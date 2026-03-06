Смотреть онлайн: «Молодой Шерлок», «Время Счастливых» и «Ван-Пис»

Самые ожидаемые интернет-релизы марта по версии Кино-Театр.Ру
«Йеллоустоун: Маршалы» / Marshals (1 сезон)
Премьера: 1 марта
Платформа: Paramount+
«Йеллоустон: Маршалы». Трейлер №2 на английском языке
Главный сериал «глубинной Америки» от сверхпродуктивного шоураннера Тейлора Шеридана
продолжает разрастаться — вслед за оригинальным «Йеллоустоуном
», несколькими его историческими спин-оффами и «Землевладельцем
» (формально он независим, но идейно — плоть от плоти франшизы) наступает пора «Маршалов» — прямого продолжения, посвященного новой жизни Кейси Даттона (Люк Граймс
). Средний сын Даттонов решает оставить семейное ранчо и попробовать свои силы на ниве правосудия, вступая в Службу федеральных судебных приставов США. Элитное подразделение современных шерифов занимается всем, что угрожает национальной безопасности: от борьбы с терроризмом до контроля за исполнением судебных приговоров. Самое подходящее место для службы бывалого ковбоя с прошлым в морской пехоте.
Конвенциональная семейная драма поворачивает в сторону полицейского процедурала, но остается собой: действие «Маршалов» развернется в уже хорошо известном зрителям штате Монтана, где современность органично переплетается с элементами вестерна. Режиссерами прямого продолжения «Йеллоустоуна» выступили Кристофер Чулак
(«Бесстыжие
») и Грег Йейтанес
(«Остаться в живых
», «Дом Дракона
»). Дух фронтира, судя по трейлеру, присутствует.
Читать
Спирали и пингвины. «Йеллоустоун» и другие ключевые сериалы 2024 года
«Черное солнце» (2 сезон)
Премьера: 1 марта
Платформа: КИОН
«Чёрное солнце-2»
Грядет возвращение криминального сериала, который вобрал в себя все характерные для современного российского ТВ штампы. «Черное солнце
» — консервативный детектив о двух напарниках, которые, несмотря на принципиальные различия в мировоззрении, объединяются для поимки маньяков. Правильный следак Игорь Жук (Юрий Чурсин
) стремится все делать по букве закона, его вынужденный напарник Евгений Чагин (Максим Стоянов
) — архетипичный опер, привыкший решать вопросы пистолетом и крепким словом. Мрачная версия «Первого отдела
»; неудивительно, что «Черное солнце» прижился не только в онлайне, но и в эфире НТВ.
В продолжении расстановка сил на доске немного поменяется. С момента совместного расследования прошло два года, жизнь раскидала героев. Жук успел поработать адвокатом, перегорел и вернулся в СК. Чагин пережил череду запоев, ушел из полиции и устроился работать охранником. Сюжет сводит их вместе по весьма неприятному поводу: бывший полицейский задержан по подозрению в убийстве, старый товарищ пытается его оправдать. Задача осложняется тем, что Евгений совсем не хочет, чтобы его спасали. Режиссером второй главы «Черного солнца» выступил Евгений Милых
, для которого работа станет дебютом в сериалах. Ранее он работал над короткометражными фильмами и удивительным фестивальным доком «Артем и Ева».
Читать
Первый отдел на Невском. Главные премьеры НТВ в 2026 году
«Мотай!» (1 сезон)
Премьера: 2 марта
Платформа: Premier
«Мотай!». ТВ-ролик
Полстраны сидело, полстраны кино снимало. Авантюрная комедия «Мотай!» является прямым продолжением тюремной киноэпопеи «Камера Мотор
», которую ТНТ представили в 2023 году. Сюжет тот же, начальник заштатной зоны (Дмитрий Колчин
) мечтает уйти на повышение, но руководство в столице его упорно не замечает. Единственный способ обратить на себя внимание — придумать тюрьме интересную «фишку». Таковой и становится кино, благо по велению сценария именно в это учреждение регулярно ссылают на перевоспитание людей высокой культуры.
В этот раз тюремную индустрию развлечений будет поднимать режиссер Матвей Селюжицкий (Константин Крюков
), которому предстоит объединить сидельцев для создания пародий на шедевры мирового кино. Режиссер Саша Абдуллаев
во второй раз заходит в ту же реку, и хочется верить, что «Мотай!» сможет предложить новый взгляд на уже знакомую историю. На одной только эстетике видеосалонов, как это делал оригинальный сериал, выехать уже не получится.
Читать
Снимите это немедленно. Обзор сериала «Камера Мотор»
«Хочу секса. Сент-Луис» / DTF St. Louis (1 сезон)
Премьера: 2 марта
Платформа: HBO Max
«Готовы на всё: Сент-Луис». Трейлер на английском языке
Детективная комедия от создателя «Невероятной жизни Уолтера Митти
» Стивена Конрада
— одновременно и провоцирующая, и подразумевающая глубокое исследование проблем мужчин среднего возраста. Дядьки за сорок Кларк (Джейсон Бейтман
) и Флойд (Дэвид Харбор
) узнают о существовании мобильного приложения DTF St. Louis, созданного исключительно для подбора пары на ночь, и погружаются в мир страстей своего маленького городка. Заканчивается это приключение трагически — не позавидуешь полицейским, которым предстоит с этим всем разбираться.
