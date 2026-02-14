Народный артист: 20 байопиков о звездах эстрады и кино

анонс

15 февраля Головоломки, квесты, стратегии, шутеры: Как компьютерные игры завоевали кинотеатры Гид по игровым жанрам и их экранизациям

14 февраля Кринж или база: как состарились наши любимые ромкомы и мелодрамы (советские тоже!) «Любовь и голуби», «Красотка», «Амели» — достается классике 90-х и нулевых, а также хитам десятых

13 февраля Тыквенный не спас: больше 300 хорроров на все случаи жизни Рассортировали классику и новинки для просмотра в пятницу 13-ого