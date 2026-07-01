Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Новые «Зловещие мертвецы», «Ее личный ад» с Софи Тэтчер, «Трасса "Море — море"» с Юлией Франц и еще 8 фильмов июля

1 июля
2026 год
февраль 2026
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2026
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2026
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2026
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июль 2026
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Все рубрики

Фильмы месяца >>
1 июля 2026
В середине лета зрителей ожидает парочка-другая любопытных новинок. Среди них — новая часть культовой хоррор-серии «Зловещие мертвецы», сиквел семейного фильма «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым, свежие работы Николаса Виндинга Рефна, Джулиана Шнабеля и Джоко Анвара, фестивальные хиты и новые фильмы с Оскаром Айзеком, Галь Гадот, Полом Раддом и Софи Тэтчер.

Кодекс Данте (2025)
фото: кадр из фильма «Кодекс Данте» / Наше кино


«Рейс 298» / Black Box

«Рейс 298»

По сюжеету фантастического триллера Стивена Куэйла обычный рейс превращается в кошмар на высоте 10 000 метров: один из пассажиров внезапно умирает от неизвестной болезни. Когда симптомы начинают проявляться у других, салон погружается в хаос. Но это только начало. За иллюминаторами вспыхивают странные огни, самолет захватывает жесточайшая турбулентность – и становится ясно: происходящее выходит далеко за пределы реальности. В ролях — Том Бриттни, Вероника Розати и Молли Райт.

Выход в прокат: 2 июля

Читать «День откровения» Стивена Спилберга, «Мандалорец и Грогу» и «Одиссея» Кристофера Нолана: 30 интригующих фантастических фильмов 2026 года
«Долина улыбок» / La Valle Dei Sorrisi

«Долина улыбок»

Итальянско-словенская хоррор-драма Паоло Стрипполи про учителя физкультуры Серджо (Микеле Риондино), переехавшего в деревню Ремис, где жители подозрительно безмятежны. Хозяйка отеля Микела (Романа Маджора Верджано) раскрывает тайну: местный подросток Маттео — проводник, который через объятия забирает людскую боль и связывает их с мертвыми. Но за покой нужно платить.

Выход в прокат: 9 июля

Читать Самые страшные фильмы и сериалы на Netflix
«Кодекс Данте» / In the Hand of Dante

«Кодекс Данте»

Целая плеяда звезд (Оскар Айзек, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Джерард Батлер, Аль Пачино, Джон Малкович, Франко Неро, Мартин Скорсезе) занята в экранизации романа Ника Тошеса «Рукой Данте», снятой режиссером Джулианом Шнабелем и оператором Романом Васьяновым. Писатель помогает мафии украсть рукописный подлинник «Божественной комедии», а параллельно разворачивается история о том, как в XIV веке Данте создавал свой шедевр. Мировая премьера остросюжетного криминального детектива состоялась на Венецинском кинофестивале.

Выход в прокат: 9 июля

Читать «Приключения Клиффа Бута» Дэвида Финчера, «Жена и пес» Гая Ричи, «Остаток» М. Найта Шьямалана и еще 27 триллеров 2026 года
«Трасса "Море — море"»

«Трасса «Море — море»

Приключенческое роуд-муви Ильи Храмова, главные роли в котором исполняют Арам Вардеванян, Юлия Франц и Олег Отс. Наглый фотограф Тёма, его бывшая жена Саша и ее новый жених отправляются в безумную гонку на красном кабриолете из Санкт-Петербурга в Сочи. В пути появляется роковая автостопщица Кира, и Тёма пускается во все тяжкие, чтобы вернуть любовь всей жизни, устроив на пути погони, подставы и драки.

Выход в прокат: 9 июля

Читать рецензию «Трасса "Море — море"»: Крыша едет не спеша
«Безумная старуха» / Vieja loca

«Безумная старуха»

Испанско-аргентинский хоррор-триллер про Педро (Даниэль Эндлер), согласившегося присмотреть за пожилой дамой Алисией (Кармен Маура), страдающей провалами в памяти. Внезапно ситуация выходит из-под контроля: старушка начинает путать его с человеком из своего прошлого и все больше теряет связь с реальностью. Тихий вечер оборачивается адской ловушкой, из которой Педро не может выбраться. В продюсерской команде — Хуан Антонио Байона.

Выход в прокат: 16 июля

Читать Латиноамериканский макабр: от аргентинской «Чумы зомби» до уругвайского «Последнего сеанса»
«Зловещие мертвецы: Пекло» / Evil Dead Burn

«Зловещие мертвецы: Пекло». Трейлер №2

Сухейла Якуб, Хантер Дуэн и Люсианна Бьюкенен предстанут перед нами в спин-оффе «Восстания зловещих мертвецов», вышедшего три года назад. На сей раз постановку доверили Себастьену Ваничеку. В продюсерской команде — Ли Кронин и создатели оригинальной трилогии Сэм Рэйми, Брюс Кэмпбелл и Роб Таперт.

