Головоломки, квесты, стратегии, шутеры: Как компьютерные игры завоевали кинотеатры

Середина 80-х. Где-то вдалеке разворачиваются важные исторические события, а в небольшом провинциальном городке своя атмосфера. Школьник, с двух лет «привязанный» к телевизору, на пару с лучшим другом напросился на работу к отцу из-за того, что в отдел инженеров завезли невиданное чудо техники — персональный компьютер. Это был Robotron производства дружественной ГДР. Невиданный доселе аппарат внушал трепет, но больше всего детские умы занимали дискеты с играми. Это была классика: японские аркады Space Invaders и Pac-Man, головоломка Алексея Пажитнова «Тетрис» и еще парочка подзабытых произведений. Однако в душу запал лишь один из праотцов файтингов, имя которому Karateka. В те дни у нас в стране мало кто знал его создателя Джордана Мехнера, подарившего геймерам через несколько лет приключение Prince of Persia. А вот про «Каратеку» много чего могли рассказать: и про битву с боссом, и про орла, и про заточенную принцессу Марико, которая в финале одним ударом убивала своего спасителя, если он не вышел из стойки. Прохождение занимало мало времени, но впечатления после игры остались навсегда.
Шли годы. Легендарную портативную «Электронику» с «Ну, погоди!» сменила приставка Dendy с картриджами «9999 игр в 1» и яркими красками. Затем появился домашний компьютер ZX Spectrum с программами, записанными на обычных аудикассетах (самая памятная из них — испанская адвенчура Dustin про побег из тюрьмы). Студенчество прошло под знаменами отвязной гоночной аркады Carmageddon, ядреного сиквела Postal с дробовиком в коте, смешной аркадой Moorhuhn Jagd и шутеров Unreal с незабываемыми русскими субтитрами и Return to Castle Wolfenstein. После настало время третьего Doomа и галлюциногенного боевика American McGee's Alice, пока не нагрянула эпоха Steam с его бесконечной игровой библиотекой. Со времен пиксельного «Каратеки», получившего, кстати, очень короткий ремейк в 2012-м, графика достигла максимального предела, а набор геймплейных механик, заложенных гиками на заре индустрии, сильно расширился, что позволяет разработчикам придумывать смешанные жанры вроде стелс-экшна, сурвайвал-хоррора или соулслайка.
В игровой индустрии, как и в кино, предостаточно жанров, которые специалисты разделяют на несколько групп. Это головоломки, действие, приключения, ролевые игры, симуляторы и стратегии. Части из них присущи онлайн-элементы, так что можно выделить отдельно и многопользовательские проекты вроде WoW или Counter Strike. Некоторые из ярких представителей той или иной группы были уже с успехом адаптированы для большого и малого экранов. Как это случилось, например, с мобой League of Legends, получившей великолепный мультсериал «Аркейн», с ролевым постапоком Fallout, превращенным в фансервисный сериал, или с песочницей Minecraft, адаптация которой обрела смущающий всех непричастных феноменальный успех.
Но все ли можно перенести в кино или на ТВ? Какие игровые жанры наиболее подходят для переноса в другую медиасферу, а какие лучше не трогать и обходить стороной за тридевять земель? Какие геймплейные механики идеально вписываются в кинополотно? Ведь мы с вами знаем, что игры и кино во всем его многообразии — это не одно и то же. При просмотре любой аудиовизуальной продукции, будь то фильмы, сериалы, аниме, мультики, передачи или видеоблоги, мы всего лишь наблюдатели, зрители и невольные свидетели. А во время игровой сессии мы — непосредственные участники событий, активно влияющие на действия своего персонажа либо решающие поставленные перед нами задачи. Можно, конечно же, вспомнить про интерактивное кино или визуальные новеллы, но об этом чуть позднее. А пока приступим к выполнению квеста по поиску игровых жанров, подходящих для экранизаций. И вообще, есть ли таковые?
С головоломками разного вида мы знакомы с детства. Пазлы, мозаики, кроссворды, шарады, пятнашки, Кубик Рубика, пирамидка, змейка и другие схожие игрушки помогают ребенку в развитии, а взрослому держать себя в тонусе. Многие из них перекочевали и в виртуальное пространство. Например, Кубик Рубика попадался автору этих строк в финале Cyberpunk 2077. Ну а пазлы представляют собой целый поджанр в игровой индустрии. Компьютерные головоломки, кстати, разделяют на традиционные и физические. В первом случае речь идет о хорошо знакомых играх вроде маджонга, пасьянсов и пятнашек. Сюда же относятся собиратели блоков наподобие «Тетриса», «Сапер» и Sokoban. Такие головоломки часто можно встретить в квестах и экшн-адвенчурах (Resident Evil, Silent Hill, LittleBigPlanet, The Legend of Zelda). Физические же появились на свет в начале 1990-х благодаря более мощным системам, позволившим работать с физикой тел. Самые известные представители жанра — Angry Birds, Portal, The Ball. Кроме того, следует вспомнить пространственные головоломки вроде The Talos Principle, Viewfinder и Superliminal, а также логические игры, среди которых можно выделить The Witness.
Но означает ли все вышесказанное, что в кино можно экранизировать Portal или Viewfinder? В принципе, нет ничего невозможного, тем более, что эти игры вполне себе сюжетно-ориентированные. К тому же есть и удачные примеры вроде «Angry Birds в кино» и короткометражки Дэна Трахтенберга «Портал: Некуда бежать» с Даниэль Рэйн. И даже «Тетрис» при желании можно адаптировать, что и попытались провернуть некоторые смельчаки в 2010-е, но что-то про эту идею с тех пор ничего не слышно. Впрочем, хорошо знакомые падающие блоки можно увидеть в «Пикселях» Криса Коламбуса, и то хорошо.
Симуляция в игровую индустрию пришла из сферы обучения и армии. Ее можно встретить не только в играх, но и в кино, на телевидении и в аттракционах. Зарождение жанра связано с именами Томаса Т. Голдсмита-младшего и Эстла Рэя Манна, создавших в 1947-м имитацию ракеты, поражающей цель, — управлялась она несколькими ручками. Спустя 11 лет Вилли Хиггинботем придумал «теннис для двоих» — у него было ручное управление, а само действие отображалось на осциллографе. Тем самым он стал пионером среди электронных видеоигр с графическим дисплеем.
В 1972-м имитацию использовали в создании анимированной руки, которую впоследствии представили широкой публике в фантастической ленте «Мир будущего». Не стоит забывать и про «компьютер наведения» из «Звездных войн». «Трон» получил известность как первый фильм, в котором было свыше двух минут CGI. В 1980-х 3D-моделирование уже вовсю использовалось киношниками и геймдизайнерами, в частности, в компьютерных играх Battlezone и Elite компании Acornsoft, которая одной из первых использовала каркасную модель в персональных компьютерах.
