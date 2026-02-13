Кино-Театр.Ру
Тыквенный не спас: больше 300 хорроров на все случаи жизни

13 февраля
2026 год
Мнение >>
13 февраля 2026
Пятница 13-е — лучший вечер для просмотра хорроров! Даже для тех, кто их обычно не смотрит. Мы регулярно пишем о фильмах ужасов из разных стран, десятилетий и жанров, так что сегодня решили собрать небольшую инструкцию для тех, кто (снова) не может вызвать страшилку на вечер. Все материалы с выборкой атмосферных, жутких и/или необычных хорроров отсортированы так, чтобы каждый мог подобрать что-то себе по душе. Кликайте на подзаголовки — и погружайтесь в пугающие бездны мирового хоррора.


Классика


25 знаковых экранизаций Стивена Кинга

Тыквенный не спас: больше 300 хорроров на все случаи жизни
фото: "Сияние" / Warner Bros., Hawk Films, Peregrine

Известный рецепт на пятницу 13-е, Хэллоуин и любой момент, когда хочется почувствовать бег мурашек: почитать Стивена Кинга или посмотреть экранизации его ужастиков. Макс Миллиан собрал 25 проверенных экранизаций: от «Кэрри» и «Сияния» до «Зеленой мили» и «Мглы».

Этапные хоррор-сериалы

Тыквенный не спас: больше 300 хорроров на все случаи жизни
фото: "Сумеречная зона" / Cayuga Productions, CBS Television

В 1950-е и 1960-е возникли многие шоу, определившие облик телехоррора на последующие десятилетия: от «Сумеречной зоны» до «За гранью возможного». В 2010-е сериалы, в том числе хорроры, начали ощутимо влиять на общественное мнение и формировать повестку по широкому спектру тем: от ностальгии по 1980-м до гендерного насилия. Дмитрий Соколов выбрал десять знаковых шоу, включая «Байки из склепа», «Секретные материалы», «Сверхъестественное» и «Ходячих мертвецов».

Еще десяток важных страшных сериалов

Тыквенный не спас: больше 300 хорроров на все случаи жизни
фото: "Ганнибал" / Dino De Laurentiis Company, Living Dead Guy Productions, Gaumont International Television

13 культовых ужастиков от Макса Миллиана: помимо «Баек из склепа» и «Ходячих мертвецов», «Очень странных дел» и «Американскаой истории ужасов», — «Черное зеркало», «Ганнибал», «Баффи — истребительница вампиров», «Штамм» и «Королевы крика» (помните такой?).


ТЕМАТИЧЕСКОЕ


Краткая история зомби-хоррора

Тыквенный не спас: больше 300 хорроров на все случаи жизни
фото: "28 дней спустя" / British Film Council, DNA Films

Дмитрий Соколов рассказывает, как возникли и менялись истории о живых мертвецах: от первых страшилок до социальных высказываний Джорджа А. Ромеро и телевизионных современных саг о нежити. Сет-лист: «Белый зомби», «Ночь живых мертвецов», «Зомби», «Возвращение живых мертвецов», «О смерти, о любви», «28 дней спустя», «Ходячие мертвецы», «Зомби по имени Шон», «Тепло наших тел», «Мертвые не умирают».

Чертова дюжина фильмов о призраках

Тыквенный не спас: больше 300 хорроров на все случаи жизни
фото: "Незванные" / Paramount Pictures

13 незабываемых помещений и артефактов, где полтергейсты почувствуют себя как дома и в безопасности. Еще один топ Макса Миллиана, куда вошли и «Другие», и «Привидение», и «Полтергейст», и «Незванные», и «Кэндимен», и «Детские игры», и «Проклятие Аннабель», и оба «Звонка».

Вампиры в российском кино

Тыквенный не спас: больше 300 хорроров на все случаи жизни
фото: "Папа, умер Дед Мороз" / "Ленфильм"

Вурдалаки последние годы очень востребованы в российском кино — как когда-то в ранний постсоветский период (что не так с современным хоррором, разбирались в отдельном материале). Дарья Тарасова выбрала семь фильмов об отечественных вурдалаках и изучила настроения в мире бессмертных кровопийц. Сет-лист: «Папа, умер Дед Мороз», «Упырь», «Ночной дозор», «Пищеблок», «Вампиры средней полосы», «Карамора», «Ампир V».

