Битники, эротоманы и Стругацкие: 6 атмосферных хорроров о писателях

10 мая 2026
В российском прокате идет «Хокум» — ирландский хоррор о писателе Оме (Адам Скотт), который оказывается в проклятом отеле, пытаясь исполнить последнюю волю родителей. Мы решили вспомнить еще несколько остросюжетных фильмов с похожим зачином, где мастера сюжетосложения попадают в пугающие обстоятельства. Для пущего разнообразия выбирали ужасы разных стран и десятилетий, а Стивена Кинга, достойного отдельной подборки на тему, оставили за скобками (простите, «Сияние», «Мизери», «В пасти безумия», «1408», вторая половина «Оно»). Итак, открываем Некрономикон!

Птица с хрустальным оперением (1970)


фото: «Птица с хрустальным оперением» (1970) / Titanus

Режиссерский дебют легендарного Дарио Ардженто, ставший кассовым рекордсменом в Италии и ярким образчиком направления джалло. Борющийся с писательским блоком при помощи римских каникул Сэм Далмас (Тони Мусанте) оказывается свидетелем покушения на Монику Раньери (Эва Ренци). В итальянской столице как раз завелся серийный убийца женщин — и литератора просят остаться как важного свидетеля до выяснения всех обстоятельств. Тогда он начинает собственное расследование, тем более в сцене нападения его что-то смутило. Выразительный и откровенный фильм Ардженто положил яркое начало карьере хоррормейкера-визионера, способного найти жуткое и прекрасное в любых мелочах. Важнейшую роль в сюжете играют видео- и аудиозаписи, отчего «Птица…» перекликается с не менее этапными «Фотоувеличением», «Разговором» и «Проколом».

Четвертый мужчина (1983)


фото: «Обед нагишом» (1983) / Rob Houwer Productions

Одна из последних работ Пола Верховена, снятая в родных Нидерландах. Писателя Герарда Реве (Йерун Краббе), алкозависимого католика и параноика, заносит в литературный клуб портового Флиссингена, где он знакомится с богатой трижды вдовой Кристиной Халсслаг (Рене Саутендейк). Проведя страстную ночь с новой знакомой, он находит любительскую кинопленку, наталкивающую на мысль, что мужья погибали не случайно. Жуткие видения и предчувствия заставляют Герарда подозревать, что следующей жертвой Кристины может стать он или симпатичный ему Герман (Том Хоффман), любовник вдовы. Абсурдный готический триллер в духе Хичкока и Бунюэля отметили на кинофестивале в Торонто и в Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса, а провокационный и откровенный подход режиссера получил развитие в культовом «Основном инстинкте».

Обед нагишом (1991)


фото: «Обед нагишом» (1991) / 20th Century Studios

Канадский макабр по мотивам полуавтобиографического романа Уильяма С. Берроуза — трипующего ангела бит-поколения, которого режиссер Дэвид Кроненберг высоко ценил (и даже водил знакомство). Экстерминатор Билл Ли (Питер Уэллер) внезапно узнает, что супруга Джоан (Джуди Дэвис) подворовывает тараканью отраву, чтобы использовать её в качестве наркотика. Дальнейшие злоключения дезинсектора, воображающего себя то ли писателем, то ли секретным агентом, включают общение с насекомыми, убийство жены и попытку бегства из отравляющей реальности. В «Обеде нагишом» гуру боди-хоррора передал не только параноидальное мировоззрение Берроуза, но и запечатлел интимный контакт демиурга с проводником его творческой потенции. В данном случае — печатной машинкой, превращающейся в говорящего жука.

Гадкие лебеди (2006)

фото: «Гадкие лебеди» (2006) / Proline-film

Вольная экранизация повести братьев Стругацких, где Константин Лопушанский продолжил живописать картины экзистенциального Апокалипсиса, начатого в «Письмах мертвого человека». Писатель Виктор Банев (Григорий Гладий) едет в город Ташлинск, где случилась загадочная катастрофа. Формальный повод — участие в комиссии ООН, желающей разобраться, что случилось (коллег писателя играют Леонид Мозговой и Сергей Барковский). Настоящий — стремление увезти дочь Иру (Римма Саркисян), которая учится здесь в интернате для гениальных детей. Как и в прошлых фильмах режиссера, течение сюжета подчинено беспросветному мороку, пугая не столько разрухой, левитирующими детьми или загадочными «мокрецами», сколько тотальной безысходностью. Эстетика фильма явно вдохновлена творчеством Андрея Тарковского, хотя немало тропов и имен взято из других произведений Стругацких (в частности, название города).