Выход в прокат: 16 июля

Читать Сиквел «Я иду искать», седьмой «Крик», «Пришлите помощь» Сэма Рэйми и еще 15 хорроров 2026 года
«На деревню дедушке 2»

«На деревню дедушке 2»

Сиквел прошлогодней семейной комедии Влада Богуша расскажет о новых приключениях Владика (Ярослав Головнёв), который снова проводит летние каникулы у деда Юры (Юрий Стоянов). В деревне неожиданно появляется Виктор (Фёдор Добронравов), бывший дипломат и дедушка Владика по папе. Он быстро находит общий язык с местными, дарит внуку дорогие подарки и увлекает его историями о путешествиях по миру. Между дедами вспыхивает соперничество за внимание внука — от едких подколов до открытого противостояния. Дед Юра все больше чувствует, что проигрывает, но, когда всплывает опасная тайна из прошлого Виктора, у него появляется возможность избавиться от конкурента. Лента станет фильмом открытия Десятого фестиваля нового российского кино «Горький фест», который пройдет в Нижнем Новгороде с 3 по 10 июля.

Выход в прокат: 16 июля

Читать Сказки о потерянном времени: 140 российских фильмов 2026 года
«Это хит!» / Power Ballad

«Это хит!»

Пол Радд и Ник Джонас в музыкальном драмеди бывшего басиста ирландской рок-группы The Frames Джона Карни про несостоявшегося музыканта Рика, который подрабатывает выступлениями на свадьбах. На одной из них его просят подыграть звезде бойз-бэнда Дэнни. После вечеринки они устраивают небольшой джем-сейшн, где делятся своими мелодиями. Когда Дэнни превращает песню Рика в хит, который захватывает хит-парады мира, Рик решает восстановить справедливость и получить свою долю славы. Но вся проблема в том, что ему никто не верит, даже собственные жена и дочь. Ленту впервые показали публике на фестивале в Дублине.

Выход в прокат: 16 июля

Смотреть онлайн Фильмы с Полом Раддом
«Ее личный ад» / Her Private Hell

«Её личный ад». Тизер

Софи Тэтчер и Чарльз Мелтон в новой работе Николаса Виндинга Рефна разыграют под музыку выдающегося композитора Пино Донаджио пугающую историю про то, как в футуристическом мегаполисе объявляется Кожаный человек – монстр, рожденный болью и женскими страхами. Он приходит из розового тумана, чтобы убивать девушек. Случайными свидетельницами его последнего преступления становится известная актриса и ее подруга-блогерша. И если раньше девушкам приходилось биться за превосходство друг с другом, то теперь их жизни превращаются в борьбу за выживание, ведь монстр может прийти за каждой. Также в розовый ад отправляется рядовой Кей, который потерял там свою дочь, но неожиданно нашел одну из девушек. Участник 79-го Каннского кинофестиваля.

Выход в прокат: 23 июля

Читатью Нежные монстры, личный ад и подростковый секс: самые интересные фильмы Каннского кинофестиваля — 2026
«Однажды в Газе» / حدث ذات مرة في غزة

«Однажды в Газе». Трейлер с английскими субтитрами

В российский прокат обещают выпустить нашумевшую ближневосточную экшн-трагикомедию про студента Яхью, который знакомится с дилером Осамой и заводит с ним дружбу. Вместе они начинают торговать, но однажды Осаму жестоко убивают. Яхья ищет способ отомстить за смерть друга, но встреча с убийцей меняет все. Картина производства Палестины, ОАЭ, Иордании, Франции, Германии, Португалии и Катара получила приз за режиссуру в конкурсной программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.

Выход в прокат: 30 июля

Читать Ближневосточная кинофантастика: турецкие пародии, израильская адаптация Станислава Лема и арабский постапокалипсис
«Призрак в клетке» / Hantu Dalam Sel

«Призрак в клетке»

Небезызвестный индонезийский хоррормейкер Джоко Анвар поставил криминальную хоррор-комедию про печально известную тюрьму, в которой невидимая сила начинает жестоко убивать заключенных, вынуждая вражеские банды и коррумпированных охранников действовать сообща, пытаясь выжить в условиях нарастающего кровопролития. В касте присутствуют практически все постоянные актеры Анвара — Абимана Арьясатья, Бронт Паларэ, Морган Оей, Лукман Сарди, Кики Нарендра и Рио Деванто.

