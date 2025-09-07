Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Санкт-Петербург»
Мастера ужасов: 13 режиссеров, изменивших облик хоррора

7 сентября
2025 год
7 сентября 2025
85 лет назад, 7 сентября 1940 года, родился Дарио Ардженто — один из самых прославленных мастеров ужаса в истории кино. В 1960-е и 1970-е итальянский гуру джалло изменил облик хоррора с такими американскими мастерами, как Джордж Ромеро и Тоуб Хупер, которые ушли из жизни одним летом восемь лет назад. Вспоминаем материал о 13 режиссерах, сильно повлиявших на жанр и избавивших его от наивности, присущих лентам 1930-1940-х. Праздник смерти пополам с социальным комментарием, рождение слэшера, джалло и других поджанров, появление на свет культовых маньяков и редизайн известных монстров — всё это случилось еще полвека назад.

Дарио Ардженто

Мастера ужасов: 13 режиссеров, изменивших облик хоррора

Продолжатель итальянской кинематографической династии (отец и дядя были продюсерами) начал свой творческий путь в качестве кинокритика и сценариста спагетти-вестернов. Но всё изменилось, когда в 1970-м он снял свою первую картину - джалло «Птица с хрустальным оперением». Данный жанр стал коронным номером мастера, как и его руки в кадре, всегда принадлежавшие убийцам, душащим и кромсающим жертв. Спустя семь лет «Висконти насилия» впервые обратился к чистому жанру хоррора, сняв «Подозрение» с прекрасной Джессикой Харпер. За ним последовали ещё более фантасмагоричная «Преисподняя» (спецэффекты к фильму создал Марио Бава) и «Феномен» с юной Дженнифер Коннелли, считающийся одним из самых личных фильмов маэстро. В 1990 году Ардженто вместе с Джорджем Ромеро создал альманах «Два злобных взгляда», посвящённый творчеству Эдгара Аллана По. Кроме того, на его счету экранизации «Призрака Оперы» Гастона Леру и «Дракулы» Брэма Стокера, а также «Мать слёз», завершившая его инфернальную трилогию о Трёх матерях, — во всех трёх лентах сыграла его дочь Азия. В качестве продюсера он помог раскрыться в полной мере другому известному мастеру жанра Ламберто Баве, работавшему в 80-х над брутальной дилогией «Демоны». В нулевых стал одним из постановщиков телевизионного альманаха «Мастера ужасов». Ардженто, как и многие мастера джалло, оказал большое влияние на жанр слэшера, возникший в американском кино в середине 70-х. Большинство находок маэстро также использовали в своих работах Квентин Тарантино и другие режиссёры.

Смотреть онлайн Матери слез — один из новейших фильмов Дарио Ардженто
Клайв Баркер

Мастера ужасов: 13 режиссеров, изменивших облик хоррора

Британский фантаст, написавший за свою жизнь немало страшных историй, известен не только как писатель. Начинал он в качестве драматурга, сам ставил спектакли и играл в театре. Впервые соприкоснулся с кино ещё в те времена, когда основал театральную труппу The Dog Company. Вместе с друзьями из труппы он снял свои первые любительские короткометражные фильмы «Саломея» и «Запретный», в которых уже чувствовался его мрачный стиль. После пары неудачных экранизаций его произведений («Подземный мир», «Царь зла») писатель решил сам снимать фильмы, основанные на его бестселлерах. В 1987 году появился легендарный «Восставший из ада», поставленный Баркером по своему небольшому роману. Благодаря данной ленте на свет появился зловещий Пинхэд, которого в большинстве случаев играл друг детства Баркера Даг Брэдли, а всего вышло восемь сиквелов этого мрачного шедевра. Клайв Баркер также является режиссёром таких хорроров, как «Ночной народ» и «Повелитель иллюзий», а также сценаристом «Кэндимэна», «Полуночного экспресса», «Книги крови» и других лент. Помимо кино и литературы, мастер принимал активное участие в создании компьютерных игр Clive Barker's Nightbreed: The Action Game, Clive Barker's Nightbreed: The Interactive Movie, Clive Barker’s Undying и Clive Barker’s Jericho. До сих пор некоторые зрители впадают в шок при виде разлагающегося трупа Фрэнка Коттона в исполнении Шона Чапмана.

