Драмы морального беспокойства и христианские притчи Кшиштофа Кесьлёвского

Польская киноиндустрия во второй половине XX века дала миру сразу несколько мастеров экрана. Хорошим творческим стартом для большинства из них стало обучение в киношколе в Лодзи, у истоков которой были киновед Ежи Теплиц и первый директор Экспериментального киноцентра в Риме Умберто Барбаро. В этой киношколе обучался и Кшиштоф Кесьлёвский (1941 - 1996), наиболее известный широкому зрителю по телепроекту «Декалог» (1988) и трилогии «Три цвета» (1993-1994). Поначалу он мечтал о театральной карьере, но вскоре заинтересовался документалистикой, в которой проработал около десяти лет. Кинокарьера Кесьлёвского была относительно короткой (режиссер умер в 54 года во время операции на сердце), но плодотворной. Он успел поработать в разных жанрах, но почти все его ленты объединены темой морального выбора.
16 и 23 июля в повторный прокат выходят два поздних полнометражных фильма Кшиштофа Кесьлевского, затрагивающие нравственную проблематику — «Короткий фильм об убийстве» (1987) и «Короткий фильм о любви» (1988). В этом материале мы вспомним раннее творчество постановщика, а также расскажем о художественных особенностях его игровых лент.
фото: East News
Документальный период
Интерес к неигровому кинематографу пробудился у Кшиштофа Кесьлёвского во время обучения в Лодзинской киношколе. До этого он успел поучиться в Варшавском техникуме театрального искусства и планировал связать дальнейшую судьбу с театром. Но для поступления в театральный вуз требовался диплом бакалавра, который будущий режиссер планировал получить в киношколе. Как часто бывает, казавшееся случайным событие вскоре стало судьбоносным. Кесьлёвский утратил интерес к театру, так как решил, что документалистика в большей степени позволит реализовать творческие задумки.
Во время учебы в Лодзи, Кесьлёвский объехал практически всю Польшу, ища материал для своих лент. В отличие от многих европейских мастеров, режиссер не имел ярко выраженной политической позиции, предпочитая считать себя наблюдателем. Учитывая, что одной из главных тем его раннего творчества стала жизнь польского пролетариата, можно предположить, что Кесьлёвский разделял сочувственное отношение коммунизма к рабочему классу. Но практическая реализация коммунистических идей оказалась Кесьлёвскому совершенно чужда, хотя он, считая политику в принципе грязным делом, предпочитал держаться в стороне и от оппозиции.
Как свидетельствуют его ранние документальные работы («Контора», «Трамвай»), режиссер не довольствовался только лишь социальным реализмом, но стремился исследовать глубинные человеческие взаимоотношения, что сближало его с популярным в Европе экзистенциализмом. По стилю документальные фильмы Кесьлёвского близки французскому «синема верите» и американскому «прямому кино». Постановщик стремился минимизировать авторское присутствие, позволив звучать голосу реальности. Поначалу Кесьлёвский критически относился к игровому кинематографу, полагая, что повествовательные фильмы не в состоянии запечатлеть противоречивую жизнь. Как он утверждал в одной из своих статей, «я хотел снимать о том, чем человек живёт, и говорить правду». Эти слова стали его нравственным манифестом.
Постепенно симпатии режиссера сместились в сторону игрового кинематографа. Сыграли свою роль несколько факторов. Это цензура его ленты «Рабочие'71 — ничего о нас без нас» (1971), в которой пролетарии высказывали слишком много крамольных мыслей. Когда же стражи порядка в интересах следствия изъяли часть киноматериала «Вокзала» (1980) — коллективного портрета ожидающих прибытия поезда людей — Кесьлёвский прекратил снимать документальные фильмы. Ему была невыносима мысль, что его произведение может быть использовано для вторжения в личное пространство горожан.
