Шоковый, провокационный: 12 критиков выбирают лучших лауреатов премии АПКиТ за 12 лет

В Москве 19 мая состоится вручение премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Она пройдет в 13-й раз, однако это «несчастливое» число мы решили зарифмовать с названием культовой для нескольких поколений программы MTV «12 злобных зрителей», на заре нового века исследовавшей восприятие или «вкусовщину», как потом стали говорить, обычных зрителей, которые тогда в эфире смотрели видеоклипы, но позже, мы уверены, обратили свое внимание и на сериалы.
В нашем опросе приняли участие зрители профессиональные: критики и журналисты, которые на протяжении всех этих лет внимательно следили за развитием отечественной сериальной индустрии. Как и премия АПКиТ – единственная, отмечающая в первую очередь именно профессионалов, работающих над сериалами. Каждый критик рассказывает про своего фаворита того или иного года – из лауреатов (или что реже – номинантов) на премию. Это мог быть как личный выбор, так и индустриальный. А 13-м, пусть не критиком, но экспертным зрителем со своим мнением относительно фаворита текущего года выступает главный редактор сайта Кино-Театр.Ру Маша Токмашева. Если нажать на год, то можно увидеть всех номинантов и лауреатов премии на сайте АПКиТ.
фото: Кадры из сериалов «Кухня» (YBW Group, KEYSTONE PRODUCTION, СТС) и «Жизнь и судьба» (Телеканал «Россия», Студия «Дед Мороз», Кинокомпания «Москино»)
С точки зрения индустрии, «Кухня» стала главным среди ситкомов, продемонстрировав высокую конкурентоспособность отечественного продакшна: сериал экспортировали на запад, адаптировали во многих странах. Хотя «Кухня» не стала глобальным бестселлером, как «Игра престолов», но заявила себя одной из успешнейших медиафраншиз. Но для меня важнейшим во всех отношениях сериалом стала «Жизнь и судьба»Урсуляка – культурный феномен, доказавший, что громадная аудитория готова смотреть многосложную историческую драму. Сериал вызвал громкую политическую полемику. Многие считают, что проект дал зеленый свет большому смысловому кино на телевидении и серьезным режиссерам. Жаль, что этот путь был реализован, мягко говоря, не в полной мере.
фото: Кадр из сериала «Оттепель» / Киностудия «Мармот-фильм»
Сериал «Оттепель» — моя большая любовь. Валерий Тодоровский снял и спродюсировал столько фильмов и чужих сериалов, а свой собственный первый сериал (12 серий) снял только в 2013-м году. И сразу такой триумф. Тут и рейтинги в прайм-тайме «Первого канала», десятки номинаций и букет побед на ТЭФИ, «Нике», «Золотом орле». Из 16 номинаций АПКиТ в 2014-м у «Оттепели» — 11 номинаций, из них 8 побед ушли к создателям сериала – награда Тодоровскому, как режиссёру, лучшая женская роль Виктории Исаковой, музыка Константина Меладзе и абсолютное признание киноцеха, во всём в тот год они были первые – операторская работа, звук, костюмы, грим и, собственно, Гран-при – лучший телесериал года, редчайшее признание со всех сторон – зрителей, критиков, индустрии.
Валерий Тодоровский всегда снимает о любви, мало, кто так умеет передавать чувства через экран. Но в «Оттепели» ещё и любовь к профессии, история кино, эпоха родителей, отца Петра Ефимовича. И бесподобные актёрские работы - Цыганов, Яценко, Чиповская, Исакова, Ефремов, Сексте, Дворжецкая, Мищенко… Ни одной проходной роли даже в эпизодах! И мостик перекинут из вчера в сегодня и вне времени. «Я думала это весна, а это оттепель».
2015. Сусанна Альперина, кинообозреватель «РГ-Медиа», автор Telegram-канала Alperina, программный директор фестиваля стриминговых сервисов Original+
фото: Кадр из сериала «Сладкая жизнь» / Good Story Media
У меня будет совершенно неожиданный фаворит, но было очень интересно снова вернуться в 2015 год, когда специальным призом награждали фильм «Левиафан» Андрея Звягинцева и чествовали Константина Эрнста за проведение церемоний Открытия и Закрытия Зимней Олимпиады. Я всё это прекрасно помню, как и первый сезон «Екатерины» с Мариной Александровой и Александром Яценко, как «Бесов» Владимира Хотиненко, и, кстати, «Переводчика», ставшего очень интересным сериальным опытом Андрея Прошкина. Но мой любимчик среди даже не лауреатов, а номинантов – это сериал «Сладкая жизнь». Я очень полюбила этот сериал, из которого вышли многие хорошие артисты: Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, которую открыла «Сладкая жизнь», я до их пор подписана на Марту Носову, которая выкладывает в социальных сетях ролики, где она потрясающе танцует. 2015 год, действительно, стал для меня временем ярких и заметных сериалов.
