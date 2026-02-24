Изнанка красивой жизни: 10 фильмов о закулисье мира моды

С 26 февраля в российских кинотеатрах можно посмотреть «Кутюр» — пятый фильм Алис Винокур, известной по научно-фантастической «Проксиме» и драме «Воспоминания о Париже». Картина рассказывает о трёх женщинах, чьи судьбы пересекаются во время Парижской недели моды. Фильм обещает показать изнанку гламура, и по этому поводу мы собрали подборку других историй о закулисье модной индустрии.
фото: кадр из фильма "Коко до Шанель" / Columbia Pictures
Как становятся великими модельерами? Анн Фонтен и Одри Тоту ищут ответ на этот вопрос в байопике, снятом по книге Гонкуровской лауреатки Эдмонды Шарль-Ру. В 50-е годы прошлого века она работала главной редакторкой французской версии журнала Vogue и знала многое об изнанке мира моды. Неудивительно, что именно её книга про Коко Шанель удостоилась экранизации.
Это история про жизнь Шанель (Тоту) до приобретения мировой славы. Мы видим, как брошенная родителями девочка-подросток работает швеёй и постепенно встаёт на ноги и входит в мир богемы. Она всю жизнь борется за независимость от мужчин и выражает это в своих моделях: она хочет, чтобы женская одежда была комфортной и давала женщинам свободу, а не делала их игрушкой в руках мужчин.
«Коко до Шанель» — это фильм о том, что упорство и талант, а также следование своим убеждениям, могут привести женщину на самую вершину.
Дизайнер костюмов Катрин Летерье вдохновлялась реальными образами Шанель и атмосферой эпохи; она искала вдохновение в музеях, на блошиных рынках и в винтажных магазинах. В итоге она создала одни из самых знаковых образов в истории модного кинематографа: шёлковую пижаму с чёрной окантовкой, белоголубой полосатый топ и выкрашенная в чёрный цвет соломенная шляпка.
В 2014 году вышло два французских фильма про великого модельера. Эта менее кассовая версия показывает более детальный и человечный портрет Сен-Лорана в исполнении великолепного Пьера Нинэ, получившего премию Сезар за эту роль.
Фильм показывает путь модельера от застенчивого юноши из Алжира до ключевой фигуры мировой моды. В возрасте всего 21 года он получает работу ассистента Кристиана Диора, и с этого момента его карьера двигается только вверх. Когда Сен-Лоран основывает свой модный дом, он начинает революцию, создавая культовые вещи — женский смокинг, платья, вдохновлённые искусством, и образы, меняющие представление о женственности и свободе.
Параллельно с творческими триумфами фильм акцентирует внимание на внутренней хрупкости Сен-Лорана. Его гениальность соседствует с глубокой депрессией, зависимостями и разрушительным образом жизни, подпитываемым богемной средой Парижа.
«Ив Сен-Лоран» говорит не столько о моде, сколько о цене таланта — о том, как великие открытия рождаются из уязвимости, боли и постоянной борьбы человека с самим собой. 77 костюмов в этом фильме были оригинальными, их одолжил Фонд Пьера Берже — Ива Сен-Лорана. Среди них знаменитое платье «Мондриан» и женский смокинг «Le smoking».
фото: кадр из фильма "Образцовый самец" / Paramount Pictures
Комедийный взгляд на мир моды, этот ставший культовым фильм Бена Стиллера высмеивает стереотипы о модной индустрии. The Hollywood Reporter писал, что этот фильм умудряется быть одновременно умным и тупым.
Дерек Зуландер (Стиллер) – модель на закате карьеры, не может выдержать конкуренции со стороны коллеги Ганзеля (Оуэн Уилсон). Он принимает предложение модельера Мугату (Уилл Феррел) об участии в его дефиле, не подозревая, что его загипнотизируют и с целью убить президента Малайзии.
Даже если вы не ценители подобного юмора, вы точно оцените бомбический саундтрэк и порадуетесь камео звёзд из мира музыки и моды: Дэвид Боуи, Том Форд, Донателла Версаче, Хайди Клум и многие другие.
