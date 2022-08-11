«Наши соседи Ямада»: Кому нужен ломтик семейного счастья?

Незаурядный мультфильм о заурядной семье. Как такое возможно? Об акварельном очаровании «Наших соседей Ямада» мэтра Исао Такахаты, друга и соратника Хаяо Миядзаки, рассказывает Дарья Тарасова. На аниме-канале «Покебол с предсказанием», который ведут наши авторы, появляются рассказы не только о сёнэне и сёдзё, мультфильмах для мальчиков и девочек соответственно, но и о антистрессовом жанре повседневность. С большим удовольствием мы будем делиться ими в разделе «Анимация».
Вы наверняка их знаете: вечно работающий отец, поддерживающий авторитет в семье самыми (не)очевидными способами; мать, у которой всегда невпроворот домашних дел; наставляющая и подкалывающая обоих бабушка; сын-подросток, чья голова забита всем, кроме учебы; семилетняя дочь-сладкоежка, смекалистая и наивная. Ямада — обыкновенная японская семья, какой по плечу любые невзгоды и бытовые неурядицы. В ней все — ну, в целом — друг за друга горой.
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«Наши соседи Ямада»
«Наши соседи Ямада» — далеко не первая ассоциация, которая возникает при упоминании Ghibli
. Дело и в том, что постановщика Исао Такахату
привыкли прятать в тень более именитого коллеги, и в том, что это аниме для студии во многом нетипично.
Прежде всего — Такахата к 1999 году набрался желания и ресурсов наконец поэкспериментировать с digital-форматом, рассчитывая сделать фильм, где анимация полностью была бы цифровой. Собственно, первой подобной картиной «Ямада» и стали в волшебной лаборатории Миядзаки
, Такахаты и Судзуки
.
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Краткий гид по творчеству Хаяо Миядзаки
Для осуществления такого замысла сюжет едва ли требовался сложный: режиссер решил взять за основу ёнкому (четырехпанельную мангу) Хисаси Исии
о заурядной семейке, с которой постоянно случаются какие-то пустячные происшествия. Работать с выбранными компонентами оказалось сподручно: лаконичную форму раскрашивала выразительная минималистичность, исполненная на акварельный, немного напоминающий «Еще вчера
» (1991) манер. Других таких примеров в послужном списке Ghibli не найти.
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«Еще вчера»
В сочетании бытовой и живописной текучести сложился один из канонических образцов полнометражного «ломтика жизни» — аниме (и не только), где ключевую роль как для сюжета, так и для сеттинга играет повседневность, обыденность, будничность происходящего на экране. Скетчи о пропаже семилетней девочки в торговом центре, склоке с шумными байкерами, круговом тосте на свадьбе или забытых дома вещах перетекают друг в друга плавно, практически не дробясь. Хоть и представляют собой полноценные малособытийные микросюжеты с заголовками и нравоучительными выводами (за цитаты спасибо Басё, Сантоке и Бусону). Легкость — и в саундтреке Акико Яно
, и в набросочной, но все же детальной прорисовке героев, и в комизме драм Ямада — раскрепощает и успокаивает. Как и присуще «ломтику».
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