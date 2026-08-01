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«Последний богатырь. Колобок», «Легенда о золоте скифов», «Мятеж» с Джейсоном Стэйтемом и еще 8 фильмов августа

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Фильмы месяца >>
1 августа 2026
Под занавес лета зрителей ожидают несколько интересных новинок. Среди них — боевики с Джейсоном Стэйтемом и Аланом Ричсоном, современная адаптация «Чучела», спин-офф «Последнего богатыря» про Колобка, игровое кино про Смешариков, свежие работы Ренни Харлина и Асгара Фархади, фестивальные хиты, детское кино и новые фильмы с Аароном Экхартом, Беном Кингсли, Класом Бангом, Крисом Эвансом, Венсаном Касселем, Аней Тейлор-Джой, Джоном Малковичем, Сальмой Хайек, Изабель Юппер и Катрин Денёв.

Жертва обстоятельств (2025)
фото: кадр из фильма «Жертва обстоятельств» / Вольга


«Последний богатырь. Колобок»

«Последний богатырь. Колобок»

Спин-офф известной франшизы, поставленный Антоном Масловым, расскажет о Колобке (Гарик Харламов), который решает изменить судьбу и становится напарником скромного пекаря Тихона (Дмитрий Журавлёв). В ролях: Гоша Куценко (Волк), Мила Ершова и другие.

Выход в прокат: 6 августа

Читать рецензию «Последний богатырь»: Куда завели Disney неведомые дорожки?
«Смешарики сквозь вселенные»

«Смешарики. Сквозь вселенные»

Полнометражный фильм Андрея Мармонтова и Ильи Максимова, в котором мир Смешариков смешивается с реальным. Крош и Ёжик попадают в видеоигру про будущее, где превращаются в обычных детей, летящих на Марс. Сценарий написал мастер отечественной фантастики Сергей Лукьяненко. В фильме снялись Николай Добрынин, Ян Цапник, Людмила Артемьева и другие.

Выход в прокат: 6 августа

Читать «День откровения» Стивена Спилберга, «Мандалорец и Грогу» и «Одиссея» Кристофера Нолана: 30 интригующих фантастических фильмов 2026 года
«Ешь. Молись. Худей» / Saccharine

«Ешь. Молись. Худей»

Студентка-медик Хана (Мидори Фрэнсис), уставшая от бесконечной борьбы с собственным телом, волей случая натыкается на чудесные (и очень дорогие) таблетки для похудения. Девушка решает воссоздать их в лаборатории, и даже такой секретный ингредиент, как человеческий прах, её не пугает — позаимствовать материал можно у одного из тел в анатомичке. Правда, совсем скоро дух донора начинает преследовать героиню. Лента Натали Эрики Джеймс, участвовавшая в 76-м Берлинском международном кинофестивале, «превращает болезненную тему расстройств пищевого поведения в дерзкий боди-хоррор с элементами черного юмора», пишет Дарья Тарасова.

Выход в прокат: 13 августа

Читать Кровавая графиня, фуд-порно, утрата: фильмы Берлинале-2026, которые нельзя пропускать
«Крушение рейса» / Deep Water

«Глубокие воды». Трейлер на английском языке

Ренни Харлин спустя 27 лет после классического экшн-триллера «Глубокое синее море» решил вернуться к водной тематике. В его новом фильме-катастрофе группа пассажиров международного рейса (среди них — Аарон Экхарт, Бен Кингсли, Молли Райт), следовавшего из Лос-Анджелеса в Шанхай, вынуждена совершить аварийную посадку в кишащих акулами водах. Теперь им предстоит объединить усилия и преодолевать разногласия, чтобы справиться с нашествием хищников, привлеченных обломками самолета.

Выход в прокат: 13 августа

Читать «Приключения Клиффа Бута» Дэвида Финчера, «Жена и пес» Гая Ричи, «Остаток» М. Найта Шьямалана и еще 27 триллеров 2026 года
«Большая арка» / L'inconnu de la Grande Arche

«Большая арка». Трейлер на французском языке

Клас Банг, Сидсе Бабетт Кнудсен и Ксавье Долан в исторической драме Стефана Демустье, действие которой разворачивается в 1983 году. Франсуа Миттеран решил объявить международный архитектурный конкурс на флагманский проект своего президентства: Большая арка Дефанс должна встать в один ряд с Лувром и Триумфальной аркой! Конкурс неожиданно выиграл неизвестный Йохан Отто фон Шпрекельсен — профессор архитектуры из Копенгагена. Он приезжает в Париж и воодушевленно приступает к строительству. Однако вскоре сталкивается с трудностями и превратностями политики. Участник Каннского фестиваля.

Выход в прокат: 20 августа

Читать Рейв и чума сентиментальных ценностей: фильмы Каннского кинофестиваля — 2025, которые стоит запомнить
«Жертва обстоятельств» / Sacrifice

«Жертва обстоятельств»

Ромен Гаврас поставил остосюжетную сатиру с Крисом Эвансом, Венсаном Касселем, Аней Тейлор-Джой, Джоном Малковичем, Сальмой Хайек и Чарли XCX. Главные герои ленты — участники благотворительного мероприятия в Греции, больше похожие на гостей закрытой голливудской вечеринки, чем на борцов за спасение планеты. Среди них — переживающий не лучшие времена актёр Майк Тайлер, мечтающий вернуть былую популярность. Привычный ход этой ярмарки тщеславия нарушает Джоан, лидер радикального экологического движения. Она и её последователи убеждены: чтобы предотвратить катастрофическое извержение гигантского вулкана и спасти мир, нужно всего лишь принести в жертву трех знаменитостей. И когда судьба человечества оказывается в руках Майка, ему предстоит сыграть главную роль — на этот раз не на экране. Премьерный показ фильма состоялся на киносмотре в Торонто.

