Кринж или база: как состарились наши любимые ромкомы и мелодрамы (советские тоже!)

В честь Дня всех влюбленных, когда всё и все вокруг говорят о романтике и самом прекрасном из чувств, мы продолжаем выяснять в формате прожарки, насколько любимые ромкомы и мелодрамы выдерживают проверку временем. Ведь счастье двух людей должно формироваться согласно их запросам, а не ожиданиям общества или штампам из популярной культуры. Разбираем со спойлерами.
На что обращаем внимание
Устаревшие тропы: гендерные стереотипы, дисбаланс власти, навязчивая сентиментальность, сталкинг под предлогом романтики. Изменившиеся социальные нормы: шутки про чью-то внешность больше не кажутся милыми, а пассивная и податливая роль женщины — образцом для подражания. Стандарты репрезентации: до недавнего времени в мейнстримных ромкомах не было места ни для кого, кроме условно красивых и атлетичных белых людей.
фото: «Красотка» (1990) / Buena Vista Pictures Distribution
До сих пор любимая миллионами история современной Золушки. Эскортница Вивиан (Джулия Робертс) составляет компанию уставшему и депрессивному бизнесмену Эдварду (Ричард Гир). Их отношения начинаются как чисто деловые: он платит, чтобы она сопровождала его на рабочие встречи и спасала от одиночества по вечерам. По классике жанра, всё это перерастает в большую любовь. Мы продолжаем симпатизировать фильму, не задумываясь, что он продолжает навязывать нам троп мужчины-спасителя и девушки в беде. Эдвард «спасает» Вивиан за счет денег и власти. До встречи с ним она глубоко увязла в мире секс-работы, а благодаря нему получила лакшери-жизнь, но оказалась в полной зависимости. Мы ничего не знаем о мечтах и потребностях Вивиан, и видим «сказку», которую ей подарил Эдвард, исходя из собственных представлений.
фото: «Босиком по мостовой» (2005) / Buena Vista International
В середине нулевых этот фильм казался пиком романтики и милоты. Еще бы, ведь в нем рассказывается о развитии отношений и любви уборщика-лузера Ника (Тиль Швайгер, он же режиссер) с пациенткой психиатрической больницы Лайлой (Йоханна Вокалек). Сегодня он, конечно, воспринимается по-другому. Представьте: взрослый мужчина спасает жизнь ментально нестабильной девушке, которая 19 лет жила взаперти и ничего не знает о мире. Конечно, она к нему привязывается и сбегает из лечебницы. Вместо того, чтобы вернуть её обратно, он берет Лайлу в путешествие. Сколько красных флагов уже насчитали? В дополнение к этому абсолютному дисбалансу власти, фильм романтизирует ментальные расстройства и представляет явно нездоровую героиню милой. Напомним, что любые болезни – психологические или физические – это не повод для умиления.
Еще один классический фильм 90-х с сестрамиОлсен. Похожие как две капли воды, девочки из разных социальных классов объединяются, чтобы свести значимых для них взрослых. 30 лет спустя фильм всё еще радует: это отличный пример комфортного и уютного кино. Не смотря на внешнее сходство, по характеру девятилетные героини не похожи друг на друга: одна — «пацанка», другая – «настоящая леди». То есть сразу показано, что девочки могут быть любыми, — и это довольно прогрессивно для того времени. Богатство здесь не самоцель, а способ достижения мечты: девочка хочет любящую семью (а без денег добиться удочерения сложнее). Главная женская роль – у Кирсти Элли, которая не соответствует золотым голливудским стандартам красоты. При этом она выступает не объектом шуток, но романтическим интересом героя-мужчины. Еще один прогрессивный ход для 90-х.
фото: «Свадебный переполох» (2001) / Sony Pictures Releasing
Персонажи Дженнифер Лопес и Мэттью МакКонахи постепенно обретают любовь и прислушиваются к себе в фильме, которому в этом году исполняется 25 лет. Мэри (Лопес) – успешная организаторка свадеб с перспективой стать содиректоркой фирмы, где работает. Стив (МакКонахи) – педиатр, планирующий жениться на богатой наследнице. Их пути пересекаются случайно, и это помогает обоим переосмыслить принципы и планы на жизнь. Сейчас фильм критикуют за многое: например, пуэрториканка Лопес почему-то играет итальянку, а комьюнити итальянцев в Нью-Йорке показано стереотипно. С другой стороны, романтическая история с небелой героиней – редкость для тех лет, так что значимость роли перевешивает её нелепость. Что еще хорошо: жизнь Мэри состоялась уже до встречи со Стивом, и их отношения никак не повлияли на её карьеру. Стив с невестой говорят по душам и осознают, что эта свадьба нужна не им, а их родителям и обществу, отменяют мероприятие и остаются друзьями. Папа Мэри, который весь фильм давит на нее, в конце концов принимает, что его дочь – взрослая женщина.
