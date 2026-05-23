Ночное шествие сотни демонов: 10 лучших аниме про ёкаев и японскую мистику

В российском прокате снова можно увидеть «Помпоко: Войну тануки в период Хэйсэй» — оригинальный фильм Исао Такахаты, на которого равнялся младший товарищ, небезызвестный Хаяо Миядзаки. История о борьбе енотов-оборотней с ростом Токио и вырубкой окрестных лесов захватывает дух не только визуалом и обилием актуальных тем, но и проявлениями японской мифологии. Мы решили вспомнить несколько аниме, благодаря которым можно погрузиться в мир духов-ёкаев и фольклора Страны восходящего солнца.
фото: «Помпоко: Войну тануки в период Хэйсэй» (1994) / Ракета Релизинг
Впечатляющее городское фэнтези Исао Такахаты — режиссера «Могилы светлячков», который вместе с Хаяо Миядзаки основал студию Ghibli. 1967 год, период активной застройки и расширения Токио. Тануки, енотовидные собаки-оборотни, вынуждены бороться с людьми за сохранение лесов, сражаясь против урбанизации при помощи иллюзий и перевоплощения. Стремясь остановить каток прогресса, мифические создания обрушивают на мегаполис «ночное шествие сотни демонов» (хякки яко), где ёкаи и монстры соседствуют с божествами и исполинским скелетом-гасядокуро. Такахата виртуозно балансирует между условным реализмом и живописной традицией укиё-э, телевизионной фантасмагорией и графическим языком города. Трагикомичная война на фоне эпохи Хэйсэй («Установление мира») раскрывает непреходящую двойственность человеческого мировоззрения, где любование природой не исключает её уничтожения, а вера в мистику запросто уживается с технологическими ноу-хау. В итоге ёкаи вынуждены адаптироваться — как деревенские жители в Японии начале XX века начали осваивать города, а древние традиции стали мутировать в условиях нового обиталища и разнообразия медиа. Один из недооцененных шедевров Ghibli.
фото: «Унесённые призраками» (2001) / Toho, Russian World Vision
10-летняя Тихиро вместе с родителями переезжает в новый дом, но по пути оказывается в скрытом мире духов, где папа с мамой превращаются в свиней. Чтобы расколдовать простодушных предков и хоть как-то выжить в мире труда и магии, девочка устраивается на работу в магическую купальню Абурая. Ей заведует алчная ведьма Юбаба, отнимающая у работников имена и память (она же заколдовала родителей Тихиро). Самый известный и обласканный призами фильм Хаяо Миядзаки, признанного мэтра и сооснователя студии Ghibli. Местное «зазеркалье» — причудливая смесь истории взросления, производственной драмы и экскурса в национальную мифологию. В купальне можно встретить сотни разнообразных ёкаев и ками: от загадочного Безликого до самой Юбабы — родственницы людоедки-Ямаубы, деспотичной Красной королевы Льюиса Кэрролла и славянской Бабы-Яги (про нее у ХМ тоже есть мультфильм). Для Японии нулевых, выходившей из пике экономического кризиса, сюжет оказался вдвойне актуальным: новые реалии, как и взросление, не дают времени на раскачку.
Скандальная классика нулевых, нарисованная студией Madhouse («Истинная грусть», «Паразит»), а срежиссированная Тэцуро Араки — будущим постановщиком начальных сезонов «Атаки титанов». Старшеклассник Лайт Ягами получает способность распоряжаться чужими жизнями: достаточно вписать в тетрадь смерти имя человека — и фатум всё устроит. Мистическим звеном выступают синигами — боги смерти из японской мифологии, которые переосмыслены как скучающие готические монстры из увядающего параллельного измерения. Именно посланник с того света Рюк и подбрасывает в мир людей столь могущественный артефакт — просто со скуки. Дальше он наблюдает за свершениями и моральным падением Лайта, наслаждаясь земными яблоками (и человеческой безжалостностью). Вскоре за старшеклассником-вигилантом, возомнившим себя карающим «богом нового мира», начинает охоту гениальный детектив L. Мистика оказывается катализатором для напряженного (псевдо)интеллектуального триллера о гордыне и тонкой грани между справедливостью и психопатией.
Невероятной красоты хоррор-альманах Toei Animation («Ван Пис», «Драконий жемчуг»), стилизованный под традиционную живопись укиё-э и экспериментальную анимацию в духе «Печальной Белладонны». Каждая арка посвящена изгнанию разгневанного духа — мононокэ, а события разворачиваются (предположительно) в начале XX века. Расследование ведет загадочный Аптекарь: для обряда экзорцизма ему нужно выяснить Форму, Событие и Причину появления сущности. «Мононокэ» обнажает жуткую связь между безжалостной реальностью и мистической изнанкой: от тайн борделя, где поселился дзасики-вараси, до проклятия в вагоне метро (половину историй придумал гуру японского хоррора Тиаки Конака). Страдания духов произрастают из тяжести человеческого бытия, а демоны оказываются лишь отражением людской жестокости (особое внимание уделяется насилию над женщинами). В 2024 году франшиза вернулась с полнометражной трилогией, где неизменный Аптекарь в декорациях гарема Ооку сталкивается с ёкаем-зонтиком каракасой, огненной крысой и богом-змеем.
