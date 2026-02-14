Народный артист: 20 байопиков о звездах эстрады и кино

90 лет назад родилась Анна Герман — польская певица, чья слава пришлась на 1970-е. Её называли «поющим ангелом Европы», а особенной любовью Герман пользовалась в СССР, где многим откликнулись её песни «Надежда», «Когда цвели сады», «Эхо любви», «А он мне нравится», «Белая черемушка», «Случайность», «Колыбельная» и другие. Трагические, полные драматизма судьбы великих артистов довольно часто привлекают внимание кинематографистов, и мы решили вспомнить все подобные сериалы, выходившие в отечественный телеэфир на протяжении XXI века. Нельзя сказать, что все они были удачны — зачастую целью авторов было вытащить на поверхность как можно больше жареных фактов и слухов, — а еще нередко реальные имена артистов, ставших прототипами главных героев, заменялись на другие, созвучные. В нашем обзоре мы расположили все сериалы в порядке их зрительского рейтинга на нашем сайте: от худшего к лучшему.
фото: Коллаж с использованием кадра сериала «Кураж» / Красный Квадрат Кино, Студия Русский Проект
Сериал Первого канала, анонсированный как байопик Аллы Борисовны Пугачевой в честь ее 65-летия, обескураживает на первых же минутах, ибо является на самом деле трибьютом себе любимому в исполнении Александра Стефановича — бывшего мужа примы. Он выступил на проекте сценаристом, режиссером и исполнителем роли самого себя, точнее — автобиографического лирического героя Алекса. Певица же, задолго до встречи с режиссером уже выступившая в Болгарии с песней «Арлекино», всего лишь Галатея в руках гениального Пигмалиона. Галла (так ее здесь зовут), роль которой исполняет симпатичная актриса Александра Волкова, — далеко не главное действующее лицо сериала. Превращаться из реквизита в живого персонажа ей дозволено только в музыкальных номерах. С песнями, кстати, все хорошо — они единственное светлое пятно в этом сериале, частично исполненном в жанре мюзикла. Композиции Пугачевой перепела победительница шоу «Голос» Дина Гарипова. Открывающая под эту качественную фонограмму рот Волкова преображается в артистку, и мгновениями кажется, что не все так плохо. Зрители оценили сериал всего на 4,55 балла. Читать рецензию
фото: Коллаж с использованием кадра сериала «Была любовь» / «Талан», «Россия»
Сериал телеканала «Россия» снят по мотивам автобиографической повести певицы Валерии «И жизнь, и слёзы, и любовь…», и имена в нем также изменены. Анастасия Савосина играет 16-летнюю провинциальную девушку Аню из города Актарска, которая в 1985 году, пережив множество драматических событий, едет в Москву — поступать в Гнесинское училище. Так начинается ее долгий путь к фантастическим вершинам эстрадной карьеры. События двух десятилетий жизни знаменитой певицы, которую тут зовут Виктория, состоит почти сплошь из испытаний: кулуарных интриг, несчастной любви, предательств, насилия. Но женщина каждый раз выбирается, не теряя амбиций стать богатой и знаменитой. Третьего мужа певицы, продюсера Иосифа Пригожина, по фильму — Марка Пригорского, в сериале играет Алексей Кортнев. Зрительская оценка невысока – 5,18 баллов.
фото: Коллаж с использованием кадра сериала «Утёсов. Песня длиною в жизнь» / «ДомФильм», НТВ
Леонид Утесов получил звание народного артиста СССР только к 70 годам — и стал первым из артистов, работавших на эстраде, удостоенных такого признания. Правда, к этому моменту и без наград его давно знала вся страна. Рассказы об Утёсове похожи на вымысел, а действительность не воспринимается как правда. Утёсов - это легенда, Утёсов - это имя, которое осталось в памяти и в сердцах людей. Певец прожил долгую жизнь, под аккомпанемент его голоса прошла эпоха. Он пел сердцем, когда не хватало голоса, и это сердце продолжает петь. 12-серийная музыкальная драма по сценарию Аркадия Инина и Наталии Павловской так и начинается – с его 70-и летия в 1965 году: Утесов отмечает юбилей и вспоминает жизнь с самого рождения… В Одессе, в семье Иосифа Вайсбейна и его жены Малки родился сын - Лазарь. Мальчик рос, и им все больше овладевало желание стать артистом… Роль пожилого Утесова сыграл Богдан Бенюк, а молодого Утесова - Марат Башаров. Появление последнего вызвало неодобрение зрителей, в итоге оценка у сериала всего 5,28 баллов.
