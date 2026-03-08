Кино-Театр.Ру
«Киносказка стала для него почти единственно возможным жанром»: к 120-летию Александра Роу

8 марта
2026 год
Внутренняя империя >>
8 марта 2026
120 лет назад родился первый отечественный киносказочник Александр Роу: по старому стилю это произошло 24 февраля, по новому – 9 марта, хотя большинство источников указывают в качестве даты рождения 8 марта. Несмотря на разночтения, юбилей мастера, подарившего зрителям «По щучьему велению» и «Конька-горбунка», «Кащея бессмертного» и «Морозко», отмечается в течение всего года. Тем более сейчас, когда уже очевиден современный киносказочный тренд, во многом вдохновленный именно работами Александра Роу. О его судьбе и творческом методе, наложившемся на разные эпохи, мы попросили рассказать художника-постановщика, главного художника кинопарка МОСКИНО, автора натурных декорация «Мосфильма» и режиссера, который в этом году дебютирует со своей сказкой «Щекотун» Сергея Февралёва.

«Киносказка стала для него почти единственно возможным жанром»: к 120-летию Александра Роу
фото: Александр Роу/domkino.tv

Александр Роу окончил семилетнюю школу и поступил в промышленно-экономический техникум. И это техническое образование, как ни странно, помогло ему в будущей профессии. Сказка в кино — это всегда высокотехнологический аттракцион.

Например, для сказки «По щучьему велению» была придумана самоходная печь. Этот элемент декорации, фактически отдельный действующий персонаж, приводился в движение с помощью автомобиля, спрятанного внутри конструкции. Потом, для фильма «Василиса Прекрасная», была разработана огромная кукла Змея Горыныча, управляемая двадцатью кукловодами, сидевшими внутри бутафорского тела.

Для этого нужен не только какой-то детский азарт и талант, но и технические знания, помогающие осуществить такую идею. Производственно куклу заказали на предприятии, производившем игрушки, но сформировать техническое задание и проследить, чтобы всё это работало на съемках, — отдельная задача. И вроде бы этап жизни Роу, когда выбор учебного заведения случаен и продиктован разными обстоятельствами, каким-то неведомым образом помогает в дальнейшей творческой работе. А дальше появляются и крутящиеся избушки, и ходящие коряги, и взлетающий на деревья снег, и подводное царство — и многое, многое другое.

«Киносказка стала для него почти единственно возможным жанром»: к 120-летию Александра Роу
фото: Эскизы к фильму "По щучьему велению"/museikino.ru

С 1921 года, после промышленно-экономического техникума, Александр Роу стал режиссером самодеятельного коллектива «Живая газета», а впоследствии руководителем одной из многочисленных агитбригад «Синяя блуза». С 1930-х годов он уже работает на киностудии «Межрабпомфильм» (впоследствии — Киностудия имени Горького) помощником режиссера, а затем и ассистентом режиссера Якова Протазанова.

И здесь интересно, как опыт работы в агитационном, сатирическом коллективе, где он был автором злободневных миниатюр, наложился на киноязык, впитанный на съемках таких фильмов, как «Праздник святого Йоргена» (1930), «Марионетки» (1934), «Бесприданница» (1936), «О странностях любви» (1936), «Белеет парус одинокий» (1937).

И дальше киносказка становится для него почти единственно возможным жанром, соединяющим кино как сон человечества с актуальностью и хлесткостью агитки. В 1938 году Роу уже как режиссер-постановщик создает свою первую киносказку «По щучьему велению». Затем появляются «Василиса Прекрасная» (1939), «Конёк-горбунок» (1941), «Кащей Бессмертный» (1944).

И зрители после сеансов этих фильмов начинают задаваться вопросами. Кто такая щука? Кто такая Баба Яга? Кто такой Конёк-горбунок? Кто такой Кащей Бессмертный? Ну и, конечно, кто такой Змей Горыныч? И каждый начинает находить для себя ответы на эти вопросы.

Щекотун (2026)
фото: Сергей Февралёв на съемках фильма "Щекотун"/PR LOOKFILM

Каждый герой сказок Роу имеет отсылку к людям, событиям и социальным явлениям, окружавшим режиссера. То, как он воплотил этих персонажей, является его мнением, позицией, высказыванием на волнующие общество вопросы.