2016. Илона Егиазарова, главный редактор DOC. ru, автор Telegram-канала КиноТВист
фото: Кадр из сериала «Измены» / КиноТрест, RatPack Production
В 2016 году в пяти категориях АПКиТ был отмечен сериал «Измены», прошедший на ТНТ. Проект, всколыхнувший индустрию, стал лауреатом в двух номинациях – «Лучший мини-сериал» и «Лучший сценарист», выиграв у первого «Метода» и «Теста на беременность». На мой взгляд, «Измены» во многом предвосхитили тот контент, который впоследствии стал выходить на платформах – шоковый, провокационный, неудобный, непривычный. Сценарист Дарья Грацевич и режиссер Вадим Перельман по сути первыми в стране в сериальном формате, смешав драму и комедию, показали, что такое женская травма и насколько она определяет судьбу героини и ее окружения. Считаю, что с «Измен» и началась эпоха «сериалостроения», благодаря которой мы потом увидели «Обычную женщину», «Обоюдное согласие», «Трассу», «Дыши»…
2017. Елена Афанасьева, ведущая программы «Се/реальность» на радиостанции «Серебряный дождь», автор Telegram-канала «Афанасьева ТВ&Digital»
фото: Кадры из сериалов «Мажор» (Продюсерская компания «Среда») и «Пьяная фирма» (Russian World Studios)
Из лауреатов 2017- го – одного из последних «доплатформенных годов» – очевидно выделялся «Мажор» компании «Среда» и Первого канала, показавший, что полицейский процедурал может быть чем-то большим, чем просто кейс на серию, а судьбы богатого наследника (Павла Прилучного), его любимой полицейской начальницы (Карина Разумовская), ее бывшего (Денис Шведов) и его – «мажора» – нынешней (Любовь Аксенова) могут волновать зрителей разных поколений, а не только классических телевизионных 55+. А Михаил Ефремов, забравший в тот год приз за лучшую мужскую роль в сериале «Пьяная фирма», как мы поняли позже, горько себе напророчил.
2018. Игорь Карев, корреспондент отдела культуры издательского дома «Аргументы и факты»
фото: Кадры из сериала «Троцкий» (Продюсерская компания «Среда» по заказу АО «Первый канал») и фильма «Движение вверх» (Студия «Тритэ» Никиты Михалкова)
2018 год был весьма богат на достойные релизы – и среди сериалов, и среди полнометражных фильмов. Абсолютным победителем в том году стал сериал «Троцкий», который завоевал максимум призов – и, в принципе, вполне заслуженно. Проект Александра Котта (режиссерский приз) с Константином Хабенским (актерская награда) действительно смотрелся очень свежо и любопытно. В первую очередь потому, что этот исторический персонаж раньше проходил даже не на втором плане; в советское время Троцкий был под негласным запретом, а в российское до него руки не доходили, хотя Хабенский уже играл Троцкого в сериале «Есенин». В общем, это была своеобразная кинореабилитация, приуроченная к 100-летию Октябрьской революции. Но всё же большее влияние на кинематографистов оказал полнометражный проект того же года – спортивная драма «Движение вверх», которая стала и кассовым хитом, и получила кучу наград. А заодно она открыла своего рода «ящик Пандоры» – фильмы, посвященные советскому спорту и успехам советских спортсменов были тоже реабилитированы (как и Троцкий) и появились в последующие годы во впечатляющем количестве.
2019. Николай Корнацкий, обозреватель газеты «Ведомости», автор Telegram-канала «Звоните Гайдаю!»
фото: Кадр из сериала «Звоните ДиКаприо!» / ГПМ, Онлайн-кинотеатр PREMIER
Как ясно сегодня, 2019-й был одним из лучших в истории российской киноиндустрии. Подряд вышли сериалы, с которых можно вести отсчет стриминговой революции: «Домашний арест», «Звоните ДиКаприо!», а еще «Обычная женщина» – та формально вышла на ТВ-3, но по творческим параметрам уже принадлежит будущей эпохе. Выбрать одного победителя – задачка не из простых, но пусть будет «ДиКаприо». Зрительский хит, который во всем идет наперекор ожиданиям. И тема табуированная, и смех сквозь слезы, и хороший парень с антагонистом по ходу действия меняются местами.
фото: Фото со съемок фильма «Дылда» / Нон-Стоп Продакшн
В 2020 году в полнометражной категории победил «Текст» Клима Шипенко, обошедший «Холопа» Клима Шипенко и «Дылду»Кантемира Балагова. Премии премиями, а в сердце осталась именно последняя — второй фильм сокуровского ученика, на тот момент ещё каннского любимца. Спустя шесть лет предметный разговор о «Дылде» в России стал практически невозможен, даже ее создателей тут стараются лишний раз не упоминать — да что уж там, ленту и посмотреть сегодня легально нельзя. Тем важнее помнить об этом фильме, где любовь оказывается сильнее предрассудков, сильнее смерти, сильнее войны.
