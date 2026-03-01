Кино-Театр.Ру
«Частная жизнь» с Джоди Фостер, «Наследник» с Гленом Пауэллом-младшим, «Тюльпаны» с Гошей Куценко и еще 7 фильмов марта

1 марта
2026 год
Зимняя спячка сменяется весенним настроением, а значит, пора наведаться в ближайший кинотеатр. В марте зрителей порадуют детективом с Джоди Фостер, криминальным триллером с Гленом Пауэллом-младшим, парочкой фестивальных хитов и любопытных экранизаций, включая адаптацию одной нашумевшей игры, отечественными новинками и праздничным киноальманахом, посвященным Женскому дню.

Секретный агент (2025)
фото: кадр из фильма «Секретный агент» / A-One Films


«Наследник» / How to Make a Killing

«Наследник». Трейлер №2 на английском языке

Глен Пауэлл-младший возглавляет актерский состав экранизации романа Роя Хорнимана «Израиль Ранк: Автобиография преступника». Роскошные особняки, частные самолеты и даже собственные острова — состояние клана Редфеллоу исчисляется миллиардами. Все это мечтает унаследовать Беккет, хоть глава рода и отрекся от него еще до его рождения. На пути к заветной жизни стоят семь избалованных богачей, и ради ускорения своей очереди на наследство главному герою придется «спилить» несколько ветвей семейного древа. И сделать это так дерзко и изобретательно, чтобы избежать наказания за убийства. Компанию Пауэллу в фильме составили Маргарет Куолли и Эд Харрис.

Выход в прокат: 5 марта

Читать «Приключения Клиффа Бута» Дэвида Финчера, «Жена и пес» Гая Ричи, «Остаток» М. Найта Шьямалана и еще 27 триллеров 2026 года
«Посторонний» / L'étranger

«Посторонний». Трейлер на французском языке

Французский маэстро Франсуа Озон снял в Марокко криминальную драму по мотивам одноименного романа Альбера Камю. События ленты разворачиваются в Алжире 1938 года. Мерсо (Бенжамен Вуазен), скромный служащий тридцати с небольшим лет, посещает похороны матери, не пролив ни слезы. На следующий день он заводит роман с коллегой по работе Марией (Ребекка Мардер) и быстро возвращается к обычной жизни. Однако сосед Раймон Синтес (за эту роль Пьер Лоттен получил премию «Сезар») втягивает Мерсо в свои сомнительные дела — и однажды на пляже происходит трагедия.

Выход в прокат: 5 марта

Смотреть онлайн Фильмы Франсуа Озона
«Тюльпаны»

«Тюльпаны»

Праздничный романтический альманах, задуманный как наследник «Ёлок», действие которого разворачивается вокруг 8 Марта. Пять новелл, снятых разными режиссерами, расскажут истории о неожиданных встречах и переменах в жизни людей, проживающих в Калининграде, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Екатеринбурге и Красноярске. В фильме заявлен звездный состав: Елена Яковлева, Гоша Куценко, Юлия Топольницкая и другие.

Выход в прокат: 5 марта

Читать Сказки о потерянном времени: 140 российских фильмов 2026 года
«Картины дружеских связей»

«Картины дружеских связей»

Дебютная лента Софьи Райзман про один зимний день из жизни тридцатилетних друзей, бывших однокурсников творческого вуза, которые преодолевают бытовые трудности, чтобы встретиться и проводить Сашу, уезжающего из Москвы. В ролях: Александр Паль, Мария Карпова, Евгений Цыганов. Лучший режиссерский дебют и лучшая женская роль на фестивале «Маяк 2025».

Выход в прокат: 19 марта

Читать Маяк-2025: Смысловые галлюцинации российского кино
«Лайза Миннелли: Невероятная, но правдивая история» / Liza: A Truly Terrific Absolutely True Story

«Лайза Миннелли: Невероятная, но правдивая история»

Перед нами биографический док о юной Лайзе Миннелли, дочери голливудской суперзвезды Джуди Гарланд. Актриса и певица строит карьеру в шоу-бизнесе и ищет наставников, которые превратят ее природный, необузданный талант в истинное мастерство. В фильме заявлены Майкл Йорк, Роберт Де Ниро, Мартин Скорсезе, Миа Фэрроу, Лив Ульман и другие известные имена.

Выход в прокат: 19 марта

Читать Женщина, которая поет: Селин Дион и еще 9 главных певиц в кино
«На цепи» / Dobry chłopiec

«На цепи»

Психологический триллер польского режиссера Яна КомасыЗал самоубийц», «Тело Христово») про молодого хулигана Томми (Энсон Бун), привыкшего к жизни, полной порока и безнаказанности. Но после очередного загула он приходит в себя в подвале загородного дома с цепью на шее. Его похитители — странноватая семья (Стивен Грэм, Андреа Райзборо), решившая радикально перевоспитать избалованного преступника. Чтобы выбраться на свободу, Томми придется пройти череду изощренных психологических игр и стать по-настоящему другим человеком. Премьера картины состоялась на юбилейном 50-м Международном кинофестивале в Торонто.

