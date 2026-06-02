Смотреть онлайн: «Дом Дракона», «Малахит» и «История его служанки»

фото: кадр из сериала "Вы нам не подходите" / Hulu
Пятеро амбициозных карьеристов пытаются добиться успеха в самом сердце финансовой жизни Нью-Йорка — элитном районе Мюррей-хилл. Неофитам по двадцать лет, они мотивированны и мечтают покорить этот мир. Но скоро придет осознание, что взрослая жизнь — это не череда побед, а бесконечная борьба с окружающим абсурдом. «Вы нам не подходите» — попытка еще раз повторить успех «Офиса», создав для нового поколения зрителей уморительную комедию о достигаторстве. Сценарий для сериала написали Минди Калинг («Головоломка») и Чарли Гранди («Четыре свадьбы и одни похороны»), роли юных яппи исполнили Элла Хант, Алисса Эмили Марвин и Кларк Джексон.
Российские онлайн-кинотеатры не оставляют попыток создать народную «премиальную мелодраму» — вслед за «Склифом» и обрусевшим «Постучись в мою дверь» на это поле экспериментов заходит костюмный сериал о любви в галантном веке. Сюжет «Истории его служанки» разворачивается в XIX веке, во времена балов, золоченных эполет и широких романтических жестов. Юная дворянка Анна (Милана Бру) вынуждена пойти во служение к графу Николаю Шереметьеву (Матвей Лыков) — на лицо прекрасному, чертовски богатому, но при этом холодному и циничному повесе, решившему поизмываться над несчастной девушкой, чья семья уверенно погружается в долговую яму. Анна, до того вряд ли часто бывавшая на усадебной кухне, теперь вынуждена управляться с чужим хозяйством, терпеть уколы общества и своего «хозяина», ну и, конечно же, понемногу в него влюбляться.
«Мыс страха» / Cape Fear (1 сезон)
Премьера: 5 июня
Платформа: Apple TV
«Мыс страха». Трейлер на английском языке
Третий раз снаряд попадает в одну и ту же воронку, оставленную в массовой культуре романом Джона Д. Макдональда «Палачи». Первая киноадаптация случилась еще в 1962 году, на самом излете классического Голливуда. Вторая и куда более известная вышла в 1991-ом из-под пера Мартина Скорсезе — казалось, после культового режиссера за ту же книгу взяться уже никто не рискнет. Но стриминг Apple TV не просто превратил «Мыс страха» в сериал, но еще и доверил его шоураннеру Нику Антоска. Разумеется, одного создателя «Притворства» и «Кэнди» никто бы не оставил: сериал снимали под пристальным наблюдением Скорсезе и Стивена Спилберга.
Генеральная линия сюжета осталась нетронутой: третья инкарнация «Мыса страха» вновь расскажет историю преступника Макса Кейди (теперь его играет демонически улыбающийся Хавьер Бардем), который выходит из тюрьмы с яростным желанием отомстить своему адвокату, скрывшему от суда значимые улики. Самым главным отличием экранизации от предшественников стало гендерное преображение жертвы Кейди: на этот раз в роли адвоката, некогда предавшего интересы своего подзащитного из моральных соображений, выступает женщина Анна (Эми Адамс). В сущности, изменение довольно формальное и вряд ли возмутит поклонников прошлых фильмов. Зато обрадует поклонников актрисы, неоднократно доказывавшей свое умение убедительно играть тревоги и психотравмы.
«Малахит» (1 сезон)
Премьера: 12 июня
Платформа: Okko
«Малахит»
Летние каникулы трех семиклассников — Ромы (Алексей Родионов), Аси (Екатерина Темнова) и Гордея (Сергей Чикин) — оборачиваются приключением в духе сказок Бажова: купаясь в затопленном карьере они находят волшебный малахитовый самородок, исполняющий любые желания. Таким образом у Ромы появляется удивительная суперсила воплощать в реальности все, что он нарисует. Чудотворчество для его семьи вообще в порядке вещей: дедушка Юра (Андрей Федорцов) тоже в молодости облучился силой малахита, а заодно познакомился с живущим в нем злым духом — Черным Вороном. Нечисть раздаривает волшебные силы не просто так: за их использование придется платить страшную цену.
Онлайн-кинотеатр Okko в этом году основательно подготовился к летним каникулам, усилив свою программу сериалами для старшего школьного возраста (то есть для тех, кто уже вырос из «Манюни», но еще не дорос до «Аутсорса»). Вслед за пионерским сай-фаем «Радар» приходит время сказочного контента, с которым у стриминга давняя любовь — «Волшебный участок» не даст соврать.
«Шугар» / Sugar (2 сезон)
Премьера: 19 июня
Платформа: Apple TV
фото: кадр из сериала "Шугар" / Apple TV
Чисто голливудский детектив с Колином Фарреллом вообще-то не должен был превращаться в сериал о двух сезонах: изначально шоураннер Марк Протосевич планировал ограничиться одной небольшой историей из жизни частного детектива, расследующего исчезновение внучки известного продюсера. Но популярность «Шугара» оказалась столь велика, что онлайн-кинотеатр компании Apple просто не смог не заказать сиквел. Такими тайтлами не разбрасываются.
