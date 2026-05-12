«Каждый ежедневно проходит здесь свой «Шантарам»: Демис Карибидис и Михаил Галустян о съемках фильма «Королек моей любви» в Индии

12 мая
12 мая 2026
С 13 мая в онлайн-кинотеатрах запоет «Королек моей любви» — масштабная русскоязычная комедия, съемки которой проходили в Индии. Полнометражный фильм стал большим аттракционом телеканала ТНТ, который любит отправлять звезд на испытания в экзотические страны в формате шоу. «Королька» же можно назвать первой ласточкой среди оригинальных киношных историй телеканала за рубежом. Совместно с ТНТ производством фильма занималась МайВэйСтудия при поддержке Фонда кино. Над проектом работала продюсер Лика БланкЗвезды в Африке», «Сокровища императора»), которая не понаслышке знает, как успешно собрать международную команду. В кадре и за кадром было задействовано большое количество кинематографистов из разных стран, а главные роли исполнили Михаил Галустян и Демис Карибидис, он же автор идеи, руководитель сценарной группы и сопродюсер. Это история о двух непримиримых врагах, которые в лучших традициях жанра оказываются братьями и объединяются против общего противника. В прошлом году Кино-Театру.Ру удалось приехать на съемки в Удайпур и поделиться подробностями процесса.

фото: Пресс-служба ТНТ

Удайпур — живописный город в штате Раджастан, что в переводе с санскрита означает «Страна царей». Сам Удайпур называют белым городом, поскольку это превалирующий цвет среди местных построек (также в Раджастане есть голубой город Джодхпур, где тоже проходили съемки фильма, золотой Джайсалмер и розовый Джайпур). Еще Удайпур считается индийской Венецией из-за искусственных рек и озер, разрезающих рельеф, однако подобные сравнения совершенно не отражают реальность, которая здесь буквально сбивает с ног. Одна из главных достопримечательностей Удайпура — 450-летний Городской дворец-музей, резиденция королей многих поколений, крупнейший дворец Раджастана и один из самых больших в Индии. Он известен как «дворец дворцов», поскольку на территории их сразу несколько, и потому в архитектуре сливаются европейские, средневековые и китайские мотивы.

Сразу две площади этого поистине величественного архитектурного памятника удалось арендовать для съемки. В кадре — городской праздник урожая с песнями, танцами и… хурмой, которая здесь повсюду, ведь сказочный город, где происходит действие фильма, называется Хурмада. Внезапное торжество омрачает лишь приезд дерзких мотоциклистов, и на помощь праздным жителям тут же спешит местный хранитель правопорядка Рамаш (Демис Карибидис). Успокаивать свору бандитов естественно приходится силой — так, что некоторые нарушители в прямом смысле слова улетают за пределы площади. Однако это далеко не главная проблема Рамаша, ведь вскоре на горизонте возникает хитрый и алчный бандит Шамар, чью роль исполняет Михаил Галустян.

«Мой герой Шамар — бродяга, беспризорник. Придумывая его образ, я предложил немного изменить взгляд и использовать линзы разного цвета, один глаз будет немножко с дьяволиночкой. Шамар жаждет отомстить городу Хурмада за то, что здесь люди живут очень хорошо, а сам он живет плохо… У него есть суперспособность, заключенная в сапогах, которые ему подарил приемный отец. В них есть буквально всё что угодно — от бензопилы до увеличительного стекла. Вообще в нашем фильме большой уровень допуска, мы делаем большой аттракцион, и хотим, чтобы зритель привык, что если видит нас с Демисом в кадре, то это будет иметь схожую стилистику. По юмору наш проект напоминает мне «Голый пистолет» братьев Цукер», — рассказывает Михаил Галустян.

фото: Пресс-служба ТНТ

Жанр индийского кино, над которым иронизируют в «Корольке», называется масала (как одноименная специя). Появился он в начале 1970-х и приобрел мировую известность, представляя собой микс боевика, мелодрамы, драмы, комедии — естественно с танцами, драками и всевозможными экшн-сценами, где нарушаются законы логики и гравитации. И что важно, в конце безумных перипетий героев обязательно ждет хэппи-энд. В общем, благодатная комедийная почва. По словам Демиса Карибидиса, местные кинематографисты объясняют популярность масала-фильмов потребностью постоянно удивлять избалованных индийских зрителей, которые буквально живут кино и знают наизусть все популярные сюжеты.

