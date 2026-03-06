Человек с беспокойной совестью: Анджей Вайда — один из величайших режиссеров Польши

Польский кинематограф никогда не ведал недостатка в талантливых режиссерах. Выходцами из этой страны были эмигранты Роман Полански, Анджей Жулавский и Кшиштоф Кесьлёвский, на родине трудились Ёжи Гоффман и Кшиштоф Занусси. Но особое место среди соотечественников занимал Анджей Вайда, в чьем творчестве отразились как польская действительность второй половины XX века, так и судьба интеллигенции в авторитарной стране. Фильмы режиссеров «морального беспокойства» (по названию польской школы интеллектуального кино) вызывали повышенный интерес среди советских, а позднее и российских киноманов, что не удивительно. Польская действительность коммунистической поры весьма напоминала поздний Советский Союз, а проблемы, с которыми сталкивались персонажи Вайды, Кесьлёвского, Занусси, были понятны любому жителю страны Советов. 6 марта Анджею Вайде, ушедшему от нас в октябре 2016 года, исполнилось бы 100 лет. Андрей Волков вспоминает непростой творческий путь одного из главных польских режиссеров. Большинство фильмов Вайды посвящены давно канувшей в лету коммунистической действительности, но его ленты до сих пор представляются актуальным творческим высказыванием.
Наше общее детство прошло на одних букварях
Анджей Вайда родился в 1926 году в небольшом городе Сувалки, вскоре после окончания Польско-литовской войны (1919–1920). Параллельно шла Польско-советская война. Сувалки переходили под контроль то Литвы, то СССР, пока не были окончательно отвоеваны польской армией. Вплоть до Второй Мировой город был одним из крупнейших польских гарнизонов — в нем располагались два пехотных полка, кавалерийская бригада и батальон Корпуса пограничной охраны. Благодаря присутствию военных и относительно благополучному межвоенному периоду, город быстро восстановили и даже построили новый водопровод и электростанцию.
Атмосфера Сувалок, отчаянно сражавшихся за независимость, сильно повлияла на мировоззрение юного Анджея Вайды. Рассказы городских старожилов о набегах иноземных захватчиков рано сформировали в будущем режиссере обостренное чувство справедливости, а коллективная память о военных сражениях определила основную тему кинематографа Вайды: борьба за сохранение национального достоинства и сочувствие к отдельно взятому «маленькому человеку», угодившему в жернова истории.
Родителями Вайды были учительница Анелия Бялоус и армейский офицер Якуб Вайда. Последнего в 1939 году расстреляли солдаты Красной Армии в Катынском лесу. Советской стороной это военное преступление отрицалось вплоть до 1990 года. Для режиссера трагическая гибель отца стала незаживающей раной. Долгие годы Анджей Вайда не знал всей правды о судьбе родителя. Уже в зрелом возрасте, стремясь закрыть гештальт, режиссер снял фильм «Катынь» — экранизацию шедевра польской военной прозы «Post Mortem — Катынская повесть» Анджея Мулярчика, в котором визуализировал события более чем полувековой давности.
В сентябре 1939 года Советский Союз и Третий рейх, в соответствии с секретной частью пакта Молотова-Риббентропа, поделили Польшу вдоль линии Керзона, установленной в качестве границы между РСФСР и Польшей после окончания Первой Мировой войны. СССР отошли территории Западной Укpaины и Западной Беларуси, в то время как Третий рейх забрал под контроль остальную территорию, установив жестокий оккупационный режим.
В это непростое время юный Вайда сменил множество профессий: он трудился грузчиком, чертежником, кладовщиком в немецких мастерских. Будущий режиссер сочувствовал движению Сопротивления, даже принес присягу Армии Крайовой, но в боевых действиях не участвовал. В начале 1945 года, в результате Висло-Одерской операции, Польша была освобождена от немецкой оккупации. После окончания войны Вайда учился в Краковской академии изящных искусств, а в 1948-м поступил в Польскую национальную школу кино. Учебную практику начинающий постановщик проходил на съемках у Александра Форда, преподававшего в Польской национальной школе кино.
Одной из первых режиссерских работ Анджея Вайды стала шестиминутная короткометражка «Злой мальчик» (1951). Эта экранизация раннего рассказа А. П. Чехова содержит многие черты его будущего стиля: эмоционально сдержанное повествование, акцент на моральной составляющей, хорошая актерская игра, лишенная театральных аффектов. Однако Вайда работал и в телевизионном театре, а также на подмостках государственных заведений. В конце 1950-х — начале 1960-х он ставил пьесы Майкла В. Гаццо («Шляпа, полная дождя») и Уильяма Гибсона («Двое на качелях»). Главной работой этого периода стал «Гамлет»: в характеристике главного героя для Вайды особенно важным стал моральный выбор датского принца — между возмездием и прощением. Мотив неспокойной совести и станет ведущим во многих его лентах.
Военная трилогия
Главными фильмами Анджея Вайды в 1950-е стала так называя военная трилогия: «Поколение», «Канал», «Пепел и алмаз». Их появление стало возможным благодаря хрущевской оттепели в СССР и, следовательно, ослаблении идеологического контроля за коммунистическими сателлитами. Многим режиссерам стран Варшавского договора, пришедшим в профессию в 1950-1960-е, фильмы о войне сталинского периода казались слишком бравурными, малореалистичными (яркие примеры — «Падение Берлина» Михаила Чиаурели и «Сталинградская битва» Владимира Петрова). Вайда не желал снимать клишированное и попросту лживое кино о главной трагедии XX века, оттого сразу занялся поиском новой эстетики.
В 1954-м «Поколение» по одноименному роману Богдана Чешко стало его полнометражным дебютом. Как вспоминал впоследствии Роман Полански, сыгравший в ленте второстепенную роль: «Это был потрясающий опыт. Вся съемочная группа была очень молодой. Вайда был очень молод, очень искренен… Мы верили в то, что делаем, — это было нечто совершенно новое для Польши…»
28-летний Анджей Вайда находился под влиянием классического марксизма. Ему казалось, что можно отбросить сталинизм как искажение догмы и построить новое общество на справедливых социалистических началах. В культурном плане на молодого постановщика оказали влияние неореализм и революционная трилогия Сергея Эйзенштейна («Стачка», «Броненосец «Потемкин», «Октябрь»).
фото: Алексей Филиппов/ИТАР-ТАСС
После разгрома фашистской диктатуры коммунистическим Советским Союзом и его союзниками, во всем мире начался ренессанс левого движения. Итальянский неореализм, создававшийся режиссерами с коммунистическими взглядами (многие участвовали в национальном сопротивлении), поставил во главу угла правду жизни и большие проблемы «маленького» человека. Эстетика неореалистических лент была намеренно простой, без визуальных изысков, так как постановщики ориентировались на широкого зрителя. Несмотря на некоторое влияние итальянцев, «Поколение» Вайды ближе к оттепельному советскому военному кино, вроде лент Михаила Калатозова «Летят журавли» и «Баллада о солдате» Григория Чухрая. Главное отличие состояло в натурализме отдельных сцен: видевший в оккупации ужасы нацизма, режиссер настоял на показе войны без прикрас.
Лента «Поколение» не только стала знаменем нового польского кинематографа, но и дала коллективный портрет молодежи, прошедшей немецкую оккупацию. Одним из таких людей был сам режиссер, который увидел в романе Богдана Чешко немало близкого себе. «Поколение» может напомнить и ленты «новой волны». Это неудивительно, поскольку у французских режиссеров и Вайды был один источник вдохновения — революционные советские ленты 1920-х. Первый полнометражный фильм Вайды оригинально сочетает «жизнь врасплох» и гуманистическое изображение «маленьких» людей, вынужденных выживать в период большой европейской войны.
Следующая лента Вайды «Канал» (1957) развивает сюжет «Поколения» и посвящена Варшавскому восстанию 1944 года, организованному Армией Крайовой. Это экранизация рассказа Ежи Стефана Ставинского «Они любили жизнь». Персонажи другие, однако фильмы объединяет общее время действия. Можно даже сказать, что главным героем всей трилогии Вайды является война, которую режиссер рассматривает со всевозможных ракурсов. В отличие от проникнутого революционной романтикой дебюте, здесь режиссера наиболее важным становится символический пласт сюжета. Критики не зря сравнивали спуск партизан Армии Крайовой в канализацию и их отчаянными попытками найти выход из подземного лабиринта с вневременной «Божественной комедией» Данте.
Анджей Вайда сталкивает трусость и героизм, отчаяние и надежду, во многом сближаясь с притчей Ингмара Бергмана «Седьмая печать» (1956), действие которой происходит в мрачном Средневековье. Исследование темы долга и отказ от однобокого изображения экстремальной ситуации могут напомнить зрителю экранизацию Ларисой Шепитько повести писателя-фронтовика Василя Быкова «Сотников» («Восхождение»). Только Вайда отказывается от морального суда над героями, сосредотачиваясь на психологическом надломе. Героизм постановщик трактует как своеобразное христианское мученичество: человек преодолевает свои слабости, в том числе естественный страх смерти, ради цели, в которую верит.