Долгоиграющая фантастическая повседневность, чью неторопливую поэтику в духе фильмов Ясудзиро Одзу сформировал режиссер Такахиро Омори. Такаси Нацумэ с детства видит ёкаев больших и маленьких, которые то пугают его, то требуют отдать загадочную тетрадь. Оказывается, его бабушка Рэйко побеждала духов-аякаси и заставляла их писать имена на бумаге, подчиняя своей воле. Нацумэ случайно освобождает от печати духа Мадару — и тот, приняв форму забавного пухлого кота-талисмана (манэки-нэко), становится его телохранителем. Юноша же решает вернуть ёкаям имена, освобождая от контракта. На поверхностном уровне сериал — типичная история взросления и анимированная энциклопедия ёкаев. Среди его новых знакомых встречаются и безобидный Пожиратель дней, и самоотверженный дух земли (правда, встречаются и опасные создания). Такаси со временем обнаруживает родство между собой и встречными аякаси, тесную связь двух миров. Потому что неважно — разные мы или нет: все мыслят и чувствуют одинаково.
Байка о Ханако-сан — популярная в Японии городская легенда о духе девочки в школьной уборной. Её и пытается вызвать старшеклассница Нэнэ Ясиро, интересующаяся магией, но встречает закомплексованного юношу-призрака в старомодной форме. Ханако входит в число Семи школьных тайн — и у девушки не скоро получится с ним распрощаться. Нэнэ становится помощницей духа и узнает немало мистических секретов академии Камомэ, где обитает всякая нечисть: от причудливых духов-воришек мокке до пугающего кровавого пятна на ступеньке и загадочного Библиотекаря. Комедия из школьной жизни строится не только на обмене гендерными стереотипами между старшеклассницей в поисках любви и потусторонним холостяком в теле ребенка. За ярким витражным визуалом скрывается трагичная история о смерти, привязанности и цене невыполненных обещаний.
В горной деревне всё чаще обнаруживают иссушенные трупы животных. Для расследования из Токио прибывает детектив Кохати Инугами — специалист по оккультизму, а на самом деле — хитрый тануки. Его внимание привлекает мальчик-изгой Кабанэ Кусака, который не чувствует боли, а в его жилах течет кровь человека и демона. Детектив забирает юношу в столичное детективное агентство, где работают такие же дети-полукровки: парень-арахнид и импульсивный снежный дух (юки-онна). «Инцидент Кэмоно» — бодрый подростковый детектив, где городское фэнтези принимает облик мистического детектива: герои расследуют преступления в современном Токио и окрестностях, где можно обнаружить немало фантастических сущностей (от коварных лисиц-оборотней — кицунэ до жаб-паразитов). За динамичными сражениями против ёкаев кроется мрачная драма о брошенных детях и поиске места в этом мире.
фото: «Кот-призрак Андзу» (2024) / Русский репортаж
Местами гиперреалистичный фильм студий Shin-Ei Animation («Чистый звук») и Miyu Productions («Крысеныш Дзирокити»), выполненный в технике ротоскопирования. 11-летняя Карин коротает лето в приморском городке: погрязший в долгах отец привез её на попечение дедушки-монаха, а тот передоверил девочку местному бакэнэко. 37-летний кот-исполин Андзу не отличается мифологической грацией: он ленив, ездит на мопеде, подрабатывает массажистом и ведет себя как помятый жизнью мужчина. Зато его связь с миром духов позволяет Карин иначе взглянуть на взросление, утрату и презрение к взрослым. Режиссеры Нобухиро Ямасита и Ёко Куно устраивают экскурсию туда, где соседство с духами — рутина. Андзу общается с говорящими лягушками и даже Богом Бедности. Финальный акт и вовсе уносит героев в психоделическое царство мертвых, где можно встретить они и прочую нечисть (вплоть до правителя ада Эммы). Меланхоличный сборник анекдотов оказывается историей о принятии: неидеального мира, людей и себя.
Скромник Кэн Такакура верит в пришельцев, но отрицает призраков. Его одноклассница Момо уверена в существовании духов, но смеется над уфологией. Желая доказать свою правоту, они отправляются в места с дурной славой — и выясняют, что всё сверхъестественное реально. К счастью, юноша обретает демонические силы ёкая Турбо-Бабки, а у девушки открываются психокинетические способности (спасибо бабушке-медиуму). Теперь они вместе сражаются с разнообразной чертовщиной, чтобы выжить (и вернуть гениталии Кэна). «Дандадан» — отвязный хит визионерской студии Science SARU («Человек-дьявол: Плакса», «Твой цвет»), где школьная романтика по щелчку сменяется махачем с криптидами. Мифология «Дандадана» крайне эклектична и разнообразна: здесь можно встретить и крабов-самураев, и кайдзю, и зловредного Сглаза, и Акробатку Сары из городских легенд, и исполинского монгольского червя олгой-хорхоя, и пришельцев с планеты Серпо. Пока герои учатся принимать (новых) себя и разговаривать на щепетильные темы, паранормальное не дает им заскучать.
В горной деревне живут закадыки Хикару и Ёсики — белобрысый недотепа и скрытный брюнет. Как-то первый отправляется на овеянную поверьями гору и возвращается не таким, как раньше. Приятель догадывается, что Хикару больше нет, а в его теле обитает мистическая сущность. Только страх лишиться единственного друга заставляет его делать вид, что всё нормально. Мистическая драма по манге Рэн(а) Мокумоку интригует засильем мифологических существ, цепляет сложной эмоциональной динамикой центрального дуэта и радует пижонской анимацией с обилием кинематографических приемов. В какой-то степени «Лето…» разворачивается на территории хоррора, но ключевые архетипы японского ужаса собраны как дань культурной традиции: здесь и глухая провинция с древними поверьями, и родовое проклятие, и жертвоприношения, и призраки, и одержимость, и даже длинные черные волосы в ванной. Мангака создал(а) уникальный фольклор, который, хоть и опирается на национальную мифологию, формирует абсолютно самостоятельный мир. Ужас не обрушивается на зрителя грубо и наотмашь, а расцветает, набирает силу от серии к серии.
