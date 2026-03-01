«Частная жизнь» с Джоди Фостер, «Наследник» с Гленом Пауэллом-младшим, «Тюльпаны» с Гошей Куценко и еще 7 фильмов марта

Зимняя спячка сменяется весенним настроением, а значит, пора наведаться в ближайший кинотеатр. В марте зрителей порадуют детективом с Джоди Фостер, криминальным триллером с Гленом Пауэллом-младшим, парочкой фестивальных хитов и любопытных экранизаций, включая адаптацию одной нашумевшей игры, отечественными новинками и праздничным киноальманахом, посвященным Женскому дню.
фото: кадр из фильма «Секретный агент» / A-One Films
Глен Пауэлл-младший возглавляет актерский состав экранизации романа Роя Хорнимана «Израиль Ранк: Автобиография преступника». Роскошные особняки, частные самолеты и даже собственные острова — состояние клана Редфеллоу исчисляется миллиардами. Все это мечтает унаследовать Беккет, хоть глава рода и отрекся от него еще до его рождения. На пути к заветной жизни стоят семь избалованных богачей, и ради ускорения своей очереди на наследство главному герою придется «спилить» несколько ветвей семейного древа. И сделать это так дерзко и изобретательно, чтобы избежать наказания за убийства. Компанию Пауэллу в фильме составили Маргарет Куолли и Эд Харрис.
Французский маэстро Франсуа Озон снял в Марокко криминальную драму по мотивам одноименного романа Альбера Камю. События ленты разворачиваются в Алжире 1938 года. Мерсо (Бенжамен Вуазен), скромный служащий тридцати с небольшим лет, посещает похороны матери, не пролив ни слезы. На следующий день он заводит роман с коллегой по работе Марией (Ребекка Мардер) и быстро возвращается к обычной жизни. Однако сосед Раймон Синтес (за эту роль Пьер Лоттен получил премию «Сезар») втягивает Мерсо в свои сомнительные дела — и однажды на пляже происходит трагедия.
Праздничный романтический альманах, задуманный как наследник «Ёлок», действие которого разворачивается вокруг 8 Марта. Пять новелл, снятых разными режиссерами, расскажут истории о неожиданных встречах и переменах в жизни людей, проживающих в Калининграде, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Екатеринбурге и Красноярске. В фильме заявлен звездный состав: Елена Яковлева, Гоша Куценко, Юлия Топольницкая и другие.
Дебютная лента Софьи Райзман про один зимний день из жизни тридцатилетних друзей, бывших однокурсников творческого вуза, которые преодолевают бытовые трудности, чтобы встретиться и проводить Сашу, уезжающего из Москвы. В ролях: Александр Паль, Мария Карпова, Евгений Цыганов. Лучший режиссерский дебют и лучшая женская роль на фестивале «Маяк 2025».
Психологический триллер польского режиссера Яна Комасы («Зал самоубийц», «Тело Христово») про молодого хулигана Томми (Энсон Бун), привыкшего к жизни, полной порока и безнаказанности. Но после очередного загула он приходит в себя в подвале загородного дома с цепью на шее. Его похитители — странноватая семья (Стивен Грэм, Андреа Райзборо), решившая радикально перевоспитать избалованного преступника. Чтобы выбраться на свободу, Томми придется пройти череду изощренных психологических игр и стать по-настоящему другим человеком. Премьера картины состоялась на юбилейном 50-м Международном кинофестивале в Торонто.
Уилла Холлэнд и Пол Спаркс в киноадаптации хоррор-игры The Mortuary Assistant от студии DarkStone Digital, вышедшей четыре года назад. Ужастик повествует про выпускницу медицинского вуза Ребекку Оуэнс, которая устраивается на ночную работу в морг в Ривер Филдс на должность ассистента патологоанатома. В первую же смену она вскрывает в морге демона, который пытается завладеть ее душой. Чтобы пережить ночь, ей придется раскрыть жуткие секреты своего загадочного наставника, преодолеть собственные страхи и пройти все круги ада.
В фантастической комедии Евгения СангаджиеваЕвгений Ткачук воплотит сразу пять образов. События фильма разворачиваются в 2000-м. Побывавшая в космосе собака Лида вытаскивает из обычного подростка Игорька (Данила Харенко) его же Взрослого (Ткачук), который сообщает, что через три дня его отец-космонавт взорвется в ракете на старте. Трио отправляются на Байконур, чтобы остановить полет, спасти отца и изменить будущее Игорька.
Нашумевшая остросюжетная криминальная драма Клебера Мендонсы Филью отмечена двумя призами 78-го Каннского международного кинофестиваля — за режиссуру и роль Вагнера Моуры. Действие разворачивается в Бразилии 1977 года, в период военной диктатуры. 40-летний технологический эксперт Марсело переезжает из оживленного Сан-Паулу в более спокойный Ресифи для того, чтобы скрыться от агентов правительства, которые хотят заключить его под стражу за подрывную деятельность. Он приезжает в Ресифи во время карнавальной недели, надеясь воссоединиться со своим сыном, но вскоре замечает слежку и понимает, что город не станет для него убежищем, которое он ищет. В фильме одну из своих последних ролей сыграл Удо Кир.
