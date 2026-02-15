Кино-Театр.Ру
Головоломки, квесты, стратегии, шутеры: Как компьютерные игры завоевали кинотеатры

15 февраля
2026 год
Топы с Максом Милианом
15 февраля 2026
Середина 80-х. Где-то вдалеке разворачиваются важные исторические события, а в небольшом провинциальном городке своя атмосфера. Школьник, с двух лет «привязанный» к телевизору, на пару с лучшим другом напросился на работу к отцу из-за того, что в отдел инженеров завезли невиданное чудо техники — персональный компьютер. Это был Robotron производства дружественной ГДР. Невиданный доселе аппарат внушал трепет, но больше всего детские умы занимали дискеты с играми. Это была классика: японские аркады Space Invaders и Pac-Man, головоломка Алексея Пажитнова «Тетрис» и еще парочка подзабытых произведений. Однако в душу запал лишь один из праотцов файтингов, имя которому Karateka. В те дни у нас в стране мало кто знал его создателя Джордана Мехнера, подарившего геймерам через несколько лет приключение Prince of Persia. А вот про «Каратеку» много чего могли рассказать: и про битву с боссом, и про орла, и про заточенную принцессу Марико, которая в финале одним ударом убивала своего спасителя, если он не вышел из стойки. Прохождение занимало мало времени, но впечатления после игры остались навсегда.


Шли годы. Легендарную портативную «Электронику» с «Ну, погоди!» сменила приставка Dendy с картриджами «9999 игр в 1» и яркими красками. Затем появился домашний компьютер ZX Spectrum с программами, записанными на обычных аудикассетах (самая памятная из них — испанская адвенчура Dustin про побег из тюрьмы). Студенчество прошло под знаменами отвязной гоночной аркады Carmageddon, ядреного сиквела Postal с дробовиком в коте, смешной аркадой Moorhuhn Jagd и шутеров Unreal с незабываемыми русскими субтитрами и Return to Castle Wolfenstein. После настало время третьего Doomа и галлюциногенного боевика American McGee's Alice, пока не нагрянула эпоха Steam с его бесконечной игровой библиотекой. Со времен пиксельного «Каратеки», получившего, кстати, очень короткий ремейк в 2012-м, графика достигла максимального предела, а набор геймплейных механик, заложенных гиками на заре индустрии, сильно расширился, что позволяет разработчикам придумывать смешанные жанры вроде стелс-экшна, сурвайвал-хоррора или соулслайка.

В игровой индустрии, как и в кино, предостаточно жанров, которые специалисты разделяют на несколько групп. Это головоломки, действие, приключения, ролевые игры, симуляторы и стратегии. Части из них присущи онлайн-элементы, так что можно выделить отдельно и многопользовательские проекты вроде WoW или Counter Strike. Некоторые из ярких представителей той или иной группы были уже с успехом адаптированы для большого и малого экранов. Как это случилось, например, с мобой League of Legends, получившей великолепный мультсериал «Аркейн», с ролевым постапоком Fallout, превращенным в фансервисный сериал, или с песочницей Minecraft, адаптация которой обрела смущающий всех непричастных феноменальный успех.

Аркейн (2021-2024)
фото: кадр из мультфильма «Аркейн» / Netflix

Но все ли можно перенести в кино или на ТВ? Какие игровые жанры наиболее подходят для переноса в другую медиасферу, а какие лучше не трогать и обходить стороной за тридевять земель? Какие геймплейные механики идеально вписываются в кинополотно? Ведь мы с вами знаем, что игры и кино во всем его многообразии — это не одно и то же. При просмотре любой аудиовизуальной продукции, будь то фильмы, сериалы, аниме, мультики, передачи или видеоблоги, мы всего лишь наблюдатели, зрители и невольные свидетели. А во время игровой сессии мы — непосредственные участники событий, активно влияющие на действия своего персонажа либо решающие поставленные перед нами задачи. Можно, конечно же, вспомнить про интерактивное кино или визуальные новеллы, но об этом чуть позднее. А пока приступим к выполнению квеста по поиску игровых жанров, подходящих для экранизаций. И вообще, есть ли таковые?


Головоломки, симуляторы и стратегии


С головоломками разного вида мы знакомы с детства. Пазлы, мозаики, кроссворды, шарады, пятнашки, Кубик Рубика, пирамидка, змейка и другие схожие игрушки помогают ребенку в развитии, а взрослому держать себя в тонусе. Многие из них перекочевали и в виртуальное пространство. Например, Кубик Рубика попадался автору этих строк в финале Cyberpunk 2077. Ну а пазлы представляют собой целый поджанр в игровой индустрии. Компьютерные головоломки, кстати, разделяют на традиционные и физические. В первом случае речь идет о хорошо знакомых играх вроде маджонга, пасьянсов и пятнашек. Сюда же относятся собиратели блоков наподобие «Тетриса», «Сапер» и Sokoban. Такие головоломки часто можно встретить в квестах и экшн-адвенчурах (Resident Evil, Silent Hill, LittleBigPlanet, The Legend of Zelda). Физические же появились на свет в начале 1990-х благодаря более мощным системам, позволившим работать с физикой тел. Самые известные представители жанра — Angry Birds, Portal, The Ball. Кроме того, следует вспомнить пространственные головоломки вроде The Talos Principle, Viewfinder и Superliminal, а также логические игры, среди которых можно выделить The Witness.

Легко ли представить себе такое в кино? Как подсказывает история киноискусства, с головоломками оно знакомо давно. Загадочная «Бронзовая птица», ключ-шифр из чехословацко-югославской детской фантастики «Тайна старого чердака», зловещая шкатулка Лемаршана из «Восставшего из ада» Клайва Баркера и кровавый «Куб» Винченцо Натали, меняющий свои квестовые комнаты. Существует и масса сюжетных кинопазлов, которые зрители собирают по кусочкам во время многократного просмотра. Здесь и шедевры Дэвида ЛинчаШоссе в никуда», «Малхолланд Драйв», «Внутренняя империя»), и работы Дэвида Финчера, Кристофера Нолана и Ричарда КеллиИгра», «Бойцовский клуб», «Исчезнувшая», «Помни», «Начало», «Интерстеллар», «Донни Дарко», «Посылка»), и «Остров проклятых», и «Вечное сияние чистого разума», и «Пи», и «Иллюзия обмана», и «Подозрительные лица», и «Господин Никто», и «Необратимость», и «Облачный атлас», и другие незабываемые образцы, жонглирующие жанрами, сюжетными поворотами и нестандартными развязками. Существуют также ленты, посвященные созданию компьютерных головоломок. Достаточно вспомнить клюквенный «Тетрис» с Тэроном Эджертоном, Никитой Ефремовым и Софьей Лебедевой.

Тетрис (2023)
фото: кадр из фильма «Тетрис» / Apple TV+

Но означает ли все вышесказанное, что в кино можно экранизировать Portal или Viewfinder? В принципе, нет ничего невозможного, тем более, что эти игры вполне себе сюжетно-ориентированные. К тому же есть и удачные примеры вроде «Angry Birds в кино» и короткометражки Дэна Трахтенберга «Портал: Некуда бежать» с Даниэль Рэйн. И даже «Тетрис» при желании можно адаптировать, что и попытались провернуть некоторые смельчаки в 2010-е, но что-то про эту идею с тех пор ничего не слышно. Впрочем, хорошо знакомые падающие блоки можно увидеть в «Пикселях» Криса Коламбуса, и то хорошо.

Симуляция в игровую индустрию пришла из сферы обучения и армии. Ее можно встретить не только в играх, но и в кино, на телевидении и в аттракционах. Зарождение жанра связано с именами Томаса Т. Голдсмита-младшего и Эстла Рэя Манна, создавших в 1947-м имитацию ракеты, поражающей цель, — управлялась она несколькими ручками. Спустя 11 лет Вилли Хиггинботем придумал «теннис для двоих» — у него было ручное управление, а само действие отображалось на осциллографе. Тем самым он стал пионером среди электронных видеоигр с графическим дисплеем.


В 1972-м имитацию использовали в создании анимированной руки, которую впоследствии представили широкой публике в фантастической ленте «Мир будущего». Не стоит забывать и про «компьютер наведения» из «Звездных войн». «Трон» получил известность как первый фильм, в котором было свыше двух минут CGI. В 1980-х 3D-моделирование уже вовсю использовалось киношниками и геймдизайнерами, в частности, в компьютерных играх Battlezone и Elite компании Acornsoft, которая одной из первых использовала каркасную модель в персональных компьютерах.

Симуляторы обычно подразделяют на симуляторы ролевок (о них мы расскажем ниже) и военные (GeoCommander, Arma) и деловые игры, а они в свою очередь делятся на такие поджанры, как симуляторы строительства (SimCity) и управления (Transport Tycoon, SuperPower), симуляторы жизни (Spore, The Sims), симуляторы бога (Black & White), спортивные игры (Madden NFL, FIFA), медицинские симуляторы (Trauma Center, LifeSigns), симуляторы фотографа (Pokemon Snap, Afrika), симуляторы транспортного средства, среди которых авиасимуляторы («Ил-2 Штурмовик», Microsoft Flight Simulator), космосимуляторы (Kerbal Space Program, Wing Commander), гоночные игры (The Need for Speed, Gran Turismo, Forza), симуляторы подводных лодок (Silent Hunter), поездов (Train Simulator), грузовиков (Truck Simulator, «Дальнобойщики») и бездорожья (MudRunner, SnowRunner), игры про «синих воротничков», включая симуляторы охоты (TheHunter) и прочие симуляторы работы (House Flipper, PowerWash Simulator, Overcooked), симуляторы свиданий (Super Seducer), цифровые карточные игры (блэкджек, покер) и имитации механических и других реальных игр (пинбол, игровые автоматы казино). В общем, тыкните в любую профессию, и у нее уже есть свой симулятор. Будь то уборщик места преступления (Crime Scene Cleaner) или бальзамировщик в похоронном бюро (хоррор The Mortuary Assistant, кстати, уже получил адаптацию). Не говоря уже про обычные человеческие действия и мир животных, коих тоже хватает в видеоиграх и VR.

