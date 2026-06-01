Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Как зарабатывает кино
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Дени и Мэни в кино!», «Изгой» с Марио Касасом, третий «Холоп» и еще 9 фильмов июня

1 июня
2026 год
февраль 2026
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2026
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2026
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2026
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2026
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Все рубрики

Фильмы месяца >>
1 июня 2026
В начале лета зрители смогут посмотреть в кинотеатрах (под открытым небом или в зале) десяток интересных новинок. Среди них — драмы с Уиллемом Дефо и Марио Касасом, парочка интригующих хорроров, продолжение «Холопа», свежие работы Клима Шипенко, Ён Сан Хо и Дьёрдя Пальфи, обновленная версия культовой тарантиновской дилогии «Убить Билла» и новые фильмы с Марком Эйдельштейном, Александром Робаком, Чиветелом Эджиофором, Ренате Реинсве и Расселлом Кроу.

Убить Билла: Кровавое дело целиком (2004)
фото: кадр из фильма «Убить Билла: Кровавое дело целиком» / Кино.Арт.Про


«Дени и Мэни в кино!»

«Дени и Мэни. В кино!»

Степан Девонин, Влад Лисовец, Евгения Медведева, Артём Ткаченко, Дмитрий Хрусталёв и четырехлапые звезды Рунета в семейной комедии о дружбе, которой предстоит пройти серьезное испытание. Когда Дени получает крупный рекламный контракт и переезжает к своему агенту Андрею, они с Мэни, привыкшие всегда быть вместе, впервые оказываются в разлуке. Погружаясь в ослепительный мир шоу-бизнеса, Дени постепенно понимает, что никакой успех не способен заменить семью, а искренность ценнее любых контрактов. В это же время Андрей переживает кризис в отношениях с невестой, и именно Дени помогает ему заново поверить в любовь.

Выход в прокат: 4 июня

Читать Сказки о потерянном времени: 140 российских фильмов 2026 года
«День рождения» / The Birthday Party

«День рождения»

Основой для драмы с Уиллемом Дефо, Викторией Кармен Сонне и Эммой Суарес послужил одноименный роман Паноса Карнезиса. По сюжету на частном острове в Средиземном море могущественный миллиардер устраивает роскошную вечеринку по случаю дня рождения дочери Софии — единственной наследницы его огромного состояния. Праздник становится поводом для друзей и партнеров обратиться к хозяину с просьбами и решить за его счет свои проблемы. Но и сам Маркус готовится к важному решению, которое должно определить будущее дочери. Однако у Софии есть своя тайна и своя цель. И когда ночь становится все более шумной и безудержной, семейный конфликт выходит на поверхность, превращая праздник в драму о власти, любви и свободе. В продюсерской команде числятся Иван Самохвалов и Александр Цекало.

Выход в прокат: 4 июня

Смотреть онлайн Фильмы с Уиллемом Дефо
«Закулисье реальности» / Backrooms

«Закулисье реальности». Трейлер №2

Когда неудачливый продавец мебели Кларк обнаруживает скрытый портал в другое измерение в подвале своего магазина, он оказывается в бесконечном лабиринте извилистых желтых коридоров. Новый хоррор от продюсеров Шона Леви, Джеймса Вана и Оза Перкинса основан на уникальном интернет-феномене — городской легенде о бескрайнем лабиринте, которая зародилась на веб-форуме 4chan и органически разрослась до настоящей вселенной из рассказов, фанатских веб-сериалов и популярных видеоигр. В главных ролях — Чиветел Эджиофор и Ренате Реинсве.

Выход в прокат: 4 июня

Читать Сиквел «Я иду искать», седьмой «Крик», «Пришлите помощь» Сэма Рэйми и еще 15 хорроров 2026 года
«Убить Билла: Кровавое дело целиком» / Kill Bill: The Whole Bloody Affair

«Убить Билла: Кровавое дело целиком»

На большие экраны страны возвращается культовая классика Квентина Тарантино про Невесту, вставшую на путь мести. Зрителей ожидают отреставрированная картинка и пропущенные ранее эпизоды. Речь, прежде всего, про главу о том, как сестра Гого Юбари преследовала Невесту. 20 с лишним лет спустя режиссер воплотил эту сцену в виде короткометражного мультфильма с участием персонажей популярной игры Fortnite и героини Умы Турман.

Выход в прокат: 4 июня

Читать В сортах кина не разбираюсь: 10 видов культовых фильмов
«Фейерверки днем»

«Фейерверки днём»

Вдохновленная произведениями Чехова драма по личному сценарию режиссера-дебютанта Нины Воловой рассказывает историю китайского предпринимателя Вэйхонга (Ван Бин), который приезжает в Россию к задолжавшему партнеру Виктору (Александр Робак) и решает забрать его дом в счет долга. Это вызывает отчаянное сопротивление трех взрослых дочерей Виктора. Их сыграли Дарья Коныжева, Вера Енгалычева и Мария Раскина. Премьера прошла на фестивале «Маяк» в 2025 году, где фильм получил приз за лучший дебют.