фото: Коллаж с использованием кадра мини-сериала «Людмила» / BFG Media Production
Восьмисерийный фильм телеканала «Россия» о жизни легендарной певицы Людмилы Зыкиной выпустила в свет продюсерская компания Алексея Пиманова. Каково же было удивление зрителей, когда они обнаружили, что сюжет фильма авторы развернули вокруг детективного расследования, случившегося уже после смерти известной и любимой многими певицы. Действие начинается в 2009 году, когда родственники Зыкиной обнаруживают пропажу уникальной коллекции ее драгоценностей. Следователь Воробьев, которому поручено расследовать дело, среди вещдоков обнаруживает личный дневник Людмилы Георгиевны. Как эта тетрадь поможет раскрыть кражу, не очень понятно, но история самой Зыкиной разворачивается параллельно сыску. 1941-й, маленькая Люда вместе с матерью провожает отца на фронт. Через три с половиной года Людочка уже работает медсестрой при госпитале в первую смену и токарем на заводе — во вторую. Молодую Зыкину сыграла Елена Дудина, взрослую – Вера Сотникова. Несмотря на удачный каст, зрители не оценили попытку соединить байопик с детективом и выставили проекту всего 5,31 балла.
фото: Коллаж с использованием кадра мини-сериала «Зоя» / BFG Media Production
Эта биография кинозвезды советского кино, заслуженной артистки РСФСР Зои Фёдоровой, также снята компанией Пиманова и показана на Первом канале, но тремя годами раньше «Зыкиной». И – сюрприз – в ней тоже детективная линия оказывается основной. Фильм даже имел рабочее название «Пуля для актрисы». Начинается все в декабре 1981 года. Москву облетает страшная весть: в своей квартире убита известная актриса Зоя Федотова. Расследовать преступление поручено капитану Александру Сорокину и майору Пыльнову. Следователи понимают, что это дело очень непростое и разгадку надо искать в прошлом, для чего Сорокин отправляется в архив КГБ, где ему предоставляют возможность ознакомиться с делом Зои Федотовой. Перед глазами капитана и проходит вся жизнь Зои, начиная с учебы в 1927-м и ареста в 1928-м. В параллельной сюжетной ветке Зою приводят на допрос, затем отправляют в камеру, а заместитель председателя ОГПУ Ягода готов отпустить девушку, взяв с нее письменное согласие сотрудничать с органами... Идет время, Зоя дебютирует в кино — правда, на монтаже ее вырезают. Слава настигнет ее чуть позже – в то же самое время, когда отца заберет черный воронок. Позже будет и государственная премия, и знакомство с американским дипломатом, и новый арест (уже надолго), и реабилитация после смерти Сталина. Роль Федоровой исполнила Ирина Пегова, талантливо раскрыв драму женщины в тоталитарном обществе. На фоне этой истории детективная часть, его ножи, пули, угрозы, преследования выглядят вставной челюстью. Зрительская оценка невысока – 5,41 баллов.
