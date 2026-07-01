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Никто не ждет инквизицию: испанские фильмы с лихими сюжетными твистами

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1 июля 2026
В российских кинотеатрах можно увидеть «Иллюзию убийства» — непредсказуемый детективный триллер испанца Джейкоба Сантаны, где каждый персонаж — не тот, кем кажется. Мы решили вспомнить еще несколько фильмов с родины Дали, Альмодовара и Ямаля, где сюжетные повороты меняют восприятие истории, настроение и жанровый окрас (порой — одновременно).

Другие (2001)

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Другие (2001)
фото: «Другие» (2001) / «Пионер»

Финальный твист «Других» оглушает ничего не подозревающих зрителей так же, как и Грейс Стюарт (Николь Кидман). 1945 год, набожная дама укрывается с дочерью и сыном в особняке на Нормандских островах, дожидаясь в безопасной обстановке супруга (Кристофер Экклстон) с войны. Детям требуется забота и полумрак — у обоих повышенная светочувствительность, а сама Грейс отличается тонкой душевной организацией. Постепенно домочадцев начинают одолевать тревоги мистические и психологические: вестей от отца нет уже полтора года, прислуга ведет себя странно, а самое главное — в доме кто-то постоянно бродит (и это явно создания не из этого мира). Чем сильнее особняк окутывает туман, тем ярче высвечиваются многочисленные противоречия Стюартов, которые не отпустят их, пока Грейс и дети не столкнутся с правдой лицом к лицу.

Читать Некуда бежать: мистические фильмы о людях с темным прошлым

Приют (2007)


Приют (2007)
фото: «Приют» (2007) / Warner Bros.

Впечатляющий полнометражный дебют испанца Хуана Антонио Байоны, впоследствии снявшего «Голос монстра», «Общество снега» и вторую часть «Мира Юрского периода». Лаура (Белен Руэда) с теплом вспоминает приют, где провела детство в 1970-е, а потому решает возобновить работу детского дома, переехав туда с семьей. Новый профиль заведения — ребятишки с инвалидностью, но главным испытанием для Лауры окажется не трудная работа, а прошлое, которое было совсем не таким безобидным, как отпечаталось в памяти. О детской жестокости и опасности ностальгии напоминает тихий мальчик, скрывающий лицо под разрисованным мешком. Продюсером мистического хоррора выступил Гильермо дель Торо (он вообще поддерживает много испаноговорящих талантов), а сам «Приют», вдохновленный, по словам Байоны, атмосферой национального кино 1970-х, получил семь статуэток «Гойи» (в том числе за режиссуру и сценарий).

Читать Глаза без лица: маски в хорроре XXI века — и ужасы, которые они скрывают

Дикая история (2017)


Дикая история (2017)
фото: «Дикая история» (2016) / Sony Pictures Entertainment

Испанский постановщик Алекс де ла ИглесиаПечальная баллада для трубы», «Ведьмы из Сугаррамурди») всегда ищет предел, за которым человек сбрасывает налет цивилизованности и весело торопится в ад. Насыщенное мадридское утро начинается с того, что Елена (Бланка Суарес) в коралловом платье заходит в бар, чтобы зарядить телефон. В заведении уже обитает дюжина постояльцев: от хипстера-лесоруба (Марио Касас) до пенсионерки-игроманки (Кармен Мачи). Когда один из любителей утреннего кофе расплатится и выйдет на улицу, — прогремит выстрел. Мадридская площадь опустеет, а заложники бара крепко стиснут ягодицы, не зная, что им делать дальше. В «Дикой истории» каскад нелепых ситуаций быстро выходит из-под контроля, а главным твистом становится резкая смена жанровых регистров. Собрав под одной крышей жирные стереотипы о разных слоях населения, режиссер лихо движется от эксцентричной комедии в духе позднего Альмодовара к хоррор-сатире а-ля Джордж Ромеро. Не задерживается Иглесиа и в рамках психологической драмы или параноидального триллера про страх перед вирусами: он устраивает героям поездку без тормозных колодок, воспевая красоту безобразного.

Читать Анекдот категории Б: рецензия на «Дикую историю»

Вопль (2024)

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Вопль (2024)
фото: «Вопль» (2024) / «Про:взгляд»

Будоражащий дебют Педро Мартина-Калеро, написанный с авторкой нашумевших «Хищников» Исабель Пеньей, напоминает дикую смесь «Звонка», «Прокола» и «Оно приходит за тобой». Студентка киношколы Андреа (Эстер Экспосито), живущая в Мадриде, узнает, что её удочерили, а биологическая мать — француженка, загадочно погибшая месяц назад. Добавляет переживаний и жуткий силуэт, который замечает на её видеопослании бойфренд Пау (Алекс Моннер), уехавший по делам в Сидней. Человеческий глаз не в силах различить мистического незнакомца — вся надежда на технику. Тревога ни на секунду не покидает кадр, повествование сшивает 2020-е и 90-е, иногда прыгая из Испании в Аргентину или тот же Сидней. Неумолимый силуэт, излучающий смертельную угрозу, легко проникает в любые помещения, а чтобы его победить, героиням (их несколько) потребуется чуткость окружающих. Одна из центральных тем «Вопля» — незаметность ужаса, рутинизированное насилие и равнодушие окружающих к страхам даже самых близких людей.

Читать Снимите деда немедленно: рецензия на «Вопль»

Иллюзия убийства (2025)


Иллюзия убийства (2025)
фото: «Иллюзия убийства» (2025) / «Про:взгляд»

Испанский ремейк корейского триллера «Ночь воспоминаний» Чан Хан Джуна, где сюжетная эквилибристика в итоге ставит повествование с ног на голову даже несколько раз. 2007 год, братья Марио (Хайме Лорэнте) и Давид (Мануэль Вега) переезжают в новенький дом. У первого ментальные трудности и повышенная нервозность на фоне пересдачи экзамена по праву, у второго — успешная по всем статьям жизнь, которую не омрачает даже перелом бедра. Сопровождают отпрысков родители (Белен Руэда и Фернандо Кайо), переживающие за бедового младшего и пичкающие его таблетками (то ли от галлюцинаций, то ли от вспышек ярости). Не сулит ничего хорошего и наличие комнаты, где бывшие хозяева заперли вещи и попросили не заходить, пока их не заберут. Оттуда постоянно раздаются подозрительные шорохи, а потом Давида похищают неизвестные в минивэне. Через 18 дней брат возвращается, но совершенно ничего не помнит, а Марио подозревает, что это другой человек. Напоминающий «Гипнотика» триллер Джейкоба Сантаны чуть ли не с первых минут сулит какую-то обманку, но схематичность персонажей и всё более вздорная мотивация твистов могут вызвать недоумение — особенно на фоне чуть ли не дидактического финала. Впрочем, как недавно подтвердил «Бугонией» Йоргос Лантимос, соревноваться с южнокорейскими режиссерами в абсурдных жанровых гибридах и скорости переключения передач — дело гиблое.

«Иллюзия убийства» в кинотеатрах со 2 июля.

«Иллюзия убийства». Трейлер №2

Алексей Филиппов
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