Симуляторы обычно подразделяют на симуляторы ролевок (о них мы расскажем ниже) и военные (GeoCommander, Arma) и деловые игры, а они в свою очередь делятся на такие поджанры, как симуляторы строительства (SimCity) и управления (Transport Tycoon, SuperPower), симуляторы жизни (Spore, The Sims), симуляторы бога (Black & White), спортивные игры (Madden NFL, FIFA), медицинские симуляторы (Trauma Center, LifeSigns), симуляторы фотографа (Pokemon Snap, Afrika), симуляторы транспортного средства, среди которых авиасимуляторы («Ил-2 Штурмовик», Microsoft Flight Simulator), космосимуляторы (Kerbal Space Program, Wing Commander), гоночные игры (The Need for Speed, Gran Turismo, Forza), симуляторы подводных лодок (Silent Hunter), поездов (Train Simulator), грузовиков (Truck Simulator, «Дальнобойщики») и бездорожья (MudRunner, SnowRunner), игры про «синих воротничков», включая симуляторы охоты (TheHunter) и прочие симуляторы работы (House Flipper, PowerWash Simulator, Overcooked), симуляторы свиданий (Super Seducer), цифровые карточные игры (блэкджек, покер) и имитации механических и других реальных игр (пинбол, игровые автоматы казино). В общем, тыкните в любую профессию, и у нее уже есть свой симулятор. Будь то уборщик места преступления (Crime Scene Cleaner) или бальзамировщик в похоронном бюро (хоррор The Mortuary Assistant, кстати, уже получил адаптацию). Не говоря уже про обычные человеческие действия и мир животных, коих тоже хватает в видеоиграх и VR.
Элементы симуляторов впервые в кино использовал крепкий ремесленник Джон Бэдэм в «Военных играх» 1983 года. По сюжету ленты с Мэттью Бродериком, Элли Шиди и Майклом Мэдсеном юный хакер взламывает компьютерную сеть военного командования США, где обнаруживает такие игры, как «крестики-нолики», шашки, шахматы, бридж и покер, а также более экзотические названия: «Воздушные бои», «Военные действия в городских условиях», «Война в пустыне», «Воздушные налёты», «Война на нескольких театрах военных действий», «Война на нескольких театрах военных действий с применением химического и биологического оружия» и «Глобальная термоядерная война». Он выбирает последнюю и по просьбе подруги решает сыграть за русских, тем самым вызвав панику среди военных. Впоследствии потревоженный юным гением новейший компьютер, именующий себя «Джошуа», предлагает завершить начатую игру и, полностью выйдя из-под контроля, планирует устроить Третью мировую. Побеждают же его партией в «крестики-нолики».
В этом году мировой прокат покорило «Железное легкое», поставленное ютюбером Markiplier по инди-игре Дэвида Шимански Iron Lung. Пугающая киноверсия симулятора подводной лодки на данный момент сумела заработать 36 млн долларов при трехмиллионном бюджете. Успех связан, прежде всего, с именем самого видеоблогера, однако и сам оригинал имеет популярность, пусть и несколько озадачивающую. В 2023-м после гибели батискафа «Титан» геймеры бросились играть в детище Шимански, дабы прочувствовать весь ужас смерти глубоко под водой.
Стратегические компьютерные игры в наши дни сохраняют популярность, хотя и не такую широкую как ранее. Тем не менее, мастондонты жанра вроде «Цивилизации» все еще на плаву. Обычно их делят на две категории: пошаговые и в реальном времени, но им также присущи тактика, дипломатия, экономика и исследование. Кроме того, к стратегиям относят абстрактные (Ataxx), настольные (шахматы, шашки, «Монополия») и с симуляцией менеджмента (M.U.L.E.), а сеттинги варьируются от реалистичного до фантастического. Традиционная классификация включает TBS, RTS, тактическую стратегию (RTT и TBT), браузерную онлайн-стратегию, градостроительную и экономическую стратегии, варгейм, глобальную стратегию, 4X, MOBA и карточную стратегию, включая ККИ.
Стратегии дебютировали в 1964-м, когда на мейнфрейме появился текстовый экономический симулятор The Sumerian Game, где требовалось управлять шумерским городом Лагаш и распределять ресурсы. В 1972-м для телевизионной приставки Magnavox Odyssey адаптировали настолку «Риск» под названием Invasion, однако на экране отображались только сражения в духе Pong — за стратегическую часть отвечала настольная доска. Когда в продажу поступили микрокомпьютеры TRS-80 и Apple II, то разработчики ударными темпами стали переносить на них настолки. Среди первых самостоятельных творений — Eastern Front (1941), Reach for the Stars, Nobunaga's Ambition и Romance of the Three Kingdoms, а в 90-е и нулевые на свет появилась бессмертная классика: Dune II по «Дюне» Фрэнка Герберта, Civilization Сида Майера, Anno, Age of Empires, The Settlers, Dungeon Keeper, King's Bounty, Heroes of Might and Magic, Master of Orion, Master of Magic, X-COM, Warcraft, StarCraft, Command & Conquer и Total War.
При упоминании слова «стратегия» на ум сразу приходят военно-исторические кинополотна вроде «Войны и мира» Сергея Бондарчука и картин Юрия Озерова, пеплумы про Клеопатру и Спартака, а также сериалы наподобие «Игры престолов». В них с высоты птичьего полета наблюдаешь за развернувшимся сражением, словно в какой-нибудь пошаговой или глобальной стратегии. Не хватает, конечно, управления юнитами и работы с картой, но последнее памятно по стилизованному маршруту полета из приключений Индианы Джонса в незабываемом исполнении Харрисона Форда.
Сам жанр адаптировали для кино несколько раз. Фэнтези «Варкрафт» снят сыном Дэвида Боуи при содействии главного идеолога серии Криса Метцена, принимавшего участие в качестве сценариста. Лента с Трэвисом Фиммелом, Полой Паттон, Беном Фостером и другими собрала по миру 440 миллионов, но не стала прорывом среди игроизаций, прежде всего, из-за сумбурности повествования. Не повезло и Company of Heroes, получившей трэш-адаптацию «Отряд героев» с Томом Сайзмором. Возможно, просто пока не нашлось творца, способного совладать с особенностями жанра. Либо надо просто забыть про его существование и использовать геймплейные элементы там, где они не будут выглядеть карикатурно.
Действие
— Action! — раздается команда на съемочной площадке, и стартуют съемки очередного дубля. Так и в видеоиграх — все началось с действия. В 70-е, когда зарождалась игровая индустрия и намечался бум аркадных автоматов, на свет появились первые шутеры Computer Space, Galaxy Game, Tank, Western Gun и Sea Wolf, вдохновленные игровыми пионерами на мейнфреймах вроде вышедшей в 1962-м Spacewar!, играми со световым пистолетом и электромеханическими аркадами типа японской Periscope (1965). Последняя, кстати, стала одним из прообразов для игрового автомата «Морской бой», хорошо знакомого советским детям и их родителям не только в реальности, но и благодаря забавному эпизоду из мультсериала «Великолепный Гоша». В 1978-м вышла Space Invaders, благодаря которой популярность обрел жанр шутемапа, да и в целом экшн стал доминировать на консолях и автоматах.
