Вызов природы: остросюжетные фильмы, где люди борются со стихией

14 мая 2026
Лес, джунгли, океан или замерзшее озеро могут обернуться ареной для смертельной битвы, если человек там окажется неподготовленным — и тем более в одиночестве. 16 апреля в 13:45 на ТВ-3 покажут сурвайвл-хоррор «Гризли», где медведь-людоед наводит ужас на всю округу, пока ему не бросает вызов охотник, переживший личную трагедию. Мы решили собрать несколько фильмов, где природа проверяет людей на прочность.

Гризли (2025)


фото: «Гризли» (2025) / ТВ-3

Посреди живописной лесной долины в Монтане начинается масштабное строительство курорта международного уровня. Работы внезапно останавливаются: в округе находят растерзанные тела. Вскоре становится ясно, что рядом орудует медведь-людоед. На охоту выходит Джо Риган (Джеймс Оливер Уитли) — человек, недавно потерявший сыны. Он решает встретиться лицом к лицу не только с опасным зверем, но с трагическим прошлым.

Мрачный и напряженный триллер с выраженной экологической темой снял режиссер Роэль Рейне. В фильме о смертельно опасном хищнике и горевании также снялись Колин Мейс и Энтони Барклай.

Ледяной драйв (2021)


фото: «Ледяной драйв» (2021) / «Вольга»

Колонна грузовиков должна пройти по тающему льду, чтобы доставить помощь людям, оказавшимся под завалами в алмазной шахте. Вес машин достигает 33 тонн, а движение возможно только при определенной скорости: любое отклонение чревато летальным исходом. Руководит смертельно опасным заездом опытный водитель Майк (Лиама Нисон).

Режиссер и сценарист Джонатан Хенсли выстраивает действие вокруг самой дороги: трескающийся лед, снежная буря и ограниченное пространство не оставляют героям возможности остановиться или изменить маршрут. Компанию Лисону в фильме составили Лоуренс Фишбёрн и Холт МакКаллани.

Во власти стихии (2018)


фото: «Во власти стихии» (2018) / «Вольга»

Возлюбленные Тами (Шейлин Вудли) и Ричард (Сэм Клафлин) перегоняют яхту его друзей с Таити в Сан-Диего, когда их застает ураган Реймонд. Судно оказывается сильно повреждено, а связь и навигация нарушены. Несмотря на серьезное ранение, обстоятельства толкают женщину взять управление на себя.

Фильм исландца Бальтасара КормакураЭверест») основан на реальных событиях и снят с большим вниманием к деталям морской среды. Оператор Роберт Ричардсон, трехкратный лауреат «Оскара», передает масштаб океана и изоляцию героев через крупные планы и водные панорамы.

Джунгли (2017)


фото: «Джунгли» (2017) / Umbrella Entertainment

В 1980-е друзья Йосси (Дэниел Рэдклифф), Маркус (Джоэль Джексон) и Кевин (Алекс Расселл) отправляется в экспедицию по тропическим лесам Амазонки, доверившись проводнику по имени Карл (Томас Кречман). С каждым днем путешествие становится всё тяжелее: жара, влажность и отсутствие ориентиров постепенно разрушают первоначальную эйфорию. Вскоре поход и вовсе превращается в борьбу за выживание, где на первый план выходят усталость, страх и одиночество.

Фильм мастеровитого хоррормейкера Грега МакЛинаВолчья яма», «Эксперимент «Офис») основан на книге Йосси Гинсберга, написавшего о пережитых злоключениях. Режиссер делает акцент на физическом состоянии героя: раны, укусы насекомых, истощение и потеря сил ощущаются почти на физическом уровне.

Выживший (2015)


фото: «Выживший» (2015) / «Амедиатека»

1823 год, северо-запад США. Горный проводник Хью Гласс (Леонардо ДиКаприо) тяжело ранен в схватке с медведицей, защищавшей потомство. Его спутник, охотник Джон Фицджеральд (Том Харди), решает избавиться от обузы: убив сына Гласса, он оставляет его умирать в заснеженной глуши. Несмотря на ранения, Хью выживает и отправляется к форту, где должен укрыться негодяй, чтобы отомстить. Долгий переход через холод, голод и изоляцию не охладит его праведную ярость.

Роль в фильме Алехандро Гонсалес Иньярриту наконец-то принесла ДиКаприо заслуженный «Оскар». Режиссер вместе с постоянным оператором-виртуозом Эммануэлем Любецки создали физически ощутимое кино: снег, ветер и тишина становятся частью этого пути так же, как и внутренняя решимость героя.

Евгений Червон
№ 3
Андрей (Омск)   16.05.2026 - 11:53
Ледяной драйв не очень подходит, люди сражаются друг с другом за груз, а не с природой за выживание. Здесь подойдут фильмы про катаклизмы, типо Послезавтра, 2012, День, когда Земля замерзла. Животные ладно,... читать далее>>
№ 2
Sveta_21Ermolova   15.05.2026 - 20:24
Мне вот кажется, что "Выжившего" с Лео только слепой и вечно работающий человек не смотрел - сильный фильм, местами тяжёлый, жуткий. читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   14.05.2026 - 21:34
Недавно смотрела Ледяной Драйв с Л.Нисоном и вот что скажу - перебор с возможностями и силой главного героя, которого как раз таки и играет Нисон. Прям неубиваемый человек. читать далее>>