Выход в прокат: 20 августа

Читать Лидеры и аутсайдеры кинопроката Франции (среди французских фильмов): 1945-2023. Часть IV
«Легенда о золоте скифов»

«Легенда о золоте скифов»

Семейный приключенческий детектив Вячеслава Казанцева основан на одноименном произведении популярного детского писателя Дмитрия Емца. Семья Гавриловых отправляется на отдых, где их ждет неожиданное приключение, связанное с таинственным исчезновением артефактов из местного музея. Главный герой, сообразительный мальчик Петя (Алексей Бакуренко), вдохновленный детективными романами отца, берется за расследование, пытаясь впечатлить новую знакомую Нину и доказать всем, что он способен раскрыть преступление.

Выход в прокат: 20 августа

Читать Сказки о потерянном времени: 140 российских фильмов 2026 года
«Мотор Сити» / Motor City

«Мотор Сити»

Алан Ричсон, Шейлин Вудли, Бен Фостер и Пабло Шрайбер в остросюжетном боевике, представляющем собой захватывающую историю мести на фоне индустриального Детройта 1970-х. Рабочий автозавода Джон Миллер влюбляется в девушку местного криминального босса, за что дорого поплатится. Его подставляют и отправляют в тюрьму за преступление, которого он не совершал. Спустя годы Джон выходит на свободу. У него осталась только одна цель: отомстить человеку, который отнял у него любовь, свободу и прежнюю жизнь.

Выход в прокат: 20 августа

Читать Новый «Скалолаз», сиквел «Жестокой ночи» с Дэвидом Харбором, «Как ограбить банк» Дэвида Литча и другие боевики 2026 года
«Параллельные истории» / Histoires parallèles

«Параллельные истории»

Остросюжетная детективная драма Асгара Фархади со звездным составом (Изабель Юппер, Катрин Денёв, Венсан Кассель, Виржини Эфира, Пьер Нинэ) снята по мотивам одной из глав «Декалога» Кшиштофа Кесьлёвского. Писательница Сильви живет в одиночестве и наблюдает за соседями через телескоп, превращая их жизни в фикшн. В своем романе она добавляет их отношениям драму, страсть, ревность и предательство. В это время в её собственной жизни появляется помощник Адам. Влюбившись в живущую напротив Ниту (или в её образ из романа?), он пытается её впечатлить, скопировав рукопись Сильви и выдав за свою. Грань между вымыслом и реальностью стирается. Вот только прототипы романа и отношения между ними оказываются совсем не такими, какими их придумала Сильви. Участник 79-го Каннского кинофестиваля.

Выход в прокат: 20 августа

Читатью Драмы морального беспокойства и христианские притчи Кшиштофа Кесьлёвского
«Мятеж» / Mutiny

«Мятеж». Трейлер №2

Джейсон Стэйтем и Аннабелль Уоллис в остросюжетном боевике Жан-Франсуа Рише про Коула Рида. На глазах главного героя убивают его босса — промышленника-миллиардера. Рид становится главным подозреваемым и пускается в бега. Чтобы доказать свою невиновность, он должен раскрыть международный заговор.

Выход в прокат: 27 августа

Читать рецению «Гнев человеческий»: Богатенький Ричи
«Чучело»

«Чучело»

Современная адаптация повести Владимира Железникова, по которой был снят фильм Ролана Быкова, сочетает жанры подростковой и социальной драм, а также мюзикла и скринлайфа. Аня берет на себя вину друга, становясь объектом травли одноклассников в реальном мире и в соцсетях. Главные роли исполняют молодые актеры Марья Симонова и Максим Карушев, ключевых взрослых персонажей играют Кристина Асмус (учительница) и Кирилл Кяро (папа, он здесь вместо дедушки). Премьера фильма прошла в рамках фестиваля «Окно в Европу»-2025.

Выход в прокат: 27 августа

Читать рецензию Окно в Европу-2025: «Чучело» для поколения TikTok


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Ассистент в морге
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Лидия и всадник туманов
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Электрический поцелуй

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Крипипаста: Синий малыш
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Марсианка
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Терминатор 2: Судный день. Перевыпуск

Макс Милиан
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обсуждение >>
№ 2
Konstantin A (Нижний Новгород)   2.08.2026 - 09:27
Ренни Харлин, 27 лет, и снова акулы - ну человек знает свою нишу и из неё не вылезает. Уважаю преданность теме, хотя это уже не упорство, а что-то вроде диагноза. читать далее>>
№ 1
Ольга Весёлая (Казань)   2.08.2026 - 09:03
Смешарики в игре про Марс по сценарию Лукьяненко - это такой странный коллаб, что я даже не знаю, для какой аудитории это вообще снято. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Большая аркаГлубокое синее мореДекалогЕшь. Молись. ХудейЖертва обстоятельствКрушение рейсаЛегенда о золоте скифовМотор СитиМятежПараллельные историиПоследний богатырьПоследний богатырь. КолобокСмешарикиСмешарики сквозь вселенныеСыграть в ящикЧучелоЧучело

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