«Военные игры». Трейлер на английском языке

Элементы симуляторов впервые в кино использовал крепкий ремесленник Джон Бэдэм в «Военных играх» 1983 года. По сюжету ленты с Мэттью Бродериком, Элли Шиди и Майклом Мэдсеном юный хакер взламывает компьютерную сеть военного командования США, где обнаруживает такие игры, как «крестики-нолики», шашки, шахматы, бридж и покер, а также более экзотические названия: «Воздушные бои», «Военные действия в городских условиях», «Война в пустыне», «Воздушные налёты», «Война на нескольких театрах военных действий», «Война на нескольких театрах военных действий с применением химического и биологического оружия» и «Глобальная термоядерная война». Он выбирает последнюю и по просьбе подруги решает сыграть за русских, тем самым вызвав панику среди военных. Впоследствии потревоженный юным гением новейший компьютер, именующий себя «Джошуа», предлагает завершить начатую игру и, полностью выйдя из-под контроля, планирует устроить Третью мировую. Побеждают же его партией в «крестики-нолики».

Читать Спасибо за игру: 16 фильмов про геймеров
Первой полноценной киноадаптацией симулятора стал фантастический «Командир эскадрильи», основанный на серии Wing Commander, который снял ее создатель Крис Робертс. Лента с Фредди Принцем-младшим, Саффрон Берроуз и Мэттью Лиллардом провалилась в прокате и подверглась критике из-за того, что разработчик в качестве режиссера сам умудрился сильно отойти от канона и не справился с задачами постановщика. Гоночные игры в кино и на ТВ представлены адаптациями «Need for Speed: Жажда скорости» с Аароном Полом и Майклом Китоном, «Скрежет металла» с Энтони Маки и «Гран Туризмо» Нила Бломкампа с Дэвидом Харбором и Орландо Блумом. Первую похвалили лишь за скорость, напомнившую о прелести «Форсажа». Второй отличается драйвом, присущим оригиналу, к тому же здесь есть маскот серии Сладкоежка, блистательно озвученный Уиллом Арнеттом, работавшим над этим образом и в оригинале. А Бломкампу удалось передать некоторые фишки гоночных игр, начиная с закрепленной за багажником камерой и заканчивая линиями направления на трассе.

«Железное лёгкое». Трейлер на английском языке

В этом году мировой прокат покорило «Железное легкое», поставленное ютюбером Markiplier по инди-игре Дэвида Шимански Iron Lung. Пугающая киноверсия симулятора подводной лодки на данный момент сумела заработать 36 млн долларов при трехмиллионном бюджете. Успех связан, прежде всего, с именем самого видеоблогера, однако и сам оригинал имеет популярность, пусть и несколько озадачивающую. В 2023-м после гибели батискафа «Титан» геймеры бросились играть в детище Шимански, дабы прочувствовать весь ужас смерти глубоко под водой.

Читать Играем-смотрим: «Возвращение в Сайлент Хилл», второй «Мортал Комбат», новый «Уличный боец» и еще 7 адаптаций игр 2026 года
В целом разнообразные симуляторы легко представить на больших и малых экранах. А все потому, что в кино хватает подобных сюжетов. Вспомним хотя бы производственные драмы, военные фильмы, медицинские сериалы, политические триллеры и спортивные ленты и трансляции. Другое дело, что механики данного игрового жанра редко адекватно срабатывают на кинопленке. Тем более, если это что-то масштабное вроде градостроительных симуляторов. Хотя бои космосимуляторов, например, позаимствованы из «Звездных войн» и «Звездного крейсера Галактика». Так что все возможно, да и кинематографисты, наверняка, вдохновятся успехом «Железного легкого».


Стратегические компьютерные игры в наши дни сохраняют популярность, хотя и не такую широкую как ранее. Тем не менее, мастондонты жанра вроде «Цивилизации» все еще на плаву. Обычно их делят на две категории: пошаговые и в реальном времени, но им также присущи тактика, дипломатия, экономика и исследование. Кроме того, к стратегиям относят абстрактные (Ataxx), настольные (шахматы, шашки, «Монополия») и с симуляцией менеджмента (M.U.L.E.), а сеттинги варьируются от реалистичного до фантастического. Традиционная классификация включает TBS, RTS, тактическую стратегию (RTT и TBT), браузерную онлайн-стратегию, градостроительную и экономическую стратегии, варгейм, глобальную стратегию, 4X, MOBA и карточную стратегию, включая ККИ.

Стратегии дебютировали в 1964-м, когда на мейнфрейме появился текстовый экономический симулятор The Sumerian Game, где требовалось управлять шумерским городом Лагаш и распределять ресурсы. В 1972-м для телевизионной приставки Magnavox Odyssey адаптировали настолку «Риск» под названием Invasion, однако на экране отображались только сражения в духе Pong — за стратегическую часть отвечала настольная доска. Когда в продажу поступили микрокомпьютеры TRS-80 и Apple II, то разработчики ударными темпами стали переносить на них настолки. Среди первых самостоятельных творений — Eastern Front (1941), Reach for the Stars, Nobunaga's Ambition и Romance of the Three Kingdoms, а в 90-е и нулевые на свет появилась бессмертная классика: Dune II по «Дюне» Фрэнка Герберта, Civilization Сида Майера, Anno, Age of Empires, The Settlers, Dungeon Keeper, King's Bounty, Heroes of Might and Magic, Master of Orion, Master of Magic, X-COM, Warcraft, StarCraft, Command & Conquer и Total War.


При упоминании слова «стратегия» на ум сразу приходят военно-исторические кинополотна вроде «Войны и мира» Сергея Бондарчука и картин Юрия Озерова, пеплумы про Клеопатру и Спартака, а также сериалы наподобие «Игры престолов». В них с высоты птичьего полета наблюдаешь за развернувшимся сражением, словно в какой-нибудь пошаговой или глобальной стратегии. Не хватает, конечно, управления юнитами и работы с картой, но последнее памятно по стилизованному маршруту полета из приключений Индианы Джонса в незабываемом исполнении Харрисона Форда.

Сам жанр адаптировали для кино несколько раз. Фэнтези «Варкрафт» снят сыном Дэвида Боуи при содействии главного идеолога серии Криса Метцена, принимавшего участие в качестве сценариста. Лента с Трэвисом Фиммелом, Полой Паттон, Беном Фостером и другими собрала по миру 440 миллионов, но не стала прорывом среди игроизаций, прежде всего, из-за сумбурности повествования. Не повезло и Company of Heroes, получившей трэш-адаптацию «Отряд героев» с Томом Сайзмором. Возможно, просто пока не нашлось творца, способного совладать с особенностями жанра. Либо надо просто забыть про его существование и использовать геймплейные элементы там, где они не будут выглядеть карикатурно.


Действие

Головоломки, квесты, стратегии, шутеры: Как компьютерные игры завоевали кинотеатры
фото: кадр из мультсериала «Великолепный Гоша»

— Action! — раздается команда на съемочной площадке, и стартуют съемки очередного дубля. Так и в видеоиграх — все началось с действия. В 70-е, когда зарождалась игровая индустрия и намечался бум аркадных автоматов, на свет появились первые шутеры Computer Space, Galaxy Game, Tank, Western Gun и Sea Wolf, вдохновленные игровыми пионерами на мейнфреймах вроде вышедшей в 1962-м Spacewar!, играми со световым пистолетом и электромеханическими аркадами типа японской Periscope (1965). Последняя, кстати, стала одним из прообразов для игрового автомата «Морской бой», хорошо знакомого советским детям и их родителям не только в реальности, но и благодаря забавному эпизоду из мультсериала «Великолепный Гоша». В 1978-м вышла Space Invaders, благодаря которой популярность обрел жанр шутемапа, да и в целом экшн стал доминировать на консолях и автоматах.

В период золотого века аркадных игр, с конца 1970-х до начала 1980-х, было создано большое разнообразие новых поджанров. Haunted House стал предтечей хоррора выживания, Pac-Man подарил игрокам шанс побегать по лабиринту, Donkey Kong познакомил с жанром платформера, а Karate Champ, как и Karateka, считается родоначальником файтингов. В середине 1980-х появились сайд-скроллеры, из которых родился битемап в лице Kung-Fu Master, основанный на «Игре смерти» с Брюсом Ли и «Закусочной на колесах» с Джеки Чаном. Элементы сайд-скроллера, т.е. боя с видом сбоку, можно было также встретить в играх про ниндзя (The Legend of Kage, Shinobi) и играх run'n'gun (Rolling Thunder). В 80-е также геймерам представили рельсовые шутеры, шутеры со световым пистолетом вроде Duck Hunt и слэшеры наподобие Shinobi и Ninja Gaiden, а Хидэо Кодзима развил идеи стелс-экшна в первых частях Metal Gear Solid.


В 90-е лихо ворвались шутеры от первого лица Wolfenstein 3D, Doom, Half-Life, Duke Nukem 3D, Quake, Heretic и GoldenEye 007, основанный на популярном фильме «бондианы». Тогда же дебютировала ритм-игра — это была PaRappa the Rapper. Выдающийся геймдизайнер Уоррен Спектор популяризировал понятие иммерсив-сима своими шедеврами System Shock, Thief: The Dark Project и Deus Ex — в них игрок сам выбирает свой путь прохождения уровней при помощи механик, способствующих интерактивности игрового мира и нелинейности. Вся вышеописанная красота и по сей день пользуется популярностью, а Doom и вовсе стал знаковым мемом для геймеров и разработчиков — культовый шутер на чем только не запускали: на холодильниках, электронных часах, тестах на беременность и тд и тп.