В период золотого века аркадных игр, с конца 1970-х до начала 1980-х, было создано большое разнообразие новых поджанров. Haunted House стал предтечей хоррора выживания, Pac-Man подарил игрокам шанс побегать по лабиринту, Donkey Kong познакомил с жанром платформера, а Karate Champ, как и Karateka, считается родоначальником файтингов. В середине 1980-х появились сайд-скроллеры, из которых родился битемап в лице Kung-Fu Master, основанный на «Игре смерти» с Брюсом Ли и «Закусочной на колесах» с Джеки Чаном. Элементы сайд-скроллера, т.е. боя с видом сбоку, можно было также встретить в играх про ниндзя (The Legend of Kage, Shinobi) и играх run'n'gun (Rolling Thunder). В 80-е также геймерам представили рельсовые шутеры, шутеры со световым пистолетом вроде Duck Hunt и слэшеры наподобие Shinobi и Ninja Gaiden, а Хидэо Кодзима развил идеи стелс-экшна в первых частях Metal Gear Solid.
В 90-е лихо ворвались шутеры от первого лица Wolfenstein 3D, Doom, Half-Life, Duke Nukem 3D, Quake, Heretic и GoldenEye 007, основанный на популярном фильме «бондианы». Тогда же дебютировала ритм-игра — это была PaRappa the Rapper. Выдающийся геймдизайнер Уоррен Спектор популяризировал понятие иммерсив-сима своими шедеврами System Shock, Thief: The Dark Project и Deus Ex — в них игрок сам выбирает свой путь прохождения уровней при помощи механик, способствующих интерактивности игрового мира и нелинейности. Вся вышеописанная красота и по сей день пользуется популярностью, а Doom и вовсе стал знаковым мемом для геймеров и разработчиков — культовый шутер на чем только не запускали: на холодильниках, электронных часах, тестах на беременность и тд и тп.
Благодаря тому факту, что действию посвящены многие киножанры (вестерны, боевики, хорроры, фантастика, приключения), нет ничего удивительного, что экшн перебрался и в игровую индустрию. Помимо самостоятельных творений, в 80-е и 90-е на экраны автоматов, консолей и ПК были перенесены многие популярные фильмы, включая «Робокопа», «Терминатора», «Чужого», «Бэтмена» и «Индиану Джонса». Долгие годы игры являлись вспомогательной частью для маркетинга блокбастеров, и до сих пор геймерам попадаются на глаза адаптации кинокартин. Однако теперь это в большей степени душевная ностальгия по классике, как мы видим на примере шутеров Terminator: Resistance и RoboCop: Rogue City, RoboCop: Rogue City — Unfinished Business. Польская студия Teyon учла все ошибки своей провальной версии «Рэмбо» и подарила игрокам именно то, что они хотели: интересную историю с неплохо прописанными персонажами и каноничной атмосферой. Жаль, что этого простого правила мало кто понимает и придерживается — как в кино, так и в видеоиграх. Достаточно вспомнить уникума Нила Дракманна, сначала загубившего насквозь повесточным сиквелом свой же стелс-экшн The Last of Us, а затем халтурно перенесшего его на малые экраны в виде сериала HBO Max.
Экранизации видеоигр представленного выше жанра возникли опосредованно — через оригинальные сюжеты, придуманные талантливыми авторами. Все началось с «Трона» 1982 года, где можно наблюдать такие аркады, как Space Invaders, Asteroids и Pac-Man. А уже через два года Лэнс Гест увлекся космическим шутером в «Последнем звездном бойце» — для фантастической ленты придумали аркадную игру, которую впоследствии даже планировали издать, однако в итоге все наработки послужили основой для симулятора космических боев Star Raiders II. Бесплатную играбельную версию оригинальной видеоигры из фильма выпустили для ПК лишь в 2007-м. В «Волшебнике» Тодда Холленда, вышедшем в 1989-м, присутствует в кадре игровая классика Nintendo и Universal (Contra, Double Dragon, Ninja Gaiden, Rampage, Super Mario Bros. 2 и 3, Teenage Mutant Ninja Turtles). Аркадным автоматам посвящена и «Аркада» Альберта Пьюна — в фантастическом хорроре с Меган Уорд и Сетом Грином геймеры столкнулись с взбунтовавшейся игрой, похищающей души игроков.
Эпоха 90-х запомнилась зрителям не только множеством великолепных разножанровых картин, но и попытками перенести на большие экраны популярные игровые серии. В 1994-м вышли сразу две ленты — подзабытый «Двойной дракон» с Марком Дакаскосом и Робертом Патриком по мотивам битемапа Double Dragon и «Уличный боец» с Жан-Клодом Ван Даммом, Раулем Хулиа и Кайли Миноуг, созданный по файтингу Street Fighter II. Оба произведения повторяли некоторые визуальные элементы из оригиналов (взять хотя бы костюм персонажа Хулиа), однако представляли собой типичные образчики боевиков 90-х, в которых не нашлось места фирменным игровым механикам. Через год Пол Уильям Скотт Андерсон представил публике «Смертельную битву» с великолепным Кристофером Ламбертом в образе лорда Рейдэна, вдохновленную двумя частями файтинга Mortal Kombat, и все были довольны — режиссеру удалось передать дух оригинала, пусть и без использования главных фишек серии типа фаталити.
Имя Андерсона связано и с первой адаптацией сурвайвэл-хоррора — в 2002-м дебютировала его «Обитель зла» по культовой серии Resident Evil, в которой солировала Милла Йовович. Опять же постановщик уловил общий антураж, не забыл про культовых персонажей и подарил несколько незабываемых моментов, однако игровые механики остались за кадром. А вот Уве Болл поступил проще — в экранизации рельсового шутера The House of the Dead он просто использовал кадры геймплея из оригинала 1997 года. Он же, кстати, перенес на большие экраны экшен и слэшер BloodRayne, позвав на роль Рейн Кристанну Локэн, хоррор Alone in the Dark и шутеры от первого лица Far Cry и Postal, в котором можно увидеть практически все, за что некоторые любят эту игру. DoomАнджея Бартковяка с нашим любимым Карлом Урбаном порадовал геймеров пятиминутной POV-сценой перестрелки с монстрами. Ну а «Сайлент Хилл» Кристофа Гана, переиначивший сюжет третьей части хоррор-серии Silent Hill, запомнился участием Рады Митчелл, Джодилль Ферланд, Лори Холден, Шона Бина и Деборы Кэры Ангер, музыкой Акиры Ямаоки и нелогичным появлением Пирамидоголового и Медсестер из Silent Hill 2. Картина, несмотря на множество огрехов, на данный момент все равно считается одной из лучших игроизаций. Существуют адаптации и у стелс-экшна («Хитмэн»), и у аркады («Рэмпейдж»), и у шутера от третьего лица («Макс Пэйн»).