Смотреть онлайн Фильмы Клайва Баркера и экранизации его романов
Стюарт Гордон

Мастера ужасов: 13 режиссеров, изменивших облик хоррора

Один из главных кино-певцов творчества культового писателя Говарда Филлипса Лавкрафта свой творческий путь начал на театральных подмостках в качестве постановщика скандальных и странных спектаклей «Питер Пэн», «Платок!», «Доктор Странность», «Тор», «Кровавая Бесс» и «Фанаты с трибун». В 1985-м знакомство с начинающим продюсером Брайаном Юзны переросло в многолетнее кинематографическое сотрудничество. Вместе на основе повести Лавкрафта «Герберт Уэст — реаниматор» они создали знаменитого «Реаниматора», сиквелы которого Гордон доверил снимать Юзне, ставшему впоследствии ещё одним успешным хоррор-мейкером благодаря картинам «Общество», «Книга мертвых» и «Дантист». Впоследствии Стюарт Гордон снял ещё несколько лент по произведениям Лавкрафта («Извне», «Урод в замке» и «Дагон»), а также адаптации рассказов Эдгара Аллана По («Колодец и маятник», «Чёрный кот»). Кроме того, на его счету «Куклы», давшие старт популярной хоррор-серии «Повелитель кукол», и «Король муравьев». Помимо ужасов, режиссёр успешно работал на ниве фантастики, сняв «Крепость» и «Космических дальнобойщиков», а также написав сценарии к семейному фильму «Дорогая, я уменьшил детей» и «Похитителям тел», которых создал Абель Феррара на основе классической ленты 50-х «Вторжение похитителей тел». Разумеется, в нулевых его пригласили поучаствовать в альманахе «Мастера ужасов».

Джо Данте

Мастера ужасов: 13 режиссеров, изменивших облик хоррора

Ученик первооткрывателя талантов Роджера Кормана впоследствии превратился в одного из гуру семейного кино благодаря стараниям небезызвестного Стивена Спилберга. Но начинал он именно с фильмов ужасов. В 1978 году его стараниями появились оригинальные «Пираньи», которые позднее обзавелись сиквелом Джеймса Кэмероном и ремейком Александра Ажа. Спустя три года постановщик выпустил «Вой» по одноимённому произведению Гэри Брэнднера с Ди Уоллас в роли тележурналистки, обнаружившей в Калифорнии коммуну оборотней. В течение 30 лет лента обзавелась семью сиквелами. Оба фильма привлекли внимание Спилберга, и кудесник позвал Данте снимать вместе с ним киноверсию «Сумеречной зоны». Под влиянием мастера семейного кино режиссёр внёс в свою знаменитую дилогию «Гремлины» много юмора и постмодернистских отсылок к другим фильмам, дабы смягчить страшный сюжет о злобных существах-хулиганах. Затем он на долгое время расстался с фильмами ужасов, но в новом веке всё-таки вернулся к прославившему его жанру, создав один из эпизодов «Мастеров ужасов», а также молодёжные ужастики «Врата» и «Моя девушка — зомби», которые, к сожалению, выглядят лишь блеклым воспоминанием о былом величии Джо Данте.

Смотреть онлайн «Предместье» Джо Данте с Томом Хэнксом
Руджеро Деодато

Мастера ужасов: 13 режиссеров, изменивших облик хоррора

Несмотря на то, что этот итальянский кинорежиссёр и сценарист не позиционирует себя как хоррор-мейкер, зрители его всё равно помнят не иначе как «Месье Каннибала». Хотя для него начиналось всё серьёзно — с работы помощником режиссёра у самого Роберто Росселлини и сотрудничества с Джозефом Лоузи и другими мастерами. Первым самостоятельным фильмом Деодато стал «Урсус, ужас Киргизии» (1964), который он доснял в 1964 году после ухода Антонио Маргерити. В начале карьеры режиссёр предпочитал снимать музыкальные комедии и приключения, а также работал на телевидении, но в 1977-м из-за поисков новых почти незатронутых в кино тем, которые могли бы принести доход, осуществил постановку своего первого фильма ужасов про каннибалов «Последний мир каннибалов». Через два года появился скандальный «Ад каннибалов», повлиявший на многих кинематографистов, включая его соотечественника Умберто Ленци, который по горячим следам снял «Съеденных заживо» и «Каннибалов», и Элая Рота, создавшего оммаж Деодато под названием «Зелёный ад». Сам же режиссёр впоследствии поставил такие хорроры, как «Дом на краю парка», «Лагерь ужаса» и «Призрак смерти». Его также можно лично увидеть во втором «Хостеле».

