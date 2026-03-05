Кино-Театр.Ру
5 марта
2026 год
5 марта 2026
5 марта 1914 года началась история «Ленфильма» — одной из старейших отечественных киностудий, чьим домом стал театр «Аквариум». Именно там 130 лет назад, в антракте водевиля «Альфред-паша в Париже», состоялся первый кинопоказ в Российской империи (давали «Прибытие поезда»). В 1914-м здесь расположилась первая государственная фабрика, именовавшаяся военно-кинематографическим отделом Скобелевского комитета, где снимали хронику и игровые ленты. Уже в апреле её национализировали — и так начинается история Северо-Западного областного управления по делам фотографии и кинематографии — «Севзапкино». В 1923 году на месте «Аквариума» начнут строить кинофабрику, которая в 1934-м обретет знакомое всем имя «Ленфильм». В честь солидной даты вспоминаем знаковые фильмы студии, которые можно посмотреть онлайн, чтобы оценить, как в Санкт-Петербурге возникла школа нового взгляда на жизнь, резервация с чистым воздухом.

Смотреть онлайн: забытые шедевры «Ленфильма»
фото: Лого "Ленфильма"

«Великий гражданин» (1937) Эрмлера, тоже снятый на «Ленфильме», оказался провозвестником галереи вопиюще «невеликих граждан» 60-х, героев Хейфица, Панфилова, Полоки, Германа. В 70-х распустилась беспрецедентная школа авторского кино – Авербах, Фрумин, Асанова, Трегубович, Мельников, а в 80-е к ним подоспели Сокуров, Овчаров, Огородников, Балабанов. Плеяда выдающихся почерков и стилей. Каждый из авторов искал собственную глубину резкости, настроенную на реальность, осваивал личную оптику внутри аквариума, вырабатывал художественную дистанцию к творившемуся вокруг абсурду, тем самым усложняя представления о природе человека и гражданина.

Таковы были и их герои – неустроенные одиночки, будто нарочно ищущие пятый угол, шагавшие навстречу коммунизму раздражительно и не в ногу. Прямых оппозиций на «Ленфильме» не было, но о ленинградский тревожный реализм вдребезги разбивались любые идеологемы советского зазеркалья. Из совокупности образов вырисовывался тип городского невротического интеллигента, с которым невозможно было разговаривать как с гегемоном, методом лозунгов и безымянных приказов. Точность бытовых описаний и неприступность почти нонконформистской самости, связь с литературной традицией о безжалостном осмыслении общества и самого себя и по сей день, сквозь года и эпохи, ставит проклятые вечные вопросы, вызывая эффект сродни удару током.

Мы намерено не включили в подборку широко известные и любимые фильмы, такие как «Влюблен по собственному желанию», «Выйти замуж за капитана», «Женя, Женечка и Катюша», «Собачье сердце», «Зимняя вишня», «Звезда пленительного счастья», «Старший сын», «Отпуск в сентябре», «Двадцать дней без войны» и остальные фильмы Алексея Германа (о нем - лучше отдельно) и многих других, которые также можно посмотреть на Кино-Театр.Ру прямо сейчас. Вместо них мы выбрали малоизвестные, редко показываемые по телевидению работы, ярко отражающие суть ленинградской школы.

Для того, чтобы посмотреть фильм онлайн, достаточно кликнуть на его названии.

Смотреть онлайн: забытые шедевры «Ленфильма»
фото: Кадр из фильма "День счастья" / "Ленфильм"

День счастья, 1963
Режиссер: Иосиф Хейфиц
Сюжет картины отдаленно напоминает снятый несколько позже, но более популярный фильм «Три тополя на Плющихе». Любовный треугольник – врач скорой помощи (Алексей Баталов), геофизик (Валентин Зубков) и его жена (Тамара Семина). Почти 28 млн зрителей посмотрели этот фильм в кинотеатральном прокате в 1964 году.

Друзья и годы, 1965
Режиссер: Виктор Соколов
Двухсерийная драма по пьесе Леониза Зорина. Действие охватывает период советской истории от 30-х до 60-х и рассказывает о жизни поколения, взросление которого выпало на военное время.