Благодаря тому факту, что действию посвящены многие киножанры (вестерны, боевики, хорроры, фантастика, приключения), нет ничего удивительного, что экшн перебрался и в игровую индустрию. Помимо самостоятельных творений, в 80-е и 90-е на экраны автоматов, консолей и ПК были перенесены многие популярные фильмы, включая «Робокопа», «Терминатора», «Чужого», «Бэтмена» и «Индиану Джонса». Долгие годы игры являлись вспомогательной частью для маркетинга блокбастеров, и до сих пор геймерам попадаются на глаза адаптации кинокартин. Однако теперь это в большей степени душевная ностальгия по классике, как мы видим на примере шутеров Terminator: Resistance и RoboCop: Rogue City, RoboCop: Rogue City — Unfinished Business. Польская студия Teyon учла все ошибки своей провальной версии «Рэмбо» и подарила игрокам именно то, что они хотели: интересную историю с неплохо прописанными персонажами и каноничной атмосферой. Жаль, что этого простого правила мало кто понимает и придерживается — как в кино, так и в видеоиграх. Достаточно вспомнить уникума Нила Дракманна, сначала загубившего насквозь повесточным сиквелом свой же стелс-экшн The Last of Us, а затем халтурно перенесшего его на малые экраны в виде сериала HBO Max.

Головоломки, квесты, стратегии, шутеры: Как компьютерные игры завоевали кинотеатры
фото: кадр из фильма «Последний звездный боец» / Universal Pictures

Экранизации видеоигр представленного выше жанра возникли опосредованно — через оригинальные сюжеты, придуманные талантливыми авторами. Все началось с «Трона» 1982 года, где можно наблюдать такие аркады, как Space Invaders, Asteroids и Pac-Man. А уже через два года Лэнс Гест увлекся космическим шутером в «Последнем звездном бойце» — для фантастической ленты придумали аркадную игру, которую впоследствии даже планировали издать, однако в итоге все наработки послужили основой для симулятора космических боев Star Raiders II. Бесплатную играбельную версию оригинальной видеоигры из фильма выпустили для ПК лишь в 2007-м. В «Волшебнике» Тодда Холленда, вышедшем в 1989-м, присутствует в кадре игровая классика Nintendo и Universal (Contra, Double Dragon, Ninja Gaiden, Rampage, Super Mario Bros. 2 и 3, Teenage Mutant Ninja Turtles). Аркадным автоматам посвящена и «Аркада» Альберта Пьюна — в фантастическом хорроре с Меган Уорд и Сетом Грином геймеры столкнулись с взбунтовавшейся игрой, похищающей души игроков.

Читать Альберт Пьюн, отец киборгов
В 1988-м японские зрители увидели боевик «Киберниндзя» — именно эта картина, снятая по битемапу Mirai Ninja, считается первой киноадаптацией игры. А уже потом, спустя пять лет, свет увидел примечательный трэш «Супербратья Марио» с Бобом Хоскинсом, Джоном Легуизамо, Деннисом Хоппером и Самантой Матис, после провала которого создавшая сверхпопулярный платформер Super Mario Bros компания Nintendo на долгие годы зареклась сотрудничать с Голливудом, пока не случился кассовый триумф «Братьев Супер Марио в кино» с Крисом Праттом в роли жизнерадостного водопроводчика. Кстати, эта серия также может похвастаться и первой аниме-экранизацией — это случилось аж в 1986-м.

Смертельная битва (1995)
фото: промо к фильму «Смертельная битва» / New Line Cinema

Эпоха 90-х запомнилась зрителям не только множеством великолепных разножанровых картин, но и попытками перенести на большие экраны популярные игровые серии. В 1994-м вышли сразу две ленты — подзабытый «Двойной дракон» с Марком Дакаскосом и Робертом Патриком по мотивам битемапа Double Dragon и «Уличный боец» с Жан-Клодом Ван Даммом, Раулем Хулиа и Кайли Миноуг, созданный по файтингу Street Fighter II. Оба произведения повторяли некоторые визуальные элементы из оригиналов (взять хотя бы костюм персонажа Хулиа), однако представляли собой типичные образчики боевиков 90-х, в которых не нашлось места фирменным игровым механикам. Через год Пол Уильям Скотт Андерсон представил публике «Смертельную битву» с великолепным Кристофером Ламбертом в образе лорда Рейдэна, вдохновленную двумя частями файтинга Mortal Kombat, и все были довольны — режиссеру удалось передать дух оригинала, пусть и без использования главных фишек серии типа фаталити.

Имя Андерсона связано и с первой адаптацией сурвайвэл-хоррора — в 2002-м дебютировала его «Обитель зла» по культовой серии Resident Evil, в которой солировала Милла Йовович. Опять же постановщик уловил общий антураж, не забыл про культовых персонажей и подарил несколько незабываемых моментов, однако игровые механики остались за кадром. А вот Уве Болл поступил проще — в экранизации рельсового шутера The House of the Dead он просто использовал кадры геймплея из оригинала 1997 года. Он же, кстати, перенес на большие экраны экшен и слэшер BloodRayne, позвав на роль Рейн Кристанну Локэн, хоррор Alone in the Dark и шутеры от первого лица Far Cry и Postal, в котором можно увидеть практически все, за что некоторые любят эту игру. Doom Анджея Бартковяка с нашим любимым Карлом Урбаном порадовал геймеров пятиминутной POV-сценой перестрелки с монстрами. Ну а «Сайлент Хилл» Кристофа Гана, переиначивший сюжет третьей части хоррор-серии Silent Hill, запомнился участием Рады Митчелл, Джодилль Ферланд, Лори Холден, Шона Бина и Деборы Кэры Ангер, музыкой Акиры Ямаоки и нелогичным появлением Пирамидоголового и Медсестер из Silent Hill 2. Картина, несмотря на множество огрехов, на данный момент все равно считается одной из лучших игроизаций. Существуют адаптации и у стелс-экшна («Хитмэн»), и у аркады («Рэмпейдж»), и у шутера от третьего лица («Макс Пэйн»).

Читать Не только «Обитель Зла»: как полюбить Пола У. С. Андерсона
Казалось бы одни и те же экшн-жанры у кино и геймдева, но не стоит строить иллюзии по поводу легкости переноса игровых условностей на большие и малые экраны. Кинематографистам гораздо проще использовать хорошо знакомые механики в совершенно новых сюжетах, чем полностью адаптировать какой-либо шутер или платформер. Иначе на выходе получится крайне занудный «Макс Пэйн» с Марком Уолбергом и Милой Кунис, куда бездумно перенесли из оригинала слоумо а ля Джон Ву. Либо две бестолковые попытки экранизировать Hitman, в которых клонированную машину смерти со штрих-кодом на затылке и лицом Тимоти Олифанта и Руперта Френда пытались наделить эмоциями, дабы зритель всплакнул о его печальной судьбе. Да, у агента 47 есть сознание и даже способность к состраданию, но в серии его действиями управляет игрок, который сам определяет мораль ГГ, позволяя ему либо убивать всех подряд либо устранять только заказанную цель.

Головоломки, квесты, стратегии, шутеры: Как компьютерные игры завоевали кинотеатры
фото: кадр из фильма «Брат 2» / СТВ

Наибольшие трудности перевода, как ни странно это звучит, испытывает шутер. Причины этому, помимо закономерного «зачем?», две. Во-первых, у «стрелялок» от первого лица огромная аудитория, чья игровая активность стоит на трех столпах: Counter Strike, Call of Duty и Battlefield. Эти люди избалованы действием во всех смыслах, они непонаслышке знакомы со всеми правилами игры, морщатся от плохих «пушек» и абсолютно не зависят от сюжета, пусть даже это какой-нибудь запрещенный на территории России Modern Warfare 2 (да, да, «ни слова по-русски»). Угодить этой категории — нетривиальная задача. Во-вторых, раньше шутеры экранизировали режиссеры, мало заинтересованные в игровой культуре, а потому Doom, в частности, получился не выше среднего. Возможно сейчас, когда в кинематографе все больше можно встретить гиков, выросших на играх, кому-нибудь удастся донести до зрителей всю прелесть жанра. Тем не менее, уже хватает боевиков с видом от первого лица. Достаточно вспомнить каноничную сцену из «Брата 2» Алексея Балабанова, в которой Данила Багров расстреливает охрану в клубе, Убивашку из «Пипца» Мэттью Вона, расправляющуюся с бандитами в полной темноте при помощи прибора ночного видения (привет, Splinter Cell!), «Братьев из Гримсби», отсылающих в одном из эпизодов к классическому пинку из Bulletstorm, и, конечно же, «Хардкор» Ильи Найшуллера, полностью построенный на POV-механике.

Читать рецензию «Хардкор»: Нет времени объяснять
Но в кино нашлось место не только виду от первого лица. Можно вспомнить несколько незабываемых картин, которые изобилуют игровыми элементами и в то же время являются самостоятельными произведениями. Как в случае с фильмом Эдгара Райта «Скотт Пилигрим против всех», построенным в виде файтинга и отсылающим к эстетике аркад 80-90-х. Скотт (Майкл Сера) движется по сюжету от боя к бою, причем рецепт победы каждый раз отличается: кого-то достаточно ткнуть в уязвимое место, кого-то — переиграть (буквально) во время музыкального шоу, а с кем-то придется драться на мечах. Здесь можно встретить шкалу мочеиспускания и монетки, остающиеся после каждого «босса», а также бонусные жизни, позволяющие в нужный момент получить второй шанс на победу. Впоследствии лента даже приобрел свой личный битемап.