Выход в прокат: 19 марта

Читать Кино против коронавируса: 21 любимый фильм 2020 года
«Частная жизнь» / Vie privée

«Частная жизнь»

Джоди Фостер, Даниэль Отёй, Виржини Эфира, Матьё Амальрик, Венсан Лакост и недавно скончавшийся Фредерик Уайзман в детективной драме Ребекки Злотовски, впервые показанной публике в рамках 78-го Каннского фестиваля. По сюжету известный психиатр Лилиан Штайнер узнает о смерти одного из своих пациентов. Женщина уверена, что этого человека убили, и решает провести собственное расследование.

Выход в прокат: 19 марта

Читать Лидеры и аутсайдеры кинопроката Франции (среди французских фильмов): 1945-2023. Часть IV
«Вскрытие демона» / The Mortuary Assistant

«Вскрытие демона»

Уилла Холлэнд и Пол Спаркс в киноадаптации хоррор-игры The Mortuary Assistant от студии DarkStone Digital, вышедшей четыре года назад. Ужастик повествует про выпускницу медицинского вуза Ребекку Оуэнс, которая устраивается на ночную работу в морг в Ривер Филдс на должность ассистента патологоанатома. В первую же смену она вскрывает в морге демона, который пытается завладеть ее душой. Чтобы пережить ночь, ей придется раскрыть жуткие секреты своего загадочного наставника, преодолеть собственные страхи и пройти все круги ада.

Выход в прокат: 26 марта

Читать Головоломки, квесты, стратегии, шутеры: Как компьютерные игры завоевали кинотеатры
«Космическая собака Лида»

«Космическая собака Лида»

В фантастической комедии Евгения Сангаджиева Евгений Ткачук воплотит сразу пять образов. События фильма разворачиваются в 2000-м. Побывавшая в космосе собака Лида вытаскивает из обычного подростка Игорька (Данила Харенко) его же Взрослого (Ткачук), который сообщает, что через три дня его отец-космонавт взорвется в ракете на старте. Трио отправляются на Байконур, чтобы остановить полет, спасти отца и изменить будущее Игорька.

Выход в прокат: 26 марта

Читать «День откровения» Стивена Спилберга, «Мандалорец и Грогу» и «Одиссея» Кристофера Нолана: 30 интригующих фантастических фильмов 2026 года
«Секретный агент» / O Agente Secreto

«Секретный агент»

Нашумевшая остросюжетная криминальная драма Клебера Мендонсы Филью отмечена двумя призами 78-го Каннского международного кинофестиваля — за режиссуру и роль Вагнера Моуры. Действие разворачивается в Бразилии 1977 года, в период военной диктатуры. 40-летний технологический эксперт Марсело переезжает из оживленного Сан-Паулу в более спокойный Ресифи для того, чтобы скрыться от агентов правительства, которые хотят заключить его под стражу за подрывную деятельность. Он приезжает в Ресифи во время карнавальной недели, надеясь воссоединиться со своим сыном, но вскоре замечает слежку и понимает, что город не станет для него убежищем, которое он ищет. В фильме одну из своих последних ролей сыграл Удо Кир.

Выход в прокат: 26 марта

Читать Нет Удо без добра


Смотрите также в кинотеатрах:

с 5 марта
Большая земля
Граница
К себе нежно
Новая теща
Охотники за деньгами
Приключение. Перевыпуск
Царевна-лягушка-2

с 12 марта
Жемчуг
Заклятье сумерек
Инферно
Колокол надежды
Лекарь 2: Наследие Авиценны
Марсупилами. Пушистый круиз
Мой парень, манекен
Охота за тенью
Прикосновение. Перевыпуск
Человек-бензопила. Фильм 2

с 14 марта
Театр в кино: Принц и нищий

с 19 марта
Астрал. Школа кошмаров
Доктор Гаф
Домовенок Кузя 2
Киллер на всю голову
Нюрнберг
Остров. Перевыпуск

с 26 марта
Дастур: Проклятие
Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала
Мальчик и птица. Перевыпуск
Мандариния — страна чудес
О моем перерождении в слизь: Слезы синего моря
Пастбища богов
Твое сердце будет разбито
13 дней, 13 ночей
Убийство священного оленя. Перевыпуск

Макс Милиан
Слава Копейкин: «Я в целом ни о чем не жалею»
«Здесь был Юра» с Константином Хабенским, «Кутюр» с Анджелиной Джоли и еще 11 фильмов февраля
Новый «Скалолаз», сиквел «Жестокой ночи» с Дэвидом Харбором, «Как ограбить банк» Дэвида Литча и другие боевики 2026 года
Сиквел «Я иду искать», седьмой «Крик», «Пришлите помощь» Сэма Рэйми и еще 15 хорроров 2026 года
Играем-смотрим: «Возвращение в Сайлент Хилл», второй «Мортал Комбат», новый «Уличный боец» и еще 7 адаптаций игр 2026 года
Новый «Буратино», сиквел «Чебурашки», «Убойная суббота» с Кевином Джеймсом и еще 10 фильмов января
Скорбим

Александр Зиновьев
27 февраля ушёл из жизни актёр Александр Зиновьев.
Николай Стуликов
27 февраля ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Николай Стуликов.
Наталья Климова
25 февраля ушла из жизни актриса Наталья Климова.

