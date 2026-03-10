«Критик – это народ»: к 100-летию Александра Зацепина

анонс

О режиссере самых первых отечественных сказок рассказывает художник-постановщик, режиссер, главный художник кинопарка МОСКИНО и автор натурных декораций «Мосфильма» Сергей Февралёв

«Киносказка стала для него почти единственно возможным жанром»: к 120-летию Александра Роу

Шотландские горы, музыка Queen и русский антагонист: 40 лет культовому фильму «Горец»

6 марта

Человек с беспокойной совестью: Анджей Вайда — один из величайших режиссеров Польши

100 лет назад родился постановщик фильмов «Канал», «Пепел и алмаз», «Катынь»