Джон Уик 4 (2023)
фото: кадр из фильма «Джон Уик 3» / Lionsgate

Другой пример идеального попадания в стилистику экшн-игр — это серия Чада Стахелски и Дэвида Литча «Джон Уик» с неподражаемым Киану Ривзом, коего можно признать геймерским идеалом или даже гуру. Его персонаж ведет себя как традиционный ГГ, управляемый игроком. У него в наличии место сохранения вроде комнат из Resident Evil (т.е. гостиница «Континенталь»), улучшение брони при помощи портного и прокачка навыков от эпизода к эпизоду. При этом каждый новый уровень в виде следующей части сложнее предыдущего, и он все равно доходит до финала, несмотря на тяжелые ранения. При просмотре сцены с лестницей из четвертого фильма на ум приходит многократная попытка пройти Малению в творении Хидэтаки Миядзаки Elden Ring, а перестрелка в череде комнат показана сверху, как в шутерах Hotline Miami и Hong Kong Massacre.

Не менее талантливо использовали геймплейные механики экшна такие режиссеры, как Зак Снайдер, и создатели картин «Картер» и «Пристрели их» (в оригинале, буквально, шутемап!). У Снайдера в «Запрещенном приеме» смешались люди и кони хорошо продемонстрировано выполнение миссий. Героиням Эмили Браунинг, Эбби Корниш, Джены Мэлоун и Ванессы Энн Хадженс дают задание, после чего отправляют на разнообразные локации, где нужно расправиться с конкретной целью. Такое можно встретить в большинстве шутеров и экшенов. В южнокорейском боевике Чон Бён Гиля, снятого одним кадром, персонаж Чу Вона также выполняет задание, сменяя по дороге кучу транспортных средств и локаций, а действия героя показывают то от первого, то от третьего лица, при этом погони и перестрелки сменяются иногда кат-сценами. Соблюдены игровые условности и в веселом боевике с Клайвом Оуэном со сценой падения из самолета, отсылающей к шпионскому шутеру The Operative: No One Lives Forever.

Головоломки, квесты, стратегии, шутеры: Как компьютерные игры завоевали кинотеатры
фото: кадр из фильма «Пиксели» / Columbia Pictures

Есть и другие образцы для подражания. В первую очередь это «Пиксели» и пиксаровский шедевр «Ральф». Комедия Криса Коламбуса не только под завязку напичкана отсылками к аркадной классике вроде Pong, Pac-Man, Galaga, Donkey Kong, но и задействует игровые элементы в сюжете. Известная сцена с погоней на «Мини Куперах» за Пакманом с высоты птичьего полета точь-в точь выглядит как один из уровней лабиринта. А Ральф из одноименного мультфильма является ни кем иным иным как злодеем, крушащим дом в аркадной игре. Здесь, кстати, один персонаж воспользовался чит-кодом для того, чтобы поковыряться в исходном коде игры с целью перетасовки медалей. В «Пацане против всех» герой Билла Скарсгарда живет по правилам файтинга, создатели комедийного «Городского охотника» с Джеки Чаном спародировали приемы и движения бойцов из Street Fighter, а в слэшере «Нежить» присутствуют сцены от третьего лица. Одним из самых аутентичных воплощений многих игровых механик и жанров, включая шутер, является любительский мультфильм Александра Тимченко «Медаль за возвращение в замок Вольфенштейн» про геймера-попаданца, оказавшегося вместе с Ларой Крофт в мире Wolfenstein.

Как мы видим, киношники все чаще используют находки геймдева, а среди игроизаций наиболее повезло файтингам, хоррорам и платформерам. Доказательство тому — успех «Мортал Комбат», в котором не чураются показать фаталити, трилогии «Соник в кино» и мультфильма «Супер Братья Марио в кино», заработавшего больше всех остальных адаптаций игр. В скором будущем выйдут новые версии «Уличного бойца» и «Обители зла», и мы увидим на практике, хорошо ли Китао Сакурай и Зак Креггер понимают игровые условности. При этом следует отдельно упомянуть особенности японского рынка, где у большинства игр есть аниме-адаптации. В частности, тот же Resident Evil обладает десятком анимационных продолжений, а Байонетте и Данте посвящены свои мультфильмы. В мультипликацию перевели и фантастический хоррор Dead Space.


Впрочем, есть и жанры, которые, на мой взгляд, затруднительно перенести в кино. Сложно представить себе, как выглядел бы в кино иммерсив-сив. Ведь у каждого свой стиль прохождения: кто-то прет напролом, а кто-то использует безопасные проходы, дабы не вступать в бой. А как отобразить на большом экране ритм-игру? Гораздо проще посмотреть какой-нибудь мюзикл или клип, чем ломать голову над тем, как донести до зрителей всю прелесть Just Dance. Хотя... У кино же есть аналог — танцевальные фильмы вроде «Грязных танцев», «Танца-вспышки» и иже с ними. Как есть похожее чертами и на стелс-экшн. Это, прежде всего, «бондиана», «Миссия невыполнима» и прочие шпионские ленты. В наличии и космические шутеры наподобие «Игры Эндера». Стоит только хорошенько подумать, и многое можно адаптировать. Главное, не забывать про лор и отличительные черты первоисточника, а также напрочь забыть про «я так вижу». Иначе на выходе мы получим неудобоваримый продукт в духе «Бордерлендс» и «Хало».


Приключения


С приключенческими сюжетами мы хорошо знакомы не только благодаря литературе и кинематографу, но и игровой индустрии. Жанрово они подразделяются на графические квесты, текстовые приключения, квесты-головоломки, визуальные новеллы и симуляторы ходьбы. Отдельно выделяют также интерактивное кино, приключенческие боевики, метроидвании и сурвайвал-хорроры, сочетающие элементы других поджанров, включая экшен, платформер и тд. Жанр получил свое англоязычное название после выхода в 1975 пионера адвентюры и интерактивной литературы Colossal Cave Adventure, а в 90-е в России подобные игры объединили словом «квест» в честь классики, созданной компанией Sierra: King’s Quest, Space Quest, Police Quest и легендарной в наших краях Leisure Suit Larry.

Золотой век текстовых приключений пришелся на конец 70-х — начало 80-х, когда Infocom выпускала серию Zork. Графические квесты родились в 1980-м — это были Mystery House и Wizard and the Princess, считающаяся первой цветной приключенческой игрой. Спустя три года впервые использовали интерфейс point-and-click в японском приключении Эйдзи Ёкоямы Planet Mephius. Особый вклад в развитие жанра внесла компания Джорджа Лукаса LucasArts — ее разработчики придумали интерактивное графическое окружение, и игроки теперь могли выбирать и использовать предметы на самой локации и в инвентаре при помощи мышки, а не клавиатуры. Рассвет квеста пришелся на 90-е и нулевые, когда геймеры познакомились с такими шедеврами, как серии Monkey Island, Broken Sword, Runaway и Syberia, Full Throttle, Blade Runner и Grim Fandango. В России пользовались популярностью квесты про Петьку и Василия Ивановича, ШтЫрлица и Братьев Пилотов, по мультфильму «Падал прошлогодний снег», «Ядерный титбит» и, конечно же, «ГЭГ». К квестам-головоломкам относятся игры по типу Myst и так называемый «выход из комнаты», в котором нужно вывести персонажа из помещения, используя находящиеся рядом вещи.


Визуальные новеллы (они же романы или бидзюару нобэру) зародились в Японии. Одной из первых игр жанра является эроге 1992 года Dokyusei, сочетающая элементы симулятора свиданий и ВН. Вопреки расхожему мнению, визуалки бывают не только эротическими и хентайными, но и разножанровыми по сюжету, от научной фантастики до ужасов (хотя этти-сцены в них все равно есть). Они бывают кинетическими, когда геймер никак не влияет на сюжет, приключенческими, где текст подается под изображением, и в виде NVL, в которых текст располагается поверх спрайтов и фонов. Обычно при прохождении используются лишь пара кнопок либо мышь, и по сути перед нами иллюстрированный текстовый квест. Среди отечественных произведений данного направления наиболее известны «Бесконечное лето» и «Зайчик», а легендарный психологический аниме-хоррор Doki Doki Literature Club! запомнился многим разрушением четвертой стены. Аналоги в индустрии развлечений очевидны — порно и эротические фильмы и программы.

Читать Быстро бегать, метко стрелять и горячо молиться: как игры повлияли на кино
В целом недалеко от вэ-энок ушло и интерактивное кино, которое появилось благодаря Дону Блуту, придумавшему анимационные FMV-игры Dragon's Lair и Space Ace, использующиt технологию «полностью подвижного видео» (Full Motion Video). В них требовалось выбрать действия из всплывающего меню, которые либо позволяли продолжить приключение либо финализировали прохождение. Эту идею впоследствии развили Дэвид Кейдж в своих творениях Fahrenheit, Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human, студия Supermassive Games, подарившая нам хоррор Until Dawn и антологию The Dark Pictures, ответственая за серию Life Is Strange компания Dontnod Entertainment и создатели отдельного эпизода «Черного зеркала» под названием «Брандашмыг». Близки к интерактивному фильму и произведения Telltale (The Walking Dead, The Wolf Among Us, Tales from the Borderlands, Batman: The Telltale Series). Студия Remedy сочетает экшны и хорроры от третьего лица с эпизодами с живыми актерами (Alan Wake, Control), что в конце концов привело к появлению сериала «Квантовый разлом» с Шоном Эшмором, основанного на игре Quantum Break. Есть свои FMV-игры и у нас — триллер «Она сердится» с Вероникой Пляшкевич и Борисом Полуниным, снятый совместно с Казахстаном. Эта же технология была использована в классической игре на раздевание «Рандеву с незнакомкой».


