Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Кринж или база: как состарились наши любимые ромкомы и мелодрамы (советские тоже!)

14 февраля
2026 год
февраль 2026
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Все рубрики

Подборки >>
14 февраля 2026
В честь Дня всех влюбленных, когда всё и все вокруг говорят о романтике и самом прекрасном из чувств, мы продолжаем выяснять в формате прожарки, насколько любимые ромкомы и мелодрамы выдерживают проверку временем. Ведь счастье двух людей должно формироваться согласно их запросам, а не ожиданиям общества или штампам из популярной культуры. Разбираем со спойлерами.

На что обращаем внимание


Устаревшие тропы: гендерные стереотипы, дисбаланс власти, навязчивая сентиментальность, сталкинг под предлогом романтики.
Изменившиеся социальные нормы: шутки про чью-то внешность больше не кажутся милыми, а пассивная и податливая роль женщины — образцом для подражания.
Стандарты репрезентации: до недавнего времени в мейнстримных ромкомах не было места ни для кого, кроме условно красивых и атлетичных белых людей.

Красотка (1990)


Кринж или база: как состарились наши любимые ромкомы и мелодрамы (советские тоже!)
фото: «Красотка» (1990) / Buena Vista Pictures Distribution

До сих пор любимая миллионами история современной Золушки. Эскортница Вивиан (Джулия Робертс) составляет компанию уставшему и депрессивному бизнесмену Эдварду (Ричард Гир). Их отношения начинаются как чисто деловые: он платит, чтобы она сопровождала его на рабочие встречи и спасала от одиночества по вечерам. По классике жанра, всё это перерастает в большую любовь. Мы продолжаем симпатизировать фильму, не задумываясь, что он продолжает навязывать нам троп мужчины-спасителя и девушки в беде. Эдвард «спасает» Вивиан за счет денег и власти. До встречи с ним она глубоко увязла в мире секс-работы, а благодаря нему получила лакшери-жизнь, но оказалась в полной зависимости. Мы ничего не знаем о мечтах и потребностях Вивиан, и видим «сказку», которую ей подарил Эдвард, исходя из собственных представлений.

Вердикт: кринж

Босиком по мостовой (2005)


Кринж или база: как состарились наши любимые ромкомы и мелодрамы (советские тоже!)
фото: «Босиком по мостовой» (2005) / Buena Vista International

В середине нулевых этот фильм казался пиком романтики и милоты. Еще бы, ведь в нем рассказывается о развитии отношений и любви уборщика-лузера Ника (Тиль Швайгер, он же режиссер) с пациенткой психиатрической больницы Лайлой (Йоханна Вокалек). Сегодня он, конечно, воспринимается по-другому. Представьте: взрослый мужчина спасает жизнь ментально нестабильной девушке, которая 19 лет жила взаперти и ничего не знает о мире. Конечно, она к нему привязывается и сбегает из лечебницы. Вместо того, чтобы вернуть её обратно, он берет Лайлу в путешествие. Сколько красных флагов уже насчитали? В дополнение к этому абсолютному дисбалансу власти, фильм романтизирует ментальные расстройства и представляет явно нездоровую героиню милой. Напомним, что любые болезни – психологические или физические – это не повод для умиления.

Вердикт: кринж

Двое: я и моя тень (1995)


Двое: Я и моя тень (1995)
фото: «Двое: Я и моя тень» (1995) / Warner Bros.

Еще один классический фильм 90-х с сестрами Олсен. Похожие как две капли воды, девочки из разных социальных классов объединяются, чтобы свести значимых для них взрослых. 30 лет спустя фильм всё еще радует: это отличный пример комфортного и уютного кино. Не смотря на внешнее сходство, по характеру девятилетные героини не похожи друг на друга: одна — «пацанка», другая – «настоящая леди». То есть сразу показано, что девочки могут быть любыми, — и это довольно прогрессивно для того времени. Богатство здесь не самоцель, а способ достижения мечты: девочка хочет любящую семью (а без денег добиться удочерения сложнее). Главная женская роль – у Кирсти Элли, которая не соответствует золотым голливудским стандартам красоты. При этом она выступает не объектом шуток, но романтическим интересом героя-мужчины. Еще один прогрессивный ход для 90-х.

