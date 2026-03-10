Кино-Театр.Ру
«Критик – это народ»: к 100-летию Александра Зацепина

10 марта
2026 год
Внутренняя империя >>
10 марта 2026
10 марта исполняется 100 лет Народному артисту Российской Федерации, композитору главных фильмов Леонида Гайдая, автору мелодий культовых композиций «Есть только миг» и «Куда уходит детство» Александру Зацепину. В честь такого события телеканал «Россия» организовал концерт к вековому юбилею автора на Исторической сцене Большого театра, его трансляция пройдет в телеэфире вечером 10 марта, а незадолго до этого журналисты телеканала взяли у юбиляра интервью. Приводим самые яркие цитаты легендарного композитора.

Александр Зацепин
фото: РИА

О народной любви

«Я работал над 120 фильмами, причем в некоторых из них было по 5-6 моих песен. И я всегда старался, чтобы хотя бы одна удержалась в сознании зрителей. Для меня главный критик — это народ. Кроме него никто не может сказать, будет та или иная музыка хитом или нет. Американцы раньше выпускали маленькую пластинку — сингл, с одной песней, и смотрели продается она или нет. Если ее раскупали, то создавалась большая пластинка с 12 песнями, а если нет — искали другую композицию, ту, что все-таки найдет народный отклик».

О музыкальных предпочтениях нового поколения

«Сейчас своя мода на песни и мелодии — и это абсолютно нормально. Мне было лет 12, когда появился джаз, который не слушали мои мама и папа, им нравилась другая музыка, другие хиты, названий которых я уже даже не вспомню. У молодежи сейчас другая музыка. Я слышал несколько разных песен и с удивлением отметил, что некоторые из них – это новая инструментовка старых хитов, что тоже очень интересно. То есть на старые композиции, будто бы, надевают новую одежду. Они были тогда серыми, а сейчас сменили костюм на условный коричневый. И мне это нравится».

Александр Зацепин
фото: РИА

О вдохновении

«Работа композитора — это реально работа. Как с мышцами, которые нужно развивать каждый день. Так и тут — сочинять нужно каждый день, даже если нет заказа, впрок. Мне, наверное, повезло — и с педагогами, в числе который был Евгений Григорьевич Брусиловский, окончивший Петербургскую консерваторию. Он меня научил всему, хотя очень редко встречается такой симбиоз хорошего композитора и педагога одновременно. А потом уже играет роль собственная дисциплина: когда работаешь с девяти утра четыре часа, потом делаешь перерыв, потом идешь в издательство грампластинок, а вечером — снова работаешь. Но я с течением опыта понял, что написанную мелодию не нужно трогать дня три-четыре, лучше заняться другой работой или послушать другую музыку. А потом, спустя время, я слушаю, что написал, и понимаю, что мне в итоге нравится в своей мелодии, а что — нет.

О совете молодым композиторам

«В мое время гремели The Beatles — у них же все песни яркие, одну главную назвать сложно, их творчеством реально были увлечены почти все! У меня, наверное, чем-то похожим стала песня «До свидания, лето», которая стала популярной. Да и в других моих песнях были хорошие исполнители и фильмы, но, возможно, сложилось не везде. Когда пишешь музыку, конечно, не хочется, чтобы под нее просто отбарабанили текст, а ждешь, чтобы прочувствовали каждую ноту».

Александр Зацепин
фото: ТАСС

О вековом юбилее

«Я никогда не думал о такой цифре: 60-70 лет мне уже казались старым возрастом. Хотя я в 58 прыгал и делал сальто с обратным переворотом — видео даже есть. То есть это были совершенно не старые 60 лет! Понимаю сейчас, что когда мне было 18-20, я думал, что уже и 60 неинтересно жить. А оказывается, наоборот. Даже в 99, 100 можно испытывать интерес к жизни, искать, что тебя вдохновляет, и обязательно делать зарядку, чтобы не атрофировались мышцы».

Концерт к 100-летию Александра Зацепина в прямом эфире телеканала «Россия» 10 марта в 21.30, трансляция концерта также будет доступна на платформе «Смотрим».

«Век Зацепина». ТВ-ролик
№ 2
MJ2002 (Пермь)   10.03.2026 - 16:27
Сто лет - невероятный юбилей! Зацепин - один из тех композиторов, чьи песни остаются в памяти навсегда. читать далее>>
№ 1
valerik61   10.03.2026 - 16:26
Поздравляю с юбилеем! Желаю Вам Александр Сергеевич стать рекордсменом-долгожителем! Всех благ и новых песен! читать далее>>
Всего сообщений: 2
Евгений Брусиловский, Леонид Гайдай, Александр Зацепин

Александр Зацепин
Александр Зацепин
Александр Зацепин с супругой Светланой Морозовой
Александр Зацепин
«Киносказка стала для него почти единственно возможным жанром»: к 120-летию Александра Роу
«Киносказка стала для него почти единственно возможным жанром»: к 120-летию Александра Роу
О режиссере самых первых отечественных сказок рассказывает художник-постановщик, режиссер, главный художник кинопарка МОСКИНО и автор натурных декораций «Мосфильма» Сергей Февралёв
9 комментариев

Людмила Турпаян
10 марта ушла из жизни актриса Людмила Турпаян.

Андрей Горбачёв
Владимир Гостюхин
Микаэла Дроздовская
Владимир Колганов
Роман Нечаев
Юлия Сулес
Куман Тастанбеков
Вячеслав Титов
Тути Юсупова
Джон Бридделл
Ойген Клёпфер
Сара Монтьель
Чак Норрис
Шэрон Стоун
Оливия Уайлд
Джон Хэмм
Театр в кино: Принц и нищий
драма
Россия, 2026
Прикосновение
Россия, 1992
Жемчуг
драма, комедия, семейное кино
Индия, Россия, 2025
Охота за тенью
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Гонконг, Китай, 2025
Мой парень, манекен
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Колокол надежды
Россия, 2025
Лекарь 2: Наследие Авиценны
драма
Германия, 2025
Марсупилами. Пушистый круиз
комедия, приключения
Франция, Бельгия, 2026
«Киносказка стала для него почти единственно возможным жанром»: к 120-летию Александра Роу
Главная тема
«Киносказка стала для него почти единственно возможным жанром»: к 120-летию Александра Роу
О режиссере самых первых отечественных сказок рассказывает художник-постановщик, режиссер, главный художник кинопарка МОСКИНО и автор натурных декораций «Мосфильма» Сергей Февралёв
9 комментариев
