Тыквенный не спас: больше 300 хорроров на все случаи жизни

Пятница 13-е — лучший вечер для просмотра хорроров! Даже для тех, кто их обычно не смотрит. Мы регулярно пишем о фильмах ужасов из разных стран, десятилетий и жанров, так что сегодня решили собрать небольшую инструкцию для тех, кто (снова) не может вызвать страшилку на вечер. Все материалы с выборкой атмосферных, жутких и/или необычных хорроров отсортированы так, чтобы каждый мог подобрать что-то себе по душе. Кликайте на подзаголовки — и погружайтесь в пугающие бездны мирового хоррора.
Классика
25 знаковых экранизаций Стивена Кинга
фото: "Сияние" / Warner Bros., Hawk Films, Peregrine
Известный рецепт на пятницу 13-е, Хэллоуин и любой момент, когда хочется почувствовать бег мурашек: почитать Стивена Кинга или посмотреть экранизации его ужастиков.
Макс Миллиан
собрал 25 проверенных экранизаций: от «
Кэрри
» и «
Сияния
» до «
Зеленой мили
» и «
Мглы
».
Этапные хоррор-сериалы
фото: "Сумеречная зона" / Cayuga Productions, CBS Television
В 1950-е и 1960-е возникли многие шоу, определившие облик телехоррора на последующие десятилетия: от «
Сумеречной зоны
» до «
За гранью возможного
». В 2010-е сериалы, в том числе хорроры, начали ощутимо влиять на общественное мнение и формировать повестку по широкому спектру тем: от
ностальгии по 1980-м
до
гендерного насилия
.
Дмитрий Соколов
выбрал десять знаковых шоу, включая «
Байки из склепа
», «
Секретные материалы
», «
Сверхъестественное
» и «
Ходячих мертвецов
».
Еще десяток важных страшных сериалов
фото: "Ганнибал" / Dino De Laurentiis Company, Living Dead Guy Productions, Gaumont International Television
13 культовых ужастиков от
Макса Миллиана
: помимо «
Баек из склепа
» и «
Ходячих мертвецов
», «
Очень странных дел
» и «
Американскаой истории ужасов
», — «
Черное зеркало
», «
Ганнибал
», «
Баффи — истребительница вампиров
», «
Штамм
» и «
Королевы крика
» (помните такой?).
ТЕМАТИЧЕСКОЕ
Краткая история зомби-хоррора
фото: "28 дней спустя" / British Film Council, DNA Films Дмитрий Соколов
рассказывает, как возникли и менялись истории о живых мертвецах: от первых страшилок до социальных высказываний
Джорджа А. Ромеро
и телевизионных современных саг о нежити. Сет-лист: «
Белый зомби
», «
Ночь живых мертвецов
», «
Зомби
», «
Возвращение живых мертвецов
», «
О смерти, о любви
», «
28 дней спустя
», «
Ходячие мертвецы
», «
Зомби по имени Шон
», «
Тепло наших тел
», «
Мертвые не умирают
».
Чертова дюжина фильмов о призраках
фото: "Незванные" / Paramount Pictures
13 незабываемых помещений и артефактов, где полтергейсты почувствуют себя как дома и в безопасности. Еще один топ
Макса Миллиана
, куда вошли и «
Другие
», и «
Привидение
», и «
Полтергейст
», и «
Незванные
», и «
Кэндимен
», и «
Детские игры
», и «
Проклятие Аннабель
», и оба «
Звонка
».
Вампиры в российском кино
фото: "Папа, умер Дед Мороз" / "Ленфильм"
Вурдалаки последние годы очень востребованы в российском кино — как когда-то в ранний постсоветский период (что не так с современным хоррором,
разбирались в отдельном материале
).
Дарья Тарасова
выбрала семь фильмов об отечественных вурдалаках и изучила настроения в мире бессмертных кровопийц. Сет-лист: «
Папа, умер Дед Мороз
», «
Упырь
», «
Ночной дозор
», «
Пищеблок
», «
Вампиры средней полосы
», «
Карамора
», «
Ампир V
».
