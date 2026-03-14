«Оскар» в юбке: как женщины побеждают на сексистской Премии

15 марта в 98-й раз пройдёт церемония вручения наград Американской Киноакадемии. Помимо всеми любимых актёрских категорий, статуэтки раздадут лучшим режиссёрам, сценаристам, продюссерам и другим специалистам в области кноиндустрии. Зрители по всему миру с нетерпением ждут, что их фавориты-мужчины получат заветные награды. А как же женщины?
Киноиндустрия изначально – не самая дружественная для женщин среда. Сто лет назад красивые девушки с выразительными глазами могли рассчитывать на успешную актёрскую карьеру, но мало кто воспринимал женщин всерьёз, когда дело касалось традиционно «мужских» специальностей, даже в такой новой сфере, как кино. В этом тексте мы посмотрим на историю премии «Оскар» с точки зрения профессионального признания женщин. Дисклеймер: разговор о женщинах невозможен без феминитивов, поэтому мы активно их используем.
Как всё начиналось
Первая церемония награждения прошла 16 мая 1929 года. За два года до этого, в 1927, Луис Барт Майер, один из основателей студии Metro-Goldwyn-Mayer, открыл Американскую академию кинематографических искусств и наук, чтобы объединить пять отраслей кинематографа: актёров, режиссёров, продюсеров, технических специалистов и сценаристов. Про премию Майер говорил так: «Я понял, что лучший способ управлять кинематографистами – это обвешивать их медалями. Если я буду раздавать награды, они разобьются насмерть, чтобы снять то, что мне нужно.»
фото: Первая церемония вручения премии «Оскар», 16 мая 1929 год / zagge.ru
Стоит ли уточнять, что на первой церемонии во всех категориях, кроме актёрской, были только мужские имена. Но уже на третьей, в 1930 году, сценаристка Фрэнсис Марион стала первой женщиной, получившей награду в неактёрской категории, за лучший адаптированный сценарий к фильму «Казённый дом». Профессионалкам в других категориях пришлось ждать дольше.
За почти столетнюю историю Оскара примерно 17,6% процентов номинаций достались женщинам, а остальные 86,4% – мужчинам. Самое низкое число номинанток всегда было в ключевых категориях. Например, из 486 номинантов в категории «Лучший режиссёр» всего 10 были женщинами (что составляет примерно 2%), а в категории «Лучший звук» из 1445 номинантов было 44 женщины (около 3%). За последние несколько лет ситуация слегка изменилась в лучшую сторону: в 2024 году процент женщин-номинанток составил рекордные 32%, в 2025 – 27%, а в 2026 – 31% (в 19 неигровых категориях номинировано 69 женщин и 157 мужчин).
История категорий
Номинация «Лучший режиссёр»
Самая «мужская» категория на Оскаре – это, конечно, режиссура. Закройте глаза и вспомните трёх великих режиссёров. Спорим, среди них нет ни одной женщины?
Сломать гендерный барьер удалось только в 1976 году, на 49-й церемонии вручения наград Киноакадемии, когда в категории «Лучший режиссёр» впервые была номинирована женщина. Ей стала итальянка Лина Вертмюллер с фильмом «Паскуалино "Семь красоток"». Пройдёт ещё три десятка лет, прежде чем награда наконец попадёт в женские руки. Первой лауреаткой Оскара за режиссуру стала Кэтрин Бигелоу с фильмом «Повелитель бури» в – внимание! – 2010 году (82-я церемония).
С тех пор всего две женщины удостоились этой награды – Хлоя Чжао за «Землю кочевников» (2020), ставшая первой небелой номинанткой и лауреаткой, и Джейн Кэмпион за «Власть пса» (2021), ставшая первой женщиной с несколькими номинациями этой категории (первую она получила в 1994 за «Пианино»).