фото: Коллаж с использованием кадра сериала «Орлова и Александров» / «Фаворит Фильм», Первый канал
Снова Первый канал. Олеся Судзиловская и Анатолий Белый сыграли главные роли в 16-серийном байопике звездной пары советского кино Любови Орловой и Григория Александрова, чей многолетний семейный и творческий союз при внешнем благополучии и блистательной плодотворности таил немало «скрытых от мира слез». Перед зрителями разворачивается вся их жизнь от знакомства до совместной старости. Судзиловская и Белый играют в «Больше, чем любовь», старательно развивая нехитрую мысль, что богатые и знаменитые тоже плачут. Весь сериал посвящен истории их любви и немножко – сложностям в работе. Худсоветы выносили по 200 замечаний на каждый их фильм, недоброжелатели и завистники не гнушались никакой подлости, всесильное ОГПУ десятилетиями держало «под колпаком» и только личная симпатия «Вождя народов» удерживала звездную пару на плаву. Смерть Сталина, на первый взгляд, избавила Орлову и Александрова от рискованной опеки, но вместе с тем пришел и некоторый застой в их творчестве. Кастинг проекта определенно можно назвать удачным: не столько благодаря портретным сходствам, сколько актерскому перевоплощению. Например, роль Утесова прекрасно сыграл Николай Добрынин, а Виталий Хаев с вздыбленным париком убедительно изобразил Эйзенштейна. Евгению Князеву для роли Сталина сделали нос еще больше. Андрей Смоляков – вылитый Максим Горький. Тем не менее к сценарию у зрителей остались вопросы, оценка всего 5,44 – по школьным меркам не дотягивает даже до тройки. Смотреть сериал онлайн Читать рецензию
фото: Коллаж с использованием кадра мини-сериала «Никогда не говори «Никогда» / телеканал «Россия»
Сериал «России-1», основанный не столько на биографии, сколько на песнях Татьяны Булановой. Все герои и события являются вымышленными, совпадения с реальностью - случайными. Долго думать над именем и внешностью героини создатели проекта, впрочем, не стали, окрестив ее Таней Булатовой и выбрав на главную роль актрису Дарью Щербакову, действительно имеющую некоторое сходство с популярной певицей. Ее судьба как нельзя лучше подходит для мелодрам — только вот создателям сериала жизнь звезды оказалась не очень-то интересна. Они склепали на скорую руку сочинение на тему «Как я горевал(а) в юности под песни Булановой»: взяв за отправную точку песню про старшую сестру, которая стала женой «кумира» и «мечты» младшей. Нехитрая композиция, знакомая по детским сказкам, — у самой Булановой в жизни есть брат – почва для сериала благодатная: старшая сестра – обманщица и негодяйка, а младшая – нежный и талантливый цветок. Также, недолго думая, создатели расставили вокруг двух девушек мужские фигурки: неприятный бандит, соблазнивший одну, пройдоха-продюсер, воспользовавшийся второй, и неудачник творческой профессии, успевший переспать с обеими. Повезло, что у Булановой действительно есть песни на все случаи жизни: «Вот такие дела» (пока в сериале происходит обычная бытовая жизнь), «Мой ненаглядный, боль моя» (это если изменяют), «Ясный мой свет» (это если ты вдали от дома и скучаешь по ребенку и мужу), ну и, конечно, «Не плачь» (песня универсальная, ее в сериале повторяют несколько раз). Также звучат композиции «Как жаль», «Мой сон» и другие. Оценка зрителей – 5,95 баллов. Читать рецензию
фото: Коллаж с использованием кадра мини-сериала «Легенды о Круге» / «Централ Партнершип», Первый канал
