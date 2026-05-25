«Между нами химия», «Подслушано в Рыбинске», «Три кота»: за кого мы болеем на премии ИРИ-2026

25 мая 2026
Уже в этот четверг, 28 мая, во Дворце гимнастики Ирины Винер состоится церемония вручения V Национальной премии интернет-контента, которую организует Институт развития интернета (ИРИ). Победителей в этом году наградят в 15 номинациях, и Кино-Театр.Ру выбрал четыре, где может уверенно делать ставки на победу.

Номинация «Игровой сериал до 30 минут»

Наш фаворит: «Между нами химия»

Между нами химия (2024)
фото: «Между нами химия» (2024) / Wink

Таня (Саша Бортич), похоронившая несколько лет назад мужа, одна воспитывает дочь и сына, зарабатывая вождением такси. Однажды её заносит в отделение скорой, где мать-одиночка теряет сознание. Анализы неутешительные: рак. Немногочисленным родным и друзьям Таня о диагнозе не сообщает, а начинает курс химиотерапии и приходит к неутешительному выводу: придется экстренно искать мужа и, соответственно, приемного отца детям, который будет их воспитывать, когда её не станет.

Комедия Карины Чувиковой о матери-одиночке с онкодиагнозом получила две награды на фестивале «Новый сезон»: постановщицу признали открытием году, а Бортич — лучшей актрисой. Она действительно раскрывает весьма широкий артистический диапазон — внешний образ поначалу вроде бы вступает в некий конфликт с характером и историей героини, но быстро и органично сплетается с внутренним.

Олдскул (2025)
фото: «Олдскул» (2025) / PREMIER, START

Конкуренты:

«Избранный» — комедия о том, как в Госдуму избирают скромного инженера «НИИ Закат» Олега Тяпина (Илья Лыков).

«Хутор» — комедия об инфоцыгане (Сергей Романович), который попадает в практически старообрядскую деревню под управлением некогда реального бизнесмена (Гоша Куценко), воспитанного в 90-е.

«Министерство всего хорошего» — смесь комедии, фэнтези и социальной сатиры по сценарию Александра Цыпкина, позволяющая заглянуть за кулисы мира, где добро и зло имеют четкую иерархию.

«Олдскул» — мокьюментари Александра Жигалкина и Евгения Шелякина, где учительница математики «старой закалки» (Мария Аронова), оказавшись в модной школе на Рублевке, сопротивляется азам новой этики и пытается наладить отношения с внучкой и дочкой.

Номинация «Игровой сериал более 30 минут»

Наш фаворит: «Подслушано в Рыбинске»

фото: «Подслушано в Рыбинске» (2024) / Premier, Start

Корреспондент рыбинской газеты Юра (Тимофей Трибунцев) переживает не лучшие времена: писать про премьеры местного драмтеатра опостылело, жена (Светлана Колпакова), кажется, завела любовника, дочка-подросток (Варвара Володина) не слушается, водка не утешает, как прежде. К тому же Юру внезапно начинают одолевать странные приступы: судороги сопровождаются пророческими видениями.

Комедийный детектив Петра Тодоровского с ноткой мистики, долей абсурда и звездным актерским составом во главе с Трибунцевым в его лучшем амплуа провинциального недотепы, который попадает в водоворот событий и становится, неожиданно для себя и других, главным героем.

Дорогой Вилли (2025)
фото: «Дорогой Вилли» (2025) / Premier, Кион

Конкуренты:

«Дорогой Вилли» — шпионский детектив, основанный на реальном эпизоде холодной войны, когда Леонид Брежнев (Сергей Маковецкий) в конце 1960-х решает тайком наладить контакт с канцлером ФРГ Вилли Брандтом (Кирилл Кяро).

«Таганрог» — военно-историческая драма о героях донского подполья во время Великой Отечественной войны.

«Константинополь» — цветастая мистерия с Александром Устюговым о жизни неоднородной русской диаспоры, образовавшейся в турецком Константинополе после эвакуации туда Белой армии генерала Врангеля.

«СВОИ» — военная драма с Александром Бухаровым и Маратом Башаровым о добровольцах, спасающих раненых из зоны боевых действий в Мариуполе.

Номинация: «Анимационный контент»

Наш фаворит: «Три кота. Зимние каникулы»

Три кота. Зимние каникулы (2024)
фото: «Три кота. Зимние каникулы» (2024) / СТС

Коржик, Карамелька и Компот мечтают о ярком и необычном праздновании Нового года. Внезапно они встречаются котенка Леденца, которого вынуждены спасать, как и его родителей. И праздник выходит еще лучше, чем они ожидали. Второй полный метр долгоиграющей семейной франшизы Дмитрия Высоцкого.

Смешарики: ПинКод-2 (2025)
фото: «ПинКод 2.0» (2025) / Кинопоиск

Конкуренты:

«Технолайк» — виртуальная сказка, где 11-летняя Аня, случайно поменявшись аватарами со своим кумиром, проходит испытание славой, сражается с таинственным злодеем и обретает настоящих друзей.

«Герои Арктики» — снежный приключенческий мультфильм о детях, которые спасают мамонтенка от лап корпорации.

«ПинКод 2.0» — комедия о путешествии смешариков по огромной Метавселенной, где они знакомятся с искусственным интеллектом Эвой и изучают технологии будущего.

«Доктор Динозавров» — приключенческая комедия о школьнике Филе, который случайно открывает портал в мезозойскую эру.

Номинация «Документальный проект»

Наш фаворит: «АРТ - это Я»

АРТ — это Я (2025)
фото: «АРТ — это Я» (2025) / Кион

Документальный фильм о молодых, дерзких, глубоких — современных художниках, композиторах, архитекторах, поэтах и артистах цирка. Среди участников — Риналь Мухаметов, Александр Петров, Виктор Добронравов и другие.

Рак. На пороге открытия (2025)
фото: «Рак. На пороге открытия» (2025) / Кион

Конкуренты:

«Рак. На пороге открытия» — честный и трогательный разговор о том, что такое онкология сегодня, какие возможности дает современная медицина и как живут те, кто встретился с этим диагнозом.

«Победа» — шестисерийный проект о самых масштабных сражениях Великой Отечественной войны (битва за Москву, Сталинградская и Курская битвы, блокада Ленинграда, форсирование Днепра, освобождение Белоруссии, взятие Берлина).

«Дроновод» — фильм об операторах БПЛА, отправляющих беспилотники в зону СВО.

«Герои неизвестных войн» — проект о ветеранах глобальных мировых конфликтов, чьи подвиги сыграли решающую роль в сохранении мира, но остались в тени официальной хроники ХХ века.

Евгений Червон
