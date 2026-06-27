Анекдоты, французские актрисы и «Утомленное солнце»: гид по трилогии «Три цвета» Кшиштофа Кесьлёвского

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23 июня Лучшее аниме в жанре киберпанк: неон, примочки, большие города От «Акиры» и «Призрака в доспехах» до «Психопаспорта» и Cyberpunk 2077

22 июня 5 причин, чтобы посмотреть фильм «Семь верст до рассвета» Почему актеры быстро согласились на съемки и как создатели построили деревню 40-х годов

19 июня Хорошее отношение к лошадям: как снимался дебютный фильм Маши Кошиной об укрощении Стихии Девочка обретает доверие к миру через дружбу со свободолюбивым копытным зверем