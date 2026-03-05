Смотреть онлайн: забытые шедевры «Ленфильма»

5 марта 1914 года началась история «Ленфильма» — одной из старейших отечественных киностудий, чьим домом стал театр «Аквариум». Именно там 130 лет назад, в антракте водевиля «Альфред-паша в Париже», состоялся первый кинопоказ в Российской империи (давали «Прибытие поезда»). В 1914-м здесь расположилась первая государственная фабрика, именовавшаяся военно-кинематографическим отделом Скобелевского комитета, где снимали хронику и игровые ленты. Уже в апреле её национализировали — и так начинается история Северо-Западного областного управления по делам фотографии и кинематографии — «Севзапкино». В 1923 году на месте «Аквариума» начнут строить кинофабрику, которая в 1934-м обретет знакомое всем имя «Ленфильм». В честь солидной даты вспоминаем знаковые фильмы студии, которые можно посмотреть онлайн, чтобы оценить, как в Санкт-Петербурге возникла школа нового взгляда на жизнь, резервация с чистым воздухом.
фото: Лого "Ленфильма"
«Великий гражданин» (1937) Эрмлера, тоже снятый на «Ленфильме», оказался провозвестником галереи вопиюще «невеликих граждан» 60-х, героев Хейфица, Панфилова, Полоки, Германа. В 70-х распустилась беспрецедентная школа авторского кино – Авербах, Фрумин, Асанова, Трегубович, Мельников, а в 80-е к ним подоспели Сокуров, Овчаров, Огородников, Балабанов. Плеяда выдающихся почерков и стилей. Каждый из авторов искал собственную глубину резкости, настроенную на реальность, осваивал личную оптику внутри аквариума, вырабатывал художественную дистанцию к творившемуся вокруг абсурду, тем самым усложняя представления о природе человека и гражданина.
Таковы были и их герои – неустроенные одиночки, будто нарочно ищущие пятый угол, шагавшие навстречу коммунизму раздражительно и не в ногу. Прямых оппозиций на «Ленфильме» не было, но о ленинградский тревожный реализм вдребезги разбивались любые идеологемы советского зазеркалья. Из совокупности образов вырисовывался тип городского невротического интеллигента, с которым невозможно было разговаривать как с гегемоном, методом лозунгов и безымянных приказов. Точность бытовых описаний и неприступность почти нонконформистской самости, связь с литературной традицией о безжалостном осмыслении общества и самого себя и по сей день, сквозь года и эпохи, ставит проклятые вечные вопросы, вызывая эффект сродни удару током.
Друзья и годы, 1965
Режиссер: Виктор Соколов
Двухсерийная драма по пьесе Леониза Зорина. Действие охватывает период советской истории от 30-х до 60-х и рассказывает о жизни поколения, взросление которого выпало на военное время.
Рабочий поселок, 1965
Режиссер: Владимир Венгеров
Двухсерийная социальная драма о тяжелой послевоенной реабилитации человека. Молодой Олег Борисов играет ослепшего солдата, пьяницу, не знающего, как ему применить себя в мирной жизни. Роль его отчаявшейся жены исполнила Людмила Гурченко. У картины есть приз за операторскую работу Всесоюзного кинофестиваля в Киеве.
фото: Кадр из фильма "Рабочий посёлок" / "Ленфильм"
фото: Кадр из фильма "В день свадьбы" / "Ленфильм"
В день свадьбы, 1968
Режиссер: Вадим Михайлов
Проникновенная деревенская история любви и расставания, снятая по пьесе Виктора Розова. В день свадьбы Нюры и Михаила в приволжский поселок возвращается Клава, его первая любовь.
Монолог, 1972
Режиссер: Илья Авербах
Психологическая драма о взаимоотношениях директора научного института (Михаил Глузский), его взрослой дочери (Маргарита Терехова), которую он никогда прежде не видел, а затем и внучки (Марина Неелова). Это фильм о перемене участи, принять которую может только очень сердечный и счастливый человек.
Беда, 1977
Режиссер: Динара Асанова
Эталонная "ленинградская" драма о слабом, но добром человеке, который ступает однажды на скользкую дорожку. В главной роли Алексей Петренко.
Вторая попытка Виктора Крохина, 1977
Режиссер: Игорь Шешуков
Социальная драма о послевоенной жизни озлобленного подростка, который вырос в неблагополучной семье и стал чемпионом Европы по боксу. Честная позиция режиссера не была оценена советской цензурой, и фильм на 10 лет был отправлен "на полку".
фото: Кадр из фильма "Обратная связь" / "Ленфильм"
Летняя поездка к морю, 1978
Режиссер: Семен Аранович
Военная драма. Летом 1942 года из Архангельска на острова Новой Земли отправляется экспедиция школьников, чтобы оборудовать продовольственные базы для потерпевших бедствие моряков. Неожиданно на острове появляются фашисты.
Ошибки юности, 1978
Режиссер: Борис Фрумин
Герой картины уезжает после армии на далекую стройку покорять северную природу, но реальная жизнь оказывается далека от его романтических идеалов. Один из важнейших фильмов "ленинградской школы" со сложнейшей судьбой. Ее режиссер, не дождавшись проката уехал за границу, исполнитель главной роли Станислав Жданько вскоре погиб. Картина лежала на полке на протяжении 10 лет, пока Фрумин не вернулся в СССР в Перестройку и не дал ей жизнь.