Михаил Круг — настоящая фамилия Воробьев — автор и исполнитель песен в жанре русский шансон, которого поклонники называли королем этого направления (недаром стали классикой жанра «Владимирский централ», «Кольщик» и «Купола»). В ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года Михаила Круга застрелили в собственном доме в Твери при попытке ограбления. 7 апреля ему исполнился бы 51 год. На Первом канале к этой дате был приурочен первый показ четырехсерийного фильма Тимура Кабулова по сценарию Ильи Шиловского. «Легенды...» насыщена флешбэками: в Тверь приезжает сценарист, который готовится к съемкам фильма о Михаиле Круге и собирает информацию о его жизни. В картине звучат 13 его песен: на титрах - в авторском исполнении, а в фильме их поет актер Юрий Кузнецов-Таежный, сыгравший короля шансона. В сценарии есть некоторые моменты биографии шансонье, которые могут быть не совсем достоверными, потому что рассказаны они другими людьми и, возможно, приукрашены. Зрители оценили произведение на 6,26 баллов. Смотреть сериал онлайн
фото: Коллаж с использованием кадра мини-сериала «Раневская» / KION, Первый канал
Попытка оживить, осмыслить и художественно пересказать, казалось бы, всем известную, но уже ставшую чуть ли не мифом биографию. Восемь эпизодов проекта Первого канала и онлайн-кинотеатра KION посвящены становлению легендарной актрисы, которую сыграла Мариэтта Цигаль-Полищук. О ее знакомстве с величайшими деятелями искусства начала и середины прошлого века в исполнении не менее знаменитых и заслуженных артистов сегодняшней эпохи — кастинг у сериала весьма впечатляющий. И, конечно, о непростом времени в истории страны, прошедшей через войны и революцию, свидетельницей которого стала Раневская. Стоит отметить, что Цигаль-Полищук в этом антураже не теряется, не выпадает из образа и выглядит весьма убедительно — актрисе предстоит пройти с героиней весь путь: от девушки до дамы в летах, какой в большинстве своем и знают Раневскую современные зрители. Как и многие байопики о личностях подобного масштаба, этот тоже местами напоминает театральный капустник — без пошлости, но с неизменными цитатами и прочими историческими анекдотами, приписываемыми тем или иным личностям. Вероятно, это позволяет сделать повествование подробнее и детальнее — в погоне не за документальностью, но объемностью. Оценка в настоящий момент плавающая, пока не так много зрителей проголосовало. На момент окончания показа в онлайн-кинотеатре средний балл составил 6,33. Смотреть сериал онлайн Читать рецензию
фото: Коллаж с использованием кадра мини-сериала «Вертинский» / KION, Первый канал
Масштабный байопик о русском Пьеро, поэте и исполнителе с мировым именем – Александре Вертинском. От момента зарождения идеи до премьеры прошло практически десять лет: в начале 2010-х Анастасия Вертинская лично обратилась к Константину Эрнсту с предложением снять кино об отце, открыв доступ к его архиву. Режиссерское кресло заняла Авдотья Смирнова, она же — работала над сценарием в соавторстве с Анной Пармас и писателем Джоном Шемякиным. Главную роль исполнил Алексей Филимонов, в чьей карьере этот проект уже сейчас можно назвать знаковым. Песни разных лет дают заглавие эпизодам и становятся их лейтмотивом, закольцовывая сюжет выступлениями артиста. За лирической «Кокаинеткой» следует композиция на стихотворение «То, что я должен сказать», написанное под впечатлением от похорон молодых юнкеров, защищавших Временное правительство осенью 1917 года. Так биография поэта вписывается в контекст истории страны, которую ему вскоре пришлось покинуть почти на 25 лет. Сериал о русском шансонье не заигрывает с современностью, попадает в образы и, предлагая «песенную» структуру, зовет отправиться в эмигрантскую одиссею вместе с его печальным героем. Онлайн-версия, показанная первоначально на KIONe, на Первом попала под ножницы цензуры и потеряла несколько сцен. Оценка зрителей – 6,77 баллов. Смотреть сериал онлайн Читать рецензию
фото: Коллаж с использованием кадра мини-сериала «Она не могла иначе» / Медиапрофсоюз