фото: Кадр из фильма «Рабочие’71 — ничего о нас без нас». (1971) / Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
Картину «Рабочие'71 — ничего о нас без нас» Кесьлёвский поставил для телевидения, наивно полагая, что у партийного начальства не возникнет претензий к хронике жизни рабочих Гданьской судоверфи. Фильм был снят на студии документального и художественного кино (WFD) и являлся политическим заказом. Дело в том, что тогдашний первый секретарь Польской объединенной рабочей партии Эдвард Герек, стремясь преодолеть политический кризис, выразившийся в масштабных протестах 1970 года (Декабрьская революция), пошел на некоторую идеологическую открытость.
Однако лента Кесьлёвского оказалась чересчур откровенной даже для польской «оттепели». Режиссер стремился уловить настроения рабочего класса после жестокого подавления Декабрьской революции, а потому собрал в кадре множество представителей рабочих профессий, которые размышляют о несправедливой социальной политике и коррупции в системе власти. Постановщик отказывается от собственных оценок, его камера лишь деликатно следит за героями, как бы стремясь уловить неотрепетированную правду жизни.
Конечно, все политически острые моменты подверглись цензуре, так что картина вышла на телеэкраны в перемонтированном виде и без указания Кесьлёвского в титрах. Тогда постановщик впервые задумался попробовать себя в игровом кинематографе, но даже после премьеры дебютной драмы «Персонал» (1975), Кесьлёвский периодически возвращался к документальному жанру. Лишь в 1980-е, когда его творчество вышло на международный рынок, постановщик решает полностью посвятить себя повествовательному кинематографу.
В 1970-е режиссер снял «Каменщика» (1973) и «С точки зрения ночного сторожа» (1977). Обе документальные короткометражки сделаны в жанре фильма-интервью. Следуя художественным принципам «синема верите», Кесьлёвский стремится зафиксировать реальность в ее диалектическом противоречии. Эти картины посвящены героям-антиподам. Каменщик, человек с прогрессивными взглядами, рассказывает интервьюеру, что когда-то был партийным функционером, но впоследствии разочаровался во власти и, почти как вольтеровский Кандид, вернулся к рабочей профессии каменщика, в чем и обрел свое счастье.
фото: кадр из фильма "Три цвета: Синий" (1993) / CAB Productions, Canal+ [fr], CED Productions, Conseil de l'Europe, Eurimages, France 3 Cinéma, MK2 Productions
Главный герой ленты «С точки зрения ночного сторожа», напротив, никогда не был большим начальником, и совсем не стремится к этому, но у него есть мнение обо всем на свете. Встретив человека, готового его слушать, заводской сторож запросто рассказывает о своей любви к дракам и жестоким фильмам, а также о необходимости ввести тотальный контроль в государстве, что вообще-то попахивает апологией фашизма.
Сторож, немолодой мужчина 50+ с простым, даже крестьянским профилем, говорит спокойно и уверенно, не лишен обаяния, но при этом демонстрирует внутренний мир пошлого обывателя, убежденного, что все проблемы в жизни происходят от недостатка дисциплины. Персонаж Кесьлёвского вышел почти нарицательным - кто не встречал таких людей, с мировоззрением профессионально деформированного тюремного охранника! За частным примером легко увидеть широкую картину. В атомизированном обществе потому и зарождаются диктатуры, что людям без внутреннего стержня, легко внушить какие угодно идеи. Как флюгер вращается вслед за направлением ветра, так и человек из мрамора (воспользуемся названием лентыАнджея Вайды) легко деформируется под воздействием государственной пропаганды.
Индивид под гнетом социалистической системы
Свой первый игровой фильм режиссер поставил в 1973 году. Это была короткометражная телевизионная драма «Подземный переход», повествовавшая о случайной встрече в метро — своеобразная проба пера начинающего игровика. Режиссер закончил работу значительно раньше утвержденного срока, но в последний момент за одну ночь полностью переделал готовый фильм, интуитивно почувствовав мелодраматическую фальшь. Этот случай станет привычкой. Впоследствии постановщик будет неоднократно вносить кардинальные правки, что приведет к появлению многочисленных рабочих версий его картин. «Подземный переход» и самому режиссеру подарил судьбоносную встречу с оператором Славомиром Идзяком. Совместно они снимут такие ленты, как «Шрам» (1976), «Короткий фильм об убийстве» (1987), «Двойная жизнь Вероники» (1991), «Три цвета: Синий» (1993).