Выход в прокат: 11 июня

Читать рецензию Маяк-2025: «Фейерверки днем» — тихий огонек чужой души
«Холоп 3»

«Холоп-3»

Третья часть популярной комедийной франшизы. На этот раз перевоспитанию подвергаются не просто мажоры, а целая избалованная семья: дети отправляют родителей во времена Петра Первого. В главной роли – Милош Бикович, а также присоединившиеся к касту Павел Прилучный и Кристина Асмус. У руля, как обычно, Клим Шипенко.

Выход в прокат: 11 июня

Читать рецензию «Холоп»: перевоспитание строптивого
«Ганди молчал по субботам»

«Ганди молчал по субботам»

Эклектичная драма дебютанта Юрия Зайцева по одноименной пьесе Анастасии Букреевой засветилась в полнометражном конкурсе фестиваля «Короче». Марк Эйдельштейн играет мальчика из богатой семьи, протестующего против развода родителей необычным образом. Он приводит домой бездомную Лизу (Дарья Екамасова) и заявляет, что будет жить с ней.

Выход в прокат: 18 июня

Читать рецензию «Ганди молчал по субботам»: Тишина после апокалипсиса
«Изгой» / Molt lluny

«Изгой». Трейлер на испанском языке

Марио Касас в испанско-голландской драме про Серхио, отправившегося в Нидерланды со своей семьей и друзьями на футбольный матч любимой команды. Прямо перед вылетом домой он решает остаться в чужой стране без видимых на то причин. Один, без денег, дома, работы и знания языка, Серхио отчаянно старается найти себя в чужеродной среде. Это цена, которую он платит в обмен на правду о самом себе.

Выход в прокат: 18 июня

Читать интервью Марио Касас: «Доля эротики есть во всех сферах жизни»
«Колония» / 군체

«Колония». Трейлер №2

Остросюжетный экшн-хоррор известного южнокорейского режиссера Ён Сан Хо, памятного зрителям по «Поезду в Пусан». События разворачиваются в мире, в котором разгорается эпидемия нового вируса. Чон Джи Хён, Чхан Ук Чжи и Ку Гё Хван оказываются заблокированы в огромном выставочном центре, где начинается самый настоящий эпический зомби-кошмар.

Выход в прокат: 18 июня

Читать интервью Ён Сан Хо: «Тело — это другая индивидуальность человека»
«Долина улыбок» / La Valle Dei Sorrisi

«Долина улыбок»

Итальянско-словенская хоррор-драма Паоло Стрипполи про учителя физкультуры Серджо (Микеле Риондино), переехавшего в деревню Ремис, где жители подозрительно безмятежны. Хозяйка отеля Микела (Романа Маджора Верджано) раскрывает тайну: местный подросток Маттео — проводник, который через объятия забирает людскую боль и связывает их с мертвыми. Но за покой нужно платить. Картина была представлена вне конкурса на Венецианском кинофестивале и получила премию FEDIC за лучший фильм от Итальянской федерации киноклубов.

Выход в прокат: 25 июня

Читать Самые страшные фильмы и сериалы на Netflix
«Курочка. Пух и прах» / Kota

«Курочка. Пух и прах»

Создатель «Таксидермии» Дьёрдь Пальфи снял комедийный триллер про курицу породы леггорн, сбежавшую с промышленной фермы в поисках безопасного места, чтобы вывести цыплят. Она находит убежище в курятнике при небольшом семейном ресторане на греческом побережье. Премьера состоялась на кинофестивале в Торонто, где фильм получил почетное упоминание жюри.

Выход в прокат: 25 июня

Читать Альпийский макабр: австрийские «Руки Орлака», лихтенштейнский «Дориан Грей» и швейцарские психопаты
«Ночной бизнес» / The Get Out

«Ночной бизнес»

Расселл Кроу, Люк Эванс, Аарон Пол, Тереза Палмер и Нина Добрев в экранизации романа американского писателя Томаса Перри «Стрип». Манко владеет роскошным ночным клубом в сердце Лос-Анджелеса и управляет им вместе со своей не менее роскошной женой. Но за высокий статус в мире порока рано или поздно приходится платить. Когда его грабят посреди ночи, забирая отмытые деньги картеля, Манко понимает, что попал по полной. Теперь ему предстоит защитить семью, показать всем, кто тут авторитет, — и желательно выжить в процессе.