фото: Джейн Кэмпион / REUTERS/Mario Anzuoni
Номинация «Лучшая работа оператора»
В категория «Операторская работа» дела обстоят ещё хуже. Несмотря на десятилетия адвокации, вход в эту профессию для женщин всё ещё довольно высок. Первая операторка удостоилась номинации аж в 2018 году (девяностая по счёту церемония). Ей стала Рэйчел Моррисон, работавшая над фильмом «Ферма "Мадбаунд"». С тех пор были номинированы ещё две женщины, но ни одна из них не получила заветную статуэтку.
Истории, рассказанные женщинами, фокусируются на межличностных отношениях, поиске идентичности или динамике внутри общества, однако академикам этого недостаточно, и процент успеха мужчин-сценаристов гораздо выше Эмеральд Феннел, получившая Оскар за лучший оригинальный сценарий за фильм «Девушка, подающая надежды» в 2020 году, начала свою речь с шуточного извинения: «Я не подготовила речь, потому что не думала, что выиграю».
фото: Эмеральд Феннел / ТАСС, ЕРА
Номинация «Лучший звук»
Категория «Лучший звук» (объединившая категории «Лучший звуковой монтаж», «Лучший монтаж звуковых эффектов» и «Лучший звук»), наоборот, считается сугубо «мужской» с небольшими исключениями. Несмотря на то, что с 1980-х годов всё больше женщин выбирали профессию звукоинженеров, в киноиндустрии они всё ещё недостаточно представлены. Первой женщиной, номинированной в категории «Лучший монтаж звуковых эффектов», стала Сесилия Холл за фильм «Лучший стрелок» в 1987; она же первой получила статуэтку за фильм «Охота за Красным октябрём» в 1991. Рекордсменкой по количеству номинаций стала Анна Бельмер, работавшая над такими фильмами как «Храброе сердце» (1995), «Секреты Лос-Анджелеса» (1997), «Кровавый алмаз» (2006).
Номинация «Лучший монтаж»
Ещё одна исторически успешная категория для женщин – монтаж. Из 585 номинантов в истории премии за лучший монтаж 85 (15%) были женщинами. Шестнадцать из них были награждены статуэткой. Первой женщиной, получившей Оскар за монтаж стала Энн Баученс за фильм «Клеопатра» (1934). Тульма Шунмейкер, давняя напарница Мартина Скорсезе, держит рекорд по количеству номинаций (9). Она также собрала наибольшее число статуэток (3): «Бешеный бык» (1981), «Авиатор» (2005) и «Отступники» (2007). Всего две небелые женщины были номинированы в этой категории: Джой Макмиллон («Лунный свет», 2016) и Хлоя Чжао («Земля кочевников», 2021). Ни одна из них не выиграла.
фото: Тульма Шунмейкер / sweet.tv
Номинация «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучшая музыка»
С момента создания номинации «Лучшие визуальные эффекты» в 1978 году, лишь пять женщин (это меньше 1% от общего числа номинантов) претендовало на премию в ней. Сюзанн М.Бенсон стала первой номинанткой, сразу получившей статуэтку за работу над фильмом «Чужие» (1986).
Последняя категория, о которой обязательно нужно сказать, – «Лучший фильм». В ней награду получают продюссеры, ведь именно их усилиями собираются команды, которые создают великие фильмы. Из 97 фильмов-лауреатов 10 были спродюссированы женщинами. Первой продюссеркой с Оскаром стала Джулия Филлипс, работавшая над фильмом «Афера» (1973).
Одна из самых запоминающихся церемоний вручения Оскара, 92-я, на которой впервые лучшим фильмом стала работа на иностранном языке – южнокорейские «Паразиты». Реже говорят о том, что продюссерка этого фильма Квак Щин Э и исполнительная продюссерка Мики Ли стали первыми небелыми женщинами, получившими эту премию. Мики Ли – одна из самых влиятельных продюсерок в мире. Именно ей своей славой обязан режиссёр Пон Джун Хо, ведь она продюссировала его фильмы «Сквозь снег» и «Паразиты», получившие многочисленные награды и всемирное признание.