Элементы симуляторов ходьбы известны с 80-х, однако само название стали использовать лишь в 2000-е. В таких играх практически нет действия, иногда встречаются головоломки, а повествование подается через записки, аудиозаписи или закадровый голос. Самые заметные игры жанра — Gone Home, Dear Esther, Yume Nikki, Firewatch, Thirty Flights of Loving и What Remains of Edith Finch. Жанровые условности высмеиваются в аниме-хорроре MiSide, в котором игрок попадает внутрь мобильной игры, и в выдающемся квесте Дэви Ридена The Stanley Parable титульный персонаж оказывается запертым игровым разработчиком в симуляторе офисного планктона и вынужден выслушивать подсказки рассказчика, чтобы вырваться за пределы виртуальной реальности. Русским мастером жанра является Сергей Носков, выпустивший 35 мм, The Light, киберпанк-нуар 7th Sector и недавнее приключение Hail to the Rainbow. При прохождении симуляторов ходьбы на ум приходят фильмы, где ничего не происходит (додумайте сами, какие именно).

Жанровые рамки приключения весьма подвижны. Еще в 1979-м вышли игры Superman и Adventure, ставшие предтечей приключенческого боевика, в 1981-м экшн-адвенчура Castle Wolfenstein послужила основой для будущей серии шутеров, а дебютировавшая в 1986-м The Legend of Zelda впервые поведала о героических приключениях Линка, которые в новом тысячелетии вышли на новый уровень за счет Breath of the Wild и Tears of the Kingdom. В наши дни приключенческие боевики на слуху, прежде всего, из-за пресловутых серий GTA и Assassin's Creed. Что касается метроидваний, то они возникли из-за сочетаний механик платформера Castlevania и экшн-адвенчуры Metroid. Обычно эти игры выглядят как сайд-скроллеры (Dead Cells, серии Hollow Knight и Ori), но иногда бывают и другие варианты вроде Control от третьего лица.

Головоломки, квесты, стратегии, шутеры: Как компьютерные игры завоевали кинотеатры
фото: кадр из фильма «Пила: Игра на выживание» / Lionsgate

В кино условности квеста можно наблюдать в хоррорах «Пила» и «Клаустрофобы», в которых несчастным нужно найти нужный предмет за определенное время, иначе настанет капут. А в испанском триллере «Западня Ферма» запертые математики должны решить все задачи, иначе их раздавит сдвигающимися стенами. Да и в целом любой детектив легко принять за квест: нашел улику, сопоставил с фактами и — вуаля! — преступник арестован. Но вот саму механику «укажи и щелкни» с трудом можно отыскать даже в адаптации «Пяти ночей с Фредди» с Джошем Хатчерсоном, хотя в этой хоррор-серии она представлена с лихвой. Хотя в экранизации романа Эрнеста Клайна «Первому игроку приготовиться» от Стивена Спилберга вроде бы был поиск предметов в отеле «Оверлук».

Читать POV: кино и игры поменялись местами. В 2025-м это совсем очевидно
Визуальные новеллы также нашли свое место в кино и анимации. Например, на счету серии «Когда плачут цикады» есть сразу несколько аниме, сериалов и фильмов. Мистический ромком «Кланнад» был адаптирован японцами в 2007-м, а визуальный роман-квест Ace Attorney превратили в фильм и аниме-сериал «Первоклассный адвокат». В ближайшем будущем нас также ожидает экранизация «Зайчика». Симуляторы ходьбы также можно встретить на большом экране. В 2025-м вне конкурса Канн показали ленту Генки Кавамуры «Выход 8», основанную на одноименной игре 2023-го, — в итоге ее ждали восьмиминутные овации, поскольку режиссер интегрировал оригинальные механики в фильмическое пространство. И даже интерактивное кино, в конце концов, стало статичным, как это случилось с хоррором Дэвида Ф. Сандберга «Дожить до рассвета», переиначившим сюжет Until Dawn. Зачем переносить на большие экраны интерактивные фильмы, абсолютно непонятно. Но такое есть, и, похоже, с этим нужно просто смириться.

Головоломки, квесты, стратегии, шутеры: Как компьютерные игры завоевали кинотеатры
фото: кадр из фильма «Адреналин» / Lionsgate

И, наконец, нельзя не вспомнить про приключенческие боевики и метроидвании. Последних на Нетфликсе представляет «Кастлвания», а вот первые появились еще до неплохого в целом «Принца Персии: Песков времени» с Джейком Джилленхолом. Речь про отбитую наглухо дилогию Марка Невелдайна и Брайана Тейлора «Адреналин», в которой персонаж Джейсона Стэйтема оттягивается по полной, словно зашел на часок поиграть в любую часть Grand Theft Auto. ГГ постоянно на ходу: бегает, едет, прыгает, занимается сексом и не прекращает драться и стрелять — все ради того, чтобы протянуть как можно дольше и как можно быстрее добраться до босса. Обе части напоминают жанр визуальными фишками: от периодически появляющихся пикселей до счетчика сердцебиения, намекающего, сколько еще осталось жить отравленному киллеру. На фоне этого пиршества выглядят блекло и детектив Такаси Миикэ «Подобный дракону» (в его основе — серия Yakuza), и «Кредо убийцы» (хотя в нем есть прыжок веры), и «Лара Крофт» с Алисией Викандер (старую версию с Анджелиной Джоли уважаем за каноничный образ), и «Анчартед: На картах не значится» с Томом Холландом (несмотря на хорошую кассу). Зато дело «Адреналина» внезапно ожило в последние годы, а виной всему «Новокаин», «Быстрее пули» и «Рейс навылет».

Читать рецензию Причина тряски: «Рейс навылет» — лихой боевик с Джошем Хартнеттом
Многие квесты легко адаптировать для фильмов и мультфильмов, поскольку классические игры обладают сюжетами. Ту же Кейт Уокер, придуманную Бенуа Сокалем, любопытно было бы увидеть в полном метре, тем более, что стимпанк — не частый гость в кинематографе. Или же, например, презабавную серию Deponia от Daedalic Entertainment. Большинство экшн-адвенчур также так и просятся на экраны кинотеатров, что и произойдет, в частности, с «Легендой о Зельде» и «Богом войны» Кратосом. При должной сноровке адаптации подлежат и текстовые приключения, поскольку в них, как и в обычной литературе, есть где разгуляться фантазии. Визуальные новеллы, симуляторы ходьбы и интерактивное кино — уже готовый сюжетный продукт, так что их экранизации нужны, наверное, только фанатам и тем, кто вообще незнаком с геймдевом. Сложнее всего дело обстоит с квестами-головоломками — это слишком специфичный жанр для киноверсий, как, собственно, и сами головоломки. Однако, если найдется кто способный на такое, то милости просим.


Ролевые игры

Головоломки, квесты, стратегии, шутеры: Как компьютерные игры завоевали кинотеатры
фото: Mass Effect / Bioware

Настало время любимого жанра автора этих строк. RPG восходят к настольным ролевкам по типу Dungeons and Dragons (та самая, которой увлечены герои «Очень странных дел»). Главными особенностями жанра, традиционно разделяемого на западные РПГ и японские jRPG, называют партии, ролевую систему, исследование мира, сюжет и боевую систему. Среди основных поджанров — RPG-повествование (Mass Effect, Dragon Age: Origins), RPG-песочница (The Elder Scrolls, Fallout) и зачистка подземелий (Diablo, Torchlight, Dungeon Siege), отдельно выделяют экшн-РПГ и роуглайки, а также «эпические игры» (по версии журнала «Лучшие компьютерные игры», это Pirates и «Космические рейнджеры»). К слову, в российской фантастической литературе распространены ЛитРПГ.

Зарождение ролевок относится к середине 70-х — специалисты считают первыми компьютерными ролевыми играми Dungeon и dnd. Текстовые РПГ выросли из текстовых адвенчур и MUDов (текстовая многопользовательская компьютерная игра) — речь опять же про dnd и Akalabeth, которая после выхода в 1980-м дала старт серии Ultima. В 1981-м игрокам представили Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord — одну из первых графических ролевых игр, благодаря которой возникли jRPG. Наибольшее развитие жанр получил на ПК, где вышли Bard's Tale и Might and Magic Book One: The Secret of the Inner Sanctum, послужившие основой для популярных серий. А на консолях тем временем бурно расцветали японские ролевые игры Final Fantasy, Dragon Quest и Phantasy Star.

Головоломки, квесты, стратегии, шутеры: Как компьютерные игры завоевали кинотеатры
фото: «Гвинт» / CD Projekt

90-е ознаменовались выходом первых частей TES, Fallout и Baldur's Gate, ставшей отправной точкой для поджанра дьяблоидов Diablo, Chrono Trigger, Planescape: Torment, серий Persona и Tales of, System Shock 2 и классических «финалок». Нулевые подарили нам отечественных «Корсаров» и «Космических рейнджеров», а также такие шедевры, как Deus Ex, Arcanum, Gothic, Neverwinter Nights, Star Wars: Knights of the Old Republic, Vampire: The Masquerade — Bloodlines, Jade Empire, «Ведьмак», Mass Effect, Dragon Age: Origins, Mount & Blade, Fable, Alpha Protocol и Fallout: New Vegas.