Выход в прокат: 25 июня

Читать «Приключения Клиффа Бута» Дэвида Финчера, «Жена и пес» Гая Ричи, «Остаток» М. Найта Шьямалана и еще 27 триллеров 2026 года


Смотрите также в кинотеатрах:

с 4 июня
Беспечный возраст
Ветер
Космическая Машка
Момо
Побег из волшебного измерения
Преступление на третьем этаже
Тролли возвращаются!
Шевели перьями!
Школа волшебников

с 11 июня
Ателье колдовских колпаков
Безумный Пьеро. Перевыпуск
Зверолюция
Зеркала. Пожиратели душ
Иллюзия убийства
Кассандра
Крик: Возвращение убийцы
Цена вершины
Школа магических зверей. Хранители чуда

с 13 июня
Мульт в кино. Выпуск №196. Летние небылицы

с 18 июня
. Перевыпуск
Давление
Драйв
И наступит рассвет
Мальчик и лис
Омен. Обличье зла
Оно. Ночной кошмар
Робоняня
Хранитель камфорного дерева

с 25 июня
Астрал. Проклятие экзорциста
Где ты?
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Малыш-каратист
Марк глазами Софии
Призрак в доспехах
Распаковка
Три богатыря. Ни дня без подвига 3

Макс Милиан
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Грязные деньги» Гая Ричи, «Пропасть» с Марком Эйдельштейном, «Хокум» с Адамом Скоттом и еще 8 фильмов мая
Новый «Скалолаз», сиквел «Жестокой ночи» с Дэвидом Харбором, «Как ограбить банк» Дэвида Литча и другие боевики 2026 года
«День откровения» Стивена Спилберга, «Мандалорец и Грогу» и «Одиссея» Кристофера Нолана: 30 интригующих фантастических фильмов 2026 года
Играем-смотрим: «Возвращение в Сайлент Хилл», второй «Мортал Комбат», новый «Уличный боец» и еще 7 адаптаций игр 2026 года
Российское кино будущего: Выбор между разными версиями Ивана-дурака
Маяк-2025: Смысловые галлюцинации российского кино
Шаман и шут, или Нет Пророка в своем отечестве: 100 российских фильмов 2025 года
Поиск по меткам
Австралийское киноАмериканское киноБританское киноВенгерское кинозомбиигрыИспанское киноитальянское киноКомедиякорейское киноповторный прокатпремьеры годаРоссийские фильмысиквелтриллерХоррорЭкранизация
персоны
Кристина АсмусМилош БиковичВан Бин (III)Джеймс ВанРомана Маджора ВерджаноНина ВоловаКу Гё ХванСтепан ДевонинУиллем ДефоЧон Джи ХёнНина ДобревДарья ЕкамасоваВера ЕнгалычеваЮрий Зайцев (IV)Марио КасасДарья КоныжеваРасселл КроуШон ЛевиВлад ЛисовецЕвгения Медведева (II)Тереза ПалмерДьёрдь ПальфиОз ПеркинсАарон ПолПавел ПрилучныйМария РаскинаРенате РеинсвеМикеле РиондиноАлександр РобакИван СамохваловЁн Сан ХоВиктория Кармен СоннеПаоло СтрипполиЭмма СуаресКвентин ТарантиноАртём ТкаченкоУма ТурманДмитрий ХрусталёвАлександр ЦекалоЧхан Ук ЧжиКлим ШипенкоЛюк ЭвансЧиветел Эджиофор
фильмы
Ганди молчал по субботамДени и Мэни в кино!День рожденияДолина улыбокЗакулисье реальностиИзгойКолонияКурочка. Пух и прахНочной бизнесПоезд в ПусанТаксидермияУбить Билла, часть 1Убить Билла, часть 2Убить Билла: Кровавое дело целикомФейерверки днёмХолопХолоп-3

фотографии >>
"Дени и Мэни в кино!" (2026)
"Закулисье реальности" (2026)
"Колония" (2026)
"Убить Билла: Кровавое дело целиком" (2004)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Как зарабатывает кино

Скорбим

Лариса Жуковская
1 июня ушла из жизни актриса Лариса Жуковская.
Агиль Агажанов
31 мая ушёл из жизни актёр Агиль Агаджанов.
Любовь Кунакова
30 мая ушла из жизни артистка балета Любовь Кунакова.
Елена Глебова
19 мая ушла из жизни актриса Елена Глебова.

День рождения >>

Валентин Анциферов
Пётр Буслов
Кристина Исайкина
Иван Паршин
Ефим Петрунин
Антонина Рустамова
Анна Сагайдачная
Евгения Симонова
Виталий Хаев
Энди Гриффит
Сара Уэйн Коллис
Мэрилин Монро
Робин Мэттсон
Марио Симарро
Морган Фриман
Том Холланд
все родившиеся 1 июня >>

Афиша кино >>

Ветер
сказка
Россия, 2025
Момо
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2025
Побег из волшебного измерения
комедия, семейное кино, фэнтези
Китай, 2026
Шевели перьями!
детский фильм, приключения, семейное кино
Польша, 2025
Беспечный возраст
драма, комедия, молодежный фильм
США, 2025
Преступление на третьем этаже
комедия, криминальный фильм
Франция, 2026
Тролли возвращаются!
детский фильм, комедия, семейное кино, фэнтези
Дания, 2026
Дени и Мэни в кино!
комедия, семейное кино
Россия, 2026
все фильмы в прокате >>

что почитать?