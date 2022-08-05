«Гангрейв»: Друзья до и после гроба

Что общего у аркадной игры про зомби и «Крестного отца»? На аниме-канале «Покебол с предсказанием», который ведут наши авторы, раз в две недели Сергей Сергиенко рассказывает о классике жанра сёнэн (аниме и манга для мальчиков). С большим удовольствием мы будем делиться ими в разделе «Анимация». Один из героев рубрики — вечно живой «Гангрейв», который и ответит на вопрос из начала абзаца.
— Брэндон… Я бы хотел… Я хочу, чтобы мы все были свободны.
— Так и будет, Гарри.
В 2002 году свет увидел Gungrave
— аркадная игра о немертвом мстителе, который отправляется по душу гангстеров из Миллениона. Безделушку с простеньким геймплеем относительно прохладно приняли на релизе, но со временем она обрела культовый статус. Всему виной выбранная стилистика: за дизайн Бейонд за Грейва (в оригинале его величают исключительно английским именем) отвечал небезызвестный Ясухиро Найто
, создатель «Тригана
», а все механизмы создавались при участии Косукэ Фудзисимы
(«Моя богиня!
»). Необходимый минимум сюжетных сценок показывал, что за простенькой, на первый взгляд, историей скрывается нечто большее.
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Обзор классического аниме «Триган»
«Большее» увидело свет два года спустя в виде одноименного аниме-сериала. Ураганные перестрелки, ставшие визитной карточкой франшизы, — на месте, как и безумные мутации противников, превращенных в Дедменов — почти бессмертных воскресших мертвецов. Из коротких катсцен игры, суливших драматичную предысторию, авторы аниме выжали максимум, показав, как именно лучшие друзья Брэндон и Гарри встают по разные стороны баррикад — и самой жизни.
После первой серии, где показан уже немертвый Грейв, сюжет возвращается к криминальной молодости Гарри с Бренданом. История развивается в традиции гангстерских драм, а двое парней попадают в Милленион — крупнейший криминальный синдикат, выстроенный как семья. Оба парня находят здесь что-то свое: предприимчивый и амбициозный Гарри стремительно взлетает по карьерной лестнице, а тихий и исполнительный Брендон обретает в лице главы Миллениона, Большого Папочки — отца, которого никогда не знал.
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Почему «Крестный отец» — величайшая американская трагедия
Первая половина шоу почти не использовала фантастические элементы, скорее напоминая «Однажды в Америке
» и «Крестного отца
» — фильмы, которыми вдохновлялись создатели аниме. Местная гангстерская драма о бывших (бывших ли?) друзьях, которых развело волей случая, увлекает едва ли не сильнее, чем последующая борьба уже Грейва с вчерашними друзьями. Впрочем, непосредственно экранизация аркады удалась не хуже: в наличии множество отсылок для игравших и точно воспроизведенные дизайны криминальных глав Миллениона, а сюжет органично движется по локациям, которые в первоисточнике были слабо связаны между собой.
Что немаловажно, авторы не побоялись изменить финал: если в игре Грейв добирался до «Кровавого» Гарри Макдауэлла и попросту убивал его (заодно отправляя на вечный покой и мутировавшего Большого Папочку), то в сериале их отношения раскрываются с совершенно другой стороны. Опять-таки отсылая не к фантастическим, а гангстерским корням получившейся истории. В итоге на почве безумно стильного и драйвового экшна расцветает кроваво-красная ода дружбе, которую можно пронести через годы — и даже за границу жизни.
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