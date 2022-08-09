Карты и кости. «Безумный азарт: Близнецы» рассказывает о динамике власти

На Netflix состоялась премьера аниме «Безумный азарт: Близнецы», где студентки элитной школы все решают при помощи игр. В чем фишка проекта и что получилось, на аниме-канале «Покебол с предсказанием» рассказал Алексей Филиппов.
«Безумный азарт
» — эксцентричная хроника академии Хяккао, где учатся дети японской элиты, но их статус в стенах учебного заведения диктуют не деньги, оценки или родительская должность, а умение играть. Карты, нарды, кости, видеоигры, камень-ножницы-бумага, го и любые вариации, игры собственного сочинения. Кто в конце месяца не может заплатить взнос студсовету, становится «питомцем» — по сути, рабом более успешных студентов. Вылезти из долгов в теории можно — но мало кому удавалось.
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Подкаст о «Юри на льду» — раннем хите студии MAPPA
Пять лет назад студия MAPPA
начала экранизировать мангу Хомуры Кавамото
, где в Хяккао поступает загадочная Юмэко Джабами — робкая и целомудренная на вид, но на самом деле — одержимая играми, квинтэссенция азарта в человеческом теле. Первой фортуну и натиск новенькой испытала на себе Мэри Саотомэ, решившая показать, кто в классе хозяйка. Мэри из небогатой семьи, а в Хяккао поступила только год назад, в канун 121-летия академии. Так вот «Близнецы
» — история ее знакомства с местными порядками: такой приквел и спин-офф в одном флаконе (тоже от MAPPA). Не «Во все тяжкие
» и «Лучше звоните Солу
», но почти. Обе манги, кстати, еще продолжаются, так что задел на сагу есть и там, и там.
В «Близнецах», правда, пока всего шесть серий — и жизнеописание Мэри Саотомэ, скорее, зеркалит путь Юмэко. Она, напротив, не вызывает интерес одноклассников (к Джабами тянутся, почуяв тайну в ее прошлом), к играм относится как к методу достижения цели, а по ходу сюжета вынуждена полагаться на других, в то время как дерзкая первогодка предпочитает сигануть с башни вниз головой, чтобы испытать широчайшую гамму чувств. Важно и то, что проводницей в «Близнецах» выступает неудачливая Цузуре Ханатэмари, которая с порога распознает в Саотомэ «своего принца». За Юмэко же таскался проигравшийся Рёта Сузуи, вскоре забывший об обязанностях рассказчика.
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Подробный разбор «Игры в кальмара»
Последнее, вероятно, объясняет стилистическое изменение в спин-оффе, который стал менее гротескным и эротизированным, чем оригинальный «Безумный азарт»: Ханатэмари боготворит свою спасительницу, менее склонна заглядывать под юбки ровесницам и вообще сильно робеет, считая себя никчемной неудачницей (отсюда, вероятно, тревожная кислотность некоторых сцен). Однако эффектные многоходовочки в процессе азартных баталий — с ними полный порядок — по-прежнему затрагивают динамику власти в самом широком смысле: от романтики до политики. Одна из центральных игр сезона и вовсе описывает брак как хитроумную партию с целью добиться секса или наследства. Такая вот семейная «Игра в кальмара
».
За шесть серий Юитиро Хаяси
, который работал над «Безумным азартом», и Каори Макита
, в чьем послужном списке есть «Юри на льду
», только намечают будущую коллею. Мэри еще предстоит раскрыться как деве-воительнице, чье рыцарство очаровало Цузуре, а глобальной целью обещает стать разрушение системы «питомцев». Вдвойне интересно, как они с Юмэко Джабами поделят председательницу студсовета Кирари Момобами, с которой обе хотят схлестнуться по диаметральным причинам. В общем, пока маловато будет.
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