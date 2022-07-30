Кто хочет стать миллионером? «Доктор Стоун: Рюсуй» рассказывает о капитализме в каменном веке

Летний сезон для аниме не менее насыщенный, чем весенний и зимний, и среди премьер можно обнаружить не только привычные 12 серий, но и специальные эпизоды. «Доктор Стоун» еще готовится явить мощь третьей части, а пока показал часовую серию под заголовком «Рюсуй». Что из этого получилось — читайте в репортаже из LVIII века, написанный Алексеем Филипповым для аниме-канала «Покебол с предсказанием», который ведут наши авторы.
Часовой спешл «Доктора Стоуна
» выполняет роль мостика между вторым и третьим сезоном (выйдет в следующем году
), попутно знакомя с новым ключевым персонажем — Рюсуем Нанами. Мореплавателем и наследником судоходного конгломерата. И тем человеком, который привьет новому каменному веку капитализм.
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Первые два сезона «Доктора Стоуна»
Для тех, кто включил аниме случайно, «Рюсуй» быстро объясняет, а что случилось. Небольшой спектакль расскажет и про высокотехнологичное прошлое, и про загадочную зеленую вспышку, после которой все живое окаменело на 3700+ лет, и про космический экипаж, от которого произошло новое человечество, и про юного гения Сэнку Исигами, первым освободившегося из каменного плена.
Повезло так повезло: зеленоволосый Сэнку знает назубок, как устроены дары науки, поэтому может и рацию сварганить, и порох, и «Кока-колу», и даже исполинский корабль, который поможет отправиться в любую часть света. Тут ему и понадобился специалист по ходьбе под парусом, которым стал алчный эгоманьяк Рюсуй. Тот, правда, легко покупается на уловки сладкоголосого Гэна (в XXI веке — психолога и фокусника, а теперь — помощника Сэнку по связям с общественностью).
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Как устроен «Доктор Стоун» и почему его нужно преподавать в школе
Собственно, искусству мотивации «Доктор Стоун» во многом и посвящен. Для большинства — это любимое дело и возможность попробовать что-то новое. 60-летний ремесленник Касэки радуется как младенец, сталкиваясь с очередным вызовом. Деревенский специалист по камням Хром, считавший себя магом, теперь горит желанием доказать, что он и сам своего рода ученый (и расширить багаж научных знаний). Мечтавшая до окаменения стать модельершей Юдзуриха применяет рукодельные навыки: сначала чтобы собирать разбитые «статуи», а в спешле — для пошива целой коллекции одежды (первой в новейшей истории). Остальных увлекает совместный труд или мелкие ухищрения — вроде того же спектакля, поставленного Гэном, или нарождающейся культуры потребления. В общем, не утопия, но почти.
Так и сериал мотивирует больше узнавать о физике и химии — и мог бы, кажется, пригодиться в школах. Сеансы анимешной версии «Очумелых ручек» сопровождаются понятными референсами из массовой культуры и видеоигр
, но и без них работают довольно увлекательно, касается ли дело нефти, товарно-денежных отношений или управления воздушным шаром.
Есть мнение, что появление Рюсуя испортило мангу, но если не забегать вперед, то пока — полет нормальный. Все при деле, любопытство побеждает дурные намерения.
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