«Образцовый самец» работает как капсула поп-культуры начала 2000-х: чем лучше вы знаете моду и знаменитостей того времени, тем смешнее фильм.
Образы героев, созданные художником по костюмам Дэвидом Робинсоном, были вдохновлены гламуром и высокой модой того времени. Например, знаменитый серебряный костюм Зуландера, модный показ в стиле «бездомных» (отсылка к коллекции Джона Гальяно Dior весна-лето 2000) или замшевое пальто с меховым воротником Ганзеля.
Приквел диснеевской истории про 101 далматинца о становлении злодейки Круэллы ДеВиль погружает зрителей в атмосферу дерзких панк-семидесятых в Лондоне.
Осиротевшая Эстелла (Эмма Стоун) выросла в Лондоне в компании воров и мошенников. Она любит шить наряды и в какой-то момент её берёт на работу Баронесса (Эмма Томпсон) — величайшая дизайнерка того времени. Вскоре ученица превосходит учительницу, и мир узнаёт о дерзкой и талантливой Круэлле ДеВиль.
Образ Круэллы вдохновлён Вивьен Вествуд и другими панк-иконами. Особенно заметна параллель в идее моды как провокации и политического жеста, а не просто красивой одежды. Критики на Rotten Tomatoes отмечают, что этот фильм – «визуальный пир, за которым ужасно забавно наблюдать». Эмма (Эмили) Стоун, Эмма Томпсон и режиссёр Крейг Гиллеспи («Тоня против всех», «Ночь страха») показали, насколько жестоким может быть мир моды и на что готовы модельеры, чтобы сохранить своё место на пьедестале.
Знаковые образы Круэллы в фильме: платье из «мусора», созданное из газетных вырезок о ней, а также элементов устаревшей коллекции Баронессы; платье из искусственного меха «далматинов»; «военный» жакет с пышной юбкой из красных лепестков.
фото: кадр из фильма "Дьявол носит Prada" / 20th Century Studios
Закулисье не модного дома, но модного журнала, который задаёт тренды. Молодая журналистка Энди Сакс (Энн Хэтэуэй) устраивается младшей ассистенткой к легендарной и безжалостной главной редакторке модного журнала Runway Миранде Пристли (Мэрил Стрип), не имея ни вкуса, ни интереса к моде. Работа быстро превращается в испытание на выносливость: бесконечные унижения, невозможные поручения и полное подчинение профессии. Постепенно Энди адаптируется, меняет стиль, становится эффективной и получает одобрение Миранды, но ценой этого оказываются её личная жизнь, отношения с друзьями и собственные ценности.
Костюмы для героинь предоставляли такие модные дома, как Шанель, Дольче и Габбана, Прада. Ходили слухи, что Анна Винтур (главред Vogue и прототип героини Стрип) предупредила всех известных дизайнеров, приглашённых принять участие в камео для фильма, что если они примут это предложение, то больше никогда не появятся на страницах журнала Vogue, а другие известные женские журналы мод не напечатали обзоров фильма и ни словом не обмолвились на своих страницах о книге.
Костюмер Патриша Филд собрала коллекцию образов для героинь фильма, и, спустя 20 лет, эти луки всё ещё выглядят дерзко и актуально. Вспомним шубу Мерил Стрип, когда её Миранда впервые показывается на экране или винтажное зелёное пальто Энди.
«Дьявол носит Прада» давно приобрёл статус культового фильма, и уже в мае этого года на мировые экраны выйдет долгожданное продолжение.
фото: кадр из фильма "Дом Gucci" / Universal Pictures
Основанный на реальных событиях фильм Ридли Скотта о жадности, амбициях и разрушительной стороне роскоши. Моды в этом фильме не так уж и много, зато скандалов и интриг более, чем достаточно.
Патриции Реджани (Леди Гага) — амбициозная и манипулятивная женщина, которая очаровывает наследника империи Gucci Маурицио Гуччи (Адам Драйвер), выходит за него замуж вопреки воле его отца и постепенно втягивает мужа в жестокую борьбу за контроль над модным домом.
