«Девушка из оперы!!»: В театре только женщины

Как женский японский театр повлиял на мангу и аниме? Какие трудности преодолевают юные артистки, мечтая о звездных ролях? На примере сериала «Девушка из оперы!!» объяснит Юлия Тарасюк, которая раз в две недели на канале «Покебол с предсказанием», который ведут наши авторы, рассказывает о примечательных произведениях в жанре сёдзё (аниме и манга для девочек). С большим удовольствием мы будем делиться ими в разделе «Анимация».
Театр Такарадзука, где все роли исполняют исключительно женщины, давно идет бок о бок с сёдзё-мангой и аниме. Одна из известнейших работ «бога манги» Осаму Тэдзуки
, «Принцесса рыцарь
» (1953), была написана под впечатлениями именно от женского театра. «Роза Версаля
» (1972) Риёко Икэды
принесла Такарадзуке небывалую популярность, когда там прошли первые спектакли по этой великой манге. И сегодня в театре тоже частенько можно увидеть представления по мотивам известного сёдзё: «Семья По
» Мото Хагио
, «Современная девушка
» Ваки Ямато
и так далее. Такарадзука занимает в девичьей культуре Японии важное место, а тысячи девушек грезят стать звездой труппы. Однако попасть на сцену не так-то просто: прежде юные актрисы много учатся и проходят суровый отбор.
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Именно о начинающих актрисах Такарадзуки, которые занимаются в специальной школе, и рассказывает аниме «Девушка из оперы!!
». Это адаптация первых томов одноименной манги Кумико Сайки
, которая изначально выходила в сэйнэн-журнале, но позже «перебралась» в сёдзё-издание. Долговязая и добродушная Сараса — настоящая фанатка «Розы Версаля
», которая мечтает сыграть ее культовую героиню Оскар. В школе при театре Кока (здесь женский театр получил именно такое название) Сараса знакомится с нелюдимой и замкнутой Ай — бывшей участницей айдол-группы, испытывающей страх и неприязнь к мужчинам. Девушки совершенно не похожи, однако непонимание сменяется дружбой и поддержкой в учебе и по жизни. Вместе они решают стать звездами школы и обязательно попасть на сцену театра как состоявшиеся актрисы.
Аниме умело избегает штампов и показывает современные проблемы девушек Такарадзуки. Преодоление травм детства, булимия, отказ от мечты и поиск новой себя, вопросы таланта и вдохновения. «Девушка из оперы!!» свита из историй учениц театральной школы, где всем им невольно сопереживаешь, всех начинаешь поддерживать. И хотя аниме не может похвастаться динамичными сценами или необычными визуальными решениями, именно за счет изображения повседневности разных героинь зритель в итоге с замиранием сердца смотрит на их финальное выступление.
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Тандем главных девушек интересен отдельно. Самая высокая и сильная в классе, на сцене Сараса демонстрирует удивительный талант копировать мимику и игру разных актрис, но при этом очень мила и во многом наивна. Ай — миниатюрная и женственная, но серьезная и порой агрессивная. Возможно, им бы впору исполнять более подходящие по темпераменту роли, но Сараса хочет играть мужчин, а Ай достается партия романтичной Джульетты… Благодаря этому аниме очень живое и даже захватывающее — ведь актриса должна уметь изобразить самые разные судьбы и характеры.
Такарадзука и женская школа — всегда были отличными поводами для историй в жанре юри (как у мангаки Такако Симуры, например), однако здесь от этой, казалось бы, ожидаемой темы мангака ушла. Тем не менее романтика хватает — и самой разной, а Сараса и вовсе удивляет одноклассниц тем, что у нее сразу есть молодой человек. Он тоже играет не последнюю роль в истории и помогает лучше понять нашу харизматичную героиню.
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«Девушка из оперы!!» — отличное современное аниме о девушках и театре. А мангу еще и «благословила» сама Икэда Риёко
— создательница той самой Оскар. Именно ее рекомендацию к ознакомлению можно встретить на обложке первых томов этой яркой звездочки сёдзё.
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