Вердикт: база

Свадебный переполох (2001)

▶ Смотреть онлайн

Кринж или база: как состарились наши любимые ромкомы и мелодрамы (советские тоже!)
фото: «Свадебный переполох» (2001) / Sony Pictures Releasing

Персонажи Дженнифер Лопес и Мэттью МакКонахи постепенно обретают любовь и прислушиваются к себе в фильме, которому в этом году исполняется 25 лет. Мэри (Лопес) – успешная организаторка свадеб с перспективой стать содиректоркой фирмы, где работает. Стив (МакКонахи) – педиатр, планирующий жениться на богатой наследнице. Их пути пересекаются случайно, и это помогает обоим переосмыслить принципы и планы на жизнь. Сейчас фильм критикуют за многое: например, пуэрториканка Лопес почему-то играет итальянку, а комьюнити итальянцев в Нью-Йорке показано стереотипно. С другой стороны, романтическая история с небелой героиней – редкость для тех лет, так что значимость роли перевешивает её нелепость. Что еще хорошо: жизнь Мэри состоялась уже до встречи со Стивом, и их отношения никак не повлияли на её карьеру. Стив с невестой говорят по душам и осознают, что эта свадьба нужна не им, а их родителям и обществу, отменяют мероприятие и остаются друзьями. Папа Мэри, который весь фильм давит на нее, в конце концов принимает, что его дочь – взрослая женщина.

Вердикт: база

Дневник памяти (2004)


Кринж или база: как состарились наши любимые ромкомы и мелодрамы (советские тоже!)
фото: «Дневник памяти» (2004) / New Line Cinema

Одна из наиболее популярных экранизаций Николаса Спаркса, некогда вызывавшая слезы ручьями. История любви Ноа (Райан Гослинг) и Элли (Рэйчел МакАдамс), которая пережила десятилетия и победила болезнь Альцгеймера, – это ли не пик романтики? Давайте посмотрим. Ноа добивается взаимности весьма сомнительными способами. Угроза спрыгнуть с колеса обозрения, если Элли не пойдет с ним на свидание. «Шутка» с угрозой изнасилования. 365 безответных писем за год. Ежедневная психологическая пытка, когда Ноа заставляет Элли снова и снова перепроживать болезненные воспоминания из прошлого (потому что не может принять, что она его забыла). Ну и, конечно, бесконечные ссоры на протяжении многих лет, в которых вербальный абьюз дополняется физическим.

Вердикт: кринж

С любовью, Рози (2014)


Кринж или база: как состарились наши любимые ромкомы и мелодрамы (советские тоже!)
фото: «С любовью, Рози» (2014) / Lionsgate

Самый свежий фильм в нашей подборке, который, однако, уже успел состариться. Рози (Лили Коллинз) и Алекс (Сэм Клафлин) — лучшие друзья с детства. Каждый живет свою жизнь, пока, наконец, они не понимают, что всё это время они любили только друг друга. С этой историей плохо буквально всё. Рози – молодая и амбициозная девушка, которая знает, чего хочет, и поступает в колледж мечты. Забеременев на выпускном, она в свои 18 отказывается от всех перспектив и становится матерью-одиночкой. Еще она зачем-то выходит за абьюзера. Уж лучше так, чем одной, получается? Спустя годы она реализует-таки мечту и открывает собственный отель. У нее замечательная дочь и прекрасная подруга. Вот только незадача: Рози всё равно не до конца счастлива. Ах, да – рядом нет Алекса, любви всей её жизни. Всё встает на свои места, только когда он оказывается рядом.

Вердикт: кринж

День Святого Валентина (2010)

▶ Смотреть онлайн

Кринж или база: как состарились наши любимые ромкомы и мелодрамы (советские тоже!)
фото: «День святого Валентина» (2010) / Warner Bros. Pictures

Альманах из нескольких новелл, действие которых разворачивается в течение одного дня — 14 февраля. В касте – исключительно звезды: от Джулии Робертс и Джейми Фокса до Тейлор Свифт и Брэдли Купера. Что еще нужно, чтобы провести вечер самого романтичного дня в году? Фильм изобилует клише, одномерными героями и чрезмерной сахарностью. В момент премьеры критики отметили неровную игру со стороны звездного ансамбля, назвав новинку «пустой тратой времени и таланта». Добавляем гомофобные, расистские и сексистские шутки, а также неуместное введение персонажа с инвалидностью — и становится понятно, что этот ромком из начала десятых не выдержал испытание временем.

