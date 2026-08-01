«Последний богатырь. Колобок», «Легенда о золоте скифов», «Мятеж» с Джейсоном Стэйтемом и еще 8 фильмов августа

Студентка-медик Хана (Мидори Фрэнсис), уставшая от бесконечной борьбы с собственным телом, волей случая натыкается на чудесные (и очень дорогие) таблетки для похудения. Девушка решает воссоздать их в лаборатории, и даже такой секретный ингредиент, как человеческий прах, её не пугает — позаимствовать материал можно у одного из тел в анатомичке. Правда, совсем скоро дух донора начинает преследовать героиню. Лента Натали Эрики Джеймс, участвовавшая в 76-м Берлинском международном кинофестивале, «превращает болезненную тему расстройств пищевого поведения в дерзкий боди-хоррор с элементами черного юмора», пишет Дарья Тарасова.
Ренни Харлин спустя 27 лет после классического экшн-триллера «Глубокое синее море» решил вернуться к водной тематике. В его новом фильме-катастрофе группа пассажиров международного рейса (среди них — Аарон Экхарт, Бен Кингсли, Молли Райт), следовавшего из Лос-Анджелеса в Шанхай, вынуждена совершить аварийную посадку в кишащих акулами водах. Теперь им предстоит объединить усилия и преодолевать разногласия, чтобы справиться с нашествием хищников, привлеченных обломками самолета.
Клас Банг, Сидсе Бабетт Кнудсен и Ксавье Долан в исторической драме Стефана Демустье, действие которой разворачивается в 1983 году. Франсуа Миттеран решил объявить международный архитектурный конкурс на флагманский проект своего президентства: Большая арка Дефанс должна встать в один ряд с Лувром и Триумфальной аркой! Конкурс неожиданно выиграл неизвестный Йохан Отто фон Шпрекельсен — профессор архитектуры из Копенгагена. Он приезжает в Париж и воодушевленно приступает к строительству. Однако вскоре сталкивается с трудностями и превратностями политики. Участник Каннского фестиваля.
Ромен Гаврас поставил остосюжетную сатиру с Крисом Эвансом, Венсаном Касселем, Аней Тейлор-Джой, Джоном Малковичем, Сальмой Хайек и Чарли XCX. Главные герои ленты — участники благотворительного мероприятия в Греции, больше похожие на гостей закрытой голливудской вечеринки, чем на борцов за спасение планеты. Среди них — переживающий не лучшие времена актёр Майк Тайлер, мечтающий вернуть былую популярность. Привычный ход этой ярмарки тщеславия нарушает Джоан, лидер радикального экологического движения. Она и её последователи убеждены: чтобы предотвратить катастрофическое извержение гигантского вулкана и спасти мир, нужно всего лишь принести в жертву трех знаменитостей. И когда судьба человечества оказывается в руках Майка, ему предстоит сыграть главную роль — на этот раз не на экране. Премьерный показ фильма состоялся на киносмотре в Торонто.
Семейный приключенческий детектив Вячеслава Казанцева основан на одноименном произведении популярного детского писателя Дмитрия Емца. Семья Гавриловых отправляется на отдых, где их ждет неожиданное приключение, связанное с таинственным исчезновением артефактов из местного музея. Главный герой, сообразительный мальчик Петя (Алексей Бакуренко), вдохновленный детективными романами отца, берется за расследование, пытаясь впечатлить новую знакомую Нину и доказать всем, что он способен раскрыть преступление.
Алан Ричсон, Шейлин Вудли, Бен Фостер и Пабло Шрайбер в остросюжетном боевике, представляющем собой захватывающую историю мести на фоне индустриального Детройта 1970-х. Рабочий автозавода Джон Миллер влюбляется в девушку местного криминального босса, за что дорого поплатится. Его подставляют и отправляют в тюрьму за преступление, которого он не совершал. Спустя годы Джон выходит на свободу. У него осталась только одна цель: отомстить человеку, который отнял у него любовь, свободу и прежнюю жизнь.
Остросюжетная детективная драма Асгара Фархади со звездным составом (Изабель Юппер, Катрин Денёв, Венсан Кассель, Виржини Эфира, Пьер Нинэ) снята по мотивам одной из глав «Декалога» Кшиштофа Кесьлёвского. Писательница Сильви живет в одиночестве и наблюдает за соседями через телескоп, превращая их жизни в фикшн. В своем романе она добавляет их отношениям драму, страсть, ревность и предательство. В это время в её собственной жизни появляется помощник Адам. Влюбившись в живущую напротив Ниту (или в её образ из романа?), он пытается её впечатлить, скопировав рукопись Сильви и выдав за свою. Грань между вымыслом и реальностью стирается. Вот только прототипы романа и отношения между ними оказываются совсем не такими, какими их придумала Сильви. Участник 79-го Каннского кинофестиваля.
Джейсон Стэйтем и Аннабелль Уоллис в остросюжетном боевике Жан-Франсуа Рише про Коула Рида. На глазах главного героя убивают его босса — промышленника-миллиардера. Рид становится главным подозреваемым и пускается в бега. Чтобы доказать свою невиновность, он должен раскрыть международный заговор.
Современная адаптация повести Владимира Железникова, по которой был снят фильм Ролана Быкова, сочетает жанры подростковой и социальной драм, а также мюзикла и скринлайфа. Аня берет на себя вину друга, становясь объектом травли одноклассников в реальном мире и в соцсетях. Главные роли исполняют молодые актеры Марья Симонова и Максим Карушев, ключевых взрослых персонажей играют Кристина Асмус (учительница) и Кирилл Кяро (папа, он здесь вместо дедушки). Премьера фильма прошла в рамках фестиваля «Окно в Европу»-2025.
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