«Пепел и алмаз» по одноименной повести Ежи Анджеевского, вышедший в 1958 году, стал финальным звеном трилогии. Только Вайда несколько сместил акценты, отказавшись от апологии коммунизма первоисточника. Больше всего режиссера занимала фигура бывшего солдата Армии Крайновой Мацека Хелмицкого (в исполнении его любимого актера Збигнева Цибульского). В его образе явственно видны моральные сомнения относительно воинского долга — устранения политического противника его начальства.
В этой ленте происходит окончательный слом традиций героического военного фильма. Вайда рассматривает долг как что-то навязанное человеку, то, чему он должен следовать помимо своей воли. Режиссер сочувствует юношескому бунту Мацека против необходимости подчиняться приказу, но в то же время показывает обреченность всякого неповиновения в авторитарном обществе. В «Пепле и алмазе» отразилась экзистенциальная тоска целого поколения молодых людей по свободе самим отвечать за свою судьбу. Тема личного выбора полнее раскроется в «тихих» драмах Вайды 1970-х.
фото: "Пепел и алмаз" / Zespól Filmowy "Kadr"
Кинематограф «морального беспокойства»
Название ключевому направлению польского кинематографа 1970-х дал режиссер Януш Киёвский в качестве характеристики фильмов, где отразилась общая усталость общества от коммунистической пропаганды, все менее напоминающей действительность. В ленте «Человек из мрамора» Анджей Вайда затрагивает типичную для соцреализма тему человека труда, но сильно смещает регистр.
Выпускница киношколы Агнешка (Кристина Янда), делая документальную ленту об ударнике коммунистического труда, постепенно узнает, что реальность расходится с пропагандистской хроникой. В этой картине Вайды коммунизм предстает лишь ширмой, скрывающей общественные язвы. Не только честные художники, не желающие снимать лживые фильмы, но и люди труда, опора коммунизма, постепенно порывают с политической системой, не соответствующей настроениям общества. Анджей Вайда рисковал, создавая ленту, откровенно критикующую политику правящей партии, да еще и с густыми отсылками к движению «Солидарность». Однако во второй половине 1970-х охранительная цензура постепенно слабела, так что слегка завуалированная драма об агонии политической системы без каких-либо серьезных препон вышла в широкий прокат и даже получила приз ФИПРЕССИ в Каннах.
В следующих работах — «Без наркоза» (1978) и «Дирижер» (1979) — Вайда продолжил разрабатывать тему морального двуличия, неспособности духовного развития в авторитарном обществе. В этих картинах отразились такие характерные для стран коммунистического лагеря явления, как диссидентство и эмиграция. В обеих лентах режиссер приходит к морально тяжелому выводу о невозможности приспособления талантливым, думающим людям к господствующей идеологии.
фото: "Человек из мрамара" / "Икс"
«Человек из железа» (1981) является прямым продолжением «Человека из мрамора». Эта картина зафиксировала рост протестных настроений, визуализировала массовый запрос на перемены. «Тихие» драмы Вайды 1970-х — начала 1980-х лишены острых конфликтов, но на материале частных и даже камерных сюжетов завуалированно говорят о назревающем политическом кризисе, что в конечном счете и привело к падению польского коммунистического режима.
***
Анджей Вайда остается одним из самых известных режиссеров Польши, хотя его имя прочно ассоциируется с артхаусом. Стремясь быть понятным широкому зрителю, он затрагивал общечеловеческие темы, опираясь на историю и культуру родной страны. В каком бы жанре ни работал постановщик — военный фильм, психологическая драма, биография, — он уделял особое внимание моральному выбору. Человек Вайды мог быть из мрамора или железа, но всегда оказывался в ситуации внутреннего конфликта, поскольку реальность не соответствовала идеалистическим ожиданиям.
Режиссер препарировал без наркоза психику героев, а доводя их душевные переживания до высшей точки, так что сомнения и страхи персонажей, их неизбежный нелегкий выбор передавались и зрителю. В фильмографии Вайды сквозной линией идет призыв не изменять себе под давлением обстоятельств, чтобы потом не было стыдно за малодушие. Его творчество, растянувшееся на 60 лет, красноречиво свидетельствует, что человек в любую эпоху стоит перед дилеммой: остаться собой или сломаться под ударами судьбы. Реализм Анджея Вайды беспощаден, но почти безгранично и его сочувствие к героям, которые, несмотря на внешние препоны, стремятся сохранить себя в безжалостном мире. Сегодня протестный гуманизм режиссера особенно ценен.