25 фильмов об инопланетном вторжении
фото: "Чужой" / Brandywine Productions, Twentieth Century-Fox Productions
О незаметном для многих жителей Земли инопланетном вторжении писали многие фантасты. Один из самых ярких примеров — роман «Вторжение похитителей тел» Джека Финнея.
Макс Миллиан
вспомнил ряд картин, вдохновленных этой книгой или похожей по настроению или сюжету. Здесь и
классическая экранизация Дона Сигела
, и «
Чужой
»
Ридли Скотта
, и «
Нечто
»
Джона Карпентера
, и «
Особь
», и «
Факультет
», и «
Побудь в моей шкуре
», и отечественный «
Спутник
».
15 феминистских хорроров 2010-х
фото: "Ножи и кожа" / Newcity's Chicago Film Project
Синтез феминизма и кино случился не вчера, но сегодня выходит всё больше фильмов с женщинами, о женщинах или снятых женщинами. Хоррор особенно богат на пересмотр гендерного (дис)баланса.
Алексей Филиппов
вспомнил 15 картин, которые демонстрируют не только спектр трудностей и ужасов, с которыми сталкиваются женщины, но и возможности жанра: от лаконичного триллера до страшного сна, от эха французского экстрима до сновидческого трипа в духе
Дэвида Линча
. Сет-лист: «
В тени
», «
Преместь
», «
Сырое
», «
Выжившая
», «
Веб-камера
», «
Соловей
», «
Нация убийц
», «
Мир полон тайн
», «
Ножи и кожа
», «
Глотай
», «
Ассистентка
», «
Приди ко мне
», «
Гретель и Гензель
», «
Ширли
» и «
Человек-невидимка
».
Семь хорроров о чертовщине в лесу
фото: "Ведьма" (2015) / Parts and Labor, RT Features, Rooks Nest Entertainment, Code Red Productions, Scythia Films
Чем дальше в лес, тем страшнее. Классический расклад, но финалы (и леса) везде разные. Если не в каждом фильме, так уж точно — в любой стране.
Алексей Филиппов
выбрал семь фильмов ужасов со всего света: от Республики Саха до Швеции, от США до Южной Кореи, — чтобы продемонстрировать, что скрывают чащи народов мира. Сет-лист: «
Ведьма
», «
Вопль
», «
Соловей
», «
Коко-ди Коко-да
», «
Иччи
», «
В земле
», «
Не стучи
».
Классика джей-хоррора: жуткие истории из Японии
фото: "Ад" ()1960) / Shintoho Film Distribution Committee
На стыке тысячелетий ужасы из Японии гипнотизировали и пугали зрителей по всему свету, а многие кинематографисты (особенно голливудские) пытались перенять мистические техники коллег по цеху.
Максим Бугулов
вспомнил классические японские фильмы ужасов, которые позволят познакомиться с этим направлением тем, кто еще не знает о проклятиях и видеокассетах. Сет-лист: «
Ад
», «
Женщина-демон
», «
Квайдан
», «
Черные кошки в бамбуковых зарослях
», «
Милый дом
», «
Проклятие
», «
Пульс
» и «
Один пропущенный звонок
».
7 ужасов, вдохновленных мифами
фото: "Кандиша. Демон мести" / Esprits Frappeurs, Wy Productions
Человечество никогда не испытывало недостатка, кого бояться (от соседей и технологий до самих себя), но фольклорные создания пробуждают действительно глубинные страхи.
Алексей Филиппов
вспомнил несколько сравнительно недавних фильмов — почти половина, кстати, дебюты, — где мифические существа наводят ужас на простых смертных. Сет-лист: «
В тени
», «
Ритуал
», «
Иччи
», «
Кандиша
», «
Дитя тьмы
», «
Байки на Хэллоуин
», «
Заклятие: Зло внутри
».
МАКАБР
Впечатляющая одиссея
по ужасам кинематографий, которым уделяется незаслуженно мало внимания. 200 наименований — от Латинской Америки до Индии — еще не предел: в каждый жуткий склеп можно погрузиться еще глубже самостоятельно. Макса Миллиана
45 хорроров из Латинской Америки: ужасы Мексики и Бразилии
фото: кадр из фильма "Два монаха" / Proa Films
От мексиканской Ла Йороны и котов-людоедов до бразильского дона Зе-из-Гроба! Как
испаноязычный «Дракула»
вдохновил фильмы ужасов из Мексики, а в Бразилии пионером макабра стал
Жозе Можика Маринш
, которого не стало в 2020-м. Рассказываем о значимых (и редких) хоррорах двух стран: «
Два монаха
», «
Человек без лица
», «
Дьявольские люди-куклы
», «
Проклятие плакальщицы
» vs «
В полночь я возьму твою душу
», «
Странный мир Зе-из-гроба
», «
Зомбио
», «
Ночь чупакабры
».
