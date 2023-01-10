Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Египетская сила: как японские «Смешарики» рассказывают детям о древних богах

Анимация >>
10 января 2023
10 января стартует второй сезон детского шоу «Ух ты, египетские боги» — продолжение очаровательного аниме, которое рассказывает самым маленьким о Древнем Египте. Вспоминаем, как устроено шоу и чем оно порадует детей и их родителей.

О ЧЕМ ЭТО?

Египетская сила: как японские «Смешарики» рассказывают детям о древних богах

Чем живут египетские боги? Выращивают рис и взвешивают души, прежде чем отправить их в мир мертвых, заказывают еду и устраиваются на летнюю подработку, ходят на концерты и обожают мультсериалы, ждут отца Ра из дальних плаваний и учатся занимать себя. Мир Древнего Египта в сериале очень похож на рутину современного школьника — с поправкой на любовь к бальзамированию, приоритет риса над пшеницей и особую культуру девочек-поп-звезд. Да: египетские боги здесь — тоже дети.

КАК ЭТО УСТРОЕНО?

Египетская сила: как японские «Смешарики» рассказывают детям о древних богах

Режиссер Кацуя Кикути, заручившись поддержкой художника yuka, который нарисовал оригинальную мангу, сделал первый сезон из десяти серий, по пять минут каждая. Суммарно — чуть больше школьного урока или несколько тихих вечеров с ребенком. Каждая серия состоит из одной или двух историй: сюжет о 2752-м прощальном концерте Саты сменяется скетчем про выращивание риса. А вот новогодняя вечеринка египетских богов или ленивая серия за праздничным столом с иссякающим запасом мандаринов растянутся на все пять минут.

ЧТО РАССКАЗЫВАЮТ?

Египетская сила: как японские «Смешарики» рассказывают детям о древних богах

«Ух ты, египетские боги» не то чтобы обучающее шоу, хотя тут расскажут и о работе Анубиса, который определяет праведность душ, и о вражде Сета и Гора, которая развернется в лучших традициях поединка «Хитрый койот и Дорожный бегун», а также о нраве Бастет и распорядке дня загадочного Меджеда.

Как понимать анимацию

Собственно, козырная карта «…богов» — обаятельные осовремененные скетчи, которые провоцируют обратиться к поисковику или откопать в библиотеке томик пылящейся энциклопедии о Древнем Египте. И узнать побольше о мумифицировании или Меджеде, который единожды упоминается в Книге мертвых, но с легкой руки пользователей Сети стал мемом и заполучил место в древнеегипетском пантеоне. Актуальных шуток — например, про социальные сети — тоже хватает.

БУДЕТ ЛИ ИНТЕРЕСНО ВЗРОСЛЫМ?

Египетская сила: как японские «Смешарики» рассказывают детям о древних богах

Как и любое произведение для детей, «Ух ты, египетские боги» думает не только о них, но и как минимум о родителях. В частности, в шестой серии «Волшебный Тот и Вор-призрак Сет» подвезли не только намеки на цикл про Шерлока Холмса, но и отсылки «для тех, кто вырос в 90-е». Трудно не опознать в этой серии поклоны в сторону «Красавицы-воина Сейлор Мун» и «Покемонов» (1997-2020), где воздушный шар команды R неоднократно терпел очень похожие крушения. Впрочем, этим культурная угадайка не ограничивается (поклонники фантастических комедий порадуются цитате из Дугласа Адамса).

Остальные достоинства мультсериала — вне возрастных категорий: уморительные персонажи, абсурдные гэги или узнаваемые шутки, а также задор беспечной юности.

НА ЧТО ПОХОЖЕ?

Египетская сила: как японские «Смешарики» рассказывают детям о древних богах

Как и обещает заголовок, этот анимационный проект обнаруживает какое-то духовное родство с отечественными «Смешариками» про круглых говорящих животных из изолированного заповедного мира, где тем не менее отражены современные реалии и раздается эхо человеческой истории. Население Древнего Египта тоже состоит из схематично нарисованных обаяшек: даже исполинский змей Апоп, олицетворяющий хаос и зло, выглядит уморительным злодеем-неудачником, тщетно мешающим Ра плыть по небесной реке. Да и длина серии у них почти одинаковая.

Молчаливый Меджед — таинственный педант и флегматик — навевает ассоциации с Белым из «Всей правды о медведях». С этим мультсериалом «Египетских богов» роднит веселый нрав, обилие неловких ситуаций и интерес к благам цивилизованного мира (от смартфона до доставки).

«Вся правда о медведях» и другие анимационные шедевры XXI века

Наконец, третий пример — мультфильмы франшизы Looney Tunes. Анимационный хит компании Warner Bros. тоже описывает множество уморительных существ, которые дружат, воюют, наступают на одни и те же грабли. Правда, поначалу он славился своей жестокостью, но и более поздние версии, и тем более «Египетские боги» на этом поле уже не играют.

Сериал «Ух ты, египетские боги» смотрите на Сrunchyroll.

Египетская сила: как японские «Смешарики» рассказывают детям о древних богах

версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Иван Дерябин (Москва)   21.03.2021 - 19:26
На самом деле я б такое посмотрел только ради арт-дизайна. Реально стильно! читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Как понимать и снимать анимацию
Поиск по меткам
Алексей ФилипповАнимацияанимедетиДетское кино / Дети
фильмы
Вся правда о медведяхЕгипетские богиКрасавица-воин Сейлор МунПокемонСмешарики

фотографии >>
Египетская сила: как японские «Смешарики» рассказывают детям о древних богах фотографии
Египетская сила: как японские «Смешарики» рассказывают детям о древних богах фотографии
Египетская сила: как японские «Смешарики» рассказывают детям о древних богах фотографии
Египетская сила: как японские «Смешарики» рассказывают детям о древних богах фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Алексей Слаповский
8 января ушёл из жизни писатель, сценарист Алексей Слаповский.
Наркас Юмагузина
7 января ушла из жизни актриса Наркас Юмагузина.
Григорий Шатько
7 января ушёл из жизни актёр Григорий Шатько.
Мамадхаким Мамадзахиров
6 января ушёл из жизни актёр Мамадхаким Мамадзахиров.

День рождения >>

Вадим Бероев
Иван Литвинов
Александр Островский
Константин Самоуков
Николай Стоцкий
Валентина Теличкина
Грант Тохатян
Аркадий Трусов
Вячеслав Цюпа
Бланка Герра
Джемейн Клемент
Магнус Креппер
Бернард Ли
Жорж Маршаль
Якоб Седергрен
Пол Хенрид
все родившиеся 10 января >>

Афиша кино >>

Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
боевик, триллер, шпионский фильм
США, 2023
Умка
детский фильм
Россия, 2022
Битва шефов
комедия
Испания, 2022
Каспер: Легенда возвращается
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2022
Кровь
триллер, фильм ужасов
США, 2022
Лили и море
драма
Бельгия, Исландия, Россия, Франция, 2022
Одни на каникулах
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Нидерланды, Швейцария, 2022
Клипмейкеры
биография, комедия
Россия, 2022
Астрал: Потомство
мистика, триллер, фильм ужасов
Норвегия, 2022
Друг в океане
драма, семейное кино, фильм о животных
Австралия, 2022
Клаустрофобы: Квест с того света
триллер, фильм ужасов
США, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram