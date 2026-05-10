Что из нас достает «Космическая собака Лида»: разбираем круговорот персонажей, эпох, жанров

Российские онлайн-кинотеатры уже бороздит «Космическая собака Лида» — оригинальное кино Евгения Сангаджиева для максимально широкой аудитории. 2000 год, мальчик Игорь (Данила Харенко), живущий с мамой (Юлия Пересильд) и отчимом (Евгений Стычкин), получает необычный подарок от отца-космонавта (Сергей Безруков). Это собака Лида (Шани), которая уже побывала в космосе и чудом вернулась на Землю. Теперь у четвероногой умницы есть суперспособность: она может «вытаскивать» из человека его версию на 30 лет старше. Познакомившись со взрослым Игорем (Евгений Ткачук), мальчик узнает, что папа в опасности, и отправляется его спасать. Мы решили подробнее разобраться в причудливом мире фильма — и рассказать, что же вытаскивает «Космическая собака Лида» из наших представлений об артистах, нулевых и кинематографических жанрах.
Глядя на звезды: яркие персонажи и остроумный кастинг
Данила Харенко
фото: На съемках / СТВ
13-летнего Игоря, который отправляется через всю страну вместе с необычной собакой Лидой, сыграл дебютант Данила Харенко. Роль он получил после кастинга, где приняло участие около тысячи талантливых ребят, но нужное для персонажа свойство режиссер Сангаджиев рассмотрел именно в нем. Он вообще уверен, что Харенко станет новой звездой: «Данила — образованный, очень воспитанный, трудоспособный и слышащий мальчик, он живой и невероятно талантливый». Хвалит его и Евгений Ткачук, сыгравший Игоря из будущего: «Он просто вгрызался во все задачи, постоянно преодолевая себя. Прыгал выше головы. Выдающаяся роль у пацана должна получиться».
Шани
фото: «Космическая собака Лида» (2026) / СТВ
Бордер-колли Шани — представительница актерской династии (её бабушка играла Пирата в «Елках лохматых»), суперпрофи, знающая «17 тысяч команд» и обладающая солидной фильмографией за хвостом (например, она снималась в «Серебряных коньках»). Её мастерство произвело глубокое впечатление на всю съемочную группу, например, Сергей Безруков описывает работу Шани так: «Единственное ее отличие от [человеческого] актера — она не говорила. Хотя я, признаться, этого ждал. Казалось, буквально еще немножко — и она всё расскажет о том, что думает. Потрясающая просто, умнейшая собака. Профессионал высшей пробы». Евгений Стычкин уже пересекался с пушистой коллегой ранее и был рад встрече, а остальные актеры переживали, что Шани не позволяют гладить и тетешкать. Всё-таки съемки — дело серьезное и требующее концентрации.
Евгений Ткачук
фото: На съемках / СТВ
Несмотря на конкуренцию с талантливым подростком и собакой, Евгений Ткачук в очередной раз доказал статус выдающегося артиста, сыграв пять версий взрослого главного героя. Все характеры — очень непохожие и колоритные, с разной пластикой и словарем. Сам артист выделяет два образа, которые заставили его попотеть: Игоря-скуфа («был довольно сложный грим, который превратил меня в человека с болезненной полнотой. И играть в этом гриме было трудно») и Игоря с ментальными трудностями («психопатов тяжело играть — трудно эмоционально вовлекаться в такой образ»). Интересно, что в прошлом году Ткачук сыграл в фильме «Волчок», где его персонаж тоже путешествовал с мальчиком — правда, по Российской империи, а ранее воплотил образ трикстера Шута в сериале «Король и Шут» о легендарной группе, чья музыка звучит в «Лиде». Такие вот приветы актерской фильмографии.
Юлия Пересильд и Сергей Безруков
фото: На съемках / СТВ
Не менее символичен выбор актеров на роли родителей Игоря. Юлия Пересильд — единственная актриса, реально побывавшая в космосе во время съемок «Вызова», играет беременную домохозяйку, чей бывший муж — космонавт и Герой России. Его сыграл Сергей Безруков, который, может, и не соприкасался с такими материями (если не считать Космоса из «Бригады»), но показался режиссеру Сангаджиеву одним из наиболее подходящих людей на роль такого «вселенского» бати. Отмечает он и подспудное влияние закадровой истории, «которое переносится на экран — я во всяком случае его вижу и чувствую. Потому что когда Пересильд говорит о космосе — она знает, о чем говорит. А мы — только догадываемся».