Джон Карпентер

Мастера ужасов: 13 режиссеров, изменивших облик хоррора

Один из выдающихся американских режиссёров, прекрасно чувствующий себя и в научной фантастике, и в хорроре, оказал значительное влияние на развитие независимого американского кинематографа в конце XX века. Джефф Николс, Гильермо дель Торо и Тарантино считают его своим кумиром, а создатели игры Dead Space 3 называли в качестве источников вдохновения «Хэллоуин», «Туман» и «Нечто». Творчеством мастера навеяны также такие фильмы, как «Специальный полуночный выпуск», «Гость» и многие другие. Первый же его фильм ужасов — слэшер 1978 года «Хэллоуин» — наделал много шума и прославил Джейми Ли Кёртис. Впоследствии у ленты появилось восемь продолжений и два ремейка, созданных Робом Зомби. Следующим хоррором мастера стал «Туман», навеянный британским фильмом ужасов 1958 года «Ужас Тролленберга». Он также экранизировал роман Стивена Кинга «Кристина» и рассказ Джона Кэмпбелла «Кто там?» («Нечто»), поставил «Князя тьмы» и оммаж творчеству Лавкрафта и Кинга под названием «В пасти безумия». В 1993-м вместе с Тоубом Хупером создал телевизионный фильм-антологию «Мешки для трупов». На его счету также хоррор-боевик «Вампиры», фантастический хоррор «Призраки Марса» и несколько эпизодов «Мастеров ужасов». Последней пугающей лентой мастера на данный момент является «Палата» с Эмбер Хёрд. Кроме того, Карпентер выступил консультантом для компьютерной игры F.E.A.R. 3.

Смотреть онлайн Фильмы Джона Карпентера
Дон Коскарелли

Мастера ужасов: 13 режиссеров, изменивших облик хоррора

Главным творением данного режиссёра, продюсера и сценариста стал «Фантазм», созданный им в 1979 году с помощью своего отца (он был инвестиционным консультантом), давшего на съёмки 300 тысяч долларов. С тех пор вокруг Коскарелли собралась группа единомышленников (Реджи Баннистер, Майкл Болдуин и Ангус Скримм), вместе с которыми он создал ещё четыре фильма культовой серии, последний из которых — «Фантазм 5: Опустошитель» — вышел в 2016-м. Зритель запомнил эти ленты благодаря Верзиле — пугающему хранителю врат в чуждый человечеству мир, любившему зловеще зазывать главного героя («Boooooooooooyyyyyyyyyyyy»). На счету постановщика также комедийный фильм ужасов «Бабба Хо-Теп» с Брюсом Кэмпбеллом в образе Элвиса Пресли и экранизация одноимённого романа Дэвида Вонга «В финале Джон умрет» с Полом Джаматти и Кланси Брауном. Разумеется, нашлось место Коскарелли и в антологии «Мастера ужасов».