Казалось бы одни и те же экшн-жанры у кино и геймдева, но не стоит строить иллюзии по поводу легкости переноса игровых условностей на большие и малые экраны. Кинематографистам гораздо проще использовать хорошо знакомые механики в совершенно новых сюжетах, чем полностью адаптировать какой-либо шутер или платформер. Иначе на выходе получится крайне занудный «Макс Пэйн» с Марком Уолбергом и Милой Кунис, куда бездумно перенесли из оригинала слоумо а ля Джон Ву. Либо две бестолковые попытки экранизировать Hitman, в которых клонированную машину смерти со штрих-кодом на затылке и лицом Тимоти Олифанта и Руперта Френда пытались наделить эмоциями, дабы зритель всплакнул о его печальной судьбе. Да, у агента 47 есть сознание и даже способность к состраданию, но в серии его действиями управляет игрок, который сам определяет мораль ГГ, позволяя ему либо убивать всех подряд либо устранять только заказанную цель.
Наибольшие трудности перевода, как ни странно это звучит, испытывает шутер. Причины этому, помимо закономерного «зачем?», две. Во-первых, у «стрелялок» от первого лица огромная аудитория, чья игровая активность стоит на трех столпах: Counter Strike, Call of Duty и Battlefield. Эти люди избалованы действием во всех смыслах, они непонаслышке знакомы со всеми правилами игры, морщатся от плохих «пушек» и абсолютно не зависят от сюжета, пусть даже это какой-нибудь запрещенный на территории России Modern Warfare 2 (да, да, «ни слова по-русски»). Угодить этой категории — нетривиальная задача. Во-вторых, раньше шутеры экранизировали режиссеры, мало заинтересованные в игровой культуре, а потому Doom, в частности, получился не выше среднего. Возможно сейчас, когда в кинематографе все больше можно встретить гиков, выросших на играх, кому-нибудь удастся донести до зрителей всю прелесть жанра. Тем не менее, уже хватает боевиков с видом от первого лица. Достаточно вспомнить каноничную сцену из «Брата 2» Алексея Балабанова, в которой Данила Багров расстреливает охрану в клубе, Убивашку из «Пипца» Мэттью Вона, расправляющуюся с бандитами в полной темноте при помощи прибора ночного видения (привет, Splinter Cell!), «Братьев из Гримсби», отсылающих в одном из эпизодов к классическому пинку из Bulletstorm, и, конечно же, «Хардкор» Ильи Найшуллера, полностью построенный на POV-механике.
Но в кино нашлось место не только виду от первого лица. Можно вспомнить несколько незабываемых картин, которые изобилуют игровыми элементами и в то же время являются самостоятельными произведениями. Как в случае с фильмом Эдгара Райта «Скотт Пилигрим против всех», построенным в виде файтинга и отсылающим к эстетике аркад 80-90-х. Скотт (Майкл Сера) движется по сюжету от боя к бою, причем рецепт победы каждый раз отличается: кого-то достаточно ткнуть в уязвимое место, кого-то — переиграть (буквально) во время музыкального шоу, а с кем-то придется драться на мечах. Здесь можно встретить шкалу мочеиспускания и монетки, остающиеся после каждого «босса», а также бонусные жизни, позволяющие в нужный момент получить второй шанс на победу. Впоследствии лента даже приобрел свой личный битемап.
Другой пример идеального попадания в стилистику экшн-игр — это серия Чада Стахелски и Дэвида Литча «Джон Уик» с неподражаемым Киану Ривзом, коего можно признать геймерским идеалом или даже гуру. Его персонаж ведет себя как традиционный ГГ, управляемый игроком. У него в наличии место сохранения вроде комнат из Resident Evil (т.е. гостиница «Континенталь»), улучшение брони при помощи портного и прокачка навыков от эпизода к эпизоду. При этом каждый новый уровень в виде следующей части сложнее предыдущего, и он все равно доходит до финала, несмотря на тяжелые ранения. При просмотре сцены с лестницей из четвертого фильма на ум приходит многократная попытка пройти Малению в творении Хидэтаки Миядзаки Elden Ring, а перестрелка в череде комнат показана сверху, как в шутерах Hotline Miami и Hong Kong Massacre.
Не менее талантливо использовали геймплейные механики экшна такие режиссеры, как Зак Снайдер, и создатели картин «Картер» и «Пристрели их» (в оригинале, буквально, шутемап!). У Снайдера в «Запрещенном приеме» смешались люди и кони хорошо продемонстрировано выполнение миссий. Героиням Эмили Браунинг, Эбби Корниш, Джены Мэлоун и Ванессы Энн Хадженс дают задание, после чего отправляют на разнообразные локации, где нужно расправиться с конкретной целью. Такое можно встретить в большинстве шутеров и экшенов. В южнокорейском боевике Чон Бён Гиля, снятого одним кадром, персонаж Чу Вона также выполняет задание, сменяя по дороге кучу транспортных средств и локаций, а действия героя показывают то от первого, то от третьего лица, при этом погони и перестрелки сменяются иногда кат-сценами. Соблюдены игровые условности и в веселом боевике с Клайвом Оуэном со сценой падения из самолета, отсылающей к шпионскому шутеру The Operative: No One Lives Forever.
Есть и другие образцы для подражания. В первую очередь это «Пиксели» и пиксаровский шедевр «Ральф». Комедия Криса Коламбуса не только под завязку напичкана отсылками к аркадной классике вроде Pong, Pac-Man, Galaga, Donkey Kong, но и задействует игровые элементы в сюжете. Известная сцена с погоней на «Мини Куперах» за Пакманом с высоты птичьего полета точь-в точь выглядит как один из уровней лабиринта. А Ральф из одноименного мультфильма является ни кем иным иным как злодеем, крушащим дом в аркадной игре. Здесь, кстати, один персонаж воспользовался чит-кодом для того, чтобы поковыряться в исходном коде игры с целью перетасовки медалей. В «Пацане против всех» герой Билла Скарсгарда живет по правилам файтинга, создатели комедийного «Городского охотника» с Джеки Чаном спародировали приемы и движения бойцов из Street Fighter, а в слэшере «Нежить» присутствуют сцены от третьего лица. Одним из самых аутентичных воплощений многих игровых механик и жанров, включая шутер, является любительский мультфильм Александра Тимченко «Медаль за возвращение в замок Вольфенштейн» про геймера-попаданца, оказавшегося вместе с Ларой Крофт в мире Wolfenstein.
Как мы видим, киношники все чаще используют находки геймдева, а среди игроизаций наиболее повезло файтингам, хоррорам и платформерам. Доказательство тому — успех «Мортал Комбат», в котором не чураются показать фаталити, трилогии «Соник в кино» и мультфильма «Супер Братья Марио в кино», заработавшего больше всех остальных адаптаций игр. В скором будущем выйдут новые версии «Уличного бойца» и «Обители зла», и мы увидим на практике, хорошо ли Китао Сакурай и Зак Креггер понимают игровые условности. При этом следует отдельно упомянуть особенности японского рынка, где у большинства игр есть аниме-адаптации. В частности, тот же Resident Evil обладает десятком анимационных продолжений, а Байонетте и Данте посвящены свои мультфильмы. В мультипликацию перевели и фантастический хоррор Dead Space.