25 фильмов об инопланетном вторжении

Тыквенный не спас: больше 300 хорроров на все случаи жизни
фото: "Чужой" / Brandywine Productions, Twentieth Century-Fox Productions

О незаметном для многих жителей Земли инопланетном вторжении писали многие фантасты. Один из самых ярких примеров — роман «Вторжение похитителей тел» Джека Финнея. Макс Миллиан вспомнил ряд картин, вдохновленных этой книгой или похожей по настроению или сюжету. Здесь и классическая экранизация Дона Сигела, и «Чужой» Ридли Скотта, и «Нечто» Джона Карпентера, и «Особь», и «Факультет», и «Побудь в моей шкуре», и отечественный «Спутник».

15 феминистских хорроров 2010-х

Тыквенный не спас: больше 300 хорроров на все случаи жизни
фото: "Ножи и кожа" / Newcity's Chicago Film Project

Синтез феминизма и кино случился не вчера, но сегодня выходит всё больше фильмов с женщинами, о женщинах или снятых женщинами. Хоррор особенно богат на пересмотр гендерного (дис)баланса. Алексей Филиппов вспомнил 15 картин, которые демонстрируют не только спектр трудностей и ужасов, с которыми сталкиваются женщины, но и возможности жанра: от лаконичного триллера до страшного сна, от эха французского экстрима до сновидческого трипа в духе Дэвида Линча. Сет-лист: «В тени», «Преместь», «Сырое», «Выжившая», «Веб-камера», «Соловей», «Нация убийц», «Мир полон тайн», «Ножи и кожа», «Глотай», «Ассистентка», «Приди ко мне», «Гретель и Гензель», «Ширли» и «Человек-невидимка».

Семь хорроров о чертовщине в лесу

Тыквенный не спас: больше 300 хорроров на все случаи жизни
фото: "Ведьма" (2015) / Parts and Labor, RT Features, Rooks Nest Entertainment, Code Red Productions, Scythia Films

Чем дальше в лес, тем страшнее. Классический расклад, но финалы (и леса) везде разные. Если не в каждом фильме, так уж точно — в любой стране. Алексей Филиппов выбрал семь фильмов ужасов со всего света: от Республики Саха до Швеции, от США до Южной Кореи, — чтобы продемонстрировать, что скрывают чащи народов мира. Сет-лист: «Ведьма», «Вопль», «Соловей», «Коко-ди Коко-да», «Иччи», «В земле», «Не стучи».

Классика джей-хоррора: жуткие истории из Японии

Тыквенный не спас: больше 300 хорроров на все случаи жизни
фото: "Ад" ()1960) / Shintoho Film Distribution Committee

На стыке тысячелетий ужасы из Японии гипнотизировали и пугали зрителей по всему свету, а многие кинематографисты (особенно голливудские) пытались перенять мистические техники коллег по цеху. Максим Бугулов вспомнил классические японские фильмы ужасов, которые позволят познакомиться с этим направлением тем, кто еще не знает о проклятиях и видеокассетах. Сет-лист: «Ад», «Женщина-демон», «Квайдан», «Черные кошки в бамбуковых зарослях», «Милый дом», «Проклятие», «Пульс» и «Один пропущенный звонок».

7 ужасов, вдохновленных мифами

Тыквенный не спас: больше 300 хорроров на все случаи жизни
фото: "Кандиша. Демон мести" / Esprits Frappeurs, Wy Productions

Человечество никогда не испытывало недостатка, кого бояться (от соседей и технологий до самих себя), но фольклорные создания пробуждают действительно глубинные страхи. Алексей Филиппов вспомнил несколько сравнительно недавних фильмов — почти половина, кстати, дебюты, — где мифические существа наводят ужас на простых смертных. Сет-лист: «В тени», «Ритуал», «Иччи», «Кандиша», «Дитя тьмы», «Байки на Хэллоуин», «Заклятие: Зло внутри».


МАКАБР


Впечатляющая одиссея Макса Миллиана по ужасам кинематографий, которым уделяется незаслуженно мало внимания. 200 наименований — от Латинской Америки до Индии — еще не предел: в каждый жуткий склеп можно погрузиться еще глубже самостоятельно.