Одна из наиболее популярных экранизаций Николаса Спаркса, некогда вызывавшая слезы ручьями. История любви Ноа (Райан Гослинг) и Элли (Рэйчел МакАдамс), которая пережила десятилетия и победила болезнь Альцгеймера, – это ли не пик романтики? Давайте посмотрим. Ноа добивается взаимности весьма сомнительными способами. Угроза спрыгнуть с колеса обозрения, если Элли не пойдет с ним на свидание. «Шутка» с угрозой изнасилования. 365 безответных писем за год. Ежедневная психологическая пытка, когда Ноа заставляет Элли снова и снова перепроживать болезненные воспоминания из прошлого (потому что не может принять, что она его забыла). Ну и, конечно, бесконечные ссоры на протяжении многих лет, в которых вербальный абьюз дополняется физическим.
Самый свежий фильм в нашей подборке, который, однако, уже успел состариться. Рози (Лили Коллинз) и Алекс (Сэм Клафлин) — лучшие друзья с детства. Каждый живет свою жизнь, пока, наконец, они не понимают, что всё это время они любили только друг друга. С этой историей плохо буквально всё. Рози – молодая и амбициозная девушка, которая знает, чего хочет, и поступает в колледж мечты. Забеременев на выпускном, она в свои 18 отказывается от всех перспектив и становится матерью-одиночкой. Еще она зачем-то выходит за абьюзера. Уж лучше так, чем одной, получается? Спустя годы она реализует-таки мечту и открывает собственный отель. У нее замечательная дочь и прекрасная подруга. Вот только незадача: Рози всё равно не до конца счастлива. Ах, да – рядом нет Алекса, любви всей её жизни. Всё встает на свои места, только когда он оказывается рядом.
фото: «День святого Валентина» (2010) / Warner Bros. Pictures
Альманах из нескольких новелл, действие которых разворачивается в течение одного дня — 14 февраля. В касте – исключительно звезды: от Джулии Робертс и Джейми Фокса до Тейлор Свифт и Брэдли Купера. Что еще нужно, чтобы провести вечер самого романтичного дня в году? Фильм изобилует клише, одномерными героями и чрезмерной сахарностью. В момент премьеры критики отметили неровную игру со стороны звездного ансамбля, назвав новинку «пустой тратой времени и таланта». Добавляем гомофобные, расистские и сексистские шутки, а также неуместное введение персонажа с инвалидностью — и становится понятно, что этот ромком из начала десятых не выдержал испытание временем.
фото: «10 причин моей ненависти» (1999) / Buena Vista Pictures Distribution
В 90-е были популярны молодежные переосмысления литературной классики. Этот фильм — не исключение: он основан на шекспировском сюжете об укрощении строптивой. Джулия Стайлз играет школьницу-феминистку Кэт, которую не интересуют романтические отношения. Хит Леджер в роли бунтаря и аутсайдера Патрика берется доказать, что она не права. Сегодня «10 причин...» кажутся невероятно прогрессивными для своего времени. Здесь поднимаются темы феминизма, культурной апроприации и привилегий, а в фокусе — ценности женской независимости и свободы выбора, а также уязвимости мужчин. Чего здесь нет, так это навязывания гендерных стереотипов и неуместного юмора. Да, герой Леджера пытается добиться Кэт неоднозначными способами, но, в отличие от классических сценариев, Кэт сохраняет агентность и не подпадает под его чары, как того обычно требует жанр.
фото: «Любовь и голуби» (1984) / киностудия «Мосфильм»
Любимая советская классика, снятая Владимиром Меньшовым. Василий Кузякин (Александр Михайлов) — простой деревенский мужик, который любит жену Надежду (Нина Дорошина) и разводит голубей. Получив путевку в санаторий, он втягивается в роман с коллегой Раисой Захаровной (Людмила Гурченко) и, вернувшись домой, сталкивается с гневом жены. Осознав, что его место — с семьей, Василий возвращается к Надежде. Несмотря на некоторые устаревшие тропы — герой едет в отпуск без семьи, уходит к любовнице и жена обвиняет её, а не изменщика-мужа — на ценностном уровне фильм прекрасно смотрится и сегодня. Надежда показана волевой женщиной с собственным мнением, она прощает мужа после долгих размышлений и общения с детьми, это не спонтанное решение. Возникнувший конфликт проживается персонажами подробно, каждый переосмысляет некоторые вещи. Комичность не мешает нам увидеть глубину.
В 2001-м весь мир был очарован официанткой с Монмартра Амели Пулен (Одри Тоту) и её приключениями. Современная аудитория воспринимает историю гораздо более критично. Детство Амели прошло в одиночестве, поэтому, став взрослой, она окружена людьми и всячески пытается стать частью их жизни. При этом на личном фронте у девушки не ладится, пока она не встречает такого же странного, как она, Нино (Матьё Кассовиц). Они практически не говорят друг с другом, но в конце оказываются в постели, что якобы свидетельствует о сильной любви. 25 лет назад Амели с её странностями казалась милой. Сегодня же мы понимаем, что её постоянное вмешательство в чужие жизни как минимум неуместно, а то и крипово. Образ Монмартра, населенного почти исключительно белыми людьми, не соответствует действительности многонационального и поликультурного Парижа. Также фильм проецирует стереотип о том, что романтические отношения неполноценны, если в них нет секса.