Заглавие проекта созвучно строчке одной из песен популярной российской певицы Валентины Толкуновой. На её искренних и душевных песнях выросло несколько поколений. Сериал телеканала «Россия» – не прямой байопик певицы, а история по мотивам ее биографии: талантливая певица Алевтина Толкачёва восхождение к большой сцене начинает, еще будучи студенткой Института культуры в далеком 1966 году. Именно в это время Алевтина знакомится с руководителем популярного джазового оркестра, который позже станет ее мужем. Только личное счастье начинающей певицы, увы, не будет долгим: впереди Алевтину ждет череда испытаний и предательств, — но на этом жизнь героини не заканчивается. Впереди головокружительная карьера исполнительницы народных песен, популярность, новая любовь, свадьба с известным журналистом-международником, рождение ребенка, семейное счастье. Но и оно будет недолгим. Вскоре героиню ждет разочарование и расставание, а за ними еще одно испытание - борьба за жизнь и здоровье единственного сына. И при этом она не уходит со сцены, продолжая петь и оставаясь народной любимицей. Главную роль сыграла Ольга Фадеева, ее первого мужа Юрия Шаульского (подразумевается Саульский) воплотил Сергей Астахов. Имена других известных людей также искажены: например Льва Лещенко в сериале назвали Глебом Мищенко. Средний балл – 6,95. Смотреть сериал онлайн
фото: Коллаж с использованием кадра сериала «Маргарита Назарова» / Первый канал
В 1960-е имя Маргариты Назаровой гремело на весь Советский Союз. Все знали о первой дрессировщице тигров, перед ее талантом преклонялся даже Никита Хрущев, публично заявлявший, что о таких женщинах нужно снимать кино. Маргарите было 15 лет, когда началась Великая Отечественная война. Отец скоро пропал без вести, а девушка попала в плен к немцам, которые отправили ее с другими русскими поездом в Гамбург. Она работала служанкой в одной из немецких семей, а затем танцовщицей в кабаре. Вернулась на родину Назарова в 1945 году, разыскала мать в Риге и устроилась там работать в цирке. Начала с танцевально-акробатических номеров, затем постепенно стала вводить в них животных – собак, лошадей, а вскоре, познакомившись с будущим мужем, дрессировщиком тигров, стала обучаться его искусству. Всесоюзная слава пришла к ней с выходом на экраны советского фильма «Укротительница тигров». В биографическом сериале Первого канала главную роль исполнила Ольга Погодина — она сыграла послевоенную Назарову, а юную Маргариту воплотила на экране Яна Гурьянова, удивительно похожая в кадре на Ольгу. Зрительская оценка – 7,20 баллов. Смотреть сериал онлайн Читать рецензию
фото: Коллаж с использованием кадра сериала «Рожденная звездой» / телеканал «Россия»
16-серийная ретро-мелодрама о любви и советской эстраде 1960-х задумывалась как байопик Эдиты Пьехи, рабочее название проекта телеканала «Россия-1» — «Эдита». Но что-то пошло не так: в итоге главная героиня – певица Клаудия Коваль – является собирательным персонажем. В ее судьбе угадывается жизненный и творческий путь многих известных певиц того времени, помимо Пьехи, это Майя Кристалинская, Аида Ведищева, Тамара Миансарова, Нина Бродская. Ведущую роль сыграла Марина Александрова, чья героиня родом из Польши, учится в Ленинградском университете, а затем знакомится с обаятельным композитором Павлом Шаховским (Игорь Петренко), который предлагает ей стать солисткой его ансамбля. Мужчина заключает пари с друзьями, что он из никому неизвестной польки за две недели сделает звезду. Коллектив направляют в Москву на Фестиваль молодежи и студентов, откуда они возвращаются с триумфом. Клаудия и Пал Саныч влюбляются друг в друга, но «сотворивший» артистку мужчина не отдает себе отчет, что ее звездность может помешать их отношениям. Интересно, что почти в каждом сериале об артистах 1960-70-хх — неважно, выдуманный ли герой на экране, или реальный, — действуют как правило в качестве антагонистов не только ноунеймы из КГБ, но и министр культуры Фурцева. Здесь ее сыграла Тамара Акулова. «Рожденная звездой» имеет в нашей фильмобазе оценку 7,38 балла.