45 хорроров из Латинской Америки: ужасы Мексики и Бразилии

Тыквенный не спас: больше 300 хорроров на все случаи жизни
фото: кадр из фильма "Два монаха" / Proa Films

От мексиканской Ла Йороны и котов-людоедов до бразильского дона Зе-из-Гроба! Как испаноязычный «Дракула» вдохновил фильмы ужасов из Мексики, а в Бразилии пионером макабра стал Жозе Можика Маринш, которого не стало в 2020-м. Рассказываем о значимых (и редких) хоррорах двух стран: «Два монаха», «Человек без лица», «Дьявольские люди-куклы», «Проклятие плакальщицы» vs «В полночь я возьму твою душу», «Странный мир Зе-из-гроба», «Зомбио», «Ночь чупакабры».

50 пугающих фильмах из Аргентины, Чили, Колумбии, Венесуэлы, Перу, Уругвая, Кубы, Боливии, Панамы и Парагвая

Тыквенный не спас: больше 300 хорроров на все случаи жизни
фото: "Печать ведьмы" / Afasia Films,Amniótica,Egerton Crescent Production,Lago Films,

Экскурсия по жутким кинематографиям сразу десяти стран: аргентинская «Чума зомби» и чилийская «Вечная кровь», колумбийская «Печать ведьмы» и венесуэльская «Инфекция», перуанское «Существо» и уругвайский «Немой дом», а также другие ужасы из стран, которые вряд ли хорошо большинству зрителей.

25 ужасов ЮАР

Тыквенный не спас: больше 300 хорроров на все случаи жизни
фото: "Хорошая хозяйка" / Causeway Films, Salmira Productions

Спятившие аниматроники, рабы из могил и монстр в прачечной! Хоррору в ЮАР всего полвека — и долгое время его славу составляли фильмы заезжих выходцев из США и Великобритании (в том числе Тоуба Хупера и Джека Шолдера). Однако в XXI веке можно и более аутентичные ужасы, вроде «Токолоши», «Гайи» и «Хорошей хозяйки».

10 африканских хорроров

Тыквенный не спас: больше 300 хорроров на все случаи жизни
фото: "Салум" / Lacmé, Rumble Fish Productions, Tableland Pictures

Шина-убийца, бугимен и ведьма с коровьими копытами! Многие как минимум слышали о Нолливуде и Канивуде — двух нигерийских киноиндустриях, но мало кто их на самом деле смотрел (что и говорить о жанровых кинематографиях других африканских стран). Эта подборка как раз для первого знакомства с хоррором из Сенегала, Марокко, Туниса, Мали, Кении, Анголы и, конечно, Нигерии.

17 страшилок из Израиля, Ирана, Египта, Пакистана и ОАЭ

Тыквенный не спас: больше 300 хорроров на все случаи жизни
фото: "Девушка возвращается одна ночью домой" / Say Ahh Productions, SpectreVision, Logan Pictures

Пакистанский «Дракула», арабские джинны и големы: разнообразие ближневосточного макабра впечатляет. Отдельно стоит выделить иранских кинематографистов: покоривших немало жанровых фестивалей Ану Лили АмирпурДевушка возвращается одна ночью домой») и Бабака АнвариВ тени»), а также то, что здесь снова не обошлось без Тоуба Хупера.

14 турецких хорроров

Тыквенный не спас: больше 300 хорроров на все случаи жизни
фото: "Дракула в Стамбуле" / And Film, Erman Film

Турецкие сериалы в топе, но знакомы ли вы с «Дракулой в Стамбуле», иблисами и джиннами? Несмотря на длительную историю отношений с кино, хоррор расцвел в Турецкой республике только в 1950-х, но с тех пор нашел ключ от преисподней.

15 старых иррациональных фильмов из Болливуда и его окрестностей

Тыквенный не спас: больше 300 хорроров на все случаи жизни
фото: "Проклятый дом" / Ramsay Productions

Краткая история многоязычного и очень разнообразного индийского кино, переходящая в обзор этапных хорроров: от раннего «Особняка» и классических «Мистерии» с «Коброй» до провожавших XX век «Ночной жажды», «Проклятого дома» и «Махакаала».

