ада»
, «Дом на краю кладбища»
и «Нью-йоркский потрошитель»
. Как и Альфред Хичкок
, Лючио
любил исполнять второстепенные роли в своих лентах. В последние годы своей жизни работал над новым проектом «Восковой дом»
, но внезапная смерть от диабета 13 мая 1996
года не позволила завершить начатое. После его смерти фильм завершили Дарио Ардженто
и Серджо Стивалетти
, назвав его «Восковая маска»
.
Том Холленд
Выпускник актёрской студии Ли Страсберга
долгое время перебивался эпизодическими ролями и участием в многочисленных рекламных роликах (более 200 за всю карьеру). В конце 70-х начал писать сценарии к фильмам ужасов, среди которых особняком стоит сиквел
классического «Психо»
, чью постановку осуществил Ричард Франклин
. Спустя три года, набравшись смелости, Холленд поставил «Ночь страха»
, в которой благодаря оригинальным находкам режиссёра был переиначен избитый сюжет о вампирах. Позднее у ленты появился не совсем удачный сиквел, созданный Томми Ли Уоллесом
, и приличный ремейк
с Антоном Ельчиным
, Колином Фарреллом
и Дэвидом Теннантом
. Впрочем, имя Холленда известно не только в связи с вампирской тематикой, но благодаря тому, что именно он первым открыл миру злобную куклу Чаки в «Детской игре»
, в чьей копилке уже шесть сиквелов. В 1992 году вместе с Ричардом Доннером
и Робертом Земекисом
создал альманах «Истории о сильных людях»
в стиле «Баек из склепа». Он также принимал участие в создании экранизаций произведений Стивена Кинга
(«Противостояние»
, «Лангольеры»
, «Худеющий»
) и до сих пор много работает на телевидении («Мастера ужасов», «Странные рассказы»
).
Тоуб Хупер
Культовый хоррор-мейкер оказал влияние на таких режиссеров, как Джеймс Ван
, Скотт Дерриксон
, Эдгар Райт
, Джеймс Ганн
, Кевин Смит
и многие другие. Хупер прославился в 31 год, когда в 1974-м решил создать малобюджетный фильм о маньяках, собрав молодую команду из коллег и студентов. «Техасская резня бензопилой»
была снята за пару недель и стала его пропуском в Голливуд в число признанных деятелей киноужаса. Ещё одним успешным хоррором мастера считается «Полтергейст»
, на съёмки которого его пригласил вдохновитель проекта Стивен Спилберг
. На счету режиссёра такие фильмы ужасов, как «Съеденные заживо»
, экранизации произведений Стивена Кинга «Участь Салема»
и «Давилка
», «Смертельный балаган»
, «Техасская резня бензопилой 2»
, всё те же «Мешки для трупов» и «Кошмар дома на холмах»
. Постановщик также много работал на телевидении. В частности, он поставил эпизоды для таких сериалов, как «Байки из склепа»
, «Кошмары Фредди»
и «Мастера ужасов»
. Последней работой мастера стал «Джинн
», снятый им в Арабских Эмиратах. В сентябре на экраны выйдет «Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо»
, представляющая собой приквел шедевра Хупера, чей ремейк осуществил Маркус Ниспел
в 2003 году.
обсуждение >>