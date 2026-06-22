5 причин, чтобы посмотреть фильм «Семь верст до рассвета»

С 22 июня в онлайн-кинотеатрах можно пройти «Семь верст до рассвета» — такое название получил фильм Александра Андреева о подвиге Матвея Кузьмина, этакого Ивана Сусанина времен Великой Отечественной войны. Реальная история разворачивалась в Псковской области, и команда фильма приложила немало усилий, чтобы передать все случившееся в точности. Чем примечательна картина и как она выделяется на фоне других лент о войне, разберемся в тексте ниже.
фото: кадр из фильма "Семь верст до рассвета" / "Каро-Премьер"
«Семь верст до рассвета» — экранизация реальной истории простого человека. Живший в Псковской глубинке пожилой Кузьмич, казалось, был последним, кто способен на подвиг. Хмурый, нелюдимый, жил обособленно. Странный и неприветливый. Но когда фашисты приказали ему провести отряд в тыл Красной Армии, он тайно отправил внука предупредить советских солдат и повел немцев дорогой, которая вела в засаду. Врага разгромили, но сам герой погиб от немецкой пули. Матвей Кузьмин посмертно получил звание Героя Советского Союза.
В фильме показана жизнь оккупированной русской глубинки. Многие актеры признаются: работа над картиной стала уникальным опытом полного погружения в эпоху. Псковщина — реальное место событий, где отстроили настоящую деревню 40-х годов. Все это подействовало как машина времени, переносящая в то страшное время. Особенно сильными стали сцены с участием «немцев» — их жестокость выглядела настолько правдоподобной, что даже опытные актеры не могли остановить слез после слова «снято».
Несмотря на «эффект присутствия», фильм не оставляет после себя душевной тяжести — все будто случилось так, как и должно было быть. Один из тех современных фильмов о войне, который оставляет после себя светлую грусть.
Реальная история Матвея Кузьмина
Реалистичность, которая погружает в эпоху — сильный ход, и стоит потраченных усилий. Чтобы передать суровую правду тех дней, съемки проходили в местах событий — в Псковской области, среди лесов и деревень, помнящих войну.
фото: кадр из фильма "Семь верст до рассвета" / "Каро-Премьер"
Во время работы над картиной команда столкнулась с непростой задачей — воссоздать историю подвига Матвея Кузьмина, опираясь на разрозненные архивные данные и противоречивые свидетельства. Создатели провели большую исследовательскую работу: изучили архивные документы, собрали воспоминания родственников героя, нашли и опросили очевидцев, которые были живы на момент съемок. Большим подспорьем стала свидетельница тех событий, которую нашли в местном доме престарелых. Несмотря на проблемы с памятью, ее воспоминания о войне сохранили удивительную четкость.
Особенно ценным был ее рассказ о Матвее Кузьмине и неожиданное упоминание белых маскировочных халатов немецких егерей. Эта деталь вызывала сомнения у исторических консультантов. Однако выяснилось, что элитные части Вермахта действительно были переброшены под Великие Луки в 1942 году, хотя участок не относился к горной местности. Таких находок было немало, они позволили создателям достоверно восстановить картину событий во всех подробностях.
Звездный каст и «магия Кузьмича»
Подбор актеров проходил нестандартно: на главную роль Матвея Кузьмина кастинг не проводили — решение приняли после изучения архивных фотографий. Продюсер Марина Селиванова увидела снимок реального героя и заметила его поразительное сходство с Фёдором Добронравовым. Это стало решающим фактором — других кандидатов даже не рассматривали. От ответа актера зависело, будут ли снимать фильм.
фото: кадр из фильма "Семь верст до рассвета" / "Каро-Премьер"
Фёдор Добронравов без колебаний согласился на участие, он воспринял предложение как честь и творческую удачу. Возможность воплотить на экране историю легендарного Матвея Кузьмина стала для актера особым событием.
Место подвига Матвея Кузьмина сегодня исчезло с карты — деревня стала частью современного города. Чтобы воссоздать атмосферу времени, съемочная группа отправилась в окрестности Великих Лук на поиски подходящих деревенских пейзажей. Оказалось, что сейчас не осталось деревень, сохранивших облик военных лет — повсюду дома с пластиковыми окнами, новыми заборами и спутниковыми антеннами. После долгих поисков натуру нашли в заброшенном селе.
фото: кадр из фильма "Семь верст до рассвета" / "Каро-Премьер"
Особое значение имел рельеф местности — холмистая территория вокруг Великих Лук объясняла, почему герои передвигаются на лыжах и как советские солдаты могли укрыться среди природных возвышенностей. Здесь и развернулись съемки.
Мы уже упоминали, что реалистичность — сильная сторона этого фильма. И она в каждой детали: создатели построили деревню, заполнили ее предметами быта 40-х годов, заселили животными, разбили огороды и проложили дорогу. Никаких павильонов – все настоящее.
Поиск реквизита превратился в общенародное дело. К процессу подключились не только профессиональные антиквары и музейные работники, но и частные коллекционеры, сотрудники театра, а главное — местные жители, сохранившие семейные реликвии. Оформление интерьеров было нужно не только для картинки. Топившиеся печи с потрескивающими дровами, особенный запах деревенских домов помогали актерам погрузиться в эпоху и прожить эту историю.
Анималистическая правда в кадре
Животные стали важной частью кадра, ведь деревенская жизнь 1940-х годов немыслима без лошадей, коз, кур и гусей. Особое место заняли суровые обитатели леса — волки. Их сыграли волчаки — гибрид немецких овчарок и карпатских волков. Эти животные внешне практически неотличимы от диких сородичей, но поддаются дрессировке. На съемочной площадке волчаки на многих наводили страх, ведь они непредсказуемые и совсем не похожи на домашних питомцев. Однако именно они задали настроение фильму.
фото: кадр из фильма "Семь верст до рассвета" / "Каро-Премьер"
Главной четвероногой звездой площадки стала опытная актриса из рода собачьих Жулька, которую в реальной жизни зовут Эльфой. Она очень подружилась с Даниилом Чиграковым, юным актером, который исполнил роль внука Кузьмича. С ней мальчик продолжил общаться и вне съемочной площадки, они вместе побывали на светской премьере фильма, которая прошла 24 апреля в Москве.
Не фронтовая история
Многие подвиги Героев Великой Отечественной войны нашли отражение в кино. Однако фильмов о жизни людей в тылу, которые вели свое тихое сражение, гораздо меньше. В картине «Семь верст до рассвета» показана обычная деревня, где люди ведут простой быт — сеют и жнут, ведут хозяйство и трудятся на благо Родины. Война перевернула их судьбы: мужчин забрали на фронт, а в деревнях остались женщины, старики и дети.
фото: кадр из фильма "Семь верст до рассвета" / "Каро-Премьер"
В центре картины — подвиг Матвея Кузьмина, но рядом множество параллельных историй, и за каждой — человеческие судьбы. Кто-то от ужаса расправы стал помогать врагу, другие примкнули к партизанам, за что поплатились жизнью. О тихих подвигах некоторых не знали даже их односельчане, людей несправедливо окрестили предателями, и это также вошло в историю. Страшная и жестокая война коснулась многих, и этот фильм — правдивое напоминание о том, что пережили наши предки.
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