«Сам жанр масала, который мы берем за основу, предполагает гиперболизацию, а у нас получается гиперболизация гиперболизации. Коллеги из Индии в экстазе от нашего стиля! Им очень интересно, как иностранцы снимают такую добрую пародию на их фильмы. Мне кажется, индийское кино, особенно в современной интерпретации, это импрессионизм. В нем все замешано на эмоции, поэтому есть возможность по-настоящему поиграть с визуалом и этим индийским киноязыком рассказать нашу комедийную историю», — поделился режиссер фильма Марюс Вайсберг.

фото: Пресс-служба ТНТ

Подготовительный процесс к съемкам «Королька» занял около года. В фильме будет много трюков, погонь и песенно-танцевальных номеров, репетиции которых начались в Москве. На площадке с артистами и массовкой работает хореограф, ставивший танцы для оскаровского лауреата «RRR: Рядом ревет революция».

За часть съемочного оборудования также отвечает индийская сторона, удивляющая аналоговым подходом к производству. В частности, музыку для танцевальных номеров местные специалисты включают не на компьютере, а на бобинах — говорят, так легче отматывать на нужный фрагмент. А вместо привычной дым машины здесь используют поднос с углями, которые необходимо раздувать. Есть и более продвинутый вариант, где дым генерируется с помощью горелки.

«Пока ты не оказался в Индии, ты не понимаешь, что возможен такой подход к кинопроизводству. Они берут человеческой массой. Условно говоря, на то, чтобы передвинуть операторский кран с места на место, у нас в России уйдет минимум 2,5 часа, его будут разбирать и собирать по частям. Здесь же просто 25 человек берут и за 15 минут переносят кран в другую часть локации, как муравьи. Когда ты в 8 утра приезжаешь на съемочную площадку, она всегда готова, благодаря чему мы снимаем сложные масштабные сцены намного быстрее», — рассказывает Марюс Вайсберг.

фото: Пресс-служба ТНТ

Вместе с российскими и индийскими кинематографистами в съемках заняты специалисты из Китая, Колумбии и США. «Каждый ежедневно проходит здесь свой «Шантарам». Не обходится без трудностей перевода. В конце дня кажется, что тяжелее уже не будет, но на другой день все повторяется. У нас бывает по 500 человек на площадке, но все невероятно воодушевлены и увлечены процессом! Мы прилетели на другую планету, эти съемки — большое приключение», — говорит Демис Карибидис о работе с международной командой.

Помимо Удайпура и Джодхпура группа также работала в Мумбае — на натуре и в павильонах болливудских киностудий. Сказочный мир Хурмады сам по себе получился ярким и самобытным благодаря аутентичным локациям, которые были взяты за основу и доработаны с учетом творческих задач, поэтому команде проекта не пришлось создавать вселенную с нуля. Продюсер Лика Бланк отмечает, что только в Индии можно приехать в настоящие исторические объекты и создавать в них свою реальность.

«Прочитав сценарий, я поняла, что это отдельный мир, рассказать о котором можно не только в рамках одного фильма. В индустрии мало настолько оригинальных историй. Будущее за новыми киновселенными. Это общий тренд в мире и то, чего сейчас не хватает в России», — уверена Лика Бланк.

«Королек моей любви» в онлайн-кинотеатрах с 13 мая.

«Королёк моей любви»

Маша Бороденко
16.05.2025
№ 28
Андрей (Омск)   16.05.2026 - 11:55
... Согласен с Вами. Если бы это было индийским кино. То что они напялили индийские шмотки и снимали в Индии, ничего не значит. читать далее>>
№ 27
Егор Бузов   14.05.2026 - 23:10
Не знаю, мы с девушкой смотрели на 1 раз нормально, я джина в лампе себе взял, ссал кипятком понятное дело через неделю, когда никто не мешает читать далее>>
№ 26
Angelika77   13.05.2026 - 19:17
... ну почему же? Кто любит индийское кино может и глянет фильм уже на ТВ, но тут уж явный перебор с юмором. читать далее>>
№ 25
Дмитрий А. Мишин   13.05.2026 - 14:24
Я думаю, все давно поняли какой фильм ждет прокат и разумные люди попросту не буду давить на кнопку посмотреть. читать далее>>
№ 24
Нильда Кунья   13.05.2026 - 00:47
Фу читать далее>>
Всего сообщений: 27
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