Вердикт: кринж

10 причин моей ненависти (1999)


Кринж или база: как состарились наши любимые ромкомы и мелодрамы (советские тоже!)
фото: «10 причин моей ненависти» (1999) / Buena Vista Pictures Distribution

В 90-е были популярны молодежные переосмысления литературной классики. Этот фильм — не исключение: он основан на шекспировском сюжете об укрощении строптивой. Джулия Стайлз играет школьницу-феминистку Кэт, которую не интересуют романтические отношения. Хит Леджер в роли бунтаря и аутсайдера Патрика берется доказать, что она не права. Сегодня «10 причин...» кажутся невероятно прогрессивными для своего времени. Здесь поднимаются темы феминизма, культурной апроприации и привилегий, а в фокусе — ценности женской независимости и свободы выбора, а также уязвимости мужчин. Чего здесь нет, так это навязывания гендерных стереотипов и неуместного юмора. Да, герой Леджера пытается добиться Кэт неоднозначными способами, но, в отличие от классических сценариев, Кэт сохраняет агентность и не подпадает под его чары, как того обычно требует жанр.

Вердикт: база

Любовь и голуби (1984)

▶ Смотреть онлайн

Кринж или база: как состарились наши любимые ромкомы и мелодрамы (советские тоже!)
фото: «Любовь и голуби» (1984) / киностудия «Мосфильм»

Любимая советская классика, снятая Владимиром Меньшовым. Василий Кузякин (Александр Михайлов) — простой деревенский мужик, который любит жену Надежду (Нина Дорошина) и разводит голубей. Получив путевку в санаторий, он втягивается в роман с коллегой Раисой Захаровной (Людмила Гурченко) и, вернувшись домой, сталкивается с гневом жены. Осознав, что его место — с семьей, Василий возвращается к Надежде. Несмотря на некоторые устаревшие тропы — герой едет в отпуск без семьи, уходит к любовнице и жена обвиняет её, а не изменщика-мужа — на ценностном уровне фильм прекрасно смотрится и сегодня. Надежда показана волевой женщиной с собственным мнением, она прощает мужа после долгих размышлений и общения с детьми, это не спонтанное решение. Возникнувший конфликт проживается персонажами подробно, каждый переосмысляет некоторые вещи. Комичность не мешает нам увидеть глубину.

Вердикт: база

Амели (2001)

▶ Смотреть онлайн

Кринж или база: как состарились наши любимые ромкомы и мелодрамы (советские тоже!)
фото: «Амели» (2001) / UGC Fox Distribution

В 2001-м весь мир был очарован официанткой с Монмартра Амели Пулен (Одри Тоту) и её приключениями. Современная аудитория воспринимает историю гораздо более критично. Детство Амели прошло в одиночестве, поэтому, став взрослой, она окружена людьми и всячески пытается стать частью их жизни. При этом на личном фронте у девушки не ладится, пока она не встречает такого же странного, как она, Нино (Матьё Кассовиц). Они практически не говорят друг с другом, но в конце оказываются в постели, что якобы свидетельствует о сильной любви. 25 лет назад Амели с её странностями казалась милой. Сегодня же мы понимаем, что её постоянное вмешательство в чужие жизни как минимум неуместно, а то и крипово. Образ Монмартра, населенного почти исключительно белыми людьми, не соответствует действительности многонационального и поликультурного Парижа. Также фильм проецирует стереотип о том, что романтические отношения неполноценны, если в них нет секса.