Уэс Крэйвен

Мастера ужасов: 13 режиссеров, изменивших облик хоррора

Этот мастер ужасного, ушедший от нас 30 августа 2015 года, не нуждается в особом представлении, поскольку неоднократно оказал огромное влияние на массовую культуру второй половины двадцатого века. Все его знают, как отца Фредди Крюгера и автора культовой серии «Крик». В кино пришёл вместе с Шоном Каннингэмом, будущим создателем фильмов об убийце в хоккейной маске по имени Джейсон Вурхиз. В 1971-м они сняли драму «Вместе». Через год появляется первый хоррор мастера «Последний дом слева», чей сюжет неоднократно использовали в американском и итальянском кино, а затем появился в обновлённом виде в ремейке 2009 года. В 1977-м вышла первая часть дилогии «У холмов есть глаза», которая впоследствии была адаптирована для современного зрителя Александром Ажа. И, наконец, в 1984-м появился первый «Кошмар на улице Вязов», придавший инфернальному злу очарование Роберта Ингланда (ремейк не в счёт). На счету режиссёра также такие пугающие ленты, как «Незнакомец в нашем доме», «Смертельное благословение», «Приглашение в ад», «Смертельный друг», «Змей и радуга», «Электрошок», «Люди под лестницей» и многие другие. В 90-е он реабилитировал жанр слэшера, создав популярную молодёжную хоррор-серию «Крик», которая затем была перенесена им на телевизионный экран вместе с Кевином Уильямсоном, сценаристом оригинального фильма. Его также часто можно встретить в качестве актёра. В частности, его снимали Кевин Смит и Джордж Ромеро.

Смотреть онлайн Фильмы Уэса Крэйвена
Сэм Рейми

Мастера ужасов: 13 режиссеров, изменивших облик хоррора

Ещё один постановщик, прельстившийся вслед за Данте престижем и истеблишментом мейнстрима. Впрочем, он и в блокбастерах находил возможность похулиганить. Прославился в 1981 году благодаря «Зловещим мертвецам», которые являлись ремейком его собственной короткометражки «В лесах» с тем же Брюсом Кэмпбеллом, запомнившимся многим как Эш Уильямс (где-то нервно икает одна из героинь Mass Effect). Успех первой части позволил Рейми снять ещё два фильма про злоключения Эша, а совсем недавно серия возродилась в виде сериала «Эш против Зловещих мертвецов», который пришёлся по душе многим зрителям из-за брутальности и кровавости. Помимо нашумевшей трилогии и её телевизионного продолжения, Сэм также снял мистический триллер «Дар» и хоррор «Затащи меня в ад», вернувший его в нулевые к истокам творчества. Его также можно встретить в качестве актёра в «Мешках для трупов», комедийном ужастике Джона Лэндиса «Кровь невинных», двух частях трилогии «Маньяк-полицейский» и слэшере «Незваный гость». Выступил продюсером таких успешных хорроров, как «Шкатулка проклятия», «Зловещие мертвецы: Чёрная книга», «Полтергейст» и «Не дыши».

Смотреть онлайн Фильмы Сэма Рейми
Джордж Ромеро

Мастера ужасов: 13 режиссеров, изменивших облик хоррора

Отец современных зомби покинул наш мир 16 июля текущего года. Его творческий путь начался в 60-х годах, когда он с друзьями создал Image Ten Productions, при чьей помощи накопил первоначальный капитал — 100 тысяч долларов, на которые и был снят в 1967 году его дебютный полнометражный хоррор «Ночь живых мертвецов», навсегда изменивший взгляд на зомби. Это уже были не пассивные существа 30-х или романтические особи 40-х, а настоящие кровожадные твари, рвущие живую плоть. Впоследствии Ромеро снял сиквелы своего маленького шедевра: «Рассвет мертвецов» (над фильмом работал Дарио Ардженто в качестве композитора, а ремейк снял Зак Снайдер), «День мертвецов», «Земля мертвецов», «Дневники мертвецов» и «Выживание мертвецов». На его счету не только нашумевшая зомби-серия, но и такие картины, как «Время ведьм», «Безумцы» (ремейк вышел в 2010 году), «Мартин» (над гримом работал Том Савини, создавший впоследствии ремейк «Ночи живых мертвецов»), «Обезьяна-убийца» и «Два злобных взгляда». Кроме того, он экранизировал несколько произведений Стивена Кинга («Калейдоскоп ужасов», «Тёмная половина»), а также засветился эпизодической ролью в культовом триллере Джонатана Демми «Молчание ягнят» и в видеоиграх Zombie Squash и Call of the Dead.