фото: "Паразиты" получают Оскар / Handout, Getty Images
Оскар-2026
В воскресенье позолоченные статуэтки вручат в 98-й раз. В этом году номинанток в неактёрских категориях на 4% больше, чем в прошлом. Из 226 человек, номинированных в девятнадцати категориях — 69 женщин. В некоторых категориях, например, «Лучший анимационный фильм», «Лучший документальный фильм» или «Лучшая работа художника-постановщика» количество женщин-номинанток впервые превосходит количество мужчин. Тем не менее, в более престижных категориях «Лучший режиссёр», «Лучшие визуальные эффекты», «Лучшая операторская работа» и «Лучший монтаж» всё ещё по одной номинантке.
Надеемся, этот год подарит нам новые рекорды и новую видимость для женщин в киноиндустрии.
фото: сгенерировано нейросетью
Наши любимые лауреатки Оскара в неигровых номинациях
(субъективный выбор Кино-Театр.Ру)
Кэтрин Бигелоу, лучший режиссёр, фильм «Повелитель бури»
Кэтрин Бигелоу вершила историю с самого начала своей карьеры. В то время как женшины в основном снимали ромкомы, Бигелоу создавала жёсткое и мрачное кино, поднимая совсем неженские темы. «Повелитель бури» – один из мощнейших антивоенных фильмов, и тот факт, что его сняла и спродюссировала женщина, приумножает восхищение.
Диабло Коди, лучший оригинальный сценарий, «Джуно»
Начинавшая карьеру как блогерка и стриптизёрша, Диабло Коди написала первый киносценарий в 2005, рассказав историю забеременневшей школьницы, в которой подняла много серьёзных социальных тем. «Джуно» стал хитом независимого кино, а для Коди этот дебют получился триумфальным. С тех пор она работала над сценариями таких фильмов как «Тело Дженнифер», «Талли» или «Барби». Все они рассказывают о разных аспектах жизни женщин в современном обществе.
фото: Диабло Коди
Дженнифер Лейм, Лучший монтаж, «Оппенгеймер»
«Оппенгеймер» получил семь Оскаров, из которых один достался монтажёрке Дженнифер Лейм. И хотя мы сходу можем назвать мужчин, отмеченных академией, её имя вряд ли всплывёт в памяти. Притом, что монтаж – один из ключевых этапов работы над фильмом, и именно благодаря ему мы можем прочувствовать динамику и напряжение повествования. Лейм работала над такими фильмами, как «Довод», «Чёрная пантера: Ваканда навеки», «Манчестер у моря» и другими.
фото: Дженнифер Лейм / Getty Images
Мишель Куттоленк, лучший звук, «Звук металла»
Есть фильмы, в которых звук – одна из главных составляющих. Эта душераздирающая драма об оглохшем музыканте как раз относится к таким. Мы буквально воспринимаем мир через звуки, которые слышит главный герой, и начинаем чуть-чуть понимать, что чувствует человек, потерявший слух. Всё это заслуга команды, работавшей над саунд дизайном, которая получила заслуженный Оскар. Среди них была Мишель Куттоленк – первая мексиканка с наградой Американской киноакадемии в этой категории.
фото: Мишель Куттоленк / Vogue
Хлоя Чжао, «Земля кочевников»
В создании этого фильма принимало участие множество женщин: сценаристки, продюссерки, специалистки по звуку, визуалу, костюмам и, конечно, режиссёрка Хлоя Чжао. Фильм получил три Оскара, и все они достались в основном женщинам. Премии за лучшая режиссуру, лучшую женскую роль и лучший фильм. В команде, продюссировавшей фильм, девять человек, и шесть из них – женщины. Фрэнсис Макдорманд стала первой актрисой, получившей Оскар за актёрскую игру и за продюссирование. За три года до этого, в 2017 году, она произнесла эпохальную речь, получая статуэтку за фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», в которой она призвала всех номинанток (во всех категориях) того года встать, чтобы показать, как на самом деле много женщин в киноиндустрии.
обсуждение >>