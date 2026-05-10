Битники, эротоманы и Стругацкие: 6 атмосферных хорроров о писателях

В российском прокате идет «Хокум» — ирландский хоррор о писателе Оме (Адам Скотт), который оказывается в проклятом отеле, пытаясь исполнить последнюю волю родителей. Мы решили вспомнить еще несколько остросюжетных фильмов с похожим зачином, где мастера сюжетосложения попадают в пугающие обстоятельства. Для пущего разнообразия выбирали ужасы разных стран и десятилетий, а Стивена Кинга, достойного отдельной подборки на тему, оставили за скобками (простите, «Сияние», «Мизери», «В пасти безумия», «1408», вторая половина «Оно»). Итак, открываем Некрономикон!
фото: «Птица с хрустальным оперением» (1970) / Titanus
Режиссерский дебют легендарного Дарио Ардженто, ставший кассовым рекордсменом в Италии и ярким образчиком направления джалло. Борющийся с писательским блоком при помощи римских каникул Сэм Далмас (Тони Мусанте) оказывается свидетелем покушения на Монику Раньери (Эва Ренци). В итальянской столице как раз завелся серийный убийца женщин — и литератора просят остаться как важного свидетеля до выяснения всех обстоятельств. Тогда он начинает собственное расследование, тем более в сцене нападения его что-то смутило. Выразительный и откровенный фильм Ардженто положил яркое начало карьере хоррормейкера-визионера, способного найти жуткое и прекрасное в любых мелочах. Важнейшую роль в сюжете играют видео- и аудиозаписи, отчего «Птица…» перекликается с не менее этапными «Фотоувеличением», «Разговором» и «Проколом».
фото: «Обед нагишом» (1983) / Rob Houwer Productions
Одна из последних работ Пола Верховена, снятая в родных Нидерландах. Писателя Герарда Реве (Йерун Краббе), алкозависимого католика и параноика, заносит в литературный клуб портового Флиссингена, где он знакомится с богатой трижды вдовой Кристиной Халсслаг (Рене Саутендейк). Проведя страстную ночь с новой знакомой, он находит любительскую кинопленку, наталкивающую на мысль, что мужья погибали не случайно. Жуткие видения и предчувствия заставляют Герарда подозревать, что следующей жертвой Кристины может стать он или симпатичный ему Герман (Том Хоффман), любовник вдовы. Абсурдный готический триллер в духе Хичкока и Бунюэля отметили на кинофестивале в Торонто и в Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса, а провокационный и откровенный подход режиссера получил развитие в культовом «Основном инстинкте».
фото: «Обед нагишом» (1991) / 20th Century Studios
Канадский макабр по мотивам полуавтобиографического романа Уильяма С. Берроуза — трипующего ангела бит-поколения, которого режиссер Дэвид Кроненберг высоко ценил (и даже водил знакомство). Экстерминатор Билл Ли (Питер Уэллер) внезапно узнает, что супруга Джоан (Джуди Дэвис) подворовывает тараканью отраву, чтобы использовать её в качестве наркотика. Дальнейшие злоключения дезинсектора, воображающего себя то ли писателем, то ли секретным агентом, включают общение с насекомыми, убийство жены и попытку бегства из отравляющей реальности. В «Обеде нагишом» гуру боди-хоррора передал не только параноидальное мировоззрение Берроуза, но и запечатлел интимный контакт демиурга с проводником его творческой потенции. В данном случае — печатной машинкой, превращающейся в говорящего жука.
Вольная экранизация повести братьевСтругацких, где Константин Лопушанский продолжил живописать картины экзистенциального Апокалипсиса, начатого в «Письмах мертвого человека». Писатель Виктор Банев (Григорий Гладий) едет в город Ташлинск, где случилась загадочная катастрофа. Формальный повод — участие в комиссии ООН, желающей разобраться, что случилось (коллег писателя играют Леонид Мозговой и Сергей Барковский). Настоящий — стремление увезти дочь Иру (Римма Саркисян), которая учится здесь в интернате для гениальных детей. Как и в прошлых фильмах режиссера, течение сюжета подчинено беспросветному мороку, пугая не столько разрухой, левитирующими детьми или загадочными «мокрецами», сколько тотальной безысходностью. Эстетика фильма явно вдохновлена творчеством Андрея Тарковского, хотя немало тропов и имен взято из других произведений Стругацких (в частности, название города).
Шестой фильм Ли Чхан Дона, пришедшего в кино с книжной полки: из писателей — в сценаристы нескольких проектов корейской новой волны, оттуда — в режиссеры нейтрального взгляда. Экранизация рассказа Харуки Мураками внезапно стала фестивальным хитом, прогремев в Каннах, но оставшись без большого приза (оценили только критики из ФИПРЕССИ). Впрочем, и не удивительно: всё в «Пылающем» подернуто дымкой ирреальности. И сюжет про начинающего писателя Чжонсу (Ю А Ин), который пообещал симпатичной знакомой Хаэми (Чон Джон Со) следить за её котом, но так его и не увидел, а потом пропала и девушка. И киноязык, реалистично аскетичный (как у Хон Сан Су), но в то же время провоцирующий сомнение: что из происходящего на экране реально, а что фантазия, что герою примерещилось, а что могло бы произойти. И, наконец, в философской коллизии: на фоне отголосков современности (в телевизоре мелькает Трамп, обсуждается молодежь и внешняя политика Южной Кореи) поднимается вопрос «большого голода» — желания укусить некий глобальный смысл, обрести его для себя, увидеть цель в глубине горящего сарая (предполагаемый антагонист-западник жжет их под носом у Чжонсу). Тотальная призрачность происходящего распаляет в аскетичном сюжете настоящий экзистенциальный триллер.
Выполненная в формате параноидального триллера биография писательницы Ширли Джексон (Элизабет Мосс), напугавшей Америку сначала рассказом «Лотерея», а потом романом «Призраки дома на холме», который неоднократно экранизировали. Жозефин Декер, пару лет назад уже смешавшая явь с выдумкой и безумием в «Мадлен Мадлен» (2018), вновь прибегает к похожему методу. В конце 1940-х неподалеку от Ширли и её мужа Стэнли (Майкл Стулбарг) поселяются молодожены Роза и Фред (Одесса Янг и Логан Лерман), которые быстро очаровываются старшими товарищами. Роза соглашается побыть сиделкой для пребывающей в депрессии Ширли, а та принимается раскрывать девушке глаза на послевоенные кошмары: мнимые пышность и благополучие заслоняют бытовые ужасы и незавидную женскую долю. Рифмой к происходящему становится рассказ, который Джексон пишет по мотивам пропажи местной студентки. Так реальность, фикшн и личные страхи спутываются в клубок непреходящего ужаса, на который обречены многие женщины.