Пикантная идея, поданная через оптику остепенившихся мужчин — не дать ни взять реинкарнация фильма «Всё, что вы всегда хотели знать о сексе, но боялись спросить
» для поколения Тиндера, только с уклоном в сетевой криминал. К тому же со звездой «Очень странных дел
»; Дэвид Харбор в сознании миллионов уже давно воплощает идеал каноничного бати.
Читать
Боевики 2026 года
«Молодой Шерлок» / Young Sherlock (1 сезон)
Премьера: 4 марта
Платформа: Prime Video
«Молодой Шерлок». Трейлер на английском языке
Детство и юность самого известного сыщика планеты — территория апокрифов, в которой можно делать что захочется. Еще в 1985 году Барри Левинсон
рассказал, как детектив-фрилансер спасал Лондон
от повернутых на древнеегипетской мифологии культистов — к канону сэра Артура Конан Дойля история никакого отношения не имела, но было интересно. Теперь аналогичный фокус проворачивает Гай Ричи
, взявшийся исследовать биографию Шерлока во времена его обучения в Оксфорде. Своеобразный приквел с дилогии с Робертом Дауни-младшим
будет посвящен распутыванию международного заговора. Без Мориарти (Донал Финн
) вряд ли обойдется.
Шерлока в пору бурной молодости сыграл Хиро Файнс-Тиффин
— племянник Рэйфа Файнса
, начавший свою кинематографическую карьеру с роли в дикой англо-русской комедии «Больше Бена
». Любимая фактура Ричи — непреодолимый британский акцент, твидовые пиджаки и харизматичные «Джентльмены
» — на месте.
Читать
На дворе – трава, на траве – братва. Обзор сериала Гая Ричи «Джентльмены»
«Время Счастливых» (1 сезон)
Премьера: 5 марта
Платформа: Okko, START
«Время Счастливых»
Три непростых эпохи новейшей российской истории, рассказанные через сагу семейства Счастливых — фамилия в данном случае звучит одновременно и горькой иронией, и приговором к хэппи-энду. В восьмидесятых Иван (Вадим Соснин
) считал, что поймал удачу за хвост: он был самым перспективным кандидатом наук МГУ с собственной квартирой (и пусть что номер у нее 13) и светлым семейным будущим, которое он вовсю строил с красавицей Мариной (Евгения Леонова
). Но та страна развалилась, а новой оказалось как-то не до науки, так что жизнь Счастливых пошла под откос. Повзрослевший ученый (Соснин вырастает в Тихона Жизневского
) перебивается случайными заработками и стыдится своей беспомощности, в то время как его супруга (Ольга Лерман
) занимается первичным накоплением капитала. Социальные роли сломались, обещанное счастье превратилось в одно большое ненастье.
Оптимистичные восьмидесятые, малоприятные девяностые и бум десятых, времени развитой стабильности, которой героям пришлось ждать слишком долго. По словам режиссера Ильи Силаева
(«ИП Пирогова
»), «Время Счастливых» — попытка наладить мостик между поколениями, которые друг друга не очень понимают. Старшим предлагается вспомнить себя молодыми, младшим — удивиться тому, какой путь пришлось преодолеть их мамам и папам, прямо как недавний фильм Роберта Земекиса
«Тогда. Сейчас. Потом
».
Читать
«Время счастливых» и другие знаковые трейлеры февраля
«Гордость» (1 сезон)
Премьера: 5 марта
Платформа: Wink
«Гордость»
Талантливый повар Алана (Алана Чочиева
) только начала строить карьеру в Москве, а ее уже тянут домой в родную Осетию — папа требует немедленно оставить столицу и готовиться к замужеству. Спастись от уклада можно только одним способом — привезти на смотрины столичного «жениха», который точно не понравится главе семейства: на этом маневре можно выиграть немного времени и продолжить следовать за своей мечтой. Подставным кавалером Алана избирает бармена Максима (Алексей Онежен
) — легкомысленного романтика, который воплощает все неприятные стереотипы отца о безалаберных москвичах. Совместная поездка на малую родину выливается в череду неловких ситуаций, ведущих (ожидаемо) к зарождению высокого чувства.
Классическая мелодрама о подставном суженом в «Гордости» приправлена историей о дружбе народов и очаровывающими видами осетинской природы. Генеральный продюсер Сергей Бондарчук
обещает нетипичный взгляд на романтический сюжет, в котором традиции (против которых Алана в начале восстает) играют роль не оков, но опоры для молодых. Именно они, вкупе со всепологлащающей любовью, помогают преодолеть культурные различия.