Новая история вновь приведет Джона Шугара в теневой мир, скрывающийся за открыточным благополучием Лос-Анджелеса; в этот раз открывать для себя бандитскую сторону Фабрики грез предстоит в ходе поиска исчезнувшего брата набирающего популярность боксёра. Очевидно, следы снова приведут детектива к масштабному заговору, который предстоит разгребать, походя радуясь фирменным отсылкам к классическим американским фильмам.
«Дом Дракона» (3 сезон)
Премьера: 21 июня
Платформа: HBO Max
«Дом дракона». 3 сезон. Тизер-трейлер на английском языке
За два столетия до «Игры престолов» на Вестеросе тоже было очень весело и страшно. Король Визерис I Таргариен умер, за Железный трон сражаются его наследница Рейенира (Эмма Д’Арси) и дочь десницы Алисента (Оливия Кук). Противостояние двух давних подруг угрожает в очередной раз утопить континент в крови — впрочем, для романов Джорджа Мартина это не трагедия, а естественный ход вещей.
С «Домом Дракона» получилась смешная ситуация: сериал, обещавший поклонникам «Песни льда и пламени» возвращение в любимую вселенную так и не смог обрести культовый статус предшественника: уже второй сезон воспринимался не как большое событие американской сериальной индустрии, но как рядовой аттракцион. После успеха «Рыцаря Семи Королевств» интерес к «низкому фэнтези» немного подрос, и теперь «Дому Дракона» выпал шанс немного выправить ситуацию и доказать, что он достоин своих собратьев.
«Аватар: Легенда об Аанге». 2 сезон. Трейлер на английском языке
«Когда-то давно четыре народа жили в мире. Но всё изменилось, когда Народ Огня развязал войну». Netflix продолжает искать новые точки роста в ностальгии по давно ушедим денькам. После успеха лайв-экшн адаптации «Ван-Писа» и полного провала «Ковбоя Бибопа» именно «Легенда об Аанге» — самый сильный ремейк в колоде онлайн-кинотеатра. Первый сезон адаптации легендарного мультсериала с телеканала Nickelodeon был принят в целом тепло, пусть и не обошлось без уже традиционных сетований на его вторичность. Анимационный «Аватар» за двадцать лет нисколько не испортился, и создание на его основе сериала с живыми актерами все еще воспринимается как блажь. Тем не менее, это отличный повод вернуться в полюбившийся мир, гениально написанный Майклом Данте Димартино и Брайаном Кониецко. Во втором сезоне «Аватар» наконец-то перенесется в одну из самых фактурных локаций — «город стен и секретов» Ба Синг Се, разделенную противоречиями столицу Царства Земли.
«Медведь» / The Bear (5 сезон)
Премьера: 26 июня
Платформа: Hulu
фото: ккадр из сериала Медведь" / Hulu
Все хорошее когда-нибудь заканчивается — к сожалению, к любимым сериалам это тоже относится. Пятый сезон шикарного кулинарного драмеди «Медведь» поставит точку в истории авторитарного шеф-повара Карми Берзатто (Джереми Аллен Уайт) и его небольшого, вечно тонущего в проблемах, ресторанчика.
За четыре года команда «Медведя» — места, прошедшего путь от скромной забегаловки с бутербродами до респектабельного заведения с претензией на звезду «Мишлен» — уже стала для миллионов зрителей второй семьей. Да, семья эта не совсем адекватная, вечно ругается и проповедует токсичные отношения, но ей это прощали — хотя бы за то, что ругань на сериальной кухне обладала невероятным терапевтическим эффектом.
фото: промо сериала "Время приключений: Побочные квесты" / Disney
Неожиданный (но приятный) сюрприз для всех, кто на протяжении всего прошлого десятилетия напевал заедающую песенку про блинчики с беконом — эпохальный мультсериал «Время приключений» возвращается на экраны. Название говорит само за себя: нас ждет череда «второстепенных» историй, произошедшим с человечком Финном и его лучшим другом псом Джейком (озвучен, как и прежде, великим и ужасным Джоном Ди Маджио) на Земле Ууу. Никакой генеральной линии, только концентрированное веселье «Времени приключений». И конечно же — множество встреч с любимыми героями вроде принцессы Бубльгум, Ледяного короля и говорящего компьютера БиМо.
Над «Побочными квестами» работал знаменитый анимационных дел мастер Нат Кэш — создатель оригинального «Времени приключений», очаровательного шоу «По ту сторону изгороди», а также сценарист целой плеяды знаковых для американского ТВ мультфильмов («Губка Боб», «Звездная принцесса и силы зла»). По его словам, новый проект подарил ему «целый сэндвич эмоций», и хочется верить, что зрителям кусочек этого сэндвича тоже перепадет.
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