Популярность сказок Роу среди зрителей во многом заключается в том, что любой человек видит в мифологическом сюжете и в национально укорененных, но все же вымышленных героях очень узнаваемые отсылки к времени, персонам и событиям, которые его окружают. Зритель находит родные черты в героях, что позволяет узнавать в персонажах себя и свои проблемы, а значит — искренне переживать вроде бы вымышленный сюжет с придуманными героями.

Так получилось, что Роу на своеобразном эзоповом языке через сказку научился говорить о людях, которые его окружали, о стране, в которой он жил, о проблемах и катаклизмах, которые потрясали мир. Сказка со своей возможностью и сатирического, и серьезного высказывания в СССР оказалась одним из наиболее свободных направлений кино и фактически одним из немногих способов поговорить о чем-то важном.

И это довольно быстро заметили. После фильма «Кащей Бессмертный» последовал почти десятилетний перерыв в съемках сказок. Роу в это время снимает документальные фильмы.

Читать: 16 Кащеев отечественного кино

Но времена меняются. Еще в 1940 году выходит видовой фильм режиссера Александра Птушко «Выходной день в Москве» — первая снятая в СССР стереоскопическая кинокартина (по-нашему — 3D). А уже в 1941 году был снят первый стереоскопический игровой фильм-концерт – «Земля молодости».

И именно стереоскопическое кино как зрительский аттракцион во многом вернуло Роу в режиссуру игрового кино. Он еще в 1949 году экспериментировал со стереоскопом в своей документальной работе «День чудесных впечатлений». И вот долгожданное возвращение: в 1952 году выходит игровая стереоскопическая цветная картина Роу «Майская ночь, или Утопленница» по одноименной повести Н. В. Гоголя. После этого начинается уже цветной, праздничный, фантазийный мир сказок Роу.

«Киносказка стала для него почти единственно возможным жанром»: к 120-летию Александра Роу
фото: Кадр из фильма "Майская ночь, или Утопленница"

Несмотря на паузу в работе над игровыми киносказками, режиссер Александр Роу так и не отказался от злободневности в своих работах. Просто времена изменились — и теперь за это уже не отлучают от профессии.

Детская сказка Роу продолжает быть интересна не только детям своими закрученными историями, фантазийными придумками и ошеломительными аттракционами, но и взрослым. Каждый зритель в его сказках узнает что-то свое и свою действительность.

И как в первых черно-белых работах это заметили, оценили и наказали, так и в последующих цветных картинах это тоже заметили — но уже оценили и наградили. Звания, ордена, призы, в том числе и на международных фестивалях. Например, фильм «Морозко» получил главный приз на Венецианском фестивале детского кино.

Читать: «Морозко» — страшная сказка об искуплении и Оттепели
Сегодня мы тоже переживаем непростой период истории, и киносказка снова становится востребованной — как один из немногих способов разговора о чем-то действительно важном. Зритель идет в кинотеатр не только для того, чтобы насладиться необузданной фантазией создателей фильмов, но, и чтобы найти для себя ответы на вопросы, которые ставит перед ним сегодняшняя реальность.

Дети, сидящие в зале, видят что-то свое, а родители, приведшие их в кино, видят что-то свое, о чем дети только догадываются. Этот симбиоз фантазийного аттракциона и серьезного разговора, по сути, придумал Александр Роу. Сказка для детей и их родителей.

Вот и я попробовал себя в киносказке. И в основной идее я, конечно, унаследовал принцип Роу. Когда я придумывал сказку «Щекотун», для меня было важно сделать так, чтобы история, рассказанная мной, была интересна не только детям, но и взрослым, которые придут с ними в кино.

Сергей Февралёв
№ 2
Матвей Брикун   8.03.2026 - 12:49
По факту не получится как у Роу. Сейчас сильная сторона техническая, но слабая умственная и актерская. Как показывает время техничность не имеет значения. читать далее>>
№ 1
valerik61   8.03.2026 - 12:42
Мы выросли на его киносказках! Спасибо Вам Александр Роу ! Всегда будем помнить! читать далее>>
Всего сообщений: 2
