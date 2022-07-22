«Любовь после мирового господства»: Ну, мы

Одно из приятных открытий завершившегося весеннего сезона на японском телевидении — «Любовь после мирового господства», небанальный ромком с элементами супергероики и производственной драмы от студии Project No.9. Экскурсию по суперзлодейской базе провела Татьяна Шорохова — для аниме-канала «Покебол с предсказанием», который ведут наши авторы.
Внимание! Этот текст написан тёткой 47 лет от роду, и тот факт, что ей ужасно нравится этот сериал, свидетельствует, что он понравится даже тем, кто не особо шарит в аниме!
Когда-то давно в детстве я обожала мультфильм и комиксы «Гатчамен
». Позвольте объяснить: автриса росла в Греции и в конце 1970-х нахваталась иностранной культуры! Что интересно, «Пауэр рейнджеры
» меня совсем не цепляли, несмотря на свою очевидную схожесть с «Гатчаменами», но «Любовь после мирового господства
» оказалась мультфильмом, который я ждала всю жизнь.
Ромео и Джульетта больше не настроены инсценировать смерть, им просто хочется гулять и держаться за руки (хотя последнее пока не очень-то получается). Вместо двух враждующих семей — группировки, представляющие Добро и Зло. Фудо Айкава «работает» Красным Джелато в «Пятёрке Джелато», а Дэсуми Магахара навевает ужас как Принцесса Смерть из организации «Лунный свет», задача которой — ну да, мировое господство. В реальности Фудо обычный парень, немного несуразный качок, влюблённый в Дэсуми — простую школьницу, живущую в кавайной комнате с котиком (пусть и в общежитии «Лунного света»). Главная интрига — раскроют ли персонажей коллеги по работе (спойлеров не будет), а также сохранят ли они свои отношения, учитывая принципиальное соперничество.
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Признаться, окончательно «Любовь» купила меня сценой первого свидания, на которой Фудо решает поговорить на невероятно трепетную тему: если жуки станут большими, кто кого поборет? Будь Дэсуми простой девчонкой, она бы вряд ли стала встречаться с таким парнем, но вопрос покоряет её — и вот уже два неуверенных в себе нёрда показывают нам мастер-класс в адекватном поведении.
Расширение мира сериала идёт постепенно: пока вы познакомитесь с остальными участниками пятёрки, пока узнаете об особенностях быта в злодейской организации, как получаются Гаубимедведи и другие монстры, каковы остальные Принцессы на службе «Лунного света» — и все ли они такие же классные, как Смерть, — вы обязательно полюбите абсолютно всех персонажей. Даже папу Дэсуми, который когда-то служил обычным приспешником в «Лунном свете».
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«Любовь после мирового господства» иронизирует над своими персонажами, но одновременно относится к ним с большой симпатией. Наверное, крутые критики написали бы про «деконструкцию супергеройского мифа», но, хотя этот факт и имеет место, слово «деконструкция» успело набить оскомину со времён «Хранителей
». На самом деле сериал выполняет куда более важную функцию. Под обёрткой истории любви скрывается взгляд на две противоборствующие стороны, напоминающий рисунок Тома Голда
.
Нет никаких «они» и «мы», любое разделение враждующих сторон — от лукавого (ну, или от злобного деспота). Мы способны находить прекрасное даже в противниках, а раз так, то зачем нам нужны какие-то войны? В финале первого сезона эта мысль звучит особенно чётко, но при этом «Любовь» продолжает маскироваться под мимимишный мультик про двух очаровательных растяп. Честно слово, даже если вы никогда не смотрели и не любили аниме, «Любовь» станет прекрасным входом в этот удивительный мир.
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