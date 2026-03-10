«Критик – это народ»: к 100-летию Александра Зацепина

10 марта исполняется 100 лет Народному артисту Российской Федерации, композитору главных фильмов Леонида Гайдая, автору мелодий культовых композиций «Есть только миг» и «Куда уходит детство» Александру Зацепину. В честь такого события телеканал «Россия» организовал концерт к вековому юбилею автора на Исторической сцене Большого театра, его трансляция пройдет в телеэфире вечером 10 марта, а незадолго до этого журналисты телеканала взяли у юбиляра интервью. Приводим самые яркие цитаты легендарного композитора.
фото: РИА
О народной любви
«Я работал над 120 фильмами, причем в некоторых из них было по 5-6 моих песен. И я всегда старался, чтобы хотя бы одна удержалась в сознании зрителей. Для меня главный критик — это народ. Кроме него никто не может сказать, будет та или иная музыка хитом или нет. Американцы раньше выпускали маленькую пластинку — сингл, с одной песней, и смотрели продается она или нет. Если ее раскупали, то создавалась большая пластинка с 12 песнями, а если нет — искали другую композицию, ту, что все-таки найдет народный отклик».
О музыкальных предпочтениях нового поколения
«Сейчас своя мода на песни и мелодии — и это абсолютно нормально. Мне было лет 12, когда появился джаз, который не слушали мои мама и папа, им нравилась другая музыка, другие хиты, названий которых я уже даже не вспомню. У молодежи сейчас другая музыка. Я слышал несколько разных песен и с удивлением отметил, что некоторые из них – это новая инструментовка старых хитов, что тоже очень интересно. То есть на старые композиции, будто бы, надевают новую одежду. Они были тогда серыми, а сейчас сменили костюм на условный коричневый. И мне это нравится».
фото: РИА
О вдохновении
«Работа композитора — это реально работа. Как с мышцами, которые нужно развивать каждый день. Так и тут — сочинять нужно каждый день, даже если нет заказа, впрок. Мне, наверное, повезло — и с педагогами, в числе который был Евгений Григорьевич Брусиловский, окончивший Петербургскую консерваторию. Он меня научил всему, хотя очень редко встречается такой симбиоз хорошего композитора и педагога одновременно. А потом уже играет роль собственная дисциплина: когда работаешь с девяти утра четыре часа, потом делаешь перерыв, потом идешь в издательство грампластинок, а вечером — снова работаешь. Но я с течением опыта понял, что написанную мелодию не нужно трогать дня три-четыре, лучше заняться другой работой или послушать другую музыку. А потом, спустя время, я слушаю, что написал, и понимаю, что мне в итоге нравится в своей мелодии, а что — нет.
О совете молодым композиторам
«В мое время гремели The Beatles — у них же все песни яркие, одну главную назвать сложно, их творчеством реально были увлечены почти все! У меня, наверное, чем-то похожим стала песня «До свидания, лето», которая стала популярной. Да и в других моих песнях были хорошие исполнители и фильмы, но, возможно, сложилось не везде. Когда пишешь музыку, конечно, не хочется, чтобы под нее просто отбарабанили текст, а ждешь, чтобы прочувствовали каждую ноту».
фото: ТАСС
О вековом юбилее
«Я никогда не думал о такой цифре: 60-70 лет мне уже казались старым возрастом. Хотя я в 58 прыгал и делал сальто с обратным переворотом — видео даже есть. То есть это были совершенно не старые 60 лет! Понимаю сейчас, что когда мне было 18-20, я думал, что уже и 60 неинтересно жить. А оказывается, наоборот. Даже в 99, 100 можно испытывать интерес к жизни, искать, что тебя вдохновляет, и обязательно делать зарядку, чтобы не атрофировались мышцы».