Впрочем, есть и жанры, которые, на мой взгляд, затруднительно перенести в кино. Сложно представить себе, как выглядел бы в кино иммерсив-сив. Ведь у каждого свой стиль прохождения: кто-то прет напролом, а кто-то использует безопасные проходы, дабы не вступать в бой. А как отобразить на большом экране ритм-игру? Гораздо проще посмотреть какой-нибудь мюзикл или клип, чем ломать голову над тем, как донести до зрителей всю прелесть Just Dance. Хотя... У кино же есть аналог — танцевальные фильмы вроде «Грязных танцев», «Танца-вспышки» и иже с ними. Как есть похожее чертами и на стелс-экшн. Это, прежде всего, «бондиана», «Миссия невыполнима» и прочие шпионские ленты. В наличии и космические шутеры наподобие «Игры Эндера». Стоит только хорошенько подумать, и многое можно адаптировать. Главное, не забывать про лор и отличительные черты первоисточника, а также напрочь забыть про «я так вижу». Иначе на выходе мы получим неудобоваримый продукт в духе «Бордерлендс» и «Хало».
С приключенческими сюжетами мы хорошо знакомы не только благодаря литературе и кинематографу, но и игровой индустрии. Жанрово они подразделяются на графические квесты, текстовые приключения, квесты-головоломки, визуальные новеллы и симуляторы ходьбы. Отдельно выделяют также интерактивное кино, приключенческие боевики, метроидвании и сурвайвал-хорроры, сочетающие элементы других поджанров, включая экшен, платформер и тд. Жанр получил свое англоязычное название после выхода в 1975 пионера адвентюры и интерактивной литературы Colossal Cave Adventure, а в 90-е в России подобные игры объединили словом «квест» в честь классики, созданной компанией Sierra: King’s Quest, Space Quest, Police Quest и легендарной в наших краях Leisure Suit Larry.
Золотой век текстовых приключений пришелся на конец 70-х — начало 80-х, когда Infocom выпускала серию Zork. Графические квесты родились в 1980-м — это были Mystery House и Wizard and the Princess, считающаяся первой цветной приключенческой игрой. Спустя три года впервые использовали интерфейс point-and-click в японском приключении Эйдзи Ёкоямы Planet Mephius. Особый вклад в развитие жанра внесла компания Джорджа Лукаса LucasArts — ее разработчики придумали интерактивное графическое окружение, и игроки теперь могли выбирать и использовать предметы на самой локации и в инвентаре при помощи мышки, а не клавиатуры. Рассвет квеста пришелся на 90-е и нулевые, когда геймеры познакомились с такими шедеврами, как серии Monkey Island, Broken Sword, Runaway и Syberia, Full Throttle, Blade Runner и Grim Fandango. В России пользовались популярностью квесты про Петьку и Василия Ивановича, ШтЫрлица и Братьев Пилотов, по мультфильму «Падал прошлогодний снег», «Ядерный титбит» и, конечно же, «ГЭГ». К квестам-головоломкам относятся игры по типу Myst и так называемый «выход из комнаты», в котором нужно вывести персонажа из помещения, используя находящиеся рядом вещи.
Визуальные новеллы (они же романы или бидзюару нобэру) зародились в Японии. Одной из первых игр жанра является эроге 1992 года Dokyusei, сочетающая элементы симулятора свиданий и ВН. Вопреки расхожему мнению, визуалки бывают не только эротическими и хентайными, но и разножанровыми по сюжету, от научной фантастики до ужасов (хотя этти-сцены в них все равно есть). Они бывают кинетическими, когда геймер никак не влияет на сюжет, приключенческими, где текст подается под изображением, и в виде NVL, в которых текст располагается поверх спрайтов и фонов. Обычно при прохождении используются лишь пара кнопок либо мышь, и по сути перед нами иллюстрированный текстовый квест. Среди отечественных произведений данного направления наиболее известны «Бесконечное лето» и «Зайчик», а легендарный психологический аниме-хоррор Doki Doki Literature Club! запомнился многим разрушением четвертой стены. Аналоги в индустрии развлечений очевидны — порно и эротические фильмы и программы.
В целом недалеко от вэ-энок ушло и интерактивное кино, которое появилось благодаря Дону Блуту, придумавшему анимационные FMV-игры Dragon's Lair и Space Ace, использующиt технологию «полностью подвижного видео» (Full Motion Video). В них требовалось выбрать действия из всплывающего меню, которые либо позволяли продолжить приключение либо финализировали прохождение. Эту идею впоследствии развили Дэвид Кейдж в своих творениях Fahrenheit, Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human, студия Supermassive Games, подарившая нам хоррор Until Dawn и антологию The Dark Pictures, ответственая за серию Life Is Strange компания Dontnod Entertainment и создатели отдельного эпизода «Черного зеркала» под названием «Брандашмыг». Близки к интерактивному фильму и произведения Telltale (The Walking Dead, The Wolf Among Us, Tales from the Borderlands, Batman: The Telltale Series). Студия Remedy сочетает экшны и хорроры от третьего лица с эпизодами с живыми актерами (Alan Wake, Control), что в конце концов привело к появлению сериала «Квантовый разлом» с Шоном Эшмором, основанного на игре Quantum Break. Есть свои FMV-игры и у нас — триллер «Она сердится» с Вероникой Пляшкевич и Борисом Полуниным, снятый совместно с Казахстаном. Эта же технология была использована в классической игре на раздевание «Рандеву с незнакомкой».
Элементы симуляторов ходьбы известны с 80-х, однако само название стали использовать лишь в 2000-е. В таких играх практически нет действия, иногда встречаются головоломки, а повествование подается через записки, аудиозаписи или закадровый голос. Самые заметные игры жанра — Gone Home, Dear Esther, Yume Nikki, Firewatch, Thirty Flights of Loving и What Remains of Edith Finch. Жанровые условности высмеиваются в аниме-хорроре MiSide, в котором игрок попадает внутрь мобильной игры, и в выдающемся квесте Дэви Ридена The Stanley Parable титульный персонаж оказывается запертым игровым разработчиком в симуляторе офисного планктона и вынужден выслушивать подсказки рассказчика, чтобы вырваться за пределы виртуальной реальности. Русским мастером жанра является Сергей Носков, выпустивший 35 мм, The Light, киберпанк-нуар 7th Sector и недавнее приключение Hail to the Rainbow. При прохождении симуляторов ходьбы на ум приходят фильмы, где ничего не происходит (додумайте сами, какие именно).