Вердикт: кринж

Анна Чикинда
версия для печати

обсуждение >>
№ 10
Ice&Ocean   20.02.2026 - 01:50
Меня терзают смутные сомнения по поводу того, что, судя по используемой лексике и упомянутым парадигмам, автор просто перевел статью из зарубежного источника. От себя только про Любовь и Голуби добавлено.... читать далее>>
№ 9
LaFee   19.02.2026 - 11:37
Ой, ну сколько крутых фильмов собрано! "Двое: я и моя тень", "Красотка", "Свадебный переполох" - это вообще мои фавориты! читать далее>>
№ 8
Матвей Брикун   18.02.2026 - 13:21
Тысячу лет не видел "Красотку". читать далее>>
№ 7
Ангелина_Сокол   17.02.2026 - 20:45
... Аналогично. Особенно пересматриваю "Дневник памяти" и "Красотку". Не хватает ещё "Сбежавшей невесты" (как кринж). читать далее>>
№ 6
Наталья Ан.   17.02.2026 - 12:08
"...устаревшие тропы — герой едет в отпуск без семьи" - Он не в отпуск поехал один, а по профсоюзной путёвке в санаторий долечивать производственную травму. Так что ничего тут устаревшего нет. Вивиан... читать далее>>
Всего сообщений: 10
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Десять пуль в лицо французской демократии: этапные фильмы из 90-х с родины Зидана и Бессона
«Ничего не бойтесь. Рискуйте»: Правила жизни Людмилы Гурченко
Мы встретились в странное время: фильм «Амели» 20 лет спустя
Переполох вокруг Беннифер: Джей Ло и ее «свадебная» карьера в кино и жизни
«День святого Валентина»: Любовь давно минувших дней
Стали мы его судьбою: Памяти Владимира Меньшова
Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх
Офелия, о нимфа, WTF: современные экранизации Шекспира
Поиск по меткам
Анна Чикиндалюбовь
персоны
Йоханна ВокалекРичард ГирРайан ГослингЛюдмила ГурченкоНина ДорошинаМатьё КассовитцСэм КлафлинЛили КоллинзБрэдли КуперХит ЛеджерДженнифер ЛопесРэйчел МакАдамсМэттью МакКонахиВладимир МеньшовАлександр МихайловМэри-Кейт ОлсенЭлизабет ОлсенДжулия РобертсТейлор СвифтНиколас СпарксДжулия СтайлзОдри ТотуДжейми ФоксТиль ШвайгерКирсти Элли
фильмы
10 причин моей ненавистиАмелиБосиком по мостовойДвое: Я и моя теньДень Святого ВалентинаДневник памятиКрасоткаЛюбовь и голубиС любовью, РозиСвадебный переполох

фотографии >>
"Двое: Я и моя тень" (1995)
"День Святого Валентина" (2010)
Кринж или база: как состарились наши любимые ромкомы и мелодрамы (советские тоже!) фотографии
Кринж или база: как состарились наши любимые ромкомы и мелодрамы (советские тоже!) фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Николай Комягин
20 февраля ушёл из жизни музыкант Николай Комягин.
Эрик Дэйн
19 февраля ушёл из жизни актёр Эрик Дэйн.
Анна Фоменко
19 февраля ушла из жизни актриса Анна Фоменко.
Вероника Белковская
19 февраля ушла из жизни актриса Вероника Белковская.
Ирина Черкасская
18 февраля ушла из жизни актриса Ирина Черкасская.

День рождения >>

Баба Аннанов
Игорь Грабузов
Медея Джапаридзе
Дмитрий Ендальцев
Катерина Ковальчук
Алексей Нестеренко
Иван Соловьёв (III)
Ангелина Стречина
Антон Филипенко
Эдвард Алберт (младший)
Мюррэй Бартлетт
Бренда Блетин
Марго Грэхам
Махандра Делфино
Сэнди Дункан
Сидни Пуатье
все родившиеся 20 февраля >>

Афиша кино >>

Кто-то должен умереть
триллер
Россия, 2025
Простая история
биография, драма, приключения
Франция, Великобритания, США, 1999
Красавица
драма, исторический фильм, приключения
Россия, 2026
Король и Шут. Навсегда
музыкальный фильм, приключения, фэнтези
Россия, 2026
Ловушка для кролика
мистика, фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Астрал. Амулет зла
фильм ужасов
Австралия, 2025
Гуантанамера
боевик, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Дополнительное время
семейное кино, спортивный фильм
Россия, 2026
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram