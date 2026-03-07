Шотландские горы, музыка Queen и русский антагонист: 40 лет культовому фильму «Горец»

7 марта исполняется 40 лет с премьеры «Горца» — культового фильма 1980-х. Несмотря на фиаско в прокате, он стал знаковым моментом для поп-культуры — благодаря цепляющему концепту, саундтреку Queen, темами любви, потери и вечности. Коннор Маклауд — воин из Шотландского Высокогорья — внезапно узнает, что принадлежит к роду бессмертных и теперь обречен вечно сражаться с себе подобным, пока не «останется только один». В честь круглой даты вспоминаем, как появился фильм, ставший началом огромной франшизы, куда входят сериалы, книги и видеоигры.
Студенческий проект
фото: «Горец» (1986) / 20th Century Fox, «Иллюзион кино»
Грегори Уайден, тогда студент Калифорнийского Университета (UCLA), написал сценарий в рамках учебного проекта. Источником вдохновения ему послужили «Дуэлянты» Ридли Скотта и живописные пейзажи Шотландии, где он недавно побывал. Ему понравилась идея многолетней дуэли, которую он превратил в многовековую, добавив драму бессмертного героя, вынужденного раз за разом переживать утрату близких. За проект Уайден получил пятерку и рекомендацию отправить сценарий в одну из киностудий.
Смотреть онлайн«Горец» (1986)
За постановку фильма взялся режиссер Рассел Малкэй, работавший до этого над съемками музыкальных клипов и привнесший этот опыт в создание «Горца». Вместе с продюсерами и приглашенными сценаристами он переработал драфт Уайдена из мрачного философского фэнтези в динамичный экшн, объединив прошлое и настоящее, Шотландское Высокогорье и современный Нью-Йорк, любовь и сражения. Всё это — приправлено музыкой одной из величайших рок-групп.
Превозмогая трудности
фото: «Горец» (1986) / 20th Century Fox, «Иллюзион кино»
«Мы все старались сделать хорошее кино, а продюсеры хотели заработать побольше денег», — рассказывал актер Клэнси Браун, сыгравший антагониста Кургана. Бюджет экономили любыми способами — многие работали на съемочной площадке бесплатно. Чтобы продолжать в таких условиях, нужно было найти личную сверхзадачу в происходящем. Браун вспоминал: «Мне ничего не платили, и я не мог на это повлиять. Единственное, что я мог — это получать удовольствие от процесса».
Правда, не все работали без гонорара. Шон Коннери, на тот момент уже состоявшаяся звезда, получил за неделю съемок миллион долларов. При этом многие его сцены были сняты заранее, чтобы сэкономить время (и финансы). Закадровое повествование от лица Рамиреса, наставника Маклауда, актер записал в ванной комнате во время отпуска в Испании. Именно поэтому в фильме можно услышать небольшое эхо, которое в итоге только добавило драматизма. К слову, продюсеры настолько стремились сэкономить, что решили даже не кормить актеров массовки в первые дни съемок. Только угроза вмешательства Шона Коннери помогла исправить ситуацию.
фото: «Горец» (1986) / 20th Century Fox, «Иллюзион кино»
Среди других бед, постигших фильм, — пожар, уничтоживший часть пленок с отснятыми сценами, и нежелание НХЛ давать разрешение на съемки открывающей сцены во время хоккейного матча, чтобы не подчеркивать агрессивность этого вида спорта. В итоге первое появление Коннора происходит во время рестлинга.
Не облегчала задачу и навязчивая идея постановщика взять на заглавную роль малоизвестного француза Кристофера (настоящее имя — Кристоф) Ламберта. Изначально Малкэй видел в этой роли Курта Рассела, но тот отказался сниматься. Позже режиссер увидел фото Ламберта в образе Тарзана из фильма «Грейстоук» и понял, что нашел идеального исполнителя: «Мы не знали, кто он такой. Он явно не говорил по-английски. Зато он выглядел именно так, как нам было нужно». Готовясь к роли Коннора Маклауда, Ламберт несколько месяцев по четыре часа в день изучал английский и правильное произношение. (Спустя 40 лет, другой Коннор будет учить русский по четыре часа в день, но это уже совсем другая история.)
Бессмертная музыка
фото: «Горец» (1986) / 20th Century Fox, «Иллюзион кино»
Говорят, что написание музыки к фильму могли доверить Дэвиду Боуи или Стингу, однако Рассел Малкэй признался, что не думал ни о ком, кроме Queen: «Они пишут мощные гимноподобные песни, и нашему фильму нужна была их энергетика».
Для группы это был не первый опыт работы над саундтреком для кино. В 1980-м они написали музыку для космической оперы «Флэш Гордон» и были не очень довольны результатом. В случае с «Горцем» музыканты подумывали отказаться, но их удалось переубедить, устроив частный показ отснятого материала.