Среди мастондонтов ролевых жанров сначала солировали студии Interplay, Troika, Piranha Bytes, Bioware, Obsidian и Bethesda, пока им на смену постепенно не пришли Larian с серией Divinity и Baldur's Gate 3, CD Projekt с «Ведьмаками» и Cyberpunk 2077, From Software с их суровыми экшн-РПГ Dark Souls, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice и Elden Ring, благодаря которым появился поджанр соулслайка (серии Lords of the Fallen, Nioh, The Surge и тд и тп), и российская Owlcat Games, перенесшая на экраны компьютеров вселенную настолок Pathfinder и Warhammer 40,000. Эта же компания готовит нам истинный подарок в виде адаптации «Пространства» под названием The Expanse: Osiris Reborn. Также следует вспомнить японское творение Ni no Kuni: Wrath of the White Witch с дизайном от студии Ghibli, несколько игр по мотивам «Южного парка» и французскую jRPG Clair Obscur: Expedition 33, собравшую за последние два года все возможные награды, включая ордена рыцарей. Среди творцов, приложивших руку к развитию РПГ, следует вспомнить Дрю Карпишина, Кейси Хадсона, Криса Авеллона, Свена Винке и Тодда Говарда.

Головоломки, квесты, стратегии, шутеры: Как компьютерные игры завоевали кинотеатры
фото: Clair Obscur: Expedition 33 / Sandfall Interactive

Впервые к ролевому жанру кинематографисты обратились еще в 90-е. Все началось с «Последней фантазии: Легенды кристаллов», а также аниме и мультсериалов по вселенной «Покемонов», по которой впоследствии сняли фильм «Детектив Пикачу». Final Fantasy в 2001-м обрела одну из самых известных игроизаций «Последняя фантазия», которая прославилась из-за дебютного использования в кинематографе фотореалистичных образов людей, запечатленных при помощи компьютерной анимации. По этой вселенной было снято еще несколько мультфильмов, среди которых сериал «Последняя фантазия: Братство». В 2007-м Уве Болл представил зрителям свое видение данжен-кроулера Dungeon Siege в фэнтези «Во имя короля: Демоны подземелья», которое запомнилось лишь звездным составом. Тем не менее, несмотря на негативные отзывы, у ленты появилось два продолжения.

Читать «Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр
Шедевры студии Bioware были использованы японскими аниматорами для создания аниме «Масс Эффект: Потерянный образец» при приключения Джеймса Веги до того, как он поднялся на порт второй «Нормандии», и «Эпоха дракона: Рождение искательницы», которое посвящено Кассандре Пентагаст, впервые появившейся в дополнении к Dragon Age 2. Существуют также неплохой мини-сериал «Эпоха дракона: Искупление» с Фелицией Дэй в образе эльфийки-кунари Таллис и невменяемый мультсериал «Dragon Age: Искупление», персонажей которого, к их стыду, озвучили Эшли Берч и Кимберли Брукс. У великолепной jRPG Persona также в копилке несколько аниме.

Киберпанк: Бегущие по краю (2022)
фото: кадр из аниме-сериала «Киберпанк: Бегущие по краю» / Netflix

Cyberpunk 2077 может похвастаться бодрым аниме-сериалом «Киберпанк: Бегущие по краю», в котором можно встретить такое понятие как киберпсихоз. А вот «Ведьмаку» до сих пор не везет. То сами поляки снимут дешевую адаптацию книг Анджея Сапковского с Михалом Жебровским, с которого потом снимут кальку у нас в виде «Волкодава из рода Серых Псов» и «Молодого Волкодава» с Александром Бухаровым. То Netflix приберет к рукам всю вселенную и выдаст неудобоваримые продукты во главе с якобы экранизацией «Ведьмака», откуда Генри Кавилл в конце концов укатил на Плотве в сторону «Горца» и «Вахи».

Сама суть ролевого приключения схвачена в фэнтези-комедии Джонатана Голдштейна и Джона Фрэнсиса Дейли «Подземелья и драконы: Честь среди воров» с Крисом Пайном, Мишель Родригес, Софией Лиллис и Хью Грантом. Здесь есть и набор команды (улыбаемся и машем ручкой «Великолепной семерке» и «Одиннадцати друзьям Оушена»), и смешное каноничное оживление трупа, и друид, и Невервинтер, и даже медвесыч. В общем, все то, за что мы любим Baldur's Gate 3 и другие компьютерные адаптации D&D. Этот же дуэт перенес на экран и ролевую игру детективного характера в комедии «Ночные игры», где персонажи Рэйчел Макадамс и Джейсона Бейтмана пытаются выжить и пройти дальше по сюжету. Эта картина напоминает классическую «Игру» с Майклом Дугласом, вовлеченным в смертельное развлечение. Любопытно также выглядит сериал Тима Миллера «Секретный уровень», предлагающий окунуться в игровые миры. В частности, получилась недурная история, вдохновленная фантастической сатирой The Outer Worlds от Obsidian, в которой, к тому же, можно увидеть, как человек из-за корпорации лишается всего человеческого в своем облике.

Фоллаут (2024-2025)
фото: кадр из сериала «Фоллаут» / Amazon

В сериале «Фоллаут» из уст Люси в исполнении Эллы Пернелл можно услышать обязательные для серии умения и навыки — от науки до харизмы. При этом фансервис шоу включает в себя устройство «Пип-Бой», Волт-Боя, убежища, «Братство стали», использование бутылочных крышек в качестве валюты и другие фишки игрового мира. Жаль, что во втором сезоне весь драйв испарился, система V.A.T.S показана как слоумо, супермутанты, Институт и Легион Цезаря во главе с Кевином Маколеем Калкиным лишь заскочили на огонек погреться, а битва с няшками Когтями смерти обернулась вестерном в духе фильма Фреда Циннемана «Ровно в полдень» с Гэри Купером. Ну хоть Нью-Вегас с Робертом Хаусом (Джастин Теру, как всегда, прекрасен) и роботом Виктором показали и намекнули на Либерти Прайма, что не может не радовать.

Читать рецензию «Война никогда не меняется»: как сериал «Фоллаут» мутирует во втором сезоне
Но, кажется, мы забыли про еще один ролевой поджанр — роуглайк, появившийся на свет в 1980-м вместе с игрой Rogue. Этому направлению свойственны генерируемые случайным образом уровни, пошаговость и необратимость смерти персонажа — если он погибает, то игра начинается заново. Ничего не напоминает? Правильно, перед нами типичная временная петля, коих в кино с избытком. Но если классический «День сурка», можно сказать, приземленный и пацифистский, то более поздние вариации напичканы действием и жестокостью. В первую очередь вспоминается «Грань будущего» Дага Лаймана, в котором персонаж Тома Круза раз за разом воскресает после гибели на поле боя, и идеальная power woman Эмили Блант помогает ему пройти смертельный уровень. В «Дне курка» Джо Карнахана в петле застревает Фрэнк Грилло — ему требуется завалить босса уровня (таково оригинальное название ленты) Мела Гибсона, используя для каждой схватки нужное оружие. Визуально сие действие оформлено под выбор бойцов из файтингов. Вспоминаются также «Треугольник» с Мелиссой Джордж, «Исходный код» Дункана Джонса и хоррор-дилогия Кристофера Лэндона «Счастливого дня смерти» с Джессикой Рот, умирающей каждый вечер от рук серийного убийцы. Несколько отличается от подобных сюжетов «Микки 17» Пон Джун Хо. Здесь Роберт Паттинсон предстает в образах клонов, один из которых остается в живых, но его уже заменили на нового Микки. Есть сходство временных петель и с соулслайками, однако тема преодоления через боль и кровь в глазах хорошо представлена в лентах наподобие «Трудно быть богом».

Головоломки, квесты, стратегии, шутеры: Как компьютерные игры завоевали кинотеатры
фото: постер фильма «Грань будущего» / Каро Премьер

Ролевые сюжеты спокойно ложатся в плоскость кино и сериалов, если не пытаться использовать заведомо известные истории. Нельзя перенести на экран эпичную фигуру капитана Шепарда, поскольку у каждого геймера она своя (лично у меня крайне положительная фемШеп), но можно придумать самостоятельную сюжетную линию с участием второстепенных персонажей вроде Лиары, Тали, Рекса или Эшли. Видимо, по этому пути пойдет Крэйг Мазин в телевизионном продолжении Baldur's Gate 3, хотя веры ему нет после повесточных «Последних из нас». Практически у каждого РПГ большой игровой мир, в котором найдутся свои герои и приключения, не менее интересные и захватывающие, чем в классике жанра. Осталось только найти умных продюсеров, талантливых сценаристов (берите Криса Авеллона!) и режиссеров, чутко улавливающих дух оригиналов.


Онлайн-игры и казуалки


Напоследок поговорим о том, во что играет большая часть геймеров по всему миру. Речь, конечно же, про многочисленные онлайновые поделия, мобилки и казуальные игры. Для этого мы заглянем ненадолго в прошлое, а точнее, в 1970-е, когда существовали коммутируемые сети. Одной из первых онлайн-игр является текстовая MUD1, которую создали в 1978-м, а через два года подключили в ARPANET. Среди коммерческих игр пионером признают ролевку Islands of Kesmai, выпущенную в 1984-м. Бурное развитие сети Интернет в 90-е дало жизнь многим представителям жанра (Ultima Online, Lineage, Starcraft, Counter-Strike, EverQuest), а благодаря распространению быстрого Интернета в нулевые на свет появились ММО, которые возглавила World of Warcraft. Она же послужила толчком для развития MMORPG, в этом направлении можно выделить Star Wars: The Old Republic и EVE Online. После выхода пользовательской карты для Warcraft III под названием Defense of the Ancients родилась MOBA — за DotA последовали League of Legends и Dota 2, и жанр занял прочные позиции в киберспорте, как и CS. PlayerUnknown's Battlegrounds популяризировал в конце 2010-х королевские битвы — в этом жанре солируют на данный момент Fortnite, Apex Legends и Call of Duty: Warzone. Существуют также браузерные (Tale), клиентские (War Thunder, Аллоды Онлайн) и MUD-игры, героические шутеры (Overwatch), экстракшен-шутеры (Escape from Tarkov, ARC Raiders), песочницы (Minecraft, No Man's Sky, Palworld), автобаттлеры (Dota Auto Chess) и «выживачи» (DayZ, Rust, Valheim).