фото: Коллаж с использованием кадра мини-сериала «Пётр Лещенко. Всё, что было...» / «Централ Партнершип», Первый канал
Сериал Владимира Котта с Константином Хабенским в главной роли открывает пятерку лучших многосерийных байопиков. Восемь эпизодов рассказывают историю жизни Петра Лещенко — одного из самых популярных отечественных певцов XX века, легендарного исполнителя романсов, танго, русских народных и цыганских песен: «Чубчик», «Черные глаза», «У самовара» и других. Фильм, показанный на Первом канале, охватил все основные вехи окутанной тайнами и легендами биографии обладателя уникального голоса: начиная с его детства и молодости, прошедших в Кишиневе, и далее — тесную связь с цыганами, сражения в Первой мировой, пламенную любовь, начало музыкальной карьеры и дни бурной славы. И, конечно, его гастроли в оккупированной Одессе во время Великой отечественной. Сценарий «Петра Лещенко» написан классиком кинодраматургии Эдуардом Володарским, один этот факт заслуживает внимания. Но главная удача фильма — Константин Хабенский, который потрясающе сыграл роль великого артиста, а также душевно, по своему, не копируя манеру Лещенко, сам исполнил все песни в фильме. Роль молодого артиста ярко исполнил Иван Стебунов. Оценка зрителей 7,40 баллов. Смотреть сериал онлайн
фото: Коллаж с использованием кадра сериала «Анна Герман» / Первый канал
Звезда 1970-х Анна Герман прожила удивительную, драматичную и короткую жизнь, оборвавшуюся в разгаре её карьеры. Анна считала себя именно польской певицей, но наибольшее признание и любовь слушателей нашла в Советском Союзе! Сериал «Анна Герман» с подзаголовком «Тайна белого ангела» — художественное осмысление феномена певицы — большая удача телеканала «Россия». Над ним работала международная команда из четырех стран, которая прибегла к консультациям родных Герман, её официального биографа пана Ендриховски и мужа Збигнева Тухольского. Стержнем сериала стала сама Анна, эффект присутствия её неповторимой личности, её песни, звучащие в кадре. Возможно, фильм о великой Певице, судьба которой прошла через несколько стран и национальных традиций, заслуживает более тонкого подхода, внимания к деталям быта, к звуковому фону среды и закадровой музыке, но голос Герман искупает всё. И полвека спустя он поднимает зрителей над жизненной суетой, позволяя прикоснуться к Вечности. Главную роль сыграла польско-литовская актриса Йоанна Моро. Средний балл – 7,48. Смотреть сериал онлайн Читать рецензию
фото: Коллаж с использованием кадра мини-сериала «Магомаев» / «Амедиа», Первый канал
Восьмисерийный байопик советского, азербайджанского и российского эстрадного певца, композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева поставили Дмитрий Тюрин и Роман Прыгунов — умелые режиссеры, которым сериал обязан известностью и неплохим рейтингом. У них получилась добротная смотрибельная мелодрама, приглашающая совершить настоящий камбэк в прошлое. Действие разворачивается в брежневскую эпоху, в конце 1960-х - начале 1970-х. После триумфальной победы на международном конкурсе в польском Сопоте Муслим Магомаев получает предложение дать несколько концертов в Париже. Певцу ставят условия, что он будет соблюдать правила пребывания советских артистов в капстранах и не отойдет от репертуара, утвержденного Минкультом, и Магомаев уже было отказывается от поездки, но в то же время знакомится с очаровательной оперной певицей, Тамарой Синявской, которая, как и он, приглашена в Париж. Между королем советской эстрады и восходящей звездой Большого театра с первого взгляда пробегает искра, которая становится началом большой любви. Собственно, весь сериал – это история их отношений, заставляющая трепетать. В картине звучат, разумеется, и любимые песни, гремевшие когда-то на весь Союз. В главной роли Милош Бикович, озвученный Даниилом Щеблановым. Утверждала его сама Тамара Ильинична Синявская, как и Ирину Антоненко на роль самой себя. Зрители оценили фильм Первого канала в 7,53 балла. Читать рецензию
фото: Коллаж с использованием кадра мини-сериала «Эти глаза напротив» / «Централ Партнершип», Первый канал