фото: «Горец» (1986) / 20th Century Fox, «Иллюзион кино»
Интересен творческий процесс группы: каждый участник выбрал наиболее запомнившуюся сцену и написал песню именно к ней. Так, Брайан Мэй, впечатлившись эпизодом, где Коннор Маклауд наблюдает за старением и смертью возлюбленной, написал хит Who Wants to Live Forever. Мэй вспоминал: «Это жестокая история о бессмертных, дерущихся насмерть, но здесь есть и второстепенный сюжет — трагическая история любви. Подобные трагедии происходили со мной и с каждым из нас. Любовь всегда заканчивается». Фредди Меркьюри сочинил Princes of the Universe и A Kind of Magic, чтобы отразить бунтарский дух и меланхолию фильма. В итоге музыка Queen создала уникальную атмосферу «Горца»: смесь симфонического размаха, рок-энергии и глубочайшей печали.
Примечательно, что Queen выступили на парижской премьере фильма, что привлекло огромное количество зрителей. Малкэй вспоминает, что «это было похоже на настоящий рок-концерт, очень эмоционально».
Ода шотландской культуре
фото: «Горец» (1986) / 20th Century Fox, «Иллюзион кино»
Поскольку Коннор Маклауд — шотландец, почти половина фильма посвящена его родным местам. Хотя роль нью-йоркских подворотен в итоге исполнили улицы Лондона, пейзажи Шотландии действительно снимали на натуре. Зеленые холмы, упирающиеся в облака горы, полуразрушенные замки, бескрайнее небо — это всё аутентичный ландшафт.
Шотландские виды всегда вдохновляли кинематографистов, так что неудивительно, что локации «Горца» можно увидеть в самых разных фильмах. Например, регион Гленко впоследствии стал съемочной площадкой для «Храброго сердца», а замок XIII века на острове Эйлин-Донан засветился как в серии бондианы «И целого мира мало», так и в костюмной драме «Золотой век».
фото: «Горец» (1986) / 20th Century Fox, «Иллюзион кино»
Помимо захватывающих дух пейзажей, «Горец» знакомит зрителей с историей и культурой Шотландии. Мы узнаем об обыденности стычек между кланами, привыкаем к виду мужчин в килтах и даже учим новое слово «хаггис» — национальное блюдо из потрохов. Коннор несколько раз так называет Рамиреса, и эта шутка работает на нескольких уровнях. Для Коннора это возможность постебаться над наставником, но одновременно и способ показать свою привязанность. С другой стороны, слышать, как персонаж в исполнении шотландца Коннери говорит, что это блюдо «отвратительно», вдвойне забавно.
Отдельно стоит отметить, как сюжет перемежает прошлое и настоящее. На контрасте с современным, бесцветным и хаотичным миром вневременная Шотландия выглядит особенно умиротворяюще и величественно.
Запоздалое признание
фото: «Горец» (1986) / 20th Century Fox, «Иллюзион кино»
Когда «Горец» вышел в кинотеатрах США, хитом он не стал. Критики и зрители были обескуражены, не понимая, что они только что посмотрели: фэнтези, рок-оперу, мелодраму или исторический фильм. Сайт Metacritic собрал первоначальные рецензии, которые в основном были негативные, и выставил оценку 24 из 100. Журнал People описывал премьеру, как «смесь «Бегущего по лезвию», «Терминатора» и вашего последнего ночного кошмара».
Провал в прокате отчасти связан с неудачной маркетинговой кампанией, отчасти — с параллельной премьерой «Полицейской академии 3». Однако в Европе «Горца» ждал ошеломительный успех. В одной только Франции фильм собрал четыре миллиона зрителей. Спустя 40 лет «Горец» устоялся как огромная франшиза, включающая несколькофильмов, долгоиграющий сериал, анимационные проекты, комиксы и видеоигры.
фото: «Горец» (1986) / 20th Century Fox, «Иллюзион кино»
Свою роль в формировании культового статуса фильма сыграл и неожиданный выбор актеров. Коннор Маклауд — шотландец, хотя играет его француз, едва выучивший английский язык. В свою очередь, истинный шотландец Шон Коннери играет родившегося в Египте испанца Рамиреса и даже не пытается заменить ярко выраженный шотландский акцент на испанский. Поскольку ни один блокбастер 80-х не обходится без живописного русского злодея, антагонист — представитель русских кочевых племен по имени Курган, которого играет американец Клэнси Браун, ставший настоящим любимцем публики. Современные зрители отмечают именно его перфоманс и харизму в комментариях на Letterboxd. Браун действительно вносит необходимые хаос и безумие, разбавляя общий пафос фильма. Чего стоит только сцена, где антагонист едет с Брендой в машине под песню New York, New York в исполнении Queen. Фан-факт: эта версия композиции так и не вышла ни на одном носителе, так что в фильме звучит единственная существующая копия.
Несмотря на искусственность и картонность, «Горец» подкупает своей философией. В конечном счете, это история не о бессмертии и воинах, но о том, как тяжело проживать отвержение и потерю, а еще — о важности тепла близких. Этот фильм показывает, с чем же мы остаемся, когда всё остальное исчезло. Посыл, актуальный во все времена.
обсуждение >>