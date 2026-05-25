«Между нами химия», «Подслушано в Рыбинске», «Три кота»: за кого мы болеем на премии ИРИ-2026

Уже в этот четверг, 28 мая, во Дворце гимнастики Ирины Винер состоится церемония вручения V Национальной премии интернет-контента, которую организует Институт развития интернета (ИРИ). Победителей в этом году наградят в 15 номинациях, и Кино-Театр.Ру выбрал четыре, где может уверенно делать ставки на победу.
Таня (Саша Бортич), похоронившая несколько лет назад мужа, одна воспитывает дочь и сына, зарабатывая вождением такси. Однажды её заносит в отделение скорой, где мать-одиночка теряет сознание. Анализы неутешительные: рак. Немногочисленным родным и друзьям Таня о диагнозе не сообщает, а начинает курс химиотерапии и приходит к неутешительному выводу: придется экстренно искать мужа и, соответственно, приемного отца детям, который будет их воспитывать, когда её не станет.
Комедия Карины Чувиковой о матери-одиночке с онкодиагнозом получила две награды на фестивале «Новый сезон»: постановщицу признали открытием году, а Бортич — лучшей актрисой. Она действительно раскрывает весьма широкий артистический диапазон — внешний образ поначалу вроде бы вступает в некий конфликт с характером и историей героини, но быстро и органично сплетается с внутренним.
Конкуренты:
«Избранный» — комедия о том, как в Госдуму избирают скромного инженера «НИИ Закат» Олега Тяпина (Илья Лыков).
«Хутор» — комедия об инфоцыгане (Сергей Романович), который попадает в практически старообрядскую деревню под управлением некогда реального бизнесмена (Гоша Куценко), воспитанного в 90-е.
Корреспондент рыбинской газеты Юра (Тимофей Трибунцев) переживает не лучшие времена: писать про премьеры местного драмтеатра опостылело, жена (Светлана Колпакова), кажется, завела любовника, дочка-подросток (Варвара Володина) не слушается, водка не утешает, как прежде. К тому же Юру внезапно начинают одолевать странные приступы: судороги сопровождаются пророческими видениями.
Комедийный детектив Петра Тодоровского с ноткой мистики, долей абсурда и звездным актерским составом во главе с Трибунцевым в его лучшем амплуа провинциального недотепы, который попадает в водоворот событий и становится, неожиданно для себя и других, главным героем.
Конкуренты:
«Дорогой Вилли» — шпионский детектив, основанный на реальном эпизоде холодной войны, когда Леонид Брежнев (Сергей Маковецкий) в конце 1960-х решает тайком наладить контакт с канцлером ФРГ Вилли Брандтом (Кирилл Кяро).
«Таганрог» — военно-историческая драма о героях донского подполья во время Великой Отечественной войны.
«Константинополь» — цветастая мистерия с Александром Устюговым о жизни неоднородной русской диаспоры, образовавшейся в турецком Константинополе после эвакуации туда Белой армии генерала Врангеля.
Коржик, Карамелька и Компот мечтают о ярком и необычном праздновании Нового года. Внезапно они встречаются котенка Леденца, которого вынуждены спасать, как и его родителей. И праздник выходит еще лучше, чем они ожидали. Второй полный метр долгоиграющей семейной франшизы Дмитрия Высоцкого.
Конкуренты:
«Технолайк» — виртуальная сказка, где 11-летняя Аня, случайно поменявшись аватарами со своим кумиром, проходит испытание славой, сражается с таинственным злодеем и обретает настоящих друзей.
«Герои Арктики» — снежный приключенческий мультфильм о детях, которые спасают мамонтенка от лап корпорации.
«ПинКод 2.0» — комедия о путешествии смешариков по огромной Метавселенной, где они знакомятся с искусственным интеллектом Эвой и изучают технологии будущего.
«Доктор Динозавров» — приключенческая комедия о школьнике Филе, который случайно открывает портал в мезозойскую эру.
«Рак. На пороге открытия» — честный и трогательный разговор о том, что такое онкология сегодня, какие возможности дает современная медицина и как живут те, кто встретился с этим диагнозом.
«Победа» — шестисерийный проект о самых масштабных сражениях Великой Отечественной войны (битва за Москву, Сталинградская и Курская битвы, блокада Ленинграда, форсирование Днепра, освобождение Белоруссии, взятие Берлина).
«Дроновод» — фильм об операторах БПЛА, отправляющих беспилотники в зону СВО.
«Герои неизвестных войн» — проект о ветеранах глобальных мировых конфликтов, чьи подвиги сыграли решающую роль в сохранении мира, но остались в тени официальной хроники ХХ века.