Пылающий (2018)


фото: «Пылающий» (2018) / Disney+

Шестой фильм Ли Чхан Дона, пришедшего в кино с книжной полки: из писателей — в сценаристы нескольких проектов корейской новой волны, оттуда — в режиссеры нейтрального взгляда. Экранизация рассказа Харуки Мураками внезапно стала фестивальным хитом, прогремев в Каннах, но оставшись без большого приза (оценили только критики из ФИПРЕССИ). Впрочем, и не удивительно: всё в «Пылающем» подернуто дымкой ирреальности. И сюжет про начинающего писателя Чжонсу (Ю А Ин), который пообещал симпатичной знакомой Хаэми (Чон Джон Со) следить за её котом, но так его и не увидел, а потом пропала и девушка. И киноязык, реалистично аскетичный (как у Хон Сан Су), но в то же время провоцирующий сомнение: что из происходящего на экране реально, а что фантазия, что герою примерещилось, а что могло бы произойти. И, наконец, в философской коллизии: на фоне отголосков современности (в телевизоре мелькает Трамп, обсуждается молодежь и внешняя политика Южной Кореи) поднимается вопрос «большого голода» — желания укусить некий глобальный смысл, обрести его для себя, увидеть цель в глубине горящего сарая (предполагаемый антагонист-западник жжет их под носом у Чжонсу). Тотальная призрачность происходящего распаляет в аскетичном сюжете настоящий экзистенциальный триллер.

Ширли (2020)


фото: «Ширли» (2020) / Neon, «Экспонента»

Выполненная в формате параноидального триллера биография писательницы Ширли Джексон (Элизабет Мосс), напугавшей Америку сначала рассказом «Лотерея», а потом романом «Призраки дома на холме», который неоднократно экранизировали. Жозефин Декер, пару лет назад уже смешавшая явь с выдумкой и безумием в «Мадлен Мадлен» (2018), вновь прибегает к похожему методу. В конце 1940-х неподалеку от Ширли и её мужа Стэнли (Майкл Стулбарг) поселяются молодожены Роза и Фред (Одесса Янг и Логан Лерман), которые быстро очаровываются старшими товарищами. Роза соглашается побыть сиделкой для пребывающей в депрессии Ширли, а та принимается раскрывать девушке глаза на послевоенные кошмары: мнимые пышность и благополучие заслоняют бытовые ужасы и незавидную женскую долю. Рифмой к происходящему становится рассказ, который Джексон пишет по мотивам пропажи местной студентки. Так реальность, фикшн и личные страхи спутываются в клубок непреходящего ужаса, на который обречены многие женщины.

«Хокум» в кинотеатрах с 7 мая.

«Хокум». Тизер

Алексей Филиппов
№ 5
Angelika77   13.05.2026 - 19:20
... Вот как-то фильмы прошлого века смотреть не хочется, а вот современное кино даже очень. читать далее>>
№ 4
Дмитрий А. Мишин   13.05.2026 - 14:28
Какую-то часть видел. Подборка не плохая, стоит делать скидку на возраст фильмов, чудес ждать не приходится. читать далее>>
№ 3
ДаринаКароль   12.05.2026 - 13:15
Лучше почитать повесть Стругацких, чем смотреть "лебедей" - не смогла и до середины дотянуть. читать далее>>
№ 2
Мария_2191   11.05.2026 - 20:41
Наверное каждый фильм хорош по своему, но тут надо хоть парочку глянуть, чтобы понимать. На удивление ничего не видела, хотя хорроры люблю. читать далее>>
№ 1
Киноман1985   11.05.2026 - 11:37
Ужасная шестерка, может фильм Верховена можно рассмотреть. За оставшееся даже браться не хочется. читать далее>>