Рабочий поселок, 1965
Режиссер: Владимир Венгеров
Двухсерийная социальная драма о тяжелой послевоенной реабилитации человека. Молодой Олег Борисов играет ослепшего солдата, пьяницу, не знающего, как ему применить себя в мирной жизни. Роль его отчаявшейся жены исполнила Людмила Гурченко. У картины есть приз за операторскую работу Всесоюзного кинофестиваля в Киеве.

Смотреть онлайн: забытые шедевры «Ленфильма»
фото: Кадр из фильма "Рабочий посёлок" / "Ленфильм"

Два билета на дневной сеанс, 1966
Режиссер: Герберт Раппапорт
Успешная в прокате (более 30 млн зрителей) детективная лента (практически советский нуар) про сотрудника ОБХСС (невозможно красивый Александр Збруев), раскрывающего банду валютчиков с помощью кинотеатральных билетов.

Долгая счастливая жизнь, 1966
Режиссер: Геннадий Шпаликов
Один из главных фильмов 1960-х, единственная режиссерская работа Шпаликова, снятая по собственному сценарию и удостоенная премии на фестивале в Бергамо. История о любви, мечтах и разочаровании. В главных ролях Кирилл Лавров и Инна Гулая.

Происшествие, которого никто не заметил, 1967
Режиссер: Александр Володин
Единственная режиссерская работа известного драматурга, бытовая сказка о продавщице (Жанна Прохоренко), которая мечтает о счастье и о принце.

Смотреть онлайн: забытые шедевры «Ленфильма»
фото: Кадр из фильма "В день свадьбы" / "Ленфильм"

В день свадьбы, 1968
Режиссер: Вадим Михайлов
Проникновенная деревенская история любви и расставания, снятая по пьесе Виктора Розова. В день свадьбы Нюры и Михаила в приволжский поселок возвращается Клава, его первая любовь.

Мама вышла замуж, 1969
Режиссер: Виталий Мельников
Яркая мелодрама с прекрасными актерскими работами. Люсьена Овчинникова в роли сильной женщины Зины, в одиночку воспитавшей сына Борьку (Николай Бурляев) и решившей выйти замуж второй раз за Виктора (Олег Ефремов). Отношения у Виктора и Борьки не задаются.

Гонщики, 1972
Режиссер: Игорь Масленников
Приключенческая драма о многодневном спортивном ралли на «Москвичах» с участием Евгения Леонова и Олега Янковского. Судьбоносный для последнего фильм – после него Янковского позвал в свой театр Марк Захаров.

Смотреть онлайн: забытые шедевры «Ленфильма»
фото: Кадр из фильма "Гонщики" / "Ленфильм"

Монолог, 1972
Режиссер: Илья Авербах
Психологическая драма о взаимоотношениях директора научного института (Михаил Глузский), его взрослой дочери (Маргарита Терехова), которую он никогда прежде не видел, а затем и внучки (Марина Неелова). Это фильм о перемене участи, принять которую может только очень сердечный и счастливый человек.

Солёный пес, 1973
Режиссер: Николай Кошелев
Приключения дворняги, оказавшейся на корабле среди русских матросов. В главной роли Владимир Меньшов.

Дневник директора школы, 1975
Режиссер: Борис Фрумин
Без этого лирического романа воспитания с Олегом Борисовым и Ией Саввиной в главных ролях о «ленинградской школе» нельзя говорить. В советском прокате картину посмотрело более 10 млн зрителей.

Смотреть онлайн: забытые шедевры «Ленфильма»
фото: Кадр из фильма "Дневник директора школы" / "Ленфильм"

Сентиментальный роман, 1976
Режиссер: Игорь Масленников
Историческая мелодрама по роману Веры Пановой с целой плеядой великих актеров от Кореневой и Прокловой, до Боярского и Янковского. Действие происходит в 1920-е, период НЭП, и раскрывает множество глубоких конфликтов человека послереволюционного времени.

Беда, 1977
Режиссер: Динара Асанова
Эталонная "ленинградская" драма о слабом, но добром человеке, который ступает однажды на скользкую дорожку. В главной роли Алексей Петренко.

