«Киносказка стала для него почти единственно возможным жанром»: к 120-летию Александра Роу

120 лет назад родился первый отечественный киносказочник Александр Роу: по старому стилю это произошло 24 февраля, по новому – 9 марта, хотя большинство источников указывают в качестве даты рождения 8 марта. Несмотря на разночтения, юбилей мастера, подарившего зрителям «По щучьему велению» и «Конька-горбунка», «Кащея бессмертного» и «Морозко», отмечается в течение всего года. Тем более сейчас, когда уже очевиден современный киносказочный тренд, во многом вдохновленный именно работами Александра Роу. О его судьбе и творческом методе, наложившемся на разные эпохи, мы попросили рассказать художника-постановщика, главного художника кинопарка МОСКИНО, автора натурных декорация «Мосфильма» и режиссера, который в этом году дебютирует со своей сказкой «Щекотун» Сергея Февралёва.
фото: Александр Роу/domkino.tv
Александр Роу окончил семилетнюю школу и поступил в промышленно-экономический техникум. И это техническое образование, как ни странно, помогло ему в будущей профессии. Сказка в кино — это всегда высокотехнологический аттракцион.
Например, для сказки «По щучьему велению» была придумана самоходная печь. Этот элемент декорации, фактически отдельный действующий персонаж, приводился в движение с помощью автомобиля, спрятанного внутри конструкции. Потом, для фильма «Василиса Прекрасная», была разработана огромная кукла Змея Горыныча, управляемая двадцатью кукловодами, сидевшими внутри бутафорского тела.
Для этого нужен не только какой-то детский азарт и талант, но и технические знания, помогающие осуществить такую идею. Производственно куклу заказали на предприятии, производившем игрушки, но сформировать техническое задание и проследить, чтобы всё это работало на съемках, — отдельная задача. И вроде бы этап жизни Роу, когда выбор учебного заведения случаен и продиктован разными обстоятельствами, каким-то неведомым образом помогает в дальнейшей творческой работе. А дальше появляются и крутящиеся избушки, и ходящие коряги, и взлетающий на деревья снег, и подводное царство — и многое, многое другое.
фото: Эскизы к фильму "По щучьему велению"/museikino.ru
С 1921 года, после промышленно-экономического техникума, Александр Роу стал режиссером самодеятельного коллектива «Живая газета», а впоследствии руководителем одной из многочисленных агитбригад «Синяя блуза». С 1930-х годов он уже работает на киностудии «Межрабпомфильм» (впоследствии — Киностудия имени Горького) помощником режиссера, а затем и ассистентом режиссера Якова Протазанова.
И дальше киносказка становится для него почти единственно возможным жанром, соединяющим кино как сон человечества с актуальностью и хлесткостью агитки. В 1938 году Роу уже как режиссер-постановщик создает свою первую киносказку «По щучьему велению». Затем появляются «Василиса Прекрасная» (1939), «Конёк-горбунок» (1941), «Кащей Бессмертный» (1944).
И зрители после сеансов этих фильмов начинают задаваться вопросами. Кто такая щука? Кто такая Баба Яга? Кто такой Конёк-горбунок? Кто такой Кащей Бессмертный? Ну и, конечно, кто такой Змей Горыныч? И каждый начинает находить для себя ответы на эти вопросы.
фото: Сергей Февралёв на съемках фильма "Щекотун"/PR LOOKFILM
Каждый герой сказок Роу имеет отсылку к людям, событиям и социальным явлениям, окружавшим режиссера. То, как он воплотил этих персонажей, является его мнением, позицией, высказыванием на волнующие общество вопросы.
Популярность сказок Роу среди зрителей во многом заключается в том, что любой человек видит в мифологическом сюжете и в национально укорененных, но все же вымышленных героях очень узнаваемые отсылки к времени, персонам и событиям, которые его окружают. Зритель находит родные черты в героях, что позволяет узнавать в персонажах себя и свои проблемы, а значит — искренне переживать вроде бы вымышленный сюжет с придуманными героями.
Так получилось, что Роу на своеобразном эзоповом языке через сказку научился говорить о людях, которые его окружали, о стране, в которой он жил, о проблемах и катаклизмах, которые потрясали мир. Сказка со своей возможностью и сатирического, и серьезного высказывания в СССР оказалась одним из наиболее свободных направлений кино и фактически одним из немногих способов поговорить о чем-то важном.
И это довольно быстро заметили. После фильма «Кащей Бессмертный» последовал почти десятилетний перерыв в съемках сказок. Роу в это время снимает документальные фильмы.
Но времена меняются. Еще в 1940 году выходит видовой фильм режиссера Александра Птушко «Выходной день в Москве» — первая снятая в СССР стереоскопическая кинокартина (по-нашему — 3D). А уже в 1941 году был снят первый стереоскопический игровой фильм-концерт – «Земля молодости».
И именно стереоскопическое кино как зрительский аттракцион во многом вернуло Роу в режиссуру игрового кино. Он еще в 1949 году экспериментировал со стереоскопом в своей документальной работе «День чудесных впечатлений». И вот долгожданное возвращение: в 1952 году выходит игровая стереоскопическая цветная картина Роу «Майская ночь, или Утопленница» по одноименной повести Н. В. Гоголя. После этого начинается уже цветной, праздничный, фантазийный мир сказок Роу.
фото: Кадр из фильма "Майская ночь, или Утопленница"
Несмотря на паузу в работе над игровыми киносказками, режиссер Александр Роу так и не отказался от злободневности в своих работах. Просто времена изменились — и теперь за это уже не отлучают от профессии.
Детская сказка Роу продолжает быть интересна не только детям своими закрученными историями, фантазийными придумками и ошеломительными аттракционами, но и взрослым. Каждый зритель в его сказках узнает что-то свое и свою действительность.
И как в первых черно-белых работах это заметили, оценили и наказали, так и в последующих цветных картинах это тоже заметили — но уже оценили и наградили. Звания, ордена, призы, в том числе и на международных фестивалях. Например, фильм «Морозко» получил главный приз на Венецианском фестивале детского кино.
Сегодня мы тоже переживаем непростой период истории, и киносказка снова становится востребованной — как один из немногих способов разговора о чем-то действительно важном. Зритель идет в кинотеатр не только для того, чтобы насладиться необузданной фантазией создателей фильмов, но, и чтобы найти для себя ответы на вопросы, которые ставит перед ним сегодняшняя реальность.
Дети, сидящие в зале, видят что-то свое, а родители, приведшие их в кино, видят что-то свое, о чем дети только догадываются. Этот симбиоз фантазийного аттракциона и серьезного разговора, по сути, придумал Александр Роу. Сказка для детей и их родителей.
Вот и я попробовал себя в киносказке. И в основной идее я, конечно, унаследовал принцип Роу. Когда я придумывал сказку «Щекотун», для меня было важно сделать так, чтобы история, рассказанная мной, была интересна не только детям, но и взрослым, которые придут с ними в кино.