фото: Кадр из сериала «Зулейха открывает глаза» / Кинокомпания «Русское», телеканал «Россия 1»
Один из важных лауреатов АПКиТ за 2021 год — сериал «Зулейха открывает глаза». Думаю, это один из тех проектов, который вывел отечественные телесериалы на новый уровень. Ранее адаптаций большой прозы такой степени проработки — в режиссуре, сценарной и актёрской работе — будто не было. Непростой, дискуссионный материал романа Гузель Яхиной превращается в тонкую, эмпатичную историю, которая исследует историческую память и судьбы простых людей. Удивительным образом «Зулейха открывает глаза» превращает переживания героини в коллективный опыт для зрителя. Редкий для нашей индустрии случай, когда авторское видение и смелость команды нашли отклик у широкой аудитории.
2022. Анна Гоголь, киножурналист, кинокритик сайта Кино Mail, автор Telegram-канала «Киноревизор»
фото: Кадр из сериала «Хрустальный» / Онлайн-кинотеатр КИОН, продюсерская компания «Среда»
Частично основанный на личном опыте сценариста Олега Маловичко, «Хрустальный» стал уникальным для российского кино примером сурового, болезненного, но честного и освобождающего разговора о насилии в отношении мужчин. Первый плод творческого союза Глигоров-Моргачев-Самохвалов-Маловичко, открывший портал в мрачную мультивселенную власти, страха, надлома и детских травм, куда позже вошли «Химера» и «Трасса» и к которой, очевидно, прибьются «Враги». Штампированный и предсказуемый, но в то же время выворачивающий наизнанку своей давящей атмосферой, разрывной актерской игрой и безупречным визуалом, «Хрустальный» вывел российские serial killer series на новый уровень и заставил нас смотреть в глаза тому, о чем мы предпочитали молчать.
Любимчик премии 2023-го и не только — «Три кота», которые каждый год становились лучшей анимацией. И так уже шесть лет подряд. Вряд ли что-то помешает им поддержать эту традицию в 7-й раз. Котики — в топе.
фото: Фото со съемок фильма «Лада Голд» / Онлайн-кинотеатр ИВИ, Продюсерская компания «Среда»
Мой фаворит – «Лада Голд». Мне страшно понравилась форма, которую выбрали авторы сериала, чтобы рассказать про девяностые. Ей оказалась былина. Действительно, почему бы нет? Девяностые настолько мифологизировались и покрылись былью, что теперь про милиционеров и бандитов в кожанках можно рассказывать как про богатырей и разбойников. Ну и вынести место действие на границу с Казахстаном, выступившим тут в роли Мексики, тоже оказалось гениальным решением. Нам всем надо в Казахстан!
2025. Василий Говердовский, кинокритик, автор «Афиши Daily» и Telegram-канала «КиноГовер»
фото: Кадр из фильма «Мастер и Маргарита» / «Марс Медиа», «Амедиа Продакшн», «Профит» при поддержке Фонда кино
Я отмечу «Мастера и Маргариту». Экранизируя великие книги, одинаково легко скатиться и в идолопоклонство, и в ересь. «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина убедительно демонстрирует достоинства третьего пути — уважительного диалога с первоисточником. Отдельно впечатляет, что авторам удалось обжигающе актуально связать прошлое с настоящим, не вставая при этом с мультиплексного кресла зрительского блокбастера. Дьявольски сильная вещь.
2026. Маша Токмашева, главный редактор сайта «Кино-Театр.Ру», программный директор фестиваля «Пилот»
фото: Кадры из сериалов «Подслушано в Рыбинске» (1-2-3 Production) и «Дыши» (Originals Production, кинокомпания «Место силы»)
Я сделаю неожиданный выбор и своим фаворитом среди лауреатов 2026 года назову сериал «Подслушано в Рыбинске», который, на мой взгляд, в прошлом году немного затерялся среди громких тайтлов вроде любимого критиками «Аутсорса» или напротив выбранных зрителями «Ландышей». «Подслушано в Рыбинске» — пример проекта, которых не хватает отечественной индустрии. Абсурдистский детектив с мощным актерским составом и небанальной интригой, где русское «Фарго» встречается с призраками, пусть и не дома на холмах, но симпатичного городка с набережными. Также не могу не отметить победителя прошлогоднего фестиваля «Пилот» — сериал «Дыши», который получил всего лишь одну номинацию. Зато какую! Это выдающаяся работа Марины Александровой.