Вторая попытка Виктора Крохина, 1977
Режиссер: Игорь Шешуков
Социальная драма о послевоенной жизни озлобленного подростка, который вырос в неблагополучной семье и стал чемпионом Европы по боксу. Честная позиция режиссера не была оценена советской цензурой, и фильм на 10 лет был отправлен "на полку".

Смотреть онлайн: забытые шедевры «Ленфильма»
фото: Кадр из фильма "Обратная связь" / "Ленфильм"

Обратная связь, 1977
Режиссер: Виктор Трегубович
Производственная драма про проблемы строительной отрасли, социальные недостатки, бесхозяйственность, воровство и прочие безобразия, не изменившиеся с тех пор ни на йоту. В ролях Людмила Гурченко, Наталья Гундарева, Михаил Ульянов, Олег Янковский, Кирилл Лавров и многие другие популярные актеры тех лет.

Летняя поездка к морю, 1978
Режиссер: Семен Аранович
Военная драма. Летом 1942 года из Архангельска на острова Новой Земли отправляется экспедиция школьников, чтобы оборудовать продовольственные базы для потерпевших бедствие моряков. Неожиданно на острове появляются фашисты.

Ошибки юности, 1978
Режиссер: Борис Фрумин
Герой картины уезжает после армии на далекую стройку покорять северную природу, но реальная жизнь оказывается далека от его романтических идеалов. Один из важнейших фильмов "ленинградской школы" со сложнейшей судьбой. Ее режиссер, не дождавшись проката уехал за границу, исполнитель главной роли Станислав Жданько вскоре погиб. Картина лежала на полке на протяжении 10 лет, пока Фрумин не вернулся в СССР в Перестройку и не дал ей жизнь.

Смотреть онлайн: забытые шедевры «Ленфильма»
фото: Кадр из фильма "Познавая белый свет" / "Ленфильм"

Познавая белый свет…, 1978
Режиссер: Кира Муратова
Муратова сняла эту картину о любви шофера (Сергей Попов) и малярши (Нина Русланова) в сложное для себя время – после того, как ее уволили с Одесской киностудии. Ее картина выпадает из «Ленфильмовского ряда» как что-то чужеродное и холодное, полное фирменной авторской невнятицы как обязательного элемента ее своеобразного киноязыка.

В моей смерти прошу винить Клаву К., 1979
Режиссеры: Николай Лебедев, Эрнест Ясан
Резонансный фильм о несчастливой подростковой любви, впервые поставивший в детском кино вопрос о самоубийстве из-за отвергнутых чувств. 30,7 млн зрителей посмотрело фильм в советском прокате, да, что говорить, его до сих пор горячо обсуждают, например, на странице фильма в нашей базе данных.

Впервые замужем, 1979
Режиссер: Иосиф Хейфиц
Полная невзгод история обыкновенной женщины, матери-одиночки, которая только после замужества дочери решает заняться устройством собственной жизни. Актриса Евгения Глушенко, исполнившая главную роль, получила за нее приз на кинофестивале в Душанбе. Картина имела прокатный успех, в СССР ее посмотрело более 20 млн зрителей.

Смотреть онлайн: забытые шедевры «Ленфильма»
фото: Кадр из фильма "Впервые замужем" / "Ленфильм"

Жена ушла, 1979
Режиссер: Динара Асанова
Семейная драма, в которой женщина принимает трудное и неоднозначное решение оставить мужа с ребенком. Почему она это делает? Главные роли исполнили Елена Соловей и Валерий Приемыхов.

Два долгих гудка в тумане, 1980
Режиссер: Валерий Родченко
Детективный триллер, в котором в ограблении и убийстве подозреваются пассажиры парохода одной из северных рек. Преступника пытается обнаружить капитан судна (Николай Гринько). Кто же это – геолог, охотник, а может быть директор дворца культуры или московский литератор?

Лес, 1980
Режиссер: Владимир Мотыль
Экранизация одноименной комедии Островского, снятая на пленку 70 мм и положенная на полку на 7 лет. Это решение властей было связано с тем, что образы главных героев-помещиков напоминали нравы правящей советской элиты.