25 ужасов из Индии, снятых в XXI веке

Тыквенный не спас: больше 300 хорроров на все случаи жизни
фото: "Тумбад" / Colour Yellow Productions, Sohum Shah FIlms, Film i Väst

Несмотря на новое слово в хорроре, сказанное в конце 90-х триллером Рамгопала Вармы «Кто ты?», индийский макабр и в новом веке продолжает делать упор на призраках, одержимости, проклятии и ведьмах. «Васту Шастра», «Призрак виллы Натхов», «Пицца» (!), «Тумбад» и «Джалликатту» — лишь вершина этого монументального явления.

Максим Бугулов, Макс Милиан, Дмитрий Соколов, Дарья Тарасова, Алексей Филиппов
31.10.2023
обсуждение >>
№ 27
LaFee   19.02.2026 - 11:32
В плане ужастиков про зомби я пересмотрела кучу всего. Только вот "Зомби по имени Шон" и "Тепло наших тел" - это все же черные комедии... Лично мне оба фильма не зашли. читать далее>>
№ 26
Матвей Брикун   18.02.2026 - 13:30
... Латиноамериканский нормальный. В латинке почти нет шушеры, нормальные ужасы читать далее>>
№ 25
Дмитрий А. Мишин   17.02.2026 - 11:58
... ну вы и написали))) как раз у подростков много эмоций и впечатлений. гормоны в большом количестве. им хватает всего, эмоций на улице, дома , в школах. а у взрослых как раз гормоны начинают "заканчиваться".... читать далее>>
№ 24
Тульский парень   16.02.2026 - 14:42
Фильмы выходившие на протяжении жизни. Так что нового нет. Ужасы высшего качества. читать далее>>
№ 23
Киноман1985   15.02.2026 - 14:15
Шикарная статейка классики. Почти все видел. читать далее>>
Всего сообщений: 27
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Алексей Филипповбоди-хоррорДарья ТарасоваДмитрий СоколовМакс МилианМаксим БугуловХоррор
персоны
Ана Лили АмирпурБабак АнвариРамгопал ВармаДжон КарпентерДэвид ЛинчЖозе Можика МариншДжордж Эй РомероДон Сигел (II)Ридли СкоттТоуб ХуперДжек Шолдер
фильмы
28 дней спустя...АдАмериканская история ужасовАмпир VАссистенткаБайки из склепаБайки на ХэллоуинБанана-СплитсБаффи – истребительница вампировБелый зомбиБугименВ землеВ полночь я возьму твою душуВ тениВампиры средней полосыВасту ШастраВеб-камераВедьмаВечная кровьВозвращение живых мертвецовВопльВыжившаяГайя: Месть боговГаннибалГлотайГолем: НачалоГретель и ГензельДва монахаДевушка возвращается одна ночью домойДетская играДжалликаттуДжиннДжиннДжинныДитя тьмыДракула в СтамбулеДругиеДьявольские люди-куклыЖенщина-демонЖивой трупЗаклятие. Зло внутриЗвонокЗелёная миляЗомби по имени ШонЗомбиоИнфекцияИччиКандиша: Демон местиКарамораКлюч от преисподнейКобраКоко-ди Коко-даКолдун живых мертвецовКоролевы крикаКто ты?КэндимэнКэрриЛовец душМахакаалМглаМёртвые не умираютМир полон тайнМистерияНация убийцНе стучиНезваныеНемой домНечтоНожи и кожаНочная жаждаНочной ДозорНочь живых мертвецовНочь королейНочь чупакабрыО смерти, о любвиОдин пропущенный звонокОсобнякОсобьОчень странные делаПапа, умер Дед МорозПечать ведьмыПиццаПищеблокПобудь в моей шкуреПожиратели плотиПолтергейстПотерянное кольцо голубкиПреместьПривидениеПриди ко мнеПризрак виллы НатховПроклятиеПроклятие АннабельПроклятый домПроклятье плакальщицыПульсРитуалСалумСверхъестественноеСекретные материалыСемумСияниеСоловейСпутникСтранный мир Зе-из-гробаСуществоСыроеТепло наших телТоколошиТумбадУпырьФакультетХодячие мертвецыХорошая хозяйкаЧеловек без лицаЧеловек-невидимкаЧёрное зеркалоЧёрные кошки в бамбуковых заросляхЧужойЧума зомбиШинаШирлиШтамм

