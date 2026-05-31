Как зарабатывает кино
У каждого свой нуар: 10 черных фильмов XXI века, уже ставших классикой

31 мая 2026
На Prime Video вышел «Паук-Нуар» — супергеройская драма с Николасом Кейджем, расширяющая вселенную (анимационного) Человека-паука. Для создания подходящей атмосферы сегодня вспоминаем 10 нуаров XXI века, которые заслуживают, пожалуй, звание современной классики.

фото: «Глубокий сон» (1946) / Warner Bros.

Пол Шредер в статье «Заметки о фильме нуар» писал, что у каждого кинокритика свои критерии «черного фильма», но четкого представления, каким он должен быть, пожалуй, не существует. Чаще всего, нуаром признают по совокупности визуальных и сюжетных признаков: торжество черного, преобладание косых экспрессионистских линий, полный отчаяния главный герой, тщетно скрывающийся от прошлого и трепещущий перед ненадежным будущим, роковая женщина (femme fatale), сомнения в реальности происходящего и даже собственной идентичности. Иными словами, его можно утрамбовать в формулу из узнаваемых стилистически-визуальных решений и мрачных, отчаянных, пронзительно болезненных настроений, полных сексуального подтекста.

фото: «Печать зла» (1958) / Universal Pictures

Временной ареал «черных фильмов» как правило ограничивают началом 1940-х - концом 1950-х годов, ставя точку с выходом «Печати зла» (1958) Орсона Уэллса. С тех пор, правда, отчаянная интонации нуара, созвучная послевоенному настроению кинозрителей, не раз возвращалась во второй половине XX века — после вьетнамской кампании — под именем нео-нуара, позднее — в форме многочисленных стилизаций и переосмыслений, которые актуальны и по сей день.


«Человек, которого не было» (2001)


фото: «Человек, которого не было» (2001) / Entertainment Film

Самое показательное обращение братьев Коэн к стилистике нуара: черно-белое изображение, роковая Скарлетт Йоханссон, парикмахер-аутсайдер (Билли Боб Торнтон), стремящийся урвать лучшей жизни при помощи шантажа, пока тьма обыденности и безысходности окончательно не поглотила его. Подобная «черная» эстетика возникала у режиссеров и раньше (в дебютной «Просто крови» и «Фарго»), но в «Человеке» еще и удачно выбрано время действия - 1949 год: война окончена, фильм нуар выходит на новый виток, послевоенное отчаяние повисло в воздухе.


«Малхолланд драйв» (2001)


фото: «Малхолланд драйв» (2001) / Universal Pictures

Не прошел мимо сновидческой природы нуара и большой дока по грезам Дэвид Линч. Нотки «черного кино» можно уловить и в «Шоссе в никуда», и в «Человеке-слоне», но история про потерю идентичности героиней Наоми Уоттс, дополнительно запутанная сложным повествованием, столь любимым авторами фильмов нуар, гораздо ближе к условной традиции. «Малхолланд драйв» хоть и цветной, но не обходится без обязательных гангстеров, роковых блондинок, а также пульсирующей и даже проявляющейся сексуальности.

«Город грехов» (2005)


фото: «Город грехов» (2005) / Miramax Films

Графическое решение комикса Фрэнка Миллера, по признанию автора, было вдохновлено классическими нуарами. Адаптируя этот оммаж «черному кино» для большого экрана, Роберт Родригес в компании самого Миллера и Квентина Тарантино отлакировал узнаваемый визуальный стиль до блеска: вечный дождь, косые ракурсы, торжество теней и темноты, точеные фигуры в контровом освещении или яркие полоски света, пробивающиеся сквозь жалюзи. Плюс выпустил на волю тех демонов, что скрывались в темных углах сдержанных фильмов нуар: вожделение, обнаженную женскую плоть, бескомпромиссное насилие и ненависть человека к человеку, а закона — ко всему живому.

