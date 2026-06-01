«Дени и Мэни в кино!», «Изгой» с Марио Касасом, третий «Холоп» и еще 9 фильмов июня

Степан Девонин, Влад Лисовец, Евгения Медведева, Артём Ткаченко, Дмитрий Хрусталёв и четырехлапые звезды Рунета в семейной комедии о дружбе, которой предстоит пройти серьезное испытание. Когда Дени получает крупный рекламный контракт и переезжает к своему агенту Андрею, они с Мэни, привыкшие всегда быть вместе, впервые оказываются в разлуке. Погружаясь в ослепительный мир шоу-бизнеса, Дени постепенно понимает, что никакой успех не способен заменить семью, а искренность ценнее любых контрактов. В это же время Андрей переживает кризис в отношениях с невестой, и именно Дени помогает ему заново поверить в любовь.
Основой для драмы с Уиллемом Дефо, Викторией Кармен Сонне и Эммой Суарес послужил одноименный роман Паноса Карнезиса. По сюжету на частном острове в Средиземном море могущественный миллиардер устраивает роскошную вечеринку по случаю дня рождения дочери Софии — единственной наследницы его огромного состояния. Праздник становится поводом для друзей и партнеров обратиться к хозяину с просьбами и решить за его счет свои проблемы. Но и сам Маркус готовится к важному решению, которое должно определить будущее дочери. Однако у Софии есть своя тайна и своя цель. И когда ночь становится все более шумной и безудержной, семейный конфликт выходит на поверхность, превращая праздник в драму о власти, любви и свободе. В продюсерской команде числятся Иван Самохвалов и Александр Цекало.
Когда неудачливый продавец мебели Кларк обнаруживает скрытый портал в другое измерение в подвале своего магазина, он оказывается в бесконечном лабиринте извилистых желтых коридоров. Новый хоррор от продюсеров Шона Леви, Джеймса Вана и Оза Перкинса основан на уникальном интернет-феномене — городской легенде о бескрайнем лабиринте, которая зародилась на веб-форуме 4chan и органически разрослась до настоящей вселенной из рассказов, фанатских веб-сериалов и популярных видеоигр. В главных ролях — Чиветел Эджиофор и Ренате Реинсве.
На большие экраны страны возвращается культовая классика Квентина Тарантино про Невесту, вставшую на путь мести. Зрителей ожидают отреставрированная картинка и пропущенные ранее эпизоды. Речь, прежде всего, про главу о том, как сестра Гого Юбари преследовала Невесту. 20 с лишним лет спустя режиссер воплотил эту сцену в виде короткометражного мультфильма с участием персонажей популярной игры Fortnite и героини Умы Турман.
Вдохновленная произведениями Чехова драма по личному сценарию режиссера-дебютанта Нины Воловой рассказывает историю китайского предпринимателя Вэйхонга (Ван Бин), который приезжает в Россию к задолжавшему партнеру Виктору (Александр Робак) и решает забрать его дом в счет долга. Это вызывает отчаянное сопротивление трех взрослых дочерей Виктора. Их сыграли Дарья Коныжева, Вера Енгалычева и Мария Раскина. Премьера прошла на фестивале «Маяк» в 2025 году, где фильм получил приз за лучший дебют.
Третья часть популярной комедийной франшизы. На этот раз перевоспитанию подвергаются не просто мажоры, а целая избалованная семья: дети отправляют родителей во времена Петра Первого. В главной роли – Милош Бикович, а также присоединившиеся к касту Павел Прилучный и Кристина Асмус. У руля, как обычно, Клим Шипенко.
Эклектичная драма дебютанта Юрия Зайцева по одноименной пьесе Анастасии Букреевой засветилась в полнометражном конкурсе фестиваля «Короче». Марк Эйдельштейн играет мальчика из богатой семьи, протестующего против развода родителей необычным образом. Он приводит домой бездомную Лизу (Дарья Екамасова) и заявляет, что будет жить с ней.
Марио Касас в испанско-голландской драме про Серхио, отправившегося в Нидерланды со своей семьей и друзьями на футбольный матч любимой команды. Прямо перед вылетом домой он решает остаться в чужой стране без видимых на то причин. Один, без денег, дома, работы и знания языка, Серхио отчаянно старается найти себя в чужеродной среде. Это цена, которую он платит в обмен на правду о самом себе.
Остросюжетный экшн-хоррор известного южнокорейского режиссера Ён Сан Хо, памятного зрителям по «Поезду в Пусан». События разворачиваются в мире, в котором разгорается эпидемия нового вируса. Чон Джи Хён, Чхан Ук Чжи и Ку Гё Хван оказываются заблокированы в огромном выставочном центре, где начинается самый настоящий эпический зомби-кошмар.
Итальянско-словенская хоррор-драма Паоло Стрипполи про учителя физкультуры Серджо (Микеле Риондино), переехавшего в деревню Ремис, где жители подозрительно безмятежны. Хозяйка отеля Микела (Романа Маджора Верджано) раскрывает тайну: местный подросток Маттео — проводник, который через объятия забирает людскую боль и связывает их с мертвыми. Но за покой нужно платить. Картина была представлена вне конкурса на Венецианском кинофестивале и получила премию FEDIC за лучший фильм от Итальянской федерации киноклубов.
Создатель «Таксидермии» Дьёрдь Пальфи снял комедийный триллер про курицу породы леггорн, сбежавшую с промышленной фермы в поисках безопасного места, чтобы вывести цыплят. Она находит убежище в курятнике при небольшом семейном ресторане на греческом побережье. Премьера состоялась на кинофестивале в Торонто, где фильм получил почетное упоминание жюри.
Расселл Кроу, Люк Эванс, Аарон Пол, Тереза Палмер и Нина Добрев в экранизации романа американского писателя Томаса Перри «Стрип». Манко владеет роскошным ночным клубом в сердце Лос-Анджелеса и управляет им вместе со своей не менее роскошной женой. Но за высокий статус в мире порока рано или поздно приходится платить. Когда его грабят посреди ночи, забирая отмытые деньги картеля, Манко понимает, что попал по полной. Теперь ему предстоит защитить семью, показать всем, кто тут авторитет, — и желательно выжить в процессе.
