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«Девушка из оперы!!»: В театре только женщины

Анимация >>
7 августа 2022

Как женский японский театр повлиял на мангу и аниме? Какие трудности преодолевают юные артистки, мечтая о звездных ролях? На примере сериала «Девушка из оперы!!» объяснит Юлия Тарасюк, которая раз в две недели на канале «Покебол с предсказанием», который ведут наши авторы, рассказывает о примечательных произведениях в жанре сёдзё (аниме и манга для девочек). С большим удовольствием мы будем делиться ими в разделе «Анимация».

«Девушка из оперы!!»: В театре только женщины

Театр Такарадзука, где все роли исполняют исключительно женщины, давно идет бок о бок с сёдзё-мангой и аниме. Одна из известнейших работ «бога манги» Осаму Тэдзуки, «Принцесса рыцарь» (1953), была написана под впечатлениями именно от женского театра. «Роза Версаля» (1972) Риёко Икэды принесла Такарадзуке небывалую популярность, когда там прошли первые спектакли по этой великой манге. И сегодня в театре тоже частенько можно увидеть представления по мотивам известного сёдзё: «Семья По» Мото Хагио, «Современная девушка» Ваки Ямато и так далее. Такарадзука занимает в девичьей культуре Японии важное место, а тысячи девушек грезят стать звездой труппы. Однако попасть на сцену не так-то просто: прежде юные актрисы много учатся и проходят суровый отбор.

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Именно о начинающих актрисах Такарадзуки, которые занимаются в специальной школе, и рассказывает аниме «Девушка из оперы!!». Это адаптация первых томов одноименной манги Кумико Сайки, которая изначально выходила в сэйнэн-журнале, но позже «перебралась» в сёдзё-издание. Долговязая и добродушная Сараса — настоящая фанатка «Розы Версаля», которая мечтает сыграть ее культовую героиню Оскар. В школе при театре Кока (здесь женский театр получил именно такое название) Сараса знакомится с нелюдимой и замкнутой Ай — бывшей участницей айдол-группы, испытывающей страх и неприязнь к мужчинам. Девушки совершенно не похожи, однако непонимание сменяется дружбой и поддержкой в учебе и по жизни. Вместе они решают стать звездами школы и обязательно попасть на сцену театра как состоявшиеся актрисы.

«Девушка из оперы!!»: В театре только женщины

Аниме умело избегает штампов и показывает современные проблемы девушек Такарадзуки. Преодоление травм детства, булимия, отказ от мечты и поиск новой себя, вопросы таланта и вдохновения. «Девушка из оперы!!» свита из историй учениц театральной школы, где всем им невольно сопереживаешь, всех начинаешь поддерживать. И хотя аниме не может похвастаться динамичными сценами или необычными визуальными решениями, именно за счет изображения повседневности разных героинь зритель в итоге с замиранием сердца смотрит на их финальное выступление.

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Тандем главных девушек интересен отдельно. Самая высокая и сильная в классе, на сцене Сараса демонстрирует удивительный талант копировать мимику и игру разных актрис, но при этом очень мила и во многом наивна. Ай — миниатюрная и женственная, но серьезная и порой агрессивная. Возможно, им бы впору исполнять более подходящие по темпераменту роли, но Сараса хочет играть мужчин, а Ай достается партия романтичной Джульетты… Благодаря этому аниме очень живое и даже захватывающее — ведь актриса должна уметь изобразить самые разные судьбы и характеры.

«Девушка из оперы!!»: В театре только женщины

Такарадзука и женская школа — всегда были отличными поводами для историй в жанре юри (как у мангаки Такако Симуры, например), однако здесь от этой, казалось бы, ожидаемой темы мангака ушла. Тем не менее романтика хватает — и самой разной, а Сараса и вовсе удивляет одноклассниц тем, что у нее сразу есть молодой человек. Он тоже играет не последнюю роль в истории и помогает лучше понять нашу харизматичную героиню.

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«Девушка из оперы!!» — отличное современное аниме о девушках и театре. А мангу еще и «благословила» сама Икэда Риёко — создательница той самой Оскар. Именно ее рекомендацию к ознакомлению можно встретить на обложке первых томов этой яркой звездочки сёдзё.


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Девушка из оперы!!Принцесса-рыцарь

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«Девушка из оперы!!»: В театре только женщины фотографии
«Девушка из оперы!!»: В театре только женщины фотографии
«Девушка из оперы!!»: В театре только женщины фотографии
«Девушка из оперы!!»: В театре только женщины фотографии
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