Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Сложный человек» Олег Даль: к 85-летию со дня рождения актёра

25 мая
2026 год
февраль 2026
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2026
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2026
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2026
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Все рубрики

Мнение >>
25 мая 2026
25 мая исполнилось бы 85 лет советскому актёру театра и кино Олегу Далю. За почти 20-летнюю кинокарьеру он сыграл более, чем в 30 художественных фильмах и телеспектаклях, исполнил свыше 20 ролей в театре. Часто его называют самым эмоциональным актёром советского кинематографа: благодаря своему темпераменту, он заслужил огромную любовь зрителей, которые помнят его даже спустя 45 лет после гибели.

«Сложный человек» Олег Даль: к 85-летию со дня рождения актёра
фото: «Первый троллейбус» (1963) / Одесская киностудия, Киностудия имени М. Горького

Олег Иванович Даль родился 25 мая 1941 года в городе Люблино, который в настоящее время является одним из районов Москвы, в семье железнодорожного инженера и учительницы. Не исключено, что предком актёра был русский учёный-лингвист Владимир Иванович Даль — составитель «Толкового словаря живого великорусского языка». Всесоюзный (ныне — Всероссийский) музея А.С. Пушкина обращался к судебной экспертизе, чтобы сравнить изображения Владимира и Олега Далей. Впоследствии был сделан вывод, что Олег Даль может являться правнуком Владимира Даля в пятом колене по побочной линии.

Несмотря на то, что будущий актёр с детства картавил, в 1959 году ему удалось поступить в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, на курс Николая Анненкова. Однокурсниками его оказались Михаил Кононов, Виктор Павлов и Виталий Соломин. Первыми работами в кино для Даля стали роли в фильмах «Мой младший брат» Александра Зархи и «Человек, который сомневается» Леонида Аграновича и Владимира Семакова. В 1967 году он снялся у Владимира Мотыля в ленте «Женя, Женечка и «катюша», однако руководство СССР приняло решение запустить фильм «вторым экраном» (демонстрация в малых залах кинотеатров, Дворцах культуры и так далее), что было распространённой практикой, если картина признавалась недостаточно высокоидейной и не несущей художественной ценности.

«Сложный человек» Олег Даль: к 85-летию со дня рождения актёра
фото: «Старая, старая сказка» (1968) / Киностудия «Ленфильм»

Широкую известность Далю принесла роль стрелка-радиста Жени Соболевского в фильме Наума Бирмана «Хроника пикирующего бомбардировщика». Позже он снялся в таких лентах, как «Старая, старая сказка», «Король Лир», «Тень», «Земля Санникова», «Плохой хороший человек», «Звезда пленительного счастья», «Не может быть!», «В четверг и больше никогда», «Золотая мина», «Отпуск в сентябре», «Мы смерти смотрели в лицо» и других. Последним фильмом Даля стала драма Леонида Марягина «Незваный друг». Однако получить роль в этой картине было непросто: из-за систематических отказов артиста работать с известными режиссёрами, со временем его перестали приглашать вовсе.

Помимо съёмок в кино Олег Иванович успел поработать в нескольких театрах — «Современнике», Ленинградском театре имени Ленинского Комсомола, театре на Малой Бронной и Малом театре. Он писал стихи и среди коллег слыл очень остроумным, хоть и порой совершенно невыносимым человеком. Кино-Театр.ру предлагает читателям небольшую подборку самых ярких высказываний актёра — многие он оставил на страницах своего дневника.

*Самое страшное предательство, которое может совершить друг, — это умереть.

*Человек себе не принадлежит. Человек — принадлежность общая.

*Стакан должен быть всегда полупустым, дверь — полузакрытой.

*Человек сложен. Иногда это звучит гордо, но чаще это звучит сложно.

*Нельзя и малое время существовать среди бесталанности, возведенной в беспардонную наглость.

*Прошлое живёт своей тихой и отдельной жизнью. Оно похоже на дикий куст орешника на склоне глубокого оврага, по дну которого течёт холодный прозрачный ручей.

