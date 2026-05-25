«Сложный человек» Олег Даль: к 85-летию со дня рождения актёра

25 мая исполнилось бы 85 лет советскому актёру театра и кино Олегу Далю. За почти 20-летнюю кинокарьеру он сыграл более, чем в 30 художественных фильмах и телеспектаклях, исполнил свыше 20 ролей в театре. Часто его называют самым эмоциональным актёром советского кинематографа: благодаря своему темпераменту, он заслужил огромную любовь зрителей, которые помнят его даже спустя 45 лет после гибели.
фото: «Первый троллейбус» (1963) / Одесская киностудия, Киностудия имени М. Горького
Олег Иванович Даль родился 25 мая 1941 года в городе Люблино, который в настоящее время является одним из районов Москвы, в семье железнодорожного инженера и учительницы. Не исключено, что предком актёра был русский учёный-лингвист Владимир Иванович Даль — составитель «Толкового словаря живого великорусского языка». Всесоюзный (ныне — Всероссийский) музея А.С. Пушкина обращался к судебной экспертизе, чтобы сравнить изображения Владимира и Олега Далей. Впоследствии был сделан вывод, что Олег Даль может являться правнуком Владимира Даля в пятом колене по побочной линии.
обсуждение >>