Смотреть онлайн: забытые шедевры «Ленфильма»
фото: Кадр из фильма "Мы смерти смотрели в лицо" / "Ленфильм"

Мы смерти смотрели в лицо, 1980
Режиссер: Наум Бирман
Откровенный и не похожий на героические военные полотна фильм о создании в блокадном Ленинграде агитационного детского танцевального коллектива. Фильм основан на реальной истории. В главной роли зенитчика и бывшего балетмейстера Олег Даль.

Без видимых причин, 1981
Режиссер: Евгений Татарский
Детективная история, в которой начальник ЧК Камчатов (Эрнст Романов) во время гражданской войны расследует самоубийство охранника и выходит на след белогвардейской банды.

Голос, 1982
Режиссер: Илья Авербах
Драма о жертвенной любви к искусству и мучительном процессе творения. На съемках фильма во время озвучания умирает от тяжелой болезни исполнительница главной роли. В роли кинорежиссера Леонид Филатов.

Смотреть онлайн: забытые шедевры «Ленфильма»
фото: Кадр из фильма "Голос" / "Ленфильм"

Таможня, 1982
Режиссер: Александр Муратов
Еще одна детективно-приключенческая история на воде. Действие разворачивается на теплоходе "Амур", а следствие ведет сам Михаил Боярский.

Небывальщина, 1983
Режиссер: Сергей Овчаров
Овчаров – самобытный режиссер, обладатель неподражаемого авторского почерка, снимавший фильмы в жанре «оживший лубок» на основе русского фольклора. Эта музыкальная комедия – его полнометражный дебют.

Милый, дорогой, любимый, единственный…, 1984
Режиссер: Динара Асанова
Случайный водитель Вадим (Валерий Приемыхов) спасает девушку с младенцем (Ольга Машная), которую преследует мужчина. Позже выясняется, что она похитила ребенка, чтобы проверить чувства своего возлюбленного. Втянувшись в эту жутковатую историю, Вадим пытается понять мотивы поступка Анны и задается вопросом, что же за поколение приходит им на смену.

Смотреть онлайн: забытые шедевры «Ленфильма»
фото: Кадр из фильма "Милый, дорогой, любимый, единственный" / "Ленфильм"

Единожды солгав, 1987
Режиссер: Владимир Бортко
Один из перестроечных фильмов постановщика «Собачьего сердца» (1988), предугадывающий собственную судьбу, о художнике-конформисте, изменившем идеалам юности ради материальных благ и привилегированного положения. Главную роль сыграл Юрий Беляев.

Моонзунд, 1987
Режиссер: Александр Муратов
Двухсерийная историческая драма по роману Валентина Пикуля об офицерах балтийского флота времен Первой мировой войны. Главную роль блестяще исполнил Олег Меньшиков, получивший за эту работу медаль им.Довженко вместе с режиссером, оператором и художником комбинированных съемок. В фильме снимались также Владимир Гостюхин, Николай Караченцов, Алексей Булдаков, Юрий Беляев, Сергей Гармаш и другие актеры.

Первая встреча, последняя встреча, 1987
Режиссер: Виталий Мельников
Увлекательная криминальная трагикомедия с элементами детекива и фарса и музыкой о расследовании молодым студентом-юристом Петей Чухонцевым (Михаил Морозов) убийства запойного изобретателя (Олег Ефремов) в Петербурге 1914 года.

Смотреть онлайн: забытые шедевры «Ленфильма»
фото: Кадр из фильма "Первая встреча, последняя встреча" / "Ленфильм"

Вы чьё, старичье?, 1988
Режиссер: Иосиф Хейфец
Трогательная драма о двух неприкаянных стариках, в одиночестве доживающих свои дни в богом забытой деревеньке, снятая по одноименной повести Бориса Васильева.

Дни затмения, 1988
Режиссер: Александр Сокуров
На нашем сайте можно посмотреть три картины Сокурова советского периода «Одинокий голос человека», «Скорбное бесчувствие» и «Дни затмения» - двухсерийную философскую драму по повести Стругацких «За миллиард лет до конца света», которая вошла в топ-100 лучших фильмов минувшего столетия, отобранных Европейской киноакадемией.