Жанровые рамки приключения весьма подвижны. Еще в 1979-м вышли игры Superman и Adventure, ставшие предтечей приключенческого боевика, в 1981-м экшн-адвенчура Castle Wolfenstein послужила основой для будущей серии шутеров, а дебютировавшая в 1986-м The Legend of Zelda впервые поведала о героических приключениях Линка, которые в новом тысячелетии вышли на новый уровень за счет Breath of the Wild и Tears of the Kingdom. В наши дни приключенческие боевики на слуху, прежде всего, из-за пресловутых серий GTA и Assassin's Creed. Что касается метроидваний, то они возникли из-за сочетаний механик платформера Castlevania и экшн-адвенчуры Metroid. Обычно эти игры выглядят как сайд-скроллеры (Dead Cells, серии Hollow Knight и Ori), но иногда бывают и другие варианты вроде Control от третьего лица.
В кино условности квеста можно наблюдать в хоррорах «Пила» и «Клаустрофобы», в которых несчастным нужно найти нужный предмет за определенное время, иначе настанет капут. А в испанском триллере «Западня Ферма» запертые математики должны решить все задачи, иначе их раздавит сдвигающимися стенами. Да и в целом любой детектив легко принять за квест: нашел улику, сопоставил с фактами и — вуаля! — преступник арестован. Но вот саму механику «укажи и щелкни» с трудом можно отыскать даже в адаптации «Пяти ночей с Фредди» с Джошем Хатчерсоном, хотя в этой хоррор-серии она представлена с лихвой. Хотя в экранизации романа Эрнеста Клайна «Первому игроку приготовиться» от Стивена Спилберга вроде бы был поиск предметов в отеле «Оверлук».
Визуальные новеллы также нашли свое место в кино и анимации. Например, на счету серии «Когда плачут цикады» есть сразу несколько аниме, сериалов и фильмов. Мистический ромком «Кланнад» был адаптирован японцами в 2007-м, а визуальный роман-квест Ace Attorney превратили в фильм и аниме-сериал «Первоклассный адвокат». В ближайшем будущем нас также ожидает экранизация «Зайчика». Симуляторы ходьбы также можно встретить на большом экране. В 2025-м вне конкурса Канн показали ленту Генки Кавамуры «Выход 8», основанную на одноименной игре 2023-го, — в итоге ее ждали восьмиминутные овации, поскольку режиссер интегрировал оригинальные механики в фильмическое пространство. И даже интерактивное кино, в конце концов, стало статичным, как это случилось с хоррором Дэвида Ф. Сандберга «Дожить до рассвета», переиначившим сюжет Until Dawn. Зачем переносить на большие экраны интерактивные фильмы, абсолютно непонятно. Но такое есть, и, похоже, с этим нужно просто смириться.
Многие квесты легко адаптировать для фильмов и мультфильмов, поскольку классические игры обладают сюжетами. Ту же Кейт Уокер, придуманную Бенуа Сокалем, любопытно было бы увидеть в полном метре, тем более, что стимпанк — не частый гость в кинематографе. Или же, например, презабавную серию Deponia от Daedalic Entertainment. Большинство экшн-адвенчур также так и просятся на экраны кинотеатров, что и произойдет, в частности, с «Легендой о Зельде» и «Богом войны» Кратосом. При должной сноровке адаптации подлежат и текстовые приключения, поскольку в них, как и в обычной литературе, есть где разгуляться фантазии. Визуальные новеллы, симуляторы ходьбы и интерактивное кино — уже готовый сюжетный продукт, так что их экранизации нужны, наверное, только фанатам и тем, кто вообще незнаком с геймдевом. Сложнее всего дело обстоит с квестами-головоломками — это слишком специфичный жанр для киноверсий, как, собственно, и сами головоломки. Однако, если найдется кто способный на такое, то милости просим.
Ролевые игры
Настало время любимого жанра автора этих строк. RPG восходят к настольным ролевкам по типу Dungeons and Dragons (та самая, которой увлечены герои «Очень странных дел»). Главными особенностями жанра, традиционно разделяемого на западные РПГ и японские jRPG, называют партии, ролевую систему, исследование мира, сюжет и боевую систему. Среди основных поджанров — RPG-повествование (Mass Effect, Dragon Age: Origins), RPG-песочница (The Elder Scrolls, Fallout) и зачистка подземелий (Diablo, Torchlight, Dungeon Siege), отдельно выделяют экшн-РПГ и роуглайки, а также «эпические игры» (по версии журнала «Лучшие компьютерные игры», это Pirates и «Космические рейнджеры»). К слову, в российской фантастической литературе распространены ЛитРПГ.
Зарождение ролевок относится к середине 70-х — специалисты считают первыми компьютерными ролевыми играми Dungeon и dnd. Текстовые РПГ выросли из текстовых адвенчур и MUDов (текстовая многопользовательская компьютерная игра) — речь опять же про dnd и Akalabeth, которая после выхода в 1980-м дала старт серии Ultima. В 1981-м игрокам представили Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord — одну из первых графических ролевых игр, благодаря которой возникли jRPG. Наибольшее развитие жанр получил на ПК, где вышли Bard's Tale и Might and Magic Book One: The Secret of the Inner Sanctum, послужившие основой для популярных серий. А на консолях тем временем бурно расцветали японские ролевые игры Final Fantasy, Dragon Quest и Phantasy Star.
90-е ознаменовались выходом первых частей TES, Fallout и Baldur's Gate, ставшей отправной точкой для поджанра дьяблоидов Diablo, Chrono Trigger, Planescape: Torment, серий Persona и Tales of, System Shock 2 и классических «финалок». Нулевые подарили нам отечественных «Корсаров» и «Космических рейнджеров», а также такие шедевры, как Deus Ex, Arcanum, Gothic, Neverwinter Nights, Star Wars: Knights of the Old Republic, Vampire: The Masquerade — Bloodlines, Jade Empire, «Ведьмак», Mass Effect, Dragon Age: Origins, Mount & Blade, Fable, Alpha Protocol и Fallout: New Vegas.
Среди мастондонтов ролевых жанров сначала солировали студии Interplay, Troika, Piranha Bytes, Bioware, Obsidian и Bethesda, пока им на смену постепенно не пришли Larian с серией Divinity и Baldur's Gate 3, CD Projekt с «Ведьмаками» и Cyberpunk 2077, From Software с их суровыми экшн-РПГ Dark Souls, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice и Elden Ring, благодаря которым появился поджанр соулслайка (серии Lords of the Fallen, Nioh, The Surge и тд и тп), и российская Owlcat Games, перенесшая на экраны компьютеров вселенную настолок Pathfinder и Warhammer 40,000. Эта же компания готовит нам истинный подарок в виде адаптации «Пространства» под названием The Expanse: Osiris Reborn. Также следует вспомнить японское творение Ni no Kuni: Wrath of the White Witch с дизайном от студии Ghibli, несколько игр по мотивам «Южного парка» и французскую jRPG Clair Obscur: Expedition 33, собравшую за последние два года все возможные награды, включая ордена рыцарей. Среди творцов, приложивших руку к развитию РПГ, следует вспомнить Дрю Карпишина, Кейси Хадсона, Криса Авеллона, Свена Винке и Тодда Говарда.