Читать Об утраченном и найденном хоррор Ромеро «Парк развлечений»
Лючио Фульчи

Мастера ужасов: 13 режиссеров, изменивших облик хоррора

Культовый итальянский маэстро ужаса, который учился ремеслу у Лукино Висконти и Микеланджело Антониони. Сначала ему довелось поработать документалистом вместе с Карлетто Романо, а позднее он был помощником Макса Офюльса и Марселя Л’Эрбье. Писал сценарии для Роберто Росселлини, Федерико Феллини, Марио Бавы и Висконти, работал на комедиях с режиссёром Стено и актёром Тото. Фульчи прекрасно чувствовал себя и в комедии, и в вестерне, но вся его жизнь изменилась, когда в 1969 году он снял два хоррора «Одна на другой» и «Инквизиция». Спустя десятилетие Фульчи снимает свой самый знаменитый фильм — «Пожиратели плоти». Бюджет ленты был крохотным, но благодаря настойчивости и таланту его создателей «Пожиратели плоти» получились ничем не хуже ромеровского «Рассвета мертвецов». Картина с бешеным успехом прошла по экранам всего мира и породила массу подражаний и сиквелов. Свой интерес к показу сцен насилия крупным планом Фульчи также воплотил в фильмах «Город живых мертвецов», «Седьмые врата ада», «Дом на краю кладбища» и «Нью-йоркский потрошитель». Как и Альфред Хичкок, Лючио любил исполнять второстепенные роли в своих лентах. В последние годы своей жизни работал над новым проектом «Восковой дом», но внезапная смерть от диабета 13 мая 1996 года не позволила завершить начатое. После его смерти фильм завершили Дарио Ардженто и Серджо Стивалетти, назвав его «Восковая маска».

Том Холленд

Мастера ужасов: 13 режиссеров, изменивших облик хоррора

Выпускник актёрской студии Ли Страсберга долгое время перебивался эпизодическими ролями и участием в многочисленных рекламных роликах (более 200 за всю карьеру). В конце 70-х начал писать сценарии к фильмам ужасов, среди которых особняком стоит сиквел классического «Психо», чью постановку осуществил Ричард Франклин. Спустя три года, набравшись смелости, Холленд поставил «Ночь страха», в которой благодаря оригинальным находкам режиссёра был переиначен избитый сюжет о вампирах. Позднее у ленты появился не совсем удачный сиквел, созданный Томми Ли Уоллесом, и приличный ремейк с Антоном Ельчиным, Колином Фарреллом и Дэвидом Теннантом. Впрочем, имя Холленда известно не только в связи с вампирской тематикой, но благодаря тому, что именно он первым открыл миру злобную куклу Чаки в «Детской игре», в чьей копилке уже шесть сиквелов. В 1992 году вместе с Ричардом Доннером и Робертом Земекисом создал альманах «Истории о сильных людях» в стиле «Баек из склепа». Он также принимал участие в создании экранизаций произведений Стивена Кинга («Противостояние», «Лангольеры», «Худеющий») и до сих пор много работает на телевидении («Мастера ужасов», «Странные рассказы»).

Тоуб Хупер

Мастера ужасов: 13 режиссеров, изменивших облик хоррора

Культовый хоррор-мейкер оказал влияние на таких режиссеров, как Джеймс Ван, Скотт Дерриксон, Эдгар Райт, Джеймс Ганн, Кевин Смит и многие другие. Хупер прославился в 31 год, когда в 1974-м решил создать малобюджетный фильм о маньяках, собрав молодую команду из коллег и студентов. «Техасская резня бензопилой» была снята за пару недель и стала его пропуском в Голливуд в число признанных деятелей киноужаса. Ещё одним успешным хоррором мастера считается «Полтергейст», на съёмки которого его пригласил вдохновитель проекта Стивен Спилберг. На счету режиссёра такие фильмы ужасов, как «Съеденные заживо», экранизации произведений Стивена Кинга «Участь Салема» и «Давилка», «Смертельный балаган», «Техасская резня бензопилой 2», всё те же «Мешки для трупов» и «Кошмар дома на холмах». Постановщик также много работал на телевидении. В частности, он поставил эпизоды для таких сериалов, как «Байки из склепа», «Кошмары Фредди» и «Мастера ужасов». Последней работой мастера стал «Джинн», снятый им в Арабских Эмиратах. В сентябре на экраны выйдет «Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо», представляющая собой приквел шедевра Хупера, чей ремейк осуществил Маркус Ниспел в 2003 году.

Макс Милиан
07.09.2017
