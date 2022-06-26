«Спригган»: Холодная война и внеземные технологии

На Netflix состоялась премьера аниме «Спригган» — новой экранизации манги Хироси Такасигэ, выходившей с 1989-го по 1996-й. В этот раз производством занималась студия David Production, ответственная за сериалы «Невероятные приключения ДжоДжо» и «Клетки за работой». Впечатлениями от просмотра специально для телеграм-канала «Стримми» поделился Алексей Филиппов, а больше новостей и обзоров аниме вы найдете на канале «Покебол с предсказанием».
«Спригган» — идеальное словечко, чтобы его, растягивая в бессильной злобе, произносили опереточные злодеи. Опять все пошло не по плану. Успех был так близок, но тут появился этот спр-рии-г-ган. Это, в общем, и есть их работа — специальных агентов организации «Аркам», которая тщательно разыскивает инопланетные артефакты и уничтожает их, чтобы не попали в недобрые руки.
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А тянутся за технологиями внеземной цивилизации военные со всего мира — США, Германия, Россия, Великобритания. Бить по рукам нужно повсюду: на горе Арарат и в открытом море, в проклятых джунглях и неподалеку от Александрии. Везде поспевает добросердечный Ю Оминаэ, который из-за работы на «Аркам» слывет лоботрясом и лодырем, потенциальным второгодником. Ему, кстати, всего 16 — как большинству «обычных японских школьников», какие сражаются за мир во всем мире.
«Спригган
» от Netflix — альманах в шести частях, передающий ностальгический привет азиатским боевикам и приключенческому духу «Индианы Джонса
», роботам, способным уничтожить планету, как в «Дне, когда остановилась Земля
», и детям-телепатам, разрекламированным «Акирой
» Кацухиро Отомо
. Последний, кстати, участвовал в полнометражной экранизации
манги Хироси Такасигэ
в 1998 году. Результат оказался не то чтобы провальный (Отомо все-таки великий), но продолжение делать не стали.
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Так что Netflix без малого четверть века спустя начинает все заново, ни о чем не жалея. Конспирология Холодной войны, украшенная мифологией разных стран, снята с хранения — и выглядит почти как новая. Эпизодическое 3D заставляет еще больше ценить двухмерный рисунок. Некоторую однотипность сюжетных ходов скрашивают харизматичные соратники и оппоненты, редко встречающие Ю повторно (есть, впрочем, исключения вроде авантюристки Ёсино Сомэй).
Но главное, конечно, добрые намерения, гуманистические ценности и напоминание, что самые амбициозные планы падут в схватке если не силами природы, то временем. Ни боевые искусства, ни внеземные технологии не освободят человечество от дара смертности. А тех, кто в этой драчливой научно-фантастической сказке проигнорирует исторические примеры (скажем, Александра Македонского), вернет к суровой реальности Ю Оминаэ. Спр-рии-г-ган.
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