Впервые к ролевому жанру кинематографисты обратились еще в 90-е. Все началось с «Последней фантазии: Легенды кристаллов», а также аниме и мультсериалов по вселенной «Покемонов», по которой впоследствии сняли фильм «Детектив Пикачу». Final Fantasy в 2001-м обрела одну из самых известных игроизаций «Последняя фантазия», которая прославилась из-за дебютного использования в кинематографе фотореалистичных образов людей, запечатленных при помощи компьютерной анимации. По этой вселенной было снято еще несколько мультфильмов, среди которых сериал «Последняя фантазия: Братство». В 2007-м Уве Болл представил зрителям свое видение данжен-кроулера Dungeon Siege в фэнтези «Во имя короля: Демоны подземелья», которое запомнилось лишь звездным составом. Тем не менее, несмотря на негативные отзывы, у ленты появилось два продолжения.
В сериале «Фоллаут» из уст Люси в исполнении Эллы Пернелл можно услышать обязательные для серии умения и навыки — от науки до харизмы. При этом фансервис шоу включает в себя устройство «Пип-Бой», Волт-Боя, убежища, «Братство стали», использование бутылочных крышек в качестве валюты и другие фишки игрового мира. Жаль, что во втором сезоне весь драйв испарился, система V.A.T.S показана как слоумо, супермутанты, Институт и Легион Цезаря во главе с КевиномМаколеем Калкиным лишь заскочили на огонек погреться, а битва с няшками Когтями смерти обернулась вестерном в духе фильма Фреда Циннемана «Ровно в полдень» с Гэри Купером. Ну хоть Нью-Вегас с Робертом Хаусом (Джастин Теру, как всегда, прекрасен) и роботом Виктором показали и намекнули на Либерти Прайма, что не может не радовать.
Ролевые сюжеты спокойно ложатся в плоскость кино и сериалов, если не пытаться использовать заведомо известные истории. Нельзя перенести на экран эпичную фигуру капитана Шепарда, поскольку у каждого геймера она своя (лично у меня крайне положительная фемШеп), но можно придумать самостоятельную сюжетную линию с участием второстепенных персонажей вроде Лиары, Тали, Рекса или Эшли. Видимо, по этому пути пойдет Крэйг Мазин в телевизионном продолжении Baldur's Gate 3, хотя веры ему нет после повесточных «Последних из нас». Практически у каждого РПГ большой игровой мир, в котором найдутся свои герои и приключения, не менее интересные и захватывающие, чем в классике жанра. Осталось только найти умных продюсеров, талантливых сценаристов (берите Криса Авеллона!) и режиссеров, чутко улавливающих дух оригиналов.
Напоследок поговорим о том, во что играет большая часть геймеров по всему миру. Речь, конечно же, про многочисленные онлайновые поделия, мобилки и казуальные игры. Для этого мы заглянем ненадолго в прошлое, а точнее, в 1970-е, когда существовали коммутируемые сети. Одной из первых онлайн-игр является текстовая MUD1, которую создали в 1978-м, а через два года подключили в ARPANET. Среди коммерческих игр пионером признают ролевку Islands of Kesmai, выпущенную в 1984-м. Бурное развитие сети Интернет в 90-е дало жизнь многим представителям жанра (Ultima Online, Lineage, Starcraft, Counter-Strike, EverQuest), а благодаря распространению быстрого Интернета в нулевые на свет появились ММО, которые возглавила World of Warcraft. Она же послужила толчком для развития MMORPG, в этом направлении можно выделить Star Wars: The Old Republic и EVE Online. После выхода пользовательской карты для Warcraft III под названием Defense of the Ancients родилась MOBA — за DotA последовали League of Legends и Dota 2, и жанр занял прочные позиции в киберспорте, как и CS. PlayerUnknown's Battlegrounds популяризировал в конце 2010-х королевские битвы — в этом жанре солируют на данный момент Fortnite, Apex Legends и Call of Duty: Warzone. Существуют также браузерные (Tale), клиентские (War Thunder, Аллоды Онлайн) и MUD-игры, героические шутеры (Overwatch), экстракшен-шутеры (Escape from Tarkov, ARC Raiders), песочницы (Minecraft, No Man's Sky, Palworld), автобаттлеры (Dota Auto Chess) и «выживачи» (DayZ, Rust, Valheim).
Многие популярные сетевые игры получили мобильные F2P-версии (PUBG Mobile, Call of Duty: Mobile). На бесплатной основе также распространяются на смартфонах (Genshin Impact, Honkai: Star Rail, Black Desert Mobile, RAID: Shadow Legends, Plague Inc., Brawl Stars, Among Us, Candy Crush Saga и запрещенный в России Roblox). А олды и вовсе помнят «змейку» на сотовом телефоне Nokia. Большинство из мобилок относится к казуальным играм, однако они широко распространены и на ПК. Первыми среди них стоит считать «Тетрис» и пасьянс «Косынка», но широкую популярность направление обрело после выхода в 2001-м игры Bejeweled, послужившей основой для поджанра «три в ряд». Можно также вспомнить гача-игры с навязчивой механикой гасяпона (тот же Genshin) и уютные приключения (Animal Crossing), в которых преобладают симуляторы фермы (Harvest Moon, Stardew Valley). Все эти жанры пользуются огромной популярностью, из-за чего традиционные игры, не требующие онлайна, зачастую оказываются на втором плане, чем подбешивают хардкорных игроков.
В киберпанке итальянца Габриэле Сальватореса «Нирвана» с Кристофером Ламбертом и Эмманюэль Сенье геймдизайнер Джимми вынужден погрузиться в собственную интеллектуальную игру Nirvana после того, как из-за вируса ее главный герой Соло (Диего Абатантуоно) обрел сознание и попросил стереть его вместе с окружающим выдуманным миром. А в причудливом биопанке Дэвида Кроненберга «Экзистенция» Дженнифер Джейсон Ли и Джуд Лоу разыграли историю о создательнице органической игровой приставки виртуальной реальности. Той после нападения приходится вместе со стажером лично проверить под с единственной версией игры, которая оказалась поломанной. В итоге разница между реальностью и вымыслом полностью стирается, и в конце картины Аллегре и Пайклу уже сложно определить, где они находятся.