Читать
Сергей Онежен – о Пушкине, ощущении чуда и отношении к ремейкам
«Петух» / Rooster (1 сезон)
Премьера: 8 марта
Платформа: HBO Max
«Петух». Трейлер на английском языке
Популярный писатель Грег Руссо (Стив Карелл
) устраивается преподавателем в колледж, где студенты сразу принимают его за своего. Ошибаются, конечно — потому что свято уверены, что Грег стильный, модный и молодежный, прямо как главный герой его книг. Ничего не поделаешь, придется соответствовать: уже немолодой писатель окунается в лихую жизнь кампуса, параллельно пытаясь наладить отношения с дочерью и взглянуть на свою жизнь по-новому.
Похоже, Билл Лоуренс
всерьез решил завоевать звание главного психолога современного Голливуда — вслед за «Терапией
» и возрожденной «Клиникой
» выходит его новое драмеди об обретении второй молодости. «Петух» — название конечно странное, но в целом соответствует литературному альтер-эго главного героя. Многие лета скромный интеллигент Грег делал себе имя на написании книжек о крутом пляжном мачо. Теперь у него появился шанс примерить эту маску. По словам создателей, в основе сценария лежит их личный родительский опыт, помноженный на всемирную моду исследовать возрастные кризисы.
Читать
Из новичка в старичка. Обзор возвращения «Клиники»
«One Piece. Большой Куш» / One Piece (2 сезон)
Премьера: 10 марта
Платформа: Netflix
«Ван-Пис. Большой куш». 2 сезон. Трейлер №2 на английском языке
Экранизация манги Эйитиро Оды
стала одной из немногих (если не единственной) безусловно удачной попыткой Netflix сделать лайв-экшн сериал на основе популярного японского тайтла. Прошлые опыты вроде «Тетради смерти
» и «Ковбоя Бибопа
» не выдерживали никакой критики, зато проект Мэтта Оуэнса
и Стивена Маеды
покорил фанатов — оказывается, сделать нестыдную лайв-экшн адаптацию все-таки возможно.
В первом сезоне малолетний пират Манки Д. Луффи (Иньяки Годой
) сколотил банду, обзавелся собственным кораблем и наконец-то отчалил на поиски легендарного пиратского сокровища. Теперь ему предстоит достигнуть сердца океана Гранд-Лайн, отбиться от местной морской полиции и еще на шаг приблизиться к почетному званию «Короля Пиратов». О нем юный благородный разбойник мечтал с самого детства. Повествование сериального «Ван-Писа» в целом соответствует оригинальному комиксу, так что главную сюжетную линию второй части предугадать несложно — нас ждет довольно драматичная арка олененка Чоппера, новые фактурные злодеи и еще больше странных локаций.
Читать
Это у вас пирата нормального не было. Обзор первого сезона сериала «One Piece. Большой Куш»
«Наживка» / Bait (1 сезон)
Премьера: 25 марта
Платформа: Prime Video
«Наживка». Трейлер на английском языке
Кино в очередной раз обгоняет реальность — пока весь мир гадает, кто же станет новым Джеймсом Бондом, новый сериал «Наживка» уже знает ответ. Во вселенной проекта роль агента 007 досталась Шаху Латифу (Риз Ахмед
) — подающему надежды, но в целом никому не известному начинающему актеру пакистанского происхождения. Новость о назначении застает врасплох не только его — все окружение Шаха стоит на ушах. В течение четырех дней бедолаге предстоит разбираться с проблемами, которые сулит новая роль. И задаваться важным экзистенциальным вопросом: а не поздно ли отказаться от такого «подарка судьбы»?
Метатекстуальная комедия в духе «Киностудии» вроде бы просто высмеивает связанную с Бондом шпиономанию. Но тут случай особый — в каждой шутке есть доля правды. Особенно если учитывать, что делают «Наживку» под эгидой Amazon, которая в ближайшее время и правда может представить нового Бонда.
Читать
30 интригующих фильмов 2026 года
ЧТО ЕЩЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН:
«Владимир» / Vladimir (1 сезон) — 5 марта, Netflix
«Третий лишний» / Ted (2 сезон) — 5 марта, Peacock
«На льду» (1 сезон) — 6 марта, Okko
«Чужестранка» / Outlander (8 сезон) — 6 марта, Netflix, Hulu
«Скарпетта» / Scarpetta (1 сезон) — 11 марта, Prime Video
«Река Мадисон» / The Madison (1 сезон) — 14 марта, Paramount+
«Несовершенные женщины» / Imperfect Women (1 сезон) — 18 марта, Apple TV
«Непобедимый» / Invincible (4 сезон) — 18 марта, Prime Video
«Сорвиголова: Рождённый заново» / Daredevil: Born Again (2 сезон) — 24 марта, Disney+
«Что‑то очень плохое должно случиться» / Something Very Bad Is Going to Happen (1 сезон) — 26 марта, Netflix
«Ради всего человечества» / For All Mankind (5 сезон) — 27 марта, Apple TV
