Муд Линча: полеты во сне и наяву самого загадочного режиссера

анонс

15 февраля Головоломки, квесты, стратегии, шутеры: Как компьютерные игры завоевали кинотеатры Гид по игровым жанрам и их экранизациям

14 февраля Кринж или база: как состарились наши любимые ромкомы и мелодрамы (советские тоже!) «Любовь и голуби», «Красотка», «Амели» — достается классике 90-х и нулевых, а также хитам десятых

14 февраля Народный артист: 20 байопиков о звездах эстрады и кино От Раневской и Лещенко до Герман и Круга