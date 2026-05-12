«Каждый ежедневно проходит здесь свой «Шантарам»: Демис Карибидис и Михаил Галустян о съемках фильма «Королек моей любви» в Индии

С 13 мая в онлайн-кинотеатрах запоет «Королек моей любви» — масштабная русскоязычная комедия, съемки которой проходили в Индии. Полнометражный фильм стал большим аттракционом телеканала ТНТ, который любит отправлять звезд на испытания в экзотические страны в формате шоу. «Королька» же можно назвать первой ласточкой среди оригинальных киношных историй телеканала за рубежом. Совместно с ТНТ производством фильма занималась МайВэйСтудия при поддержке Фонда кино. Над проектом работала продюсер Лика Бланк («Звезды в Африке», «Сокровища императора»), которая не понаслышке знает, как успешно собрать международную команду. В кадре и за кадром было задействовано большое количество кинематографистов из разных стран, а главные роли исполнили Михаил Галустян и Демис Карибидис, он же автор идеи, руководитель сценарной группы и сопродюсер. Это история о двух непримиримых врагах, которые в лучших традициях жанра оказываются братьями и объединяются против общего противника. В прошлом году Кино-Театру.Ру удалось приехать на съемки в Удайпур и поделиться подробностями процесса.
Удайпур — живописный город в штате Раджастан, что в переводе с санскрита означает «Страна царей». Сам Удайпур называют белым городом, поскольку это превалирующий цвет среди местных построек (также в Раджастане есть голубой город Джодхпур, где тоже проходили съемки фильма, золотой Джайсалмер и розовый Джайпур). Еще Удайпур считается индийской Венецией из-за искусственных рек и озер, разрезающих рельеф, однако подобные сравнения совершенно не отражают реальность, которая здесь буквально сбивает с ног. Одна из главных достопримечательностей Удайпура — 450-летний Городской дворец-музей, резиденция королей многих поколений, крупнейший дворец Раджастана и один из самых больших в Индии. Он известен как «дворец дворцов», поскольку на территории их сразу несколько, и потому в архитектуре сливаются европейские, средневековые и китайские мотивы.
Сразу две площади этого поистине величественного архитектурного памятника удалось арендовать для съемки. В кадре — городской праздник урожая с песнями, танцами и… хурмой, которая здесь повсюду, ведь сказочный город, где происходит действие фильма, называется Хурмада. Внезапное торжество омрачает лишь приезд дерзких мотоциклистов, и на помощь праздным жителям тут же спешит местный хранитель правопорядка Рамаш (Демис Карибидис). Успокаивать свору бандитов естественно приходится силой — так, что некоторые нарушители в прямом смысле слова улетают за пределы площади. Однако это далеко не главная проблема Рамаша, ведь вскоре на горизонте возникает хитрый и алчный бандит Шамар, чью роль исполняет Михаил Галустян.
«Мой герой Шамар — бродяга, беспризорник. Придумывая его образ, я предложил немного изменить взгляд и использовать линзы разного цвета, один глаз будет немножко с дьяволиночкой. Шамар жаждет отомстить городу Хурмада за то, что здесь люди живут очень хорошо, а сам он живет плохо… У него есть суперспособность, заключенная в сапогах, которые ему подарил приемный отец. В них есть буквально всё что угодно — от бензопилы до увеличительного стекла. Вообще в нашем фильме большой уровень допуска, мы делаем большой аттракцион, и хотим, чтобы зритель привык, что если видит нас с Демисом в кадре, то это будет иметь схожую стилистику. По юмору наш проект напоминает мне «Голый пистолет»братьевЦукер», — рассказывает Михаил Галустян.
Жанр индийского кино, над которым иронизируют в «Корольке», называется масала (как одноименная специя). Появился он в начале 1970-х и приобрел мировую известность, представляя собой микс боевика, мелодрамы, драмы, комедии — естественно с танцами, драками и всевозможными экшн-сценами, где нарушаются законы логики и гравитации. И что важно, в конце безумных перипетий героев обязательно ждет хэппи-энд. В общем, благодатная комедийная почва. По словам Демиса Карибидиса, местные кинематографисты объясняют популярность масала-фильмов потребностью постоянно удивлять избалованных индийских зрителей, которые буквально живут кино и знают наизусть все популярные сюжеты.
«Сам жанр масала, который мы берем за основу, предполагает гиперболизацию, а у нас получается гиперболизация гиперболизации. Коллеги из Индии в экстазе от нашего стиля! Им очень интересно, как иностранцы снимают такую добрую пародию на их фильмы. Мне кажется, индийское кино, особенно в современной интерпретации, это импрессионизм. В нем все замешано на эмоции, поэтому есть возможность по-настоящему поиграть с визуалом и этим индийским киноязыком рассказать нашу комедийную историю», — поделился режиссер фильма Марюс Вайсберг.
Подготовительный процесс к съемкам «Королька» занял около года. В фильме будет много трюков, погонь и песенно-танцевальных номеров, репетиции которых начались в Москве. На площадке с артистами и массовкой работает хореограф, ставивший танцы для оскаровского лауреата «RRR: Рядом ревет революция».
За часть съемочного оборудования также отвечает индийская сторона, удивляющая аналоговым подходом к производству. В частности, музыку для танцевальных номеров местные специалисты включают не на компьютере, а на бобинах — говорят, так легче отматывать на нужный фрагмент. А вместо привычной дым машины здесь используют поднос с углями, которые необходимо раздувать. Есть и более продвинутый вариант, где дым генерируется с помощью горелки.
«Пока ты не оказался в Индии, ты не понимаешь, что возможен такой подход к кинопроизводству. Они берут человеческой массой. Условно говоря, на то, чтобы передвинуть операторский кран с места на место, у нас в России уйдет минимум 2,5 часа, его будут разбирать и собирать по частям. Здесь же просто 25 человек берут и за 15 минут переносят кран в другую часть локации, как муравьи. Когда ты в 8 утра приезжаешь на съемочную площадку, она всегда готова, благодаря чему мы снимаем сложные масштабные сцены намного быстрее», — рассказывает Марюс Вайсберг.
Вместе с российскими и индийскими кинематографистами в съемках заняты специалисты из Китая, Колумбии и США. «Каждый ежедневно проходит здесь свой «Шантарам». Не обходится без трудностей перевода. В конце дня кажется, что тяжелее уже не будет, но на другой день все повторяется. У нас бывает по 500 человек на площадке, но все невероятно воодушевлены и увлечены процессом! Мы прилетели на другую планету, эти съемки — большое приключение», — говорит Демис Карибидис о работе с международной командой.
Помимо Удайпура и Джодхпура группа также работала в Мумбае — на натуре и в павильонах болливудских киностудий. Сказочный мир Хурмады сам по себе получился ярким и самобытным благодаря аутентичным локациям, которые были взяты за основу и доработаны с учетом творческих задач, поэтому команде проекта не пришлось создавать вселенную с нуля. Продюсер Лика Бланк отмечает, что только в Индии можно приехать в настоящие исторические объекты и создавать в них свою реальность.
«Прочитав сценарий, я поняла, что это отдельный мир, рассказать о котором можно не только в рамках одного фильма. В индустрии мало настолько оригинальных историй. Будущее за новыми киновселенными. Это общий тренд в мире и то, чего сейчас не хватает в России», — уверена Лика Бланк.