Первый полнометражный игровой фильм «Персонал» (1975) Кесьлёвский также снял на телевидении. В ленте столь много совпадений с ранней биографией режиссера, что впору считать «Персонал» автобиографической драмой. Как и сам молодой Кесьлёвский, его альтер-эго в исполнении позднее ставшего известным режиссером Юлиуша Махульского (трилогия «Ва-банк», «Кингсайз») окончил театральный техникум и работает в костюмерной мастерской. В этой ленте, в духе кинематографа морального беспокойства, режиссер препарирует театральную среду, обнаруживая лицемерие и механическую рутину должностных обязанностей, убивающую творческую мысль.
фото: кадр из фильма "Шрам" (1976) / Studio Filmowe Tor
В своей второй игровой ленте «Шрам» Кесьлёвский продолжил анализ польской действительности с точки зрения морали. Главный персонаж Стефан Беднаш, сыгранный Францишеком Печкой, честный партийный руководитель, которому поручено построить новый химкомбинат. В качестве литературного материала Кесьлёвский воспользовался газетным репортажем о социалистической стройке.
Картина Кесьлёвского развивает центральную идею документального периода о неизбежном конфликте государственной идеологии и личности. Беднаш выходец из партии, но при этом не является системным человеком. Он привык самостоятельно мыслить, в то время как его коллеги предпочитают ничего не делать, дожидаясь указаний сверху. Его искренняя вера в социалистические идеалы и деятельный энтузиазм воспринимаются государством чуть ли не как измена. В чиновничьей среде он белая ворона, что постепенно приводит к неизбежному столкновению с системой. Ведь, по мысли Кесьлёвского, больше всего авторитарные правительства опасаются не столько мятежа, сколько тех, кто даже в коллективе чувствует свою независимость.
Наиболее явно свои гуманистические убеждения Кесьлёвский выразил в сцене, где выбравший частную жизнь бывший чиновник Беднаш деликатно учит ходить внука. Ребенок неловко идет, поддерживаемый дедушкой, падает и снова встает. Так и государство должно давать возможность гражданам проявить себя, а не делать всех поголовно винтиками в неповоротливом бюрократическом аппарате.
Но наибольшего художественного успеха в ранние годы режиссер добился в социальной драме «Покой» (1976), заключительной части своеобразной трилогии о взаимоотношении личности и коллектива. Главный герой «Покоя», недавно освободившийся из тюрьмы строительный рабочий Антек Гралак (Ёжи Штур) — типичный пролетарий. Он не строит больших планов на жизнь, а хочет простого человеческого счастья. Но в ленте Кесьлёвского абстрактный лозунг счастья всех трудящихся поверяется реальной жизненной ситуацией. Антек, стремясь к спокойной жизни, вынужден лавировать между строительным начальством и рабочим коллективом. Его желание быть хорошим для всех оборачивается отторжением как с одной, так и с другой стороны. Для начальства он слишком правильный, а коллеги не понимают его тесные контакты с прорабом. Полудокументальный стиль повествования лишь усиливает ощущение схваченной на камеру неотрепетированной действительности.
фото: кадр из фильма "Короткий фильм об убийстве" (1987) / Zespol Filmowy "Tor", Przedsiebiorstwo Realizacji Filmów "Zespoly Filmowe"
В представлении Кесьлёвского, упразднение капиталистического строя вовсе не привело к социальной справедливости. Это подтверждает эпизод роскошного по советским меркам застолья строительных руководителей, содержащий намеренные художественные переклички со «Стачкой» (1924) Сергея Эйзенштейна. Оказалось, что беззастенчивая эксплуатация пролетариев, презрение к их человеческому достоинству вовсе не исчезла с победой революции. Не только на загнивающем Западе, но и в странах победившего социализма все те же общественные язвы. Потому лента Кесьлёвского стала важной вехой в развитии польской школы «морального непокоя», определив как тематический, так и визуальный спектр драм о нравственных проблемах социалистического общества.
