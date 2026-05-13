«Недостаточно странно»: экстремальная карьера Роберта Паттинсона после «Сумерек» (ему исполнилось 40)

Роберту Паттинсону исполняется 40 лет — и его фильмография, как и его экранной (а некоторое время и реальной) возлюбленной Кристен Стюарт, выглядит попросту впечатляюще. Мы решили вспомнить, как за последние 15 лет ему удалось распрощаться с образом из «Сумерек» (или «Гарри Поттера»), став одним из самых нестандартных актеров поколения.
Первым из больших режиссеров на англичанина Паттинсона обратил внимание кровавый барон из Канады. Взяв за основу непритязательный роман видного американского постмодерниста Делилло (его много лет хотел поставить Спилберг), Кроненберг снял очередную мрачную сатиру на экономическое самодовольство Уолл-стрит и нового благоденствия. Фокус многих поставил в тупик: одни шли посмотреть на ровные скулы Паттинсона, другие — на бодинегатив канадца, третьих привлекала идея, что главный герой все 105 минут может практически не покидать роскошный лимузин. Ожидания сыграли со зрителями злую шутку, да и сатирический заряд показался больше похожим на взрыв петарды. Хотя Кроненберг точно изобразил новый жуткий мир, где каждый заперт в капиталистической капсуле наедине со своими мыслями и фантазиями, а Паттинсон красочно этот психопатический облик проиллюстрировал.
Следом британца занесло на австралийские земли: второй полный метр Мишо собрал в одном месте все экспортные прелести родины. Постапокалиптический сеттинг, как в «Безумном Максе», молчаливая брутальность нового австралийского кино (за него в XXI веке отдувались Мишо и братья Эджертон), а также характер экзистенциального роад-муви, в ходе которого немногословные мужчины давали множество поводов порассуждать о человеческой природе (дебют австралийца красноречиво назывался «По волчьим законам»). Паттинсону достались гнилые зубы и незавидная роль брата антагониста: Скута МакНэри угораздило угнать машину у Гая Пирса. Тот захватил раненного паренька в плен и устремился в погоню. Так английский артист, вслед за Робертом Де Ниро, который изуродовал зубы ради роли в «Мысе страха», продемонстрировал, что готов на многое.
Для еще одной — теперь многофигурной — сатиры Кроненберг вновь позвал Паттинсона: на этот раз ему досталась роль водителя (о, ирония!) мерседеса, который развозит голливудских звезд, а сам строчит сценарии в надежде прославиться. В «Звездной карте» канадец сработал еще прямолинейнее, чем в «Космополисе», но пару минут кровавой славы получили все приглашенные артисты (от Мии Васиковской до Джона Кьюсака, да и англичанину немного досталось).
В не самой удачной картине даже позднего Херцога — байопике путешественницы Гертруды Белл (Николь Кидман) — английскому лицедею досталась крохотная, но лестная роль: он сыграл Томаса Эдварда Лоуренса, которого 50 лет назад увековечил на экране Питер О’Тул. В какой-то излишне для Херцога глянцевой драме о пиршестве человеческого духа, эмансипации от всевозможного давления (от родительского до культурного и политического) Паттинсон появляется буквально на две сцены. В них он застенчиво улыбается и сверкает арафаткой, но, наряду с Джеймсом Франко и Дэмиэном Льюисом, неплохо смотрится в гобелене мужских характеров, на фоне которых расцветает многогранная Белл, увлеченная культурой, географией и самоосознанием с той же страстью, что и сам Херцог.
Путь драматического исследования себя привел Паттинсона и к уроку смирения: в драме фотографа Корбайна («Контроль») ему пришлось побывать в тени Дейна ДеХаана, который сыграл Джеймса Дина. Англичанину же досталась роль фотографа Денниса Стока: в 1950-е тому повезло не только сделать несколько исторических снимков бунтаря без причины, но и стать его другом, то есть, как предполагается, заглянуть в душу. Фильм Корбайна получилась альбомно-поверхностной, но дуэт ДеХаана и Паттинсона делал всё, что в их силах: красиво носили рубашки, размышляли о жизни и задумчиво смотрели вдаль.
