«Пожалуйста, спасите мою Землю!»: «синдром воина» в аниме и манге 1980-х

В 1980-е сотни подобных писем заполонили японские журналы, посвященные всему таинственному и оккультному. Писали объявления обычно юные девушки, неожиданно осознавшие, что являются реинкарнацией принцессы или воительницы (часто — с другой планеты).В Японии данный феномен получил название «синдром воина» и появился на фоне мистического бума: помимо книг и аниме стали появляться тематических журналы со статьями, интервью и колонками читательских писем, куда писали люди (в основном, молодежь), столкнувшиеся с аномальным.«Синдрома воина» часто связывают с выходом в 1983 году аниме « Хармагеддон » (Genma taisen), чьи герои оказались избранными воинами с паранормальными способностями, решившими объединиться для победы над злом. Многие подростки воображали, что они тоже волшебные защитники Земли, переродившиеся ангелами или экстрасенсами. Психологи связывали это с желанием выделиться и завести друзей. Пожалуйста, спасите мою Землю! » (Boku no chikyuu wo mamotte) — манга Саки Хиватари, которая начала публиковаться в сёдзё-журнале Hana to Yume в 1986 году. Используя «синдром воина», она быстро обрела невероятную популярность (особенно у любителей фантастики и мистики).Главная героиня Алиса переезжает с семьей в Токио, где знакомится с одноклассником Дзинпати и его другом Иссэем. Юноши посвящают ее в тайну: они видят похожие сны о прошлой жизни, в которых являются совершенно другими людьми — инопланетными учеными, изучающими Землю из космоса. Алиса спокойно относится к услышанному, но вскоре ей тоже начинает сниться нечто подобное (например, возлюбленный из прошлой жизни — Сион, реинкарнацию которого девушка теперь хотела бы повстречать). Алиса понимает, что связана с «сотрудниками» таинственной лунной базы, и друзья объединяют силы, чтобы связаться с другими «учеными». Для этого они размещают письмо в оккультном журнал Boo (отсылка к популярному журналу Mu, где расцветал «синдром»). Однако радость от встречи с «коллегами» постепенно сходит на нет, а далекое прошлое начинает негативно влиять на настоящее. Личности подростков уступают место «прошлым Я», зачастую одержимым жаждой мести из-за случившегося между учеными на базе. К тому же некоторые персонажи выдают себя не за тех, кем были на самом деле.Историю превращается в притчу об умении прощать и отпускать, жить настоящим и строить будущее, а не нести с собой горечь страшных обид.Манга стала настолько популярной, что «синдром воина» вытеснили письма «девочек из прошлой жизни». Девушки по всей Японии принялись искать потерянных друзей и возлюбленных из других миров. В 1989 году, однако, дело зашло слишком далеко: три подруги, познакомившиеся по переписке, решили совершить самоубийство, чтобы попасть в выдуманный мир. Их удалось спасти, но происшествие получило сильный резонанс: многие оккультные журналы позакрывались — либо перестали публиковать письма «девочек из прошлой жизни». А каждая глава манги «Пожалуйста, спасите мою Землю!» теперь сопровождалась предупреждением, что история — чистый вымысел.Когда шумиха вокруг темы с реинкарнацией и друзьями прошлого поутихла, в виде шестисерийной OVA вышла экранизация первых томов « Пожалуйста, спасите мою Землю! » (1993-1994). Хотя сюжет аниме не был завершен и служил скорее рекламой манги, картина получилась запоминающейся и невероятно красивой. Это еще и одно из первых аниме, где отметилась легендарная, позже подарившая нам саундтреки к « Ковбою Бибопу » и « Волчьему дождю ». Эндинг OVA — композиция «Память времени» (Toki no kikoku), написанная Канно, — довольно точно передает атмосферу истории: захватывающая, драматичная и немного пугающая.До мурашек.