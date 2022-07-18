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«Триган»: Счастье, всем, даром

Анимация >>
18 июля 2022

На крупном американском аниме-фестивале Anime Expo — 2022 показали трейлер грядущего сериала «Триган: Бегство», который переосмыслит культовый сериал 1998 года. На аниме-канале «Покебол с предсказанием», который ведут наши авторы, раз в две недели выходят заметки Сергея Сергиенко о классике жанра сёнэн (аниме и манга для мальчиков). С большим удовольствием мы будем делиться ими в разделе «Анимация». Недавно как раз вспомнили старый добрый «Триган».

«Триган»: Счастье, всем, даром

Далекое и неопределенное будущее выглядит не очень-то весело. Мир похож на бесконечный фронтир, по которому снуют ганслингеры и охотники за головами. Последние, само собой, выслеживают отъявленных преступников, наиболее пугающим из которых является Вэш-Ураган (или Вэш-Тайфун, или Вэш — Паническое бегство; переводов имени героя очень много). За голову Вэша назначена небывалая награда — 60 миллиардов дабл-долларов. Все дело в том, что за ним следуют чудовищные катаклизмы: города и поселения сметаются с лица земли, а число жертв исчисляется едва ли не тысячами. Правда, речь о пострадавших, а не погибших.

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По следу Вэша отправляются две девушки из страхового агентства «Бернарделли» — Мерил и Милли. Разрушительная слава неугомонного стрелка стала поводом приравнять его к стихийному бедствию, так что именно агентству приходится возмещать ущерб. Встретив жуткого бандита вживую, девушки неожиданно обнаруживают не чудовище, а вполне милого и жизнерадостного юношу, который стремится избегать насилия и приударяет за каждой юбкой. В общем, совсем не того ожидаешь от самого разыскиваемого преступника в мире.

«Триган»: Счастье, всем, даром

«Триган» давно стал классикой сёнэна. Секрет популярности кроется в комплексе факторов: тут и отличная анимация (не то чтобы другого стоило ждать от студии Madhouse), и интересные герои, и зашкаливающая крутость, и яркие идеи. Цепляет и небанальный нарратив, который лишь постепенно раскрывает и секреты мира, и не самое простое прошлое Вэша. Объяснят, само собой, и как у парня, старающегося любыми средствами свести количество смертей к минимуму (в том числе — жертвуя здоровьем), вышло уничтожить один из крупнейших городов странного постапокалиптического мира. При этом сериал, как и многие по-настоящему хорошие истории, не пытается ухватить пятерней вечность, растекаясь на сотни эпизодов, а лаконично завершается на стандартных 26.

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Ну и, конечно, образ Вэша вышел ярким и запоминающимся: наследие великого стрелка можно заметить и в Алукарде из «Хеллсинга», и в «Гангрейве», тоже созданном Ясухиро Найто. Грейв, собственно, вобрал в себя немало черт как Вэша, так и его полуслучайного друга в лице боевого проповедника Николаса Д. Вулфвуда, да и среди второстепенных героев и сюжетных линий можно увидеть отдельные элементы, перекочевавшие в сагу о боевом мертвеце. Финалы обеих историй во многом похожи: и там и там, в конце-концов, речь об истинном прощении того, кто когда-то был другом, но стал заклятым врагом. Есть и свои отличия, но говорить о них будет несколько некрасиво по отношению к тем, кто хочет все узнать самостоятельно.

«Триган»: Счастье, всем, даром

В следующем году должна выйти новая экранизация, но это вовсе не повод забывать о классике. Тем более старый «Триган» здорово сохранился.

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