Небольшая, но очень запоминающая (к тому же — двойная!) роль в дебюте артиста Корбета, снимающегося также избирательно (Триер, Ханеке, Араки). В вольной экранизации «Детства хозяина» Сартра, где Корбет амбициозно и под щедрую оркестровую аранжировку Скотта Уокера рассказывает о рождении фашизма, Паттинсон сыграл не только праздного европейского интеллектуала, но и самого Лидера. Его финальное бритоголовое появление под фанфары и завораживающее вращение камеры крепко западает в память. Свастику в кадре не показывают, но она подразумевается на уровне цветовой гаммы, хотя скуластый Паттинсон больше похож на Бисмарка, чем Гитлера.
Еще один практически эпизод, зато в прекрасной компании: заросший до неузнаваемости Паттинсон сопровождает Чарли Ханнэма в героических путешествиях по джунглям Амазонии. «Затерянный город» — это «Фицкаральдо» Херцога, основанное на жизни реального майора Перси Фосетта, чьи байки легли в основу «Затерянного мира» Конан Дойла. Всё это — в аскетичном исполнении автора скромных городских драм Грэя. Иными словами — пронзительная ода авантюризму и приключениям. Символично, что три года спустя и Грэй, и Паттинсон отправились в космос: артист снялся в «Высшем обществе», режиссер выпустил космическую драму «К звездам».
Выпустить тьму Паттинсону удалось в ленте братьев Сэфди — адреналиновой пробежке по ночному городу, ураганной криминальной драме, для которой артист уже по-настоящему запарился, примеряя наряд беззастенчивого белого отребья. Мир вокруг вдохновлен скорсезевскими злыми улицами, а значит, населен не плохими или хорошими людьми, но вполне себе сложными. Сэфди грамотно выстроили триллер с ограблением и попыткой высвободить слабоумного брата, а Паттинсон оказался тем запаршивевшим неоновым демоном, который самоотверженно пронесся через эту полосу препятствий.
Побыв в Аравийской пустыне и джунглях Амазонии, англичанин решил отправиться на Дикий Запад — и оказался в ревизионистском вестерне еще одних братьев — киноманов Зеллнеров, больших поклонников уже не Скорсезе, но Итана и Джоэла Коэнов. Раскосый взгляд, железный зуб, коняшка Ириска и поиск любимой — с таким набором черт Паттинсон отправляется в путешествие, которое закончится пересмотром гендерных ролей на примере приблизительно самого маскулинного жанра в истории кино. Партнершей артиста опять стала Васиковска, чья фильмография не менее примечательна.
Ради того, чтобы сняться у знаменитой француженки, на чей почерк так или иначе повлияли Жак Риветт, Вим Вендерс и Джим Джармуш, Паттинсон буквально лез из шкуры вон. Дени сначала видела в главной роли Филипа Сеймура Хоффмана, но после его смерти и под натиском Роба, переписала сценарий под более молодого человека, увидев в британце сходство с молодым Кайдановским. Упоминание Тарковского не случайно: в фильме про группу уголовников в открытом космосе, которые должны исследовать черную дыру, проскакивают отсылки и к «Зеркалу», и к «Сталкеру», и, само собой, к «Солярису». Одновременно Дени, с привычной ей размеренностью и тактильностью, изучает границы человеческих отношений и свободы личности (насколько она возможна в рамках общества и при условии, что человек рождается на свет по принуждению). Паттинсон очень хорош в роли отца поневоле, который вынужден коротать с дочерью десятилетия по пути к черной дыре.