фото: Кадр из фильма "Познавая белый свет" / "Ленфильм"
Познавая белый свет…, 1978
Режиссер: Кира Муратова
Муратова сняла эту картину о любви шофера (Сергей Попов) и малярши (Нина Русланова) в сложное для себя время – после того, как ее уволили с Одесской киностудии. Ее картина выпадает из «Ленфильмовского ряда» как что-то чужеродное и холодное, полное фирменной авторской невнятицы как обязательного элемента ее своеобразного киноязыка.
В моей смерти прошу винить Клаву К., 1979
Режиссеры: Николай Лебедев, Эрнест Ясан
Резонансный фильм о несчастливой подростковой любви, впервые поставивший в детском кино вопрос о самоубийстве из-за отвергнутых чувств. 30,7 млн зрителей посмотрело фильм в советском прокате, да, что говорить, его до сих пор горячо обсуждают, например, на странице фильма в нашей базе данных.
Впервые замужем, 1979
Режиссер: Иосиф Хейфиц
Полная невзгод история обыкновенной женщины, матери-одиночки, которая только после замужества дочери решает заняться устройством собственной жизни. Актриса Евгения Глушенко, исполнившая главную роль, получила за нее приз на кинофестивале в Душанбе. Картина имела прокатный успех, в СССР ее посмотрело более 20 млн зрителей.
фото: Кадр из фильма "Впервые замужем" / "Ленфильм"
Два долгих гудка в тумане, 1980
Режиссер: Валерий Родченко
Детективный триллер, в котором в ограблении и убийстве подозреваются пассажиры парохода одной из северных рек. Преступника пытается обнаружить капитан судна (Николай Гринько). Кто же это – геолог, охотник, а может быть директор дворца культуры или московский литератор?
Лес, 1980
Режиссер: Владимир Мотыль
Экранизация одноименной комедии Островского, снятая на пленку 70 мм и положенная на полку на 7 лет. Это решение властей было связано с тем, что образы главных героев-помещиков напоминали нравы правящей советской элиты.
фото: Кадр из фильма "Мы смерти смотрели в лицо" / "Ленфильм"
Мы смерти смотрели в лицо, 1980
Режиссер: Наум Бирман
Откровенный и не похожий на героические военные полотна фильм о создании в блокадном Ленинграде агитационного детского танцевального коллектива. Фильм основан на реальной истории. В главной роли зенитчика и бывшего балетмейстера Олег Даль.
Голос, 1982
Режиссер: Илья Авербах
Драма о жертвенной любви к искусству и мучительном процессе творения. На съемках фильма во время озвучания умирает от тяжелой болезни исполнительница главной роли. В роли кинорежиссера Леонид Филатов.
Небывальщина, 1983
Режиссер: Сергей Овчаров
Овчаров – самобытный режиссер, обладатель неподражаемого авторского почерка, снимавший фильмы в жанре «оживший лубок» на основе русского фольклора. Эта музыкальная комедия – его полнометражный дебют.
Милый, дорогой, любимый, единственный…, 1984
Режиссер: Динара Асанова
Случайный водитель Вадим (Валерий Приемыхов) спасает девушку с младенцем (Ольга Машная), которую преследует мужчина. Позже выясняется, что она похитила ребенка, чтобы проверить чувства своего возлюбленного. Втянувшись в эту жутковатую историю, Вадим пытается понять мотивы поступка Анны и задается вопросом, что же за поколение приходит им на смену.
фото: Кадр из фильма "Милый, дорогой, любимый, единственный" / "Ленфильм"
Единожды солгав, 1987
Режиссер: Владимир Бортко
Один из перестроечных фильмов постановщика «Собачьего сердца» (1988), предугадывающий собственную судьбу, о художнике-конформисте, изменившем идеалам юности ради материальных благ и привилегированного положения. Главную роль сыграл Юрий Беляев.
фото: Кадр из фильма "Первая встреча, последняя встреча" / "Ленфильм"
Вы чьё, старичье?, 1988
Режиссер: Иосиф Хейфец
Трогательная драма о двух неприкаянных стариках, в одиночестве доживающих свои дни в богом забытой деревеньке, снятая по одноименной повести Бориса Васильева.
Дни затмения, 1988
Режиссер: Александр Сокуров
На нашем сайте можно посмотреть три картины Сокурова советского периода «Одинокий голос человека», «Скорбное бесчувствие» и «Дни затмения» - двухсерийную философскую драму по повести Стругацких «За миллиард лет до конца света», которая вошла в топ-100 лучших фильмов минувшего столетия, отобранных Европейской киноакадемией.
Господин оформитель, 1988
Режиссер: Олег Тепцов
Мрачная мистическая история по мотивам рассказа Александра Грина, переработанная в сценарий Юрием Арабовым. Художник-оформитель (Виктор Авилов), создатель восковых манекенов, стремящийся продлить жизнь человека с помощью искусства, запечатлевает умирающую девушку (Анна Демьяненко), а позже встречает ее и вступает с ней в странную конфронтацию.
фото: Кадр из фильма "Господин оформитель" / "Ленфильм"
Садовник, 1988
Режиссер: Виктор Бутурлин
Драма маленького человека в лучших традициях классической литературы. Живущий по совести пенсионер (Олег Борисов) пытается сохранить яблоневый сад в подмосковном колхозе, узнав, что здесь планируют строить птицеводческую ферму. Этот сад — вся его жизнь. Но другим он не нужен. Как не нужен и человек.