«Кирпич» (2005)



фото: «Кирпич» (2005) / Focus Features

Дебют Райана Джонсона, который с тех пор успел снять «Братьев Блум», «Петлю времени», пару серий «Во все тяжкие» (а также «Звездные войны» и дилогию «Достать ножи» — прим.ред.). «Кирпич» — фильм нуар, случившийся на заднем дворе школы. Распутывать непростое дело предстоит юному калифорнийскому аутсайдеру Брендану (Джозеф Гордон-Левитт), которого окружают не менее молодые femme fatale, всезнающие хипстеры-информаторы и дерзкие головорезы, одетые как Джей из киновселенной Кевина Смита. Изъясняются персонажи «Кирпича» как герои «круто сваренных детективов», напоминая, что кино - это не в последнюю очередь игра, творящаяся на публику и в голове каждого соучастника.

«Огни городской окраины» (2006)


фото: «Огни городской окраины» (2006) / Sandrew Metronome

Неспешный финский нуар большого мастера по части трагедий маленьких людей Аки Каурисмяки, в котором холодные, залитые синим светом окраины Рухолахти таят не меньше опасностей, чем тихий американский пригород. Охранник Койстинен (Янне Хюютияйнен) ищет лучшей жизни, но сталкивается с враждебностью и равнодушием себе подобных, а также клюет на удочку роковой блондинки (Мария Ярвенхельми), за которой стоят финские мафиози. Смотреть с надеждой в будущее трудно даже под танго Volver Карлоса Гарделя.

«Антенна» (2007)


фото: «Антенна» (2007) / Pachamama Cine

Аргентинская лента оператора Эстебана Сапира про город, где все люди онемели, а единственная носительница речи - певица Голос (Флоренция Рагги), которую также хочет украсть Мистер ТВ (Алехандро Урдапийетта), лишивший очевидного способа коммуникации остальных граждан. Черно-белая история про поиски утраченного слова полна неожиданных ракурсов и решений, рождает ассоциации от Линча до Мэддина, а также утверждает мысль, что самое важное у простого человека обязательно отнимет кто-то большой и властный.

«Дзифт» (2008)


фото: «Дзифт» (2008) / Miramar Film

Первый фильм театрального режиссера Явора Гырдева — экранизация одноименного романа Владислава Тодорова, коммунистический нуар про болгарские 1960-е, в котором шутки про дерьмо и женоненавистнические монологи пересыпаются цитатами из «Кандида» Вольтера, рассуждениями о паноптикуме и почти сорокинскими обращениями к красной звезде и мавзолею Георгия Димитрова. Полный черного юмора, словно сборник анекдотичных притч, «Дзифт» напоминает социальные и реалистичные послевоенные нуары, а в самых сложносочиненных сценах — «Хрусталев, машину!». Заодно он наглядно демонстрирует, что фильм нуар недурно существует и в стране победившего социализма, где можно быть «честным, как Ленин», но при этом старательно жевать гудрон (дзифт) вместо жвачки.

«Убийца внутри меня» (2010)


фото: «Убийца внутри меня» (2010) / Icon Productions

Вольная экранизация одноименного романа Джима Томпсона, который предпринял известный многостаночник Майкл Уинтерботтом, стремящийся догнать и перегнать на этом поле Стивена Содерберга (безуспешно). Жестокий помощник шерифа Лу Форда (Кэйси Аффлек) пытается разобраться с внутренними демонами, но никак не может перебороть отцовское наследие, которое вынуждает его творить ужасные вещи. Форд — гадкий коп из любого фильма нуара, жестокий и неуправляемый душегуб, чья мотивация обычно оказывается за кадром (хотя и в прицеле Уинтерботтома она остается довольно поверхностной).

«Драйв» (2011)


фото: «Драйв» (2011) / «Парадиз»

Жестокая и неспешная лента, которая вывела Николаса Виндинга Рефна на новый уровень и принесла Золотую пальмовую ветвь за лучшую режиссуру. Молчаливый Водитель (Райан Гослинг) подрабатывает каскадером, впутывается в криминальную историю, влюбляется в мать-одиночку (Кэри Маллиган), избивает незнакомцев до полусмерти, влипает в неприятности, крошит людей из дробовика. Живя одним днем, герой напоминая холодностью то ли рок-звезду без гитары, но с пистолетом, то ли тертого детектива Филипа Марлоу из детективов Рэймонда Чандлера, которому отрезали язык, но разрешили гордо светить зубочисткой. Категории крутости и маскулинности для Рефна всегда были и остаются на первом месте, ну а девушки - а девушки потом.