Религиозные притчи
В 1988 году на польском телевидении Кшиштоф Кесьлёвский осуществил давно задуманный проект «Декалог», позволивший ему показать на современном материале незыблемость христианских истин. Концепция мини-сериала отсылает зрителя к 10 заповедям, которые бог, согласно Ветхому завету, дал своему пророку Моисею на горе Синай. По финансовым соображениям (для постановки «Декалога» не хватало денег), Кесьлёвский расширил для широкого проката два эпизода. Так появились «Короткий фильм об убийстве» и «Короткий фильм о любви».
Оператор Славомир Идзяк и Кшиштоф Кесьлёвский удивительно совпали в своем желании запечатлеть максимально непривлекательным образ Варшавы в «Коротком фильме об убийстве». Идзяк не только снизил цветность изображения, чтобы передать депрессивную атмосферу позднекоммунистической Польши, но и активно использовал зеленые цветофильтры, вызвав аналогии как с готическим хоррором Марио Бавы («Операция "Страх"»), так и с «Суспирией» (1977) Дарио Ардженто. В отличие от Бавы и Ардженто, Идзяк и Кесьлёвский не снимали фильм ужасов, но тоже стремились внушить зрителю чувство тревоги. Мрачный антураж городских пустырей и замусоренных закоулков как бы сам подталкивает к немотивированному убийству таксиста молодого сельчанина Яцека Лазара (Мирослав Бака), приехавшего в город в поисках хорошей жизни.
Кесьлёвский и его постоянный сценарист Кшиштоф Песевич вовсе не очеловечивают Яцека, в стремлении вызвать к нему зрительское сочувствие. Это обычный хулиган, ведущий асоциальный образ жизни, который без всякого мотива убил незнакомого человека. Не оправдывает Яцека и живущая в нем боль после трагической гибели младшей сестры под колесами трактора. Однако Кесьлёвский и Песевич задаются толстовским вопросом («Не могу молчать») — должно ли государство в наказание за преступление совершать, по сути, такое же хладнокровное убийство, развращая души как исполнителей, так и свидетелей юридически оформленным насилием. Если люди признают христианский императив недопустимости убийств, то из этого морального закона не может быть никаких исключений. Эмоционально тяжелая лента Кесьлёвского не только получила сразу две награды Каннского кинофестиваля, но и спровоцировала общественную дискуссию о смертной казни, итогом которой стал 5-летний мораторий.
фото: кадр из фильма "Короткий фильм о любви" (1988) / Zespol Filmowy "Tor"
«Короткий фильм о любви» стал расширением шестого эпизода «Декалога». 19-летний Томек (Олаф Любашенко), работающий молочником, кажется, в первый раз влюбился, но по-настоящему. Его возлюбленная — красивая гулящая женщина Магда (Гражина Шаполовская), живущая напротив, и за которой он каждый день наблюдает в окно. Песевич и Кесьлёвский интерпретируют вуайеристический сюжет вовсе не традиции триллера Альфреда Хичкока («Окно во двор»), а в христианском ключе. Что тогда, во времена земной жизни Христа, так и сейчас люди грешат, а затем раскаиваются. В отличие от новеллы из «Декалога», Кесьлёвский в полнометражной версии оставляет финал открытым (пусть и по настоянию актрисы Шаполовской). Робкая надежда на соединение главных героев семейными узами ненавязчиво свидетельствует о торжестве любви над плотским влечением.
Начиная с документального периода и вплоть до поздних лент, режиссер препарировал современную жизнь с точки зрения ее соответствия моральным императивам. Будучи католиком, Кесьлёвский глубоко исследовал тему греха как с социальной, так и с метафизической стороны. Он не сомневался, что забвение нравственных норм не только разрушает частные человеческие взаимоотношения, но и необратимо влияет на социальный климат в государстве.
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