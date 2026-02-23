Спасти бессмертного: 5 российских фильмов про попаданцев во времена Великой Отечественной

В российский прокат 26 февраля выходит приключенческая драма «Спасти бессмертного», связывающая истории двух молодых людей из разных эпох. По сюжету фильма, 20-летний блогер-экстремал неожиданно оказывается во временной петле, из которой спасти его может киргизский боец Мендыш Омуралиев, погибший 80 лет назад подо Ржевом – но после того, как парень из будущего поможет солдату обрести бессмертие. В основу сюжета легла реальная судьба Омуралиева, чьи останки несколько лет назад были найдены тверским поисковым отрядом и переданы на родину, где герой был похоронен со всеми воинскими почестями.
Роль блогера исполнил Михаил (Гуфи) Медалин, получивший более миллиарда подписчиков в соцсетях за счет выпуска своих роликов, вертикальных сериалов и фильмов, в том числе продвигающих социальную тематику. Героя ВОВ Мендыша Омуралиева сыграл актер из Кыргызстана Кымбатбек Алимжанов, для которого это первая большая работа в кино. Генеральным продюсером ленты выступила Людмила Кукоба, а сценаристом Александр Шевцов – оба работали над созданием дилогии «Мы из будущего», когда-то как раз запустившей на российские экраны актуальное, пусть и не без доли фантастики, осмысление тяжелого времени Великой Отечественной войны «попаданцами» из, на первый взгляд, стабильной современности. Вспоминаем такие отечественные ленты, где нынешние ребята неожиданно оказываются в окопах 1940-х.
Первый в современной России фильм, попытавшийся рассмотреть Великую Отечественную войну через призму современных персонажей – молодых «черных копателей», наслаждающихся жизнью в Питере за счет продажи орденов, медалей и других артефактов, добытых на не самых законных раскопках. Четверку предприимчивых парней возглавляет умный и обычно сосредоточенный Борман (первая в массовом кино главная роль Данилы Козловского), с детского сада его знает романтик Чуха (самая известная роль Дмитрия Волкострелова, который быстро предпочел режиссерскую карьеру в театре вместо актерской в кино), с ними вместе растаман Спирт (Андрей Терентьев) и скинхед Череп (Владимир Яглыч). Два последних нацелены исключительно лишь на заработок «легких денег», поэтому особо радуются, когда на месте очередных раскопок находят блиндаж с останками погибших, сейфом с патронами и даже оружием, которое можно продать особо дорого.
Под тосты «За блиндаж, дай бог, чтобы не последний» парни отмечают столь богатую находку, а Спирт с Черепом даже не гнушаются стрельбой по отрытому из все того же блиндажа черепу, правда, символический для много российского кино троп вовремя нарушает Борман, а затем и невесть откуда пришедшая старушка, которая просит «копателей» отыскать пропавшего в 1942-м сына Дмитрия Соколова, у того был серебряный портсигар с красным камушком и надписью «За преданность революции». Ребятки только посмеиваются над наивностью бабульки, а потом неожиданно оказываются в окопах 1942-х, из которых выбраться они могут, не только если найдут тот самый портсигар, но и, конечно, совесть и память о предках, которым они должны жизнью, а не только незаконно добытыми на черных раскопках деньгами. Не обошлось, естественно, и без романтической линии, в которой участвовали Данила Козловский и характерная для современного российского кино о войне со времен «Девятой роты» единственная женщина – здесь в исполнении Екатерины Климовой. Кстати, в сиквеле «Мы из будущего», где герои участвовали в реконструкции, но попали в пекло боев Львовско-Сандомирской операции 1944 года, роль Бормана сыграл уже не Данила Козловский, а Игорь Петренко.
Тоже ставший дилогией, а заодно и телесериалом, проект, в отличие от «Мы из будущего», в первой своей части очевидно ориентировался не столько на сюжет о «попаданцах», сколько на попытку осмыслить «эхо войны» в эпоху условной стабильности. Здесь солдаты российской армии, в числе которых обычные срочники, давно уже забыли о какой-либо войне, у них в голове – лишь туман и множество нереализованных амбиций. Миронов (Дмитрий Сергин), например, провалился на третьем туре в театральный институт, Борщов (Алексей Марков) выучил историю оружия и вообще всех боев Второй Мировой, за что даже получил, очевидно, модное в те годы прозвище «Яндекс», Чирко (Илья Глинников) просто не успел охмурить всех девушек вокруг. И, казалось бы, все у них впереди, если бы рассеялся туман не только в голове, но и по пути во время внеочередного марш-броска, куда они попали, когда просто решили срезать путь из-за наказания начальства за то, что остановили автобус с ветеранами, опоздавшими на 10 минут на встречу в райцентр спустя столько долгих лет.
Короткий путь через туман выводит их в уже забытую картами деревню – с немцами. «Кино, наверное, снимают», – говорит кто-то из группы. Заодно отсылая к одному из редких не только поствоенных, но тех самых вне- или антивременных высказываний перестроечного кино: «Зеркалу для героя» Владимира Хотиненко, так или иначе ставшему для почти всех нынешних отечественных фильмов о «попаданцах» и опорой, и надеждой на перемену если не прошлого и будущего, то хотя бы именно сиюминутного настоящего. Хотя по структуре «Туман», скорее, близок к «Девятой роте», на которой вторым режиссером работал Резо Гигинеишвили, один из продюсеров «Тумана». Интересно, что постановщики проекта при этом нашли себя в разных жанрах: Иван Шурховецкий чаще работает в историческом кино («Легенда о Коловрате», «Янычар»), в то время, как Артем Аксененко избрал жанр порой радикальных психологических драм и триллеров («Медиатор», «Жить жизнь», «Жар»).
