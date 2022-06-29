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«Пожалуйста, спасите мою Землю!»: «синдром воина» в аниме и манге 1980-х

Анимация >>
29 июня 2022
Кому писали письма японские девушки 1980-х? Откуда пришла мода на все оккультное? И почему она вдруг закончилась? На аниме-канале «Покебол с предсказанием», который ведут наши авторы, раз в две недели выходят заметки Юлии Тарасюк о примечательных произведениях в жанре сёдзё (аниме и манга для девочек). С большим удовольствием мы будем делиться ими в разделе «Анимация».

«Пожалуйста, спасите мою Землю!»: «синдром воина» в аниме и манге 1980-х
фото: Аниме «Пожалуйста, спасите мою Землю»

«220 лет назад мы жили на Плутоне, но были убиты во время нападения. Я хочу найти тех, кто тогда сражался вместе со мной…», «Я — принцесса Лейла. Ищу мужчину по имени Наоки. Если ты помнишь, что в прошлой жизни мы были связаны, напиши мне…»

В 1980-е сотни подобных писем заполонили японские журналы, посвященные всему таинственному и оккультному. Писали объявления обычно юные девушки, неожиданно осознавшие, что являются реинкарнацией принцессы или воительницы (часто — с другой планеты).

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В Японии данный феномен получил название «синдром воина» и появился на фоне мистического бума: помимо книг и аниме стали появляться тематических журналы со статьями, интервью и колонками читательских писем, куда писали люди (в основном, молодежь), столкнувшиеся с аномальным.

«Синдрома воина» часто связывают с выходом в 1983 году аниме «Хармагеддон» (Genma taisen), чьи герои оказались избранными воинами с паранормальными способностями, решившими объединиться для победы над злом. Многие подростки воображали, что они тоже волшебные защитники Земли, переродившиеся ангелами или экстрасенсами. Психологи связывали это с желанием выделиться и завести друзей.

«Пожалуйста, спасите мою Землю!»: «синдром воина» в аниме и манге 1980-х
фото: Аниме «Хармагеддон»

«Пожалуйста, спасите мою Землю!» (Boku no chikyuu wo mamotte) — манга Саки Хиватари, которая начала публиковаться в сёдзё-журнале Hana to Yume в 1986 году. Используя «синдром воина», она быстро обрела невероятную популярность (особенно у любителей фантастики и мистики).

Читать История других воительниц — Сейлор Мун и ее подруг
Главная героиня Алиса переезжает с семьей в Токио, где знакомится с одноклассником Дзинпати и его другом Иссэем. Юноши посвящают ее в тайну: они видят похожие сны о прошлой жизни, в которых являются совершенно другими людьми — инопланетными учеными, изучающими Землю из космоса. Алиса спокойно относится к услышанному, но вскоре ей тоже начинает сниться нечто подобное (например, возлюбленный из прошлой жизни — Сион, реинкарнацию которого девушка теперь хотела бы повстречать). Алиса понимает, что связана с «сотрудниками» таинственной лунной базы, и друзья объединяют силы, чтобы связаться с другими «учеными». Для этого они размещают письмо в оккультном журнал Boo (отсылка к популярному журналу Mu, где расцветал «синдром»). Однако радость от встречи с «коллегами» постепенно сходит на нет, а далекое прошлое начинает негативно влиять на настоящее. Личности подростков уступают место «прошлым Я», зачастую одержимым жаждой мести из-за случившегося между учеными на базе. К тому же некоторые персонажи выдают себя не за тех, кем были на самом деле.

«Пожалуйста, спасите мою Землю!»: «синдром воина» в аниме и манге 1980-х
фото: Аниме «Пожалуйста, спасите мою Землю»

Историю превращается в притчу об умении прощать и отпускать, жить настоящим и строить будущее, а не нести с собой горечь страшных обид.

Манга стала настолько популярной, что «синдром воина» вытеснили письма «девочек из прошлой жизни». Девушки по всей Японии принялись искать потерянных друзей и возлюбленных из других миров. В 1989 году, однако, дело зашло слишком далеко: три подруги, познакомившиеся по переписке, решили совершить самоубийство, чтобы попасть в выдуманный мир. Их удалось спасти, но происшествие получило сильный резонанс: многие оккультные журналы позакрывались — либо перестали публиковать письма «девочек из прошлой жизни». А каждая глава манги «Пожалуйста, спасите мою Землю!» теперь сопровождалась предупреждением, что история — чистый вымысел.

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Когда шумиха вокруг темы с реинкарнацией и друзьями прошлого поутихла, в виде шестисерийной OVA вышла экранизация первых томов «Пожалуйста, спасите мою Землю!» (1993-1994). Хотя сюжет аниме не был завершен и служил скорее рекламой манги, картина получилась запоминающейся и невероятно красивой. Это еще и одно из первых аниме, где отметилась легендарная Ёко Канно, позже подарившая нам саундтреки к «Ковбою Бибопу» и «Волчьему дождю». Эндинг OVA — композиция «Память времени» (Toki no kikoku), написанная Канно, — довольно точно передает атмосферу истории: захватывающая, драматичная и немного пугающая.

До мурашек.

«Пожалуйста, спасите мою Землю!»: «синдром воина» в аниме и манге 1980-х
фото: Аниме «Пожалуйста, спасите мою Землю»

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АнимацияанимеЮлия Тарасюк
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Волчий дождьКовбой БибопПожалуйста, спасите мою Землю!Хармагедон

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«Пожалуйста, спасите мою Землю!»: «синдром воина» в аниме и манге 1980-х фотографии
«Пожалуйста, спасите мою Землю!»: «синдром воина» в аниме и манге 1980-х фотографии
«Пожалуйста, спасите мою Землю!»: «синдром воина» в аниме и манге 1980-х фотографии
«Пожалуйста, спасите мою Землю!»: «синдром воина» в аниме и манге 1980-х фотографии
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