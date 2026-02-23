Спасти бессмертного: 5 российских фильмов про попаданцев во времена Великой Отечественной

анонс

22 февраля Муд Линча: полеты во сне и наяву самого загадочного режиссера Как он снимал, рисовал, музицировал и просто любовался погодой

15 февраля Головоломки, квесты, стратегии, шутеры: Как компьютерные игры завоевали кинотеатры Гид по игровым жанрам и их экранизациям

14 февраля Кринж или база: как состарились наши любимые ромкомы и мелодрамы (советские тоже!) «Любовь и голуби», «Красотка», «Амели» — достается классике 90-х и нулевых, а также хитам десятых