В опасную развилку киножанров о попаданцах, где всегда смешиваются как минимум драма и фантастика, «Рубеж» пытается играть, скорее, визуально. Компьютерные спецэффекты здесь довольно впечатляюще объединяют виды современного Петербурга и блокадного Ленинграда. Именно изображение – все вoенные сцены тут выполнены в ярких, почти кислотных тонах (вoенная форма в кирпичной пыли, земля – с непонятными голубо-розовыми следами от взрывов, грим некоторых актеров, играющих солдат, нарочито бросающийся в глаза) – может поначалу вызвать некую оторопь, однако на протяжении всего фильма и этот прием находит свое объяснение.
Пытающийся построить карьеру в строительном бизнесе Санкт-Петербурга, циничный красавец Михаил Шуров (Павел Прилучный) готов идти по головам и нарушать любые законы – лишь бы получить кусок земли для очередных новостроек. Одна из таких лакомых инвестиционных зон расположена на Невском пятачке, где археологи-общественники во главе с симпатичной «землеройкой» (Кристина Бродская), как называет ее главный герой, находят чудом сохранившиеся личные вещи нескольких погибших в Великую Отечественную вoйну солдат. Среди них и удостоверение на имя Алексея Шурова, который, возможно, является родственником Михаила. Но каждому времени – свои герои. Нынешний Шуров не признает родства, чувств, памяти о предках, которых, как он уверен, у него нет (разве что отец в доме престарелых), но в попытках организовать будто бы несчастный случай с археологами, а заодно и со всеми находками на Невском пятачке, неожиданным образом попадает в вoенное время, где не на примере условных 28 панфиловцев или других героев из учебников и даже по большому счету не на своем примере, а через рассказы, события из жизни родственников – бабушек, дедушек, прабабушек и прадедушек, их братьев, сестер, соседей, друзей и сослуживцев узнает о том тяжелом времени. Так вoйна уже превращается не в какой-то далекий исторический факт, а в историю собственной семьи, о которой даже самому циничному и жесткому человеку так или иначе захочется узнать в определенном возрасте. Главное, чтобы еще была возможность о ней спросить у кого-то из родных.
Фильм Марка Горобца использует временную петлю неожиданным образом не просто для перевоспитания или переосмысления жизней отдельных персонажей, но работает на дружбу народов. Главные герои – русский парень Сергей (Александр Метелкин), врач скорой помощи, и его друг, увлекающийся русским языком и культурой, немец Пауль (Даниэль Литтау), «черный копатель», предлагающий приятелю разделить с ним его хобби. Вместе они находят блиндаж времен Второй мировой и через него попадают в прошлое, в 1941 год, прямиком на поле боя. Причем не в случайное безымянное место, а на донбасский курган Саур-Могила, который во время фашистской оккупации Донбасса с 1941 по 1943 годы был важной оборонительной точкой.
Герой Александра Метелкина – персонаж рассудительный, все-таки работа реаниматологом обязывает. Однако обстоятельства – перевод в Донецк, много суток без сна, проблемы с начальством и деньгами – складываются таким образом, что герой, дед которого погиб на вoйне и который считает копателей осквернителями мест сражений, присоединяется к Паулю в его «черном» деле. Провалившись через старый блиндаж в 1941 год, друзья оказываются в русском лагере, где говорящему с акцентом Паулю находиться весьма опасно. Но и Сергей, конечно, не готов переметнуться к немцам. Так начинается главное испытание – их дружбы, из которого победителями могут выйти оба– главное, досмотреть фильм до конца.
В современном российском кино истории о подростках-«попаданцах» редко доходят до реализации, хотя на питчингах того же детского кино то и дело слышатся подобные проекты, кстати, довольно популярные в начале 1970-х, когда на экраны вышли «Пятерка отважных», «Если это случится с тобой» и «Маленький реквием для губной гармошки». В последнем, правда, представлен уже студенческий взгляд, однако и он не отделим на тот момент от некого юношеского то ли цинизма, то ли максимализма по отношении к страшным годам Великой Отечественной.
В «Отряде светлячков» детский взгляд уже даже не особо замутнен историей. Учительница в исполнении Анны Чуриной лишь сетует горе-ученику: «Во время войны твои сверстники принимали участие не в виртуальных боях, а в настоящих». Умерен ли такой педагогический прием, трудно сказать, однако после этих слов нерадивый ученик Ваня Белов (Алексей Батанин) за счет виртуальной реальности попадает на фронт – в май 1942-го, когда несколько крымских отрядов пытаются спасти от бомбежек жителей города в Аджимушкайских каменоломнях. Так виртуальная реальность смешивается с вполне реальной, в которой Ваня Белов делает всё, чтобы его новые друзья из прошлого сохранили свою жизнь.
обсуждение >>