«Черный уголь, тонкий лед» (2014)


фото: «Черный уголь, тонкий лед» (2014) / Fortissimo Films

Лауреат главного приза Берлинского кинофестиваля, лента Инаня Дяо рассказывает запутанную детективную историю, случившуюся в Северном Китае в 1999 году. Разведенный офицер полиции Джан (Ляо Фань) расследует дело серийного убийцы, чьи следы ведут в местную прачечную. Джан следит, а затем и влюбляется в девушку, которая там работает (как оказывается, местную femme fatale). Лента Дяо проникнута ироничной точностью в воспроизведении быта жителей китайского города, которую разбавляет черный юмор и эпизоды жестокости, без которых экспортный восточный кинематограф просто немыслим.

Алексей Филиппов
21.08.2014
№ 14
Киноман1985   31.05.2026 - 13:01
Спустя 12 лет после написания статьи, фильмов прибавилось. Список можно дополнить. читать далее>>
№ 13
Vladislav [XzedX] (Москва)   26.07.2023 - 12:59
№ 12
sergozh (Речица)   25.07.2023 - 08:23
А почему в списке нет фильма "Жмурки" Алексея Балабанова? читать далее>>
№ 11
Дмитрий А. Мишин   24.07.2023 - 17:18
Буду знать кто такой Чандлер и что товарищ сделал для кинематографа. Подборочка шикарная, все фильмы хороши по-своему. читать далее>>
№ 10
Киноман1985   24.07.2023 - 15:11
Спасибо за статью, есть работы, которые стоит посмотреть в ближайшем будущем. читать далее>>
Алексей ФилипповДетективнуар
персоны
Кэйси АффлекДжозеф Гордон-ЛевиттРайан ГослингЯвор ГырдевРайан ДжонсонИнань ДяоАки КаурисмякиНиколас КейджДжоэл КоэнИтан КоэнДэвид ЛинчФань ЛяоФрэнк МиллерГай МэддинФлоренция РаггиНиколас Виндинг РефнРоберт РодригесЭстебан СапирМайкл УинтерботтомНаоми УоттсАлехандро УрдапийеттаЯнне ХюутияйненРэймонд ЧандлерПол ШредерМария Ярвенхельми
фильмы
АнтеннаГород греховГород грехов 2: Женщина, ради которой стоит убиватьДзифтДостать ножиДостать ножи 2ДрайвЗвёздные Войны: Эпизод 8 - Последние джедаиКирпичМалхолланд ДрайвОгни городской окраиныПаук-НуарУбийца внутри меняЧеловек, которого не былоЧеловек-паук: Через ВселенныеЧёрный уголь, тонкий лёд

Скорбим

Любовь Кунакова
30 мая ушла из жизни артистка балета Любовь Кунакова.
Людмила Стороженко
28 мая ушла из жизни актриса Людмила Стороженко.
Екатерина Глазырина
27 мая ушла из жизни актриса Екатерина Глазырина.
Елена Глебова
19 мая ушла из жизни актриса Елена Глебова.

Андрей Бирин
Георгий Бурков
Георгий Епифанцев
Андрей Иванов
Сергей Калантай
Вячеслав Крикунов
Анна Немченко
Дарья Петрожицкая
Дмитрий Соломыкин
Том Беренджер
Алида Валли
Клинт Иствуд
Виктория Руффо
Лиа Томпсон
Колин Фаррелл
Брук Шилдс
Горизонты: Часть 2
вестерн, драма
США, 2024
Тролли возвращаются!
детский фильм, комедия, семейное кино, фэнтези
Дания, 2026
Майкл
биография, драма, музыкальный фильм
Великобритания, США, 2026
Пропасть
мелодрама, приключения, триллер
Россия, 2026
Мечтать не вредно
комедия
Франция, 2026
Обитель зла: Мутация
триллер, фильм ужасов
США, 2026
Зомбилэнд-Сага. Фильм
комедия, музыкальный фильм, фэнтези
Япония, 2025
Иллюзия убийства
детектив, триллер
Доминиканская Республика, Испания, 2025