Многие популярные сетевые игры получили мобильные F2P-версии (PUBG Mobile, Call of Duty: Mobile). На бесплатной основе также распространяются на смартфонах (Genshin Impact, Honkai: Star Rail, Black Desert Mobile, RAID: Shadow Legends, Plague Inc., Brawl Stars, Among Us, Candy Crush Saga и запрещенный в России Roblox). А олды и вовсе помнят «змейку» на сотовом телефоне Nokia. Большинство из мобилок относится к казуальным играм, однако они широко распространены и на ПК. Первыми среди них стоит считать «Тетрис» и пасьянс «Косынка», но широкую популярность направление обрело после выхода в 2001-м игры Bejeweled, послужившей основой для поджанра «три в ряд». Можно также вспомнить гача-игры с навязчивой механикой гасяпона (тот же Genshin) и уютные приключения (Animal Crossing), в которых преобладают симуляторы фермы (Harvest Moon, Stardew Valley). Все эти жанры пользуются огромной популярностью, из-за чего традиционные игры, не требующие онлайна, зачастую оказываются на втором плане, чем подбешивают хардкорных игроков.

Королевская битва (2000)
фото: кадр из фильма «Королевская битва» / Arna Media

Немудрено, что именно это распространенное явление стало пищей для кинематографистов. Хотя сначала все было наоборот. В 2000-м вышла культовая картина Киндзи Фукасаку «Королевская битва» с Такеши Китано, которая послужила вдохновением не только для «Голодных игр», но и для компьютперных «баттл-роялей». В японской дилогии есть запретные зоны, где можно лишиться головы, а герои с таким же упоением убивают друг друга, как и в каком-нибудь Fortnite. Похожие механики можно встретить и в «Охоте» Крэйга Зобеля, где Хилари Суэнк и Эмма Робертс оказываются вовлечены в смертельную охоту на людей. Хотя эта картина вызывает больше ассоциаций с играми на выживание. Как и комедия Майка Чеслика «Сотни бобров», в которой персонаж непонаслышке знаком с гриндом, ведь он добывает бобровые шкурки ради обмена на инструменты, которые ему требуются для упрощения добычи шкур. Подобных сюжетов, кстати, с лихвой хватает в кино. Это и многочисленные адаптации «Робинзона Крузо» и «Повелителя мух», и «Изгой», и «Рэмбо: Первая кровь», и «Избавление», и «Борьба за выживание» с Лэнсом Хенриксеном, и эротические работы Хесуса Франко.

Читать Спасибо, посмотрю: июль. Ударная доза 70-х, Джейн Биркин, Тайка Вайтити и космос
Но давайте заглянем в еще более отдаленное прошлое. Настольное расследование Cluedo, рассчитанное на трех-шесть человек, обрело сразу две экранизации. Черная комедия «Убийство смертью» с Питером Селлерсом, Питером Фальком и Алеком Гиннессом вышла в 1976-м. Картина изобилует не только юмором, но и фокусами с пространством, трупами-обманками и всевозможными отсылками к классике детектива. А встречает всю эту ватагу проходимцев дверной звонок с криком Фэй Рэй из оригинального «Кинг-Конга». В вышедшей спустя девять лет «Улике» Джонатан Линн под присмотром Джона Лэндиса и при содействии Тима Карри, Кристофера Ллойда и Коллин Кэмп рассказал про то, как таинственный мистер Боди пригласил в готический особняк шестерых незнакомцев, после чего они обнаруживают его мертвым. Герои потешно пытаются выяснить, кто же из них убийца, а зрителю подкидывают аж два ложных финала с разгадкой. Впрочем, давно известно, что у «Улики» есть и четвертая концовка, которую не решились использовать в прокате и на DVD из-за мрачности.

Джуманджи: Зов джунглей (2017)
фото: кадр из фильма «Джуманджи: Зов джунглей» / WDSSPR

Несколько игроков принимают участие в настолке «Джуманджи», которую можно наблюдать в приключенческом фэнтези Джо Джонстона, завладевшем сердцами зрителей в 1995-м. История с Кирстен Данст и Робином Уильямсом получила сначала продолжение в виде одноименного мультсериала, а затем вышел ее идейный наследник — «Затура: Космическое приключение» Джона Фавро. Наконец, в 2017-м на свет появился перезапуск Джейка Кэздана «Джуманджи: Зов джунглей» с Дуэйном Джонсоном, Карен Гиллан, Кевином Хартом и Джеком Блэком, в котором главные герои уже попадают внутрь видеоигры, запущенной на консоли. Сюжет этой картины заточен на многих геймплейных элементах. Здесь и аватары, и отображение трех жизней на руке, и надоедливые скрипты от NPC, и поиски фрагмента карты, и всплывающее окно характеристик. В сиквел с подзаголовком «Новый уровень» режиссер добавил Дэнни Гловера и Дэнни ДеВито, битву с финальным боссом и растягивание хронометража за счет обмена телами, хорошо знакомое по многим играм с открытым миром.

В киберпанке итальянца Габриэле Сальватореса «Нирвана» с Кристофером Ламбертом и Эмманюэль Сенье геймдизайнер Джимми вынужден погрузиться в собственную интеллектуальную игру Nirvana после того, как из-за вируса ее главный герой Соло (Диего Абатантуоно) обрел сознание и попросил стереть его вместе с окружающим выдуманным миром. А в причудливом биопанке Дэвида Кроненберга «Экзистенция» Дженнифер Джейсон Ли и Джуд Лоу разыграли историю о создательнице органической игровой приставки виртуальной реальности. Той после нападения приходится вместе со стажером лично проверить под с единственной версией игры, которая оказалась поломанной. В итоге разница между реальностью и вымыслом полностью стирается, и в конце картины Аллегре и Пайклу уже сложно определить, где они находятся.

Головоломки, квесты, стратегии, шутеры: Как компьютерные игры завоевали кинотеатры
фото: кадр из фильма «Матрица» / Warner Bros.

Механика многопользовательских игр представлена и в культовой «Матрице». Подсоединение к сети через телефон (Тринити в телефонной будке), заскриптованные «неписи» и события (эпизоды в офисе), изменение кода («ложки не существует»), буллет-тайм (этот прием, наоборот, перешел в игры), программа для обучения (тренировка с Морфеусом, девушка в красном платье) и прокачка до максимального уровня (финальный босс-файт с мистером Смитом). Впоследствии все это перешло и в игры по фильму. Через два года в «Авалоне» Мамору Осии рассказал историю геймерши Эш (Малгожата Форемняк), зарабатывающей на жизнь игровыми сессиями в виртуальной военной игре. В фильме много игровой атрибутики: от аватара до шлема виртуальной реальности. В семейном приключении Роберта Родригеса «Дети шпионов 3D: Игра окончена» Кармен (Алекса Вега) и Джуни (Дэрил Сабара) погружаются в виртуальный мир игры Game Over, придуманной зловещим Кибергением (Сильвестр Сталлоне). Здесь вам и ожидание долгожданного релиза, и бета-тестеры, и прохождение уровней, и счетчик жизней, и даже влюбленность в виртуального персонажа. А «Геймер» погружает нас в мир недалекого будущего, где геймеры играют в игры с участием живых людей, а не виртуальных ГГ. Если в повседневности каждый может подобрать себе в многопользовательском симуляторе жизни так называемых «актеров», которые воплотят на экране все твои потаенные желания, то в сетевом шутере «Убийцы» ты дистанционно управляешь заключенным, который в случае победы может получить в качестве приза свободу. Боевые сцены построены в стиле deathmatch-режима в классических частях военных шутеров Call of Duty или Battlefield.

Читать рецензию «Мир Дикого Запада»: HBO расправляет плечи
Еще больше для популяризации онлайн-игр сделали шоураннеры «Мира Дикого Запада» Джонатан Нолан и Лиза Джой. Перед нами реалистичная копия ММО, в которой царят игровые условности. Неписей-роботов после каждой смерти возвращают на их локацию, игроки используют весь доступный им арсенал и творят всякую дичь как с окружающим миром, так и с до поры до времени безропотными машинами, порой встречаются баги, а геймдизайнер Энтони Хопкинс придумывает все больше интересных квестов для страждущей публики. Этакий клон онлайн-режима вестерна Red Dead Redemption 2 от Rockstar. Элементы ММО ввел и Стивен Спилберг в экранизацию книги «Первому игроку приготовиться», изобилующую множеством механик и знаковых для индустрии персонажей. А Шон Леви в «Главном герое» выводит на первый план NPC Райана Рейнольдса, счастливо живущего по правилам бесплатного онлайн-шутера. Вокруг все взрывается и стреляет, геймеры гоняют на бешенной скорости, сам он гибнет неисчислимое количество раз, но в остальном жизнь отлажена по скрипту. Пока в его руки не попадают очки реального игрока и он не влюбляется в очаровательную Джоди Комер. Это приводит к тому, что Парень с легкостью достигает 100-го уровня. В наличии скины, «режим бога», лут, экспа и коллекционирование предметов. В общем, все то, что завлекает в подобные игры миллионы игроков.