С режиссером «Ведьмы» актер тоже хотел поработать, как только увидел его дебют, а тот был открыт к сотрудничеству под впечатлением от роли в «Хорошем времени». Правда, сначала договориться не удалось: Эггерс прислал драфт «средневекового вестерна» «Рыцарь» (The Knight), и Паттинсон решил, что фильм «недостаточно странный». С макабрическим сюжетом о бывшем лесорубе Эфраиме Уинслоу, который под занавес XIX века устраивается работать на маяк в пару к экс-моряку Томасу Уэйку (Уиллем Дефо), проблем уже не возникло. Правда, звезда помотала ему нервы: Роб приехал в Галифакс на съемки раньше всех и репетировал там причудливый акцент штата Мэн, а потом искал вдохновение в моменте, вызывая у себя головокружение или рвоту, чтобы поймать нужный настрой. Дефо остроумно охарактеризовал метод партнера, мол, «для Роба единственный способ исполнить сцену — это прыгнуть в воду и утонуть».
Начало союза двух британцев началось более прозаично: пухнувшего без работы Роберта позвали из Лондона в Лос-Анджелес на встречу с режиссером, где они три часа говорили о чем угодно, кроме непосредственно проекта. В конце Нолан всучил артисту сценарий, а тот решил, что всё испортил, потому что за мгновение до этого решил съесть шоколадную конфету (снизился уровень сахара в крови, перенервничал). Возможно, участие в «Доводе» не назвать чем-то действительно ярким — мастер шарад в целом использует артистов как шахматные фигуры, — зато это следом Паттинсону досталась роль Антиноя в грядущей «Одиссее», где, возможно, ему удастся блеснуть.
Иронично, что кастинг на роль Брюса Уэйна актер проходил, готовясь к съемкам у режиссера «Темного рыцаря», а на роль его утвердили в первый день полноценной работы над «Доводом». На прослушиваниях его наряжали в старые костюмы Бэтмена (их носили Клуни и Килмер), а играл Паттинсон, конечно, в совершенно новой модели, к которой пришлось заново привыкать. Мэтт Ривз предложил свежий взгляд на молодого Уэйна — неопытного и замкнутого, вдохновенного музыкой Nirvana, а Роб буквально искал собственный голос — и сперва говорил как мультипликационный пират. В итоге режиссер убедил его выбрать что-то более приземленное, а жажду интонирования актер утолил в дубляже «Мальчика и птицы» (его версия цапли звучит воистину загробно). Новый же Бэтмен оказался в числе нестандартных прочтений комикс-мифа: новый Уэйн сторонится вечеринок, постоянно садится в лужу, лажает с решением простейших шарад и дольше восстанавливается от физических травм. Мрачно и реалистично, как сказали бы фанаты Нолана.
Работа с шотландкой Рэмси — еще один закрытый гештальт в карьере Паттинсона. Постановщица немногословных и выразительных драм, вроде «Крысолова» и «Что-то не так с Кевином», тоже не скупилась на комплименты актеру, чья кандидатура всплыла в разговоре с родственницей из киношколы. На площадке собралось лихое трио во главе с беременной Дженнифер Лоуренс, которая продюсировала фильм и исполнила главную роль. История пылающего брака, где супруга мучается от постродовой депрессии и социальной изоляции, а муж разрывается между желаниями помочь и сбежать, потребовала от дуэта самоотверженности и готовности к импровизации. Хотя ведущая партия без сомнения за Лоуренс, Паттинсону удалось эффектно её оттенить, а не просто сгореть по соседству. Иронично, что в этом году с ним вышел еще один «брачный» фильм: «Вот это драма!» свела в кадре Роберта и Зендаю.
В случае экранизации фантастического романа Эдварда Эштона британский актер был кандидатурой №1 — и всё решила личная встреча с режиссером «Паразитов». Паттинсон и Пон быстро нашли общий язык и совместно работали над образами 17-го и 18-го Микки (в книге их было всего семь). Тут Робу удалось не только изобразить две непохожие личности одного человека, которого после смерти «распечатывают» заново на космическом корабле, но подобрать каждому голос, а также продемонстрировать нестандартную пластику, вдохновленную слэпстиком и аниме. Сатирический тентпол в итоге не взлетел, оказавшись кассовым провалом, но оба, кажется, вполне довольны сотрудничеством.
обсуждение >>