Господин оформитель, 1988
Режиссер: Олег Тепцов
Мрачная мистическая история по мотивам рассказа Александра Грина, переработанная в сценарий Юрием Арабовым. Художник-оформитель (Виктор Авилов), создатель восковых манекенов, стремящийся продлить жизнь человека с помощью искусства, запечатлевает умирающую девушку (Анна Демьяненко), а позже встречает ее и вступает с ней в странную конфронтацию.

Смотреть онлайн: забытые шедевры «Ленфильма»
фото: Кадр из фильма "Господин оформитель" / "Ленфильм"

Садовник, 1988
Режиссер: Виктор Бутурлин
Драма маленького человека в лучших традициях классической литературы. Живущий по совести пенсионер (Олег Борисов) пытается сохранить яблоневый сад в подмосковном колхозе, узнав, что здесь планируют строить птицеводческую ферму. Этот сад — вся его жизнь. Но другим он не нужен. Как не нужен и человек.

Бродячий автобус, 1989
Режиссер: Иосиф Хейфиц
Члены маленькой театральной группы (Лев Борисов, Лия Ахеджакова, Михаил Жигалов и другие) ездят по провинциальным клубам, дают спектакли, а паралельно пытаются ответить самим себе на важные вопросы о моральном выборе, человечеком достоинстве и трудностях творческой профессии.

Оно, 1989
Режиссер: Сергей Овчаров
Уморительная и печальная сатира на российскую жизнь по мотивам произведений Салтыкова-Щедрина о горемычных жителях города Глупова и их градоначальниках. В ролях Наталья Гундарева, Светлана Крючкова, Маргарита Терехова, Ролан Быков, Леонид Куравлев, Олег Табаков и многие другие.

Смотреть онлайн: забытые шедевры «Ленфильма»
фото: кадр из фильма "Оно" / "Ленфильм"

Екатерина Визгалова
19.04.2020
Поиск по меткам
Екатерина Визгалова
персоны
Илья Авербах, Семен Аранович, Виктор Аристов, Динара Асанова, Алексей Балабанов, Наум Бирман, Владимир Бортко, Михаил Боярский, Николай Бурляев, Владимир Венгеров, Александр Володин, Алексей Герман, Николай Гринько, Олег Даль, Олег Ефремов, Николай Кошелев, Николай Лебедев, Игорь Масленников, Ольга Машная, Виталий Мельников, Игорь Мельников (II), Вадим Михайлов, Владимир Мотыль, Александр Муратов, Кира Муратова, Сергей Овчаров, Люсьена Овчинникова, Валерий Огородников, Глеб Панфилов, Геннадий Полока, Валерий Приёмыхов, Герберт Раппапорт, Валерий Родченко, Эрнст Романов, Виктор Соколов, Александр Сокуров, Елена Соловей, Евгений Татарский, Олег Тепцов, Виктор Трегубович, Леонид Филатов, Борис Фрумин, Иосиф Хейфиц, Игорь Шешуков, Геннадий Шпаликов, Фридрих Эрмлер, Эрнест Ясан
фильмы
Бакенбарды, Беда, Без видимых причин, Белое солнце пустыни, Бродячий автобус, Бумажные глаза Пришвина, В день свадьбы, В моей смерти прошу винить Клаву К., Великий гражданин, Влюблён по собственному желанию, Впервые замужем, Вторая попытка Виктора Крохина, Вы чьё, старичьё?, Выйти замуж за капитана, Голос, Гонщики, Господин оформитель, Два билета на дневной сеанс, Два долгих гудка в тумане, Двадцать дней без войны, День счастья, Дневник директора школы, Дни затмения, Долгая счастливая жизнь, Друзья и годы, Единожды солгав..., Жена ушла, Женя, Женечка и "катюша", Звезда пленительного счастья, Зимняя вишня, Лес, Летняя поездка к морю, Мама вышла замуж, Милый, дорогой, любимый, единственный..., Монолог, Моонзунд, Мы смерти смотрели в лицо, Небывальщина, Обратная связь, Оно, Отпуск в сентябре, Ошибки юности, Первая встреча, последняя встреча, Познавая белый свет, Порох, Последний дюйм, Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота, Происшествие, которого никто не заметил, Рабочий посёлок, Садовник, Сентиментальный роман, Собачье сердце, Соленый пёс, Старший сын, Таможня, Торпедоносцы, Человек-амфибия