50 пугающих фильмах из Аргентины, Чили, Колумбии, Венесуэлы, Перу, Уругвая, Кубы, Боливии, Панамы и Парагвая
фото: "Печать ведьмы" / Afasia Films,Amniótica,Egerton Crescent Production,Lago Films,
Экскурсия по жутким кинематографиям сразу десяти стран: аргентинская «
Чума зомби
» и чилийская «
Вечная кровь
», колумбийская «
Печать ведьмы
» и венесуэльская «
Инфекция
», перуанское «
Существо
» и уругвайский «
Немой дом
», а также другие ужасы из стран, которые вряд ли хорошо большинству зрителей.
25 ужасов ЮАР
фото: "Хорошая хозяйка" / Causeway Films, Salmira Productions Спятившие аниматроники
,
рабы из могил
и
монстр в прачечной
! Хоррору в ЮАР всего полвека — и долгое время его славу составляли фильмы заезжих выходцев из США и Великобритании (в том числе
Тоуба Хупера
и
Джека Шолдера
). Однако в XXI веке можно и более аутентичные ужасы, вроде «
Токолоши
», «
Гайи
» и «
Хорошей хозяйки
».
10 африканских хорроров
фото: "Салум" / Lacmé, Rumble Fish Productions, Tableland Pictures Шина-убийца
,
бугимен
и
ведьма с коровьими копытами
! Многие как минимум слышали о Нолливуде и Канивуде — двух нигерийских киноиндустриях, но мало кто их на самом деле смотрел (что и говорить о жанровых кинематографиях других африканских стран). Эта подборка как раз для первого знакомства с хоррором из Сенегала, Марокко, Туниса, Мали, Кении, Анголы и, конечно, Нигерии.
17 страшилок из Израиля, Ирана, Египта, Пакистана и ОАЭ
фото: "Девушка возвращается одна ночью домой" / Say Ahh Productions, SpectreVision, Logan Pictures Пакистанский «Дракула»
,
арабские джинны
и
големы
: разнообразие ближневосточного макабра впечатляет. Отдельно стоит выделить иранских кинематографистов: покоривших немало жанровых фестивалей
Ану Лили Амирпур
(«
Девушка возвращается одна ночью домой
») и
Бабака Анвари
(«
В тени
»), а также то, что здесь снова не обошлось без Тоуба Хупера.
14 турецких хорроров
фото: "Дракула в Стамбуле" / And Film, Erman Film Турецкие сериалы в топе
, но знакомы ли вы с «
Дракулой в Стамбуле
»,
иблисами
и
джиннами
? Несмотря на длительную историю отношений с кино, хоррор расцвел в Турецкой республике только в 1950-х, но с тех пор нашел
ключ от преисподней
.
15 старых иррациональных фильмов из Болливуда и его окрестностей
фото: "Проклятый дом" / Ramsay Productions
Краткая история многоязычного и очень разнообразного индийского кино, переходящая в обзор этапных хорроров: от раннего «
Особняка
» и классических «
Мистерии
» с «
Коброй
» до провожавших XX век «
Ночной жажды
», «
Проклятого дома
» и «
Махакаала
».
25 ужасов из Индии, снятых в XXI веке
фото: "Тумбад" / Colour Yellow Productions, Sohum Shah FIlms, Film i Väst
Несмотря на новое слово в хорроре, сказанное в конце 90-х триллером
Рамгопала Вармы
«
Кто ты?
», индийский макабр и в новом веке продолжает делать упор на призраках, одержимости, проклятии и ведьмах. «
Васту Шастра
», «
Призрак виллы Натхов
», «
Пицца
» (!), «
Тумбад
» и «
Джалликатту
» — лишь вершина этого монументального явления.