Кинозрители оценили фильм лучше, чем критики, однако и те не смогли не отметить, что «Леди Гага продемонстрировала безупречную игру». Семья Гуччи осталась фильмом недовольна.
Немаловажную роль в фильме играют костюмы. Например, для Леди Гаги было создано 50 разных нарядов, ни один из которых в фильме не повторился. Наиболее запоминающимися оказались яркий лыжный комбинезон в комплекте с меховой шапкой или чёрное платье в розовый горох.
Классический мюзикл с Одри Хэпберн и Фредом Астером о том, что мода и интеллект необязательно должны противопоставляться. Джо Стоктон (Хэпберн) работает в книжном магазине, считает себя интеллектуалкой и с презрением относится к миру моды. Дик Эйвери (Астер), фотограф из модного журнала, задающего тренды, замечает Джо во время фотосессии в книжном и предлагает ей стать моделью на съёмках в Париже.
Музыка Гершвина, танцы, внутрянка организации фотосессий, красивые наряды и неизбежная романтика прилагаются. Костюмы для фильма создавал сам Юбер де Живанши, так что неудивительно, что образы Хэпберн сразу стали культовыми: Чёрная водолазка с чёрными брюками-дудочками и балетками, алое платье с белыми перчатками и, конечно, маленькое чёрное платье Givenchy с подолом в пол.
Фильм разворачивается на фоне Парижской недели высокой моды, где среди показов, подиумов и светской суеты параллельно переплетаются несколько частных историй. На этом фоне картина превращается в мозаику из закулисных интриг, человеческих чувств и иронии модного мира, а провокационный финал с полностью обнажёнными моделями на подиуме подчеркивает эпатаж и иллюзорность гламура.
Наряды в фильме выступают как отдельные герои. Чего только стоят винтажное платье Кристиан Диор на Софии Марсо или коллекция образов Ким Бейсингер от Жан-Поля Готье до Кристиана Лакруа. Интересно, что актрисам и актёрам разрешили забрать некоторые костюмы с собой.
фото: кадр из фильма "Глянец" / Централ Партнершип
Фильм Андрея Кончаловского о провинциалке Гале (Юлия Высоцкая), которая мечтает появиться на обложке модного глянцевого журнала. Приехав в Москву, она сталкивается с жёстким и циничным устройством модной индустрии, проходит путь от работы швеёй и унижений до закрытого эскорт-бюро для богачей, где быстро понимает истинную цену «красивой жизни».
«Глянец» можно рассматривать как сатиру на светский мир России нулевых, а также свидетельство резкого социального расслоения российского общества тех лет.
«Русский Newsweek» писал о фильме так: «Кончаловский высказал на киноэкране то, что утверждал в публицистических речах еще в конце 80-х, будучи, как ни печально признать, пророчески прав... Он оказался единственным в том смысле, что скептически оценил шансы СССР — России стать высокоразвитой западной страной».
Что касается образов в фильме, то костюмы Юлии Высоцкой наглядно показывают «эволюцию» её героини от провинциалки до женщины из «глянцевого» мира. В самом начале мы видим Галю с ярким макияжем в разноцветном трикотаже и на каблуках. Переехав в Москву, она облачается в блестящие ткани, искусственный мех и аксессуары с кричащими логотипами.
Драма о Парижской неделе моды с Анджелиной Джоли в роли, которую называют одной из лучших в её карьере. Это увлекательный фильм, переплетающий несколько сюжетных линий, в которых женщины разных возрастов и культур стремятся взять под контроль свою судьбу.
Максин (Джоли) — американская кинорежиссёрка, которой диагностируют рак груди. Анжель — гримёр со стажем, которая пишет роман, основанный на своём опыте. Ада — 18-летняя дебютантка в этом глянцевом мире. Каждая из них должна принять судьбоносные для своей карьеры решения.
Фильм Алис Винокур балансирует между гламуром мира моды и трезвым взглядом на то, как женские тела репрезентуются и монетизируются. «Кутюр» стал первым художественным фильмом, когда-либо снятым внутри парижской штаб-квартиры Chanel, включая ателье, а костюмер Паскалин Шаванн работала в тесной связке с командой модного дома.