Сериал Первого канала о жизни самородка советской эстрады, одного из самых популярных певцов 1970-х Валерия Ободзинского — урожденного одессита, кумира миллионов, человека своенравного и свободомыслящего, потому и гонимого, признанного классово чуждым советскому строю. Артиста с поломанной судьбой: записи Ободзинского «резали», видеоматериалы «смывали». В 1976-ом он запил, а также стал принимать таблетки с кодеином. Расстроились выступления и личная жизнь. Обозинского сыграл Алексей Барабаш, которому очень идет эта роль. Вячеслав Чепурченко, играющий Валерия в молодости, тоже получился очень обаятельным. Блестяще подобраны и сыграны героини: Евгения Брик играет первую жену Ободзинского, Мириам Сехон — третью (и она даже внешне похожа на прототип — Анну Есенину). Не подкачали и актеры, играющие второстепенные роли. За восемь серий перед нами раскрывается большая галерея реальных лиц советской эстрады: композиторов, поэтов-песенников, руководителей филармоний, концертных директоров и руководителей эстрадной деятельности вплоть до — снова — министра Фурцевой. Еще один несомненный плюс сериала - использование в саундтреке наиболее известных шлягеров Валерия Ободзинского в оригинальном исполнении: «Эти глаза напротив», «Восточная песня», «Золото манит нас», «Луна» ― всего около 15 композиций. Голос Ободзинского — мягкий, очень приятный, ласковый тенор. Репертуар — в основном любовная лирика. Пение Ободзинского всегда прочувствованное, страстное, горячее — порой до гротеска. Оценка зрителей – 7, 59 баллов. Смотреть сериал онлайн Читать рецензию
фото: Коллаж с использованием кадра сериала «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время» / «Централ Партнершип», телеканал «Россия»
Этот 16-серийный проект канала «Россия» по сценарию Эдуарда Володарского посвящен не только артисту, но и работнику иного жанра. Он рассказывает о жизни Вольфа Мессинга — человека, который обнаружил в себе сверхъестественные телепатические способности, а карьеру начал в Берлинском паноптикуме. В 1937 году, когда Третий Рейх находился на пике амбиций, Мессинг предсказал Тысячелетнему Рейху скорый бесславный финал в случае нападения на Восток. И веря в собственное предсказание, как только Гитлер захватывает Польшу, Мессинг пересек границу Советского Союза, где стал гипнотизером и фокусником. И странным пророком, предсказания которого неизменно сбывались. Вольф Мессинг хранил тайны, которые не с кем было разделить, тайны, которые умерли вместе с ним. Но самой великой загадкой был он сам — гений и шарлатан Вольф Мессинг. Три актера сыграли главного героя в разном возрасте: Александр Хинкис, Роман Гречишкин и Евгений Князев. Оценка зрителей – 7,65 баллов. Смотреть сериал онлайн
фото: Коллаж с использованием кадра мини-сериала «Шаляпин» / Okko, телеканал «Россия»
Ведущую роль в проекте о великом оперном певце исполнил Александр Горбатов. Приехав покорять столицу без копейки денег, молодой Федор не упускает выпавшего ему шанса выступить на концерте — и немедленно покоряет публику своим мощным басом. Но по-настоящему талант Шаляпина раскрывается в частной опере – новом проекте мецената Саввы Мамонтова (Владимир Юматов). Слава русского баса растет, вокруг него бушуют страсти. Влюбленный Шаляпин женится на итальянской балерине Иоле (Мария Смольникова), готовой ради него поставить крест на своей творческой карьере. Но счастливую семейную жизнь прерывает внезапно вспыхнувший роман с поклонницей Марией (Юлия Снигирь), чья страсть переворачивает жизнь великого певца. Он разрывается между двумя женщинами и семьями, не решаясь оставить ни одну из них. Шаляпин не мыслит жизни без детей, оперы, широкой русской песни и родины. Но ему предстоит сделать мучительный выбор и отказаться от того, что ему дорого до боли. На экране появляется множество знаменитых героев эпохи: художники Константин Коровин (Александр Яценко) и Михаил Врубель (Александр Яцко), актер Мамонт Дальский (Ян Цапник), антрепренер Михаил Лентовский (Роман Мадянов), оперная прима Татьяна Любатович (Ирина Пегова), композитор и дирижер Сергей Рахманинов (Лев Зулькарнаев), писатель Максима Горького (Роман Ладнев). В сериале Шаляпин запоет голосом оперного певца Ильдара Абдразакова. За режиссуру отвечал Егор Анашкин. Читать рецензию
обсуждение >>