Механика многопользовательских игр представлена и в культовой «Матрице». Подсоединение к сети через телефон (Тринити в телефонной будке), заскриптованные «неписи» и события (эпизоды в офисе), изменение кода («ложки не существует»), буллет-тайм (этот прием, наоборот, перешел в игры), программа для обучения (тренировка с Морфеусом, девушка в красном платье) и прокачка до максимального уровня (финальный босс-файт с мистером Смитом). Впоследствии все это перешло и в игры по фильму. Через два года в «Авалоне» Мамору Осии рассказал историю геймерши Эш (Малгожата Форемняк), зарабатывающей на жизнь игровыми сессиями в виртуальной военной игре. В фильме много игровой атрибутики: от аватара до шлема виртуальной реальности. В семейном приключении Роберта Родригеса «Дети шпионов 3D: Игра окончена» Кармен (Алекса Вега) и Джуни (Дэрил Сабара) погружаются в виртуальный мир игры Game Over, придуманной зловещим Кибергением (Сильвестр Сталлоне). Здесь вам и ожидание долгожданного релиза, и бета-тестеры, и прохождение уровней, и счетчик жизней, и даже влюбленность в виртуального персонажа. А «Геймер» погружает нас в мир недалекого будущего, где геймеры играют в игры с участием живых людей, а не виртуальных ГГ. Если в повседневности каждый может подобрать себе в многопользовательском симуляторе жизни так называемых «актеров», которые воплотят на экране все твои потаенные желания, то в сетевом шутере «Убийцы» ты дистанционно управляешь заключенным, который в случае победы может получить в качестве приза свободу. Боевые сцены построены в стиле deathmatch-режима в классических частях военных шутеров Call of Duty или Battlefield.
Еще больше для популяризации онлайн-игр сделали шоураннеры «Мира Дикого Запада» Джонатан Нолан и Лиза Джой. Перед нами реалистичная копия ММО, в которой царят игровые условности. Неписей-роботов после каждой смерти возвращают на их локацию, игроки используют весь доступный им арсенал и творят всякую дичь как с окружающим миром, так и с до поры до времени безропотными машинами, порой встречаются баги, а геймдизайнер Энтони Хопкинс придумывает все больше интересных квестов для страждущей публики. Этакий клон онлайн-режима вестерна Red Dead Redemption 2 от Rockstar. Элементы ММО ввел и Стивен Спилберг в экранизацию книги «Первому игроку приготовиться», изобилующую множеством механик и знаковых для индустрии персонажей. А Шон Леви в «Главном герое» выводит на первый план NPC Райана Рейнольдса, счастливо живущего по правилам бесплатного онлайн-шутера. Вокруг все взрывается и стреляет, геймеры гоняют на бешенной скорости, сам он гибнет неисчислимое количество раз, но в остальном жизнь отлажена по скрипту. Пока в его руки не попадают очки реального игрока и он не влюбляется в очаровательную Джоди Комер. Это приводит к тому, что Парень с легкостью достигает 100-го уровня. В наличии скины, «режим бога», лут, экспа и коллекционирование предметов. В общем, все то, что завлекает в подобные игры миллионы игроков.
В духе многопользовательского FPS The Ship выполнен триллер «Нерв» с Эммой Робертс и Дэйвом Франко. Старшеклассница с даром фотографа под влиянием подруг соглашается принять участие в онлайн-игре, где выдаются безрассудные задания, проверяющие игроков на прочность и закомплексованность. Еще более жестче поступил с миром онлайн-игр новозеландец Джейсон Ли Хауден, скрестив в экшн-комедии «Пушки Акимбо» «Бегущего человека», «Человека будущего» и яппи-истории 80-х а-ля «Ночью». В один злосчастный день неприметный разработчик, заядлый казуальщик и тролль Дэниэл Рэдклифф, страдающий к тому же астмой, решил от скуки «проехаться» по участникам одной жестокой игры, где участники в реальном времени мочат друг друга. На утро его дверь вышибли амбалы во главе с разрисованным тату с головы до ног Недом Деннехи, припаяли к его рукам пистолеты и наслали на него супермегакиллершу-геймершу в исполнении неподражаемой королевы хорроров Самары Уивинг. Герой Рэдклиффа, одетый в пижаму и смешные домашние тапочки, наломает кучу дров, перевоплотится из пацифиста в убийцу и ненароком втянет в игру бывшую девушку, а финал сурово проедется по клише со спасенной принцессой. Стоит вспомнить и хоррор-боевик Роба Зомби «31: Праздник смерти», в котором можно найти много общего с кооперативом серии Dark Souls с ее неубиваемыми «монстрами».
Казалось бы, можно и закругляться с этой темой. Однако мне вспомнилось еще несколько сериалов, затронувших особенности онлайн-игр. В «Разрабах» Алекса Гарленда задействована виртуальная реальность, в которую попадают некоторые персонажи. А в «Загрузке» Грега Дэниелса сознание умерших помещают в элитный сервис Lake View, где каждый может заниматься всем, что душе угодно, — при условии оплаченной подписки. Если недостаточно средств, то тебе урезают до минимума услуги и качество стимуляции вплоть до пиксельной графики. Чем не камень в огород донатных помоек, коих расплодилось в последнее время. Не говоря уже про подписки на кучу всевозможных сервисов.
Существуют также шоу про геймдизайнеров, геймеров и киберспорт. Ситком Роба Макэлхенни, Чарли Дэя и Дэвида Гордона Грина «Мифический квест: Пир ворона» повествует об особенностях разработки популярной ММОРПГ-игры Mythic Quest, в которую играют 11 миллионов геймеров по всему миру. Перед нами самовлюбленный креативный директор, главный инженер с идеей добавить в игру что-то свое, личное, настырная и наглая помощница исполнительного продюсера-тюфяка, тестировщики, глава монетизации и пожилой сценарист, который боится, что его с легкостью может заменить ИИ. Эпизоды перебиваются сценками из игр For Honor и Assassin's Creed Odyssey, а в офисе можно увидеть коллекционные фигурки персонажей Assassin's Creed. В сериале также использованы идиллические виды Богемии из исторического РПГ Даниэля Вавры Kingdom Come: Deliverance, а сценарист ревет над The Last of Us и Red Dead Redemption 2. А замечательная «Гильдия» посвящена не только игрокам, образовавшим своеобразную семью, но также интригам и катастрофам внутри студии, разработавшей их любимую игру. Что касается киберспортсменов, то на ум, прежде всего, приходят дилогия «На игре» и сериал «Геймеры» с Павлом Прилучным, в которых игра превратила про-игроков в убийц.
Из всего вышеописанного складывается ощущение, что онлайн-игры «рулят» в кинематографе. Их механики часто используют неплохие режиссеры, им посвящены целые отдельные вселенные, да и в культовой классике этот жанр чувствует себя как рыба в воде. Похоже, это именно та золотая середина, которой следует придерживаться киношникам при адаптации игровых вселенных. Не гнаться за уже существующими вселенными, а придумывать свои, ни на что не похожие миры, используя геймплейные механики. Либо выхватывать из оригиналов стилистику и лор для создания самостоятельных историй. Что ж, поживем-увидим. Тем более, что игроизаций, как и прежде, ожидается много. Даже по онлайн-играм вроде CoD или The Division.
P.S. Сессия закончена, наушники возвращаются на подставку, консоль и ПК выключены. Благостная тишина. А в голове и в глазах застряли танцующая Элизабет из BioShock Infinite, финальный прыжок Шепарда из Mass Effect 3, фраза Джонни Сильверхэнда про ...ый мир и многое другое, что пережил за долгие часы, проведенные в иной реальности. Game over!
