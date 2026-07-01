Новые «Зловещие мертвецы», «Ее личный ад» с Софи Тэтчер, «Трасса "Море — море"» с Юлией Франц и еще 8 фильмов июля

По сюжеету фантастического триллера Стивена Куэйла обычный рейс превращается в кошмар на высоте 10 000 метров: один из пассажиров внезапно умирает от неизвестной болезни. Когда симптомы начинают проявляться у других, салон погружается в хаос. Но это только начало. За иллюминаторами вспыхивают странные огни, самолет захватывает жесточайшая турбулентность – и становится ясно: происходящее выходит далеко за пределы реальности. В ролях — Том Бриттни, Вероника Розати и Молли Райт.
Итальянско-словенская хоррор-драма Паоло Стрипполи про учителя физкультуры Серджо (Микеле Риондино), переехавшего в деревню Ремис, где жители подозрительно безмятежны. Хозяйка отеля Микела (Романа Маджора Верджано) раскрывает тайну: местный подросток Маттео — проводник, который через объятия забирает людскую боль и связывает их с мертвыми. Но за покой нужно платить.
Целая плеяда звезд (Оскар Айзек, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Джерард Батлер, Аль Пачино, Джон Малкович, Франко Неро, Мартин Скорсезе) занята в экранизации романа Ника Тошеса «Рукой Данте», снятой режиссером Джулианом Шнабелем и оператором Романом Васьяновым. Писатель помогает мафии украсть рукописный подлинник «Божественной комедии», а параллельно разворачивается история о том, как в XIV веке Данте создавал свой шедевр. Мировая премьера остросюжетного криминального детектива состоялась на Венецинском кинофестивале.
Приключенческое роуд-муви Ильи Храмова, главные роли в котором исполняют Арам Вардеванян, Юлия Франц и Олег Отс. Наглый фотограф Тёма, его бывшая жена Саша и ее новый жених отправляются в безумную гонку на красном кабриолете из Санкт-Петербурга в Сочи. В пути появляется роковая автостопщица Кира, и Тёма пускается во все тяжкие, чтобы вернуть любовь всей жизни, устроив на пути погони, подставы и драки.
Испанско-аргентинский хоррор-триллер про Педро (Даниэль Эндлер), согласившегося присмотреть за пожилой дамой Алисией (Кармен Маура), страдающей провалами в памяти. Внезапно ситуация выходит из-под контроля: старушка начинает путать его с человеком из своего прошлого и все больше теряет связь с реальностью. Тихий вечер оборачивается адской ловушкой, из которой Педро не может выбраться. В продюсерской команде — Хуан Антонио Байона.
Сиквел прошлогодней семейной комедии Влада Богуша расскажет о новых приключениях Владика (Ярослав Головнёв), который снова проводит летние каникулы у деда Юры (Юрий Стоянов). В деревне неожиданно появляется Виктор (Фёдор Добронравов), бывший дипломат и дедушка Владика по папе. Он быстро находит общий язык с местными, дарит внуку дорогие подарки и увлекает его историями о путешествиях по миру. Между дедами вспыхивает соперничество за внимание внука — от едких подколов до открытого противостояния. Дед Юра все больше чувствует, что проигрывает, но, когда всплывает опасная тайна из прошлого Виктора, у него появляется возможность избавиться от конкурента. Лента станет фильмом открытия Десятого фестиваля нового российского кино «Горький фест», который пройдет в Нижнем Новгороде с 3 по 10 июля.
Пол Радд и Ник Джонас в музыкальном драмеди бывшего басиста ирландской рок-группы The Frames Джона Карни про несостоявшегося музыканта Рика, который подрабатывает выступлениями на свадьбах. На одной из них его просят подыграть звезде бойз-бэнда Дэнни. После вечеринки они устраивают небольшой джем-сейшн, где делятся своими мелодиями. Когда Дэнни превращает песню Рика в хит, который захватывает хит-парады мира, Рик решает восстановить справедливость и получить свою долю славы. Но вся проблема в том, что ему никто не верит, даже собственные жена и дочь. Ленту впервые показали публике на фестивале в Дублине.
Софи Тэтчер и Чарльз Мелтон в новой работе Николаса Виндинга Рефна разыграют под музыку выдающегося композитора Пино Донаджио пугающую историю про то, как в футуристическом мегаполисе объявляется Кожаный человек – монстр, рожденный болью и женскими страхами. Он приходит из розового тумана, чтобы убивать девушек. Случайными свидетельницами его последнего преступления становится известная актриса и ее подруга-блогерша. И если раньше девушкам приходилось биться за превосходство друг с другом, то теперь их жизни превращаются в борьбу за выживание, ведь монстр может прийти за каждой. Также в розовый ад отправляется рядовой Кей, который потерял там свою дочь, но неожиданно нашел одну из девушек. Участник 79-го Каннского кинофестиваля.
«Однажды в Газе». Трейлер с английскими субтитрами
В российский прокат обещают выпустить нашумевшую ближневосточную экшн-трагикомедию про студента Яхью, который знакомится с дилером Осамой и заводит с ним дружбу. Вместе они начинают торговать, но однажды Осаму жестоко убивают. Яхья ищет способ отомстить за смерть друга, но встреча с убийцей меняет все. Картина производства Палестины, ОАЭ, Иордании, Франции, Германии, Португалии и Катара получила приз за режиссуру в конкурсной программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.
Небезызвестный индонезийский хоррормейкер Джоко Анвар поставил криминальную хоррор-комедию про печально известную тюрьму, в которой невидимая сила начинает жестоко убивать заключенных, вынуждая вражеские банды и коррумпированных охранников действовать сообща, пытаясь выжить в условиях нарастающего кровопролития. В касте присутствуют практически все постоянные актеры Анвара — Абимана Арьясатья, Бронт Паларэ, Морган Оей, Лукман Сарди, Кики Нарендра и Рио Деванто.
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