*Чувство и мысль. Странное и страшное сосуществование двух внутренних жизней. ХОТЕТЬ И МОЧЬ! Это есть диалектика внутренней жизни. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ. Внутренняя жизнь — содержание, внешняя — форма.

«Сложный человек» Олег Даль: к 85-летию со дня рождения актёра
фото: «Король Лир» (1970) / Киностудия «Ленфильм»

Анна Полибенцева
25.05.2016
версия для печати

обсуждение >>
№ 4
Виктория Федоровская (Луганск)   19.05.2024 - 00:49
... я никак не пойму: вы так упорно отрицаете родство Олега и Владимира Ивановича Далей, что кажется ночей не спите, думая об этом. Что ж Вас так растревожило-то? Но, знаете, факты они такие, упрямые..... читать далее>>
№ 3
Pierre Dhalle   18.05.2024 - 23:21
... Оказывается, судебная экспертиза по изображению может определить степень родства и побочность линии, что не снилось даже чумакам и кашпировским! )) читать далее>>
№ 2
Виктория Федоровская (Луганск)   12.08.2023 - 20:57
... Я Вас сильно огорчу.Лингвистом и исследователем языка был не только Владимир Даль, но и его отец Йохан-Христиан, по-русски прозывавшийся Иван Матвеевич. Он и есть предок Олега Даля. читать далее>>
№ 1
Эвгений (Анапа)   20.09.2017 - 01:34
Владимир Даль не был ни лингвистом, ни вообще ученым-исследователем, он служил на флоте в молодые годы. Фольклор собирал, живя среди простанародья. читать далее>>
Всего сообщений: 4
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
ГлыбыДень рожденияЦитатник
персоны
Леонид АграновичНиколай АнненковНаум БирманОлег ДальАлександр ЗархиМихаил КононовЛеонид МарягинВладимир МотыльВиктор ПавловВладимир СемаковВиталий Соломин
фильмы
В четверг и больше никогдаЖеня, Женечка и "катюша"Звезда пленительного счастьяЗемля СанниковаЗолотая минаКороль ЛирМой младший братМы смерти смотрели в лицоНе может быть!Незваный другПлохой хороший человекСтарая, старая сказкаТеньХроника пикирующего бомбардировщикаЧеловек, который сомневается
театры
"Балтийский дом""Современник"Малый театрТеатр на Бронной

фотографии >>
«Сложный человек» Олег Даль: к 85-летию со дня рождения актёра фотографии
«Сложный человек» Олег Даль: к 85-летию со дня рождения актёра фотографии
«Сложный человек» Олег Даль: к 85-летию со дня рождения актёра фотографии
«Сложный человек» Олег Даль: к 85-летию со дня рождения актёра фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Олег Даль
Александр Калягин
Виталий Кищенко
Александра Куликова
Владимир Майсурадзе
Александр Мельников
Кристина Орбакайте
Вера Орлова
Роман Притула
Владимир Старостин
Пьер Вернье
Габриела Ковнацкая
Иэн МакКеллен
Киллиан Мёрфи
Рэй Стивенсон
Эринн Хэйс
Энн Хэч
все родившиеся 25 мая >>

Афиша кино >>

Майкл
биография, драма, музыкальный фильм
Великобритания, США, 2026
Мечтать не вредно
комедия
Франция, 2026
Зомбилэнд-Сага. Фильм
комедия, музыкальный фильм, фэнтези
Япония, 2025
Обитель зла: Мутация
триллер, фильм ужасов
США, 2026
Иллюзия убийства
детектив, триллер
Доминиканская Республика, Испания, 2025
Чао
драма, мелодрама, фэнтези
Япония, 2025
Котята учатся летать
приключения, семейное кино
США, 2025
Кощей. Тайна живой воды
комедия, приключения, фэнтези
Россия, 2026
все фильмы в прокате >>

что почитать?