Выход в прокат: 30 июля

Читать Дары королевы черной магии: 15 индонезийских хорроров для знакомства с национальным макабром


Смотрите также в кинотеатрах:

с 2 июля
Госфорд парк. Перевыпуск
Дед Фомич
Иллюзия убийства
Касса невест
Клео от 5 до 7. Перевыпуск
Легенды леса
Мементо. Перевыпуск
Оно приходит снизу
Орудия: Новая глава
Папа, купи песика

с 9 июля
Живая ярость
Пасть
Сладкая сказка
Фальшивомонетчик

с 16 июля
Ведьмина служба доставки. Перевыпуск
Запределье. Перевыпуск
Инициал «Ди»: Стадия третья
Колючая и ушастый
Короткий фильм об убийстве. Перевыпуск
Мужчина и женщина. Перевыпуск
Ночь с гризли
Отпуск на всю голову

с 23 июля
Дни Сакамото
Короткий фильм о любви. Перевыпуск
Материя времени
Между небом и землей
Мой дикий друг. Возвращение домой
Патруль времени
Фантом. Кто ты?
Чужой. Остров проклятых

с 30 июля
Все, что мы потеряли
За любовь
Могильный ритуал. Зло вернулось
Ограбить Лондон
Пиноккио: Раскрепощенный
Старый орел
Храбрый Давид
Школа призраков

Макс Милиан
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Дени и Мэни в кино!», «Изгой» с Марио Касасом, третий «Холоп» и еще 9 фильмов июня
Новый «Скалолаз», сиквел «Жестокой ночи» с Дэвидом Харбором, «Как ограбить банк» Дэвида Литча и другие боевики 2026 года
Поиск по меткам
Азиатское киноАмериканское киноБританское киноДатское киноДетективИспанское киноитальянское киноКомедиялатиноамериканское киноМузыкантыНаучная фантастикапремьеры годаРоссийские фильмыроуд-мувисиквелспин-оффтриллерХоррорЭкранизация
персоны
Оскар АйзекДжоко АнварАбимана АрьясатьяХуан Антонио БайонаДжерард БатлерВлад БогушТом БриттниЛюсиана БьюкененСебастьен ВаничекАрам ВардеванянРоман ВасьяновРомана Маджора ВерджаноГаль ГадотЯрослав ГоловнёвРио ДевантоНик ДжонасФёдор ДобронравовХантер ДуэнДжон КарниЛи КронинСтивен КуэйлБрюс КэмпбеллДжон МалковичКармен МаураЧарльз МелтонДжейсон МомоаКики НарендраФранко НероМорган ОейОлег ОтсБронт ПаларэАль ПачиноПол РаддМолли РайтНиколас Виндинг РефнМикеле РиондиноВероника РозатиСэм РэймиЛукман СардиМартин СкорсезеЮрий СтояновПаоло СтрипполиРоб ТапертСофи ТэтчерЮлия ФранцИлья ХрамовДжулиан ШнабельДаниэль ЭндлерСухейла Якуб
фильмы
Безумная старухаВосстание зловещих мертвецовДолина улыбокЕё личный адЗловещие мертвецыЗловещие мертвецы: ПеклоКодекс ДантеНа деревню дедушкеНа деревню дедушке 2Однажды в ГазеПризрак в клеткеРейс 298Трасса «Море — море»Это хит!

фотографии >>
"Рейс 298" (2026)
"Зловещие мертвецы: Пекло" (2026)
"На деревню дедушке 2" (2026)
"Призрак в клетке" (2026)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Сапар Койчуманов
30 июня ушёл из жизни оператор Сапар Койчуманов.
Алла Чернова
28 июня ушла из жизни актриса Алла Чернова.
Евгений Дербышев
7 июля 2024 года погиб актёр Евгений Дербышев.

День рождения >>

Алексей Анищенко
Кира Крейлис-Петрова
Клара Лучко
Наталья Николаева (II)
Татьяна Орлова
Людмила Татарова
Тимофей Трибунцев
Ирина Цывина
Руслан Чернецкий
Амира Казар
Лесли Карон
Брайан Кокс
Чарлз Лаутон
Лив Тайлер
Клэр Форлани
Оливия де Хэвилленд
все родившиеся 1 июля >>

Афиша кино >>

Госфорд парк
детектив, драма, комедия, криминальный фильм, мистика
США, Великобритания, Германия, Италия, 2001
Мементо
детектив, драма, криминальный фильм, мистика, триллер
США, 2000
Клео от 5 до 7
драма, комедия, музыкальный фильм
Франция, Италия, 1962
Иллюзия убийства
детектив, триллер
Доминиканская Республика, Испания, 2025
Оно приходит снизу
фильм ужасов
Испания, 2025
Легенды леса
фильм о животных
Франция, 2025
Дед Фомич
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Касса невест
исторический фильм, комедия, мелодрама, научная фантастика
Россия, 2026
все фильмы в прокате >>

что почитать?