Конечно, прямой способ погрузиться в прошлое — а всё-таки прошла четверть века — это включить песни нулевых. В «Космической собаке Лиде» звучат и Децл, и Дельфин, и упомянутые «Король и шут», и Михаил Круг. Большей части этих исполнителей уже нет в живых, а рэпер Андрей Лысиков, чья песня «Я люблю людей» идеально подходит бунтующему характеру Игоря, ищет новое звучание. Тем ярче саундтрек подзвучивает тему перемен и утраты, без которых нас сложно представить, а еще сложнее — понять.
Локации
фото: «Космическая собака Лида» (2026) / СТВ
Фильм спродюсирован компанией СТВ Сергея Сельянова — некогда режиссера-экспериментатора и постоянного продюсера Алексея Балабанова, у которого определенно есть интуиция и «нюх» на ощущение эпохи. В «Лиде» можно увидеть и знакомые (пост)советские меблирашки, и таксофоны, и рынки, где уже приторговывают не только кассетами, но и DVD, и переживающий не лучшие времена цирк (в его роли — цирк братьевЗапашных на проспекте Вернадского), и вневременные электрички, и гипнотизирующие астраханские степи, изображавшие окрестности Байконура. Несмотря на легкую интонацию и фантастический сюжет, в кадре очень много узнаваемых или убедительных примет времени.
Разные Игори
фото: «Космическая собака Лида» (2026) / СТВ
Немало о траектории человеческих судеб в постсоветской России говорят и те образы, которые сыграл Евгений Ткачук. Это и корпулентный Игорь, поющий в электричке, не нашедший себя в новой жизни, и глубоко одинокий Игорь-сиделец, и лощеный Игорь, поднявшийся на различных махинациях и «инфоцыганстве». В каждом из них есть что-то грустно-знакомое, что делает историю такой универсальной и близкой.
«Очень интересно, но я ничего не поняла»: жанровая фантасмагория
Практически мемом «Очень интересно, но ничего не понятно» описала впечатления от сценария Юлия Пересильд. «Космическая собака Лида» действительно предлагает нестандартное видение в период засилья ремейков и сказок, которые даже в лучших проявлениях всё же опираются на знакомый сюжет. Конечно, все зрители будут расшифровывать фильм по-своему, но мы поделимся несколькими ассоциациями.
Оскароносный парад абсурда для всей семьи Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, конечно, первым приходит в голову — это не отрицает ни режиссер, ни актеры. Хотя соревноваться с американскими коллегами и их бюджетами никто не стремился, тем не менее от ассоциации никуда не деться. Отмечает сходство и Сергей Безруков, добавляя — «только в сеттинге 2000-х, с нашим юмором и нашими технологиями».
фото: «Безумнй Макс» (1979) / Roadshow Film Distributors
Когда кадр наполняет астраханские барханы, по которым Игорям устраивают ночную гонку местные старатели, трудно не вспомнить классику постапокалипсиса Джорджа Миллера. Эта ассоциация здорово повышает ставки, но без безысходности австралийской франшизы, которая в свое время создавалась буквально на коленке.
фото: «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов» (2017) / «Каро», «Стелла-Релиз», «Кинологистика»
Непростые отношения отца и сына, диалог эпох, мотив яркого путешествия и участие Евгения Ткачука заставляют вспомнить и прорывной дебют Александра Ханта. Впрочем, кому-то, возможно, придет на ум культовая «Трасса 60» с Джеймсом Марсденом и Гэри Олдманом. «Космическая собака Лида» напоминает оба понемногу, но двигается всё же своей дорогой.
Семьи, чьим харизматичным представителям непросто поговорить по душам, — конек Уэса Андерсона. Из фильма в фильм он отправляет их то в Индию, то на дно морское, то в прерии штата Невада. Выбрать для ориентира можно любой, но космическая тема наиболее ярко отражена у режиссера именно в «Городе астероидов», так что вспоминаем его.
фото: «Воображариум доктора Парнаса» (2009) / Lionsgate, Mandate International
Хулиганская интонация и регулярные преображения одного из персонажей могут разблокировать воспоминания о позднем фильме Терри Гиллиама — большого остроумца и выдумщика, любящего карнавальную эстетику и актеров в нестандартных образах. Последнюю роль здесь сыграл Хит Леджер, которого в других ипостасях подменили Джонни Депп и Джуд Лоу.
обсуждение >>