Главный герой (2020)
фото: кадр из фильма «Главный герой» / Twentieth Century Fox

В духе многопользовательского FPS The Ship выполнен триллер «Нерв» с Эммой Робертс и Дэйвом Франко. Старшеклассница с даром фотографа под влиянием подруг соглашается принять участие в онлайн-игре, где выдаются безрассудные задания, проверяющие игроков на прочность и закомплексованность. Еще более жестче поступил с миром онлайн-игр новозеландец Джейсон Ли Хауден, скрестив в экшн-комедии «Пушки Акимбо» «Бегущего человека», «Человека будущего» и яппи-истории 80-х а-ля «Ночью». В один злосчастный день неприметный разработчик, заядлый казуальщик и тролль Дэниэл Рэдклифф, страдающий к тому же астмой, решил от скуки «проехаться» по участникам одной жестокой игры, где участники в реальном времени мочат друг друга. На утро его дверь вышибли амбалы во главе с разрисованным тату с головы до ног Недом Деннехи, припаяли к его рукам пистолеты и наслали на него супермегакиллершу-геймершу в исполнении неподражаемой королевы хорроров Самары Уивинг. Герой Рэдклиффа, одетый в пижаму и смешные домашние тапочки, наломает кучу дров, перевоплотится из пацифиста в убийцу и ненароком втянет в игру бывшую девушку, а финал сурово проедется по клише со спасенной принцессой. Стоит вспомнить и хоррор-боевик Роба Зомби «31: Праздник смерти», в котором можно найти много общего с кооперативом серии Dark Souls с ее неубиваемыми «монстрами».

Казалось бы, можно и закругляться с этой темой. Однако мне вспомнилось еще несколько сериалов, затронувших особенности онлайн-игр. В «Разрабах» Алекса Гарленда задействована виртуальная реальность, в которую попадают некоторые персонажи. А в «Загрузке» Грега Дэниелса сознание умерших помещают в элитный сервис Lake View, где каждый может заниматься всем, что душе угодно, — при условии оплаченной подписки. Если недостаточно средств, то тебе урезают до минимума услуги и качество стимуляции вплоть до пиксельной графики. Чем не камень в огород донатных помоек, коих расплодилось в последнее время. Не говоря уже про подписки на кучу всевозможных сервисов.

Мифический квест: Пир ворона (2020-)
фото: кадр из сериала «Мифический квест: Пир ворона» / Apple TV+

Существуют также шоу про геймдизайнеров, геймеров и киберспорт. Ситком Роба Макэлхенни, Чарли Дэя и Дэвида Гордона Грина «Мифический квест: Пир ворона» повествует об особенностях разработки популярной ММОРПГ-игры Mythic Quest, в которую играют 11 миллионов геймеров по всему миру. Перед нами самовлюбленный креативный директор, главный инженер с идеей добавить в игру что-то свое, личное, настырная и наглая помощница исполнительного продюсера-тюфяка, тестировщики, глава монетизации и пожилой сценарист, который боится, что его с легкостью может заменить ИИ. Эпизоды перебиваются сценками из игр For Honor и Assassin's Creed Odyssey, а в офисе можно увидеть коллекционные фигурки персонажей Assassin's Creed. В сериале также использованы идиллические виды Богемии из исторического РПГ Даниэля Вавры Kingdom Come: Deliverance, а сценарист ревет над The Last of Us и Red Dead Redemption 2. А замечательная «Гильдия» посвящена не только игрокам, образовавшим своеобразную семью, но также интригам и катастрофам внутри студии, разработавшей их любимую игру. Что касается киберспортсменов, то на ум, прежде всего, приходят дилогия «На игре» и сериал «Геймеры» с Павлом Прилучным, в которых игра превратила про-игроков в убийц.

Из всего вышеописанного складывается ощущение, что онлайн-игры «рулят» в кинематографе. Их механики часто используют неплохие режиссеры, им посвящены целые отдельные вселенные, да и в культовой классике этот жанр чувствует себя как рыба в воде. Похоже, это именно та золотая середина, которой следует придерживаться киношникам при адаптации игровых вселенных. Не гнаться за уже существующими вселенными, а придумывать свои, ни на что не похожие миры, используя геймплейные механики. Либо выхватывать из оригиналов стилистику и лор для создания самостоятельных историй. Что ж, поживем-увидим. Тем более, что игроизаций, как и прежде, ожидается много. Даже по онлайн-играм вроде CoD или The Division.



P.S. Сессия закончена, наушники возвращаются на подставку, консоль и ПК выключены. Благостная тишина. А в голове и в глазах застряли танцующая Элизабет из BioShock Infinite, финальный прыжок Шепарда из Mass Effect 3, фраза Джонни Сильверхэнда про ...ый мир и многое другое, что пережил за долгие часы, проведенные в иной реальности. Game over!

Макс Милиан
№ 13
Макс Милиан   19.02.2026 - 20:26
... Разрабы шутеров довольно быстро поняли, что нужно разнообразить геймплей. А точнее, в 98-м, когда вышла первая Халва, которая предлагала и сюжет, и физику, и стрельбу. ... Сейчас все риски берет... читать далее>>
№ 12
Aleg (Минск)   19.02.2026 - 16:15
... "Бездонная" - это только в теории. Если не брать во внимание самые популярные игровые программы (Тетрис, Косынка, Сапёр и т.д. :-), то в остальном всё ограничено несколькими жанрами (в основном... читать далее>>
№ 11
Мария_2191   18.02.2026 - 17:56
Ооооо, помню помню Мортал Комбат, обожала пересматривать его с друзьями)) читать далее>>
№ 10
Макс Милиан   18.02.2026 - 13:48
... Была когда-то новость, что хотят снять. Осуществилась ли идея, не проверял. А так есть мобильная версия игры Monopoly Go!. читать далее>>
№ 9
Матвей Брикун   18.02.2026 - 13:19
А монополия каким боком. Разве есть кино по игрушке)) побежал гуглить. читать далее>>
Всего сообщений: 13
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Переходное состояние: «Выход 8» — японский триллер-головоломка от продюсера Макото Синкая
Дважды в одну лужу: «Возвращение в Сайлент Хилл» — беспомощная экранизация главного хоррора в видеоигровой истории
Лисы не то, чем кажутся: шесть ключей к пониманию Silent Hill f
Вперед в прошлое: 5 фильмов и сериалов о перемещениях во времени
«Бордерлендс»: Какую биографию делают нашей рыжей
«Матрица» повсюду: почему фильм Вачовски всё еще актуален
«Майнкрафт: Фильм»: Кубическая сила
Почему зумеры смотрят «Minecraft: фильм»
Джоэл к доктору пришел: что ждать от второго сезона сериала «Одни из нас»
Зимой и летом — конец света: новейшие постапокалиптические сериалы
«Новокаин»: Не болит голова у клерка
Крабы капитала: почему даже два Роберта Паттинсона не спасли «Микки 17»
Лучшая адаптация видеоигры? «Обитель зла 4: Инкубация» — культовый хоррор об испанских паразитах
Играем-смотрим: «Возвращение в Сайлент Хилл», сиквел «Мортал Комбат» и еще 8 адаптаций игр 2025 года
«Сохранить как...» — 2024: фильмы, которые вы могли пропустить (а зря!)
«Джуманджи: Зов джунглей» // Когда проблемы с доступом к настоящим приключениям
Все спирали, пингвины и монстры неслучайны: самые интригующие зарубежные сериалы осени 2024
Планета Железяка: Психопаты и где они обитают во вселенной «Бордерлендс»
«Малыш на драйве»: Эдгар Райт открывает Америку
«Фоллаут»: Может, бахнем?
«Варкрафт»: А нас рать
«Angry Birds 2 в кино»: Орёл и свинка
«Джуманджи: Новый уровень»: Press F to pay respect
Без пап: «Братья Супер Марио в кино» — первый миллиардер года
«Тетрис»: Ой, полна, полна моя коробушка
«Джон Уик»: Не грусти — пристрели
«Обитель зла: Последняя глава»: Мифогенная любовь к зомби
Бесспорная удача: что предлагает экранизация The Last of Us от создателей «Чернобыля»
«Киберпанк: Бегущие по краю»: Нейромантика и киберпсихоз
Южноафриканский макабр: Спятившие аниматроники, рабы из могил и монстр в прачечной
«Пиксели»: Пакман атакует!
Спасибо, посмотрю (что смогу). Неочевидные хиты июня и то, что прошло под радаром
Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров объединения «Братская стая»
«Скотт Пилигрим против всех»: Было, но прошло
«Счастливого дня смерти»: Умер раз, ещё раз, ещё много-много раз
Хроники Halo
А если найду? Заслуживает ли «Анчартед: На картах не значится» путешествия в кинотеатр?
Думаю, как все бинджвотчить: 10 лучших иностранных сериалов 2021 года
«Покемон. Детектив Пикачу»: Бог существует, его имя — Мьюту
Спасибо, посмотрю: фильмы и сериалы ноября, которые не стоило пропускать
«Грань будущего»: «День сурка» для Тома Круза
«Tomb Raider: Лара Крофт»: Дочь Индианы Джонса
Спасибо, посмотрю: фильмы и сериалы сентября, которые вы могли пропустить — а зря
«Соник в кино»: Дырочка в каждом боку
Шлем ужаса: Почему «Пила» все еще снимается?
«Хитмэн: Агент 47»: Хамство снайпера
«Мортал Комбат»: Руки бы тебе оборвать
«Angry Birds в кино»: Бей свинью!
12 худших фильмов Уве Болла
«Ральф»: Нет худа без добра
«Мифический квест: Пир ворона»: Смеяться после «лопаты»
«Ведьмак»: Убью вашу нечисть. Дорого
«Первому игроку приготовиться», «Стражи галактики» и ещё 48 лучших фантастических фильмов 2010-х
Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх
Конкурс красоты человеческих внутренностей: 75 лет Дэвиду Кроненбергу
Хроники Джилл и Элис: История создания Вселенной «Обители зла»
