Школа жизни: почему «Крутой учитель Онидзука» никогда не устареет

Должен ли учитель быть хорошим человеком? В каком предмете нужно разбираться, чтобы помогать школьникам с подростковыми проблемами? И может ли байкер-балбес стать хорошим педагогом? На аниме-канале «Покебол с предсказанием», который ведут наши авторы, раз в две недели Сергей Сергиенко рассказывает о классике жанра сёнэн (аниме и манга для мальчиков). С большим удовольствием мы будем делиться ими в разделе «Анимация». Один из героев рубрики — «Крутой учитель Онидзука» от студии Pierrot («Наруто», «Токийский гуль») и его необычная педагогическая методика (или ее отсутствие), которая отвечает на все вопросы из начала текста.
Аниме о школе занимает особую нишу. Все чаще речь о романтических комедиях, где героями выступают ученики незадолго до выпуска. Оно и понятно: это самый нежный и хрупкий возраст, когда во многом идет формирование жизненных приоритетов. Тем интереснее взглянуть на процесс с другой стороны, что и предлагает «Крутой учитель Онидзука
».
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Аниме «Крутой учитель Онидзука»
Эйкити Онидзука — юноша 22 лет от роду, который ищет место в мире. В прошлом он был главарем банды босодзоку, а в настоящем — неожиданно для всех решил стать учителем (не в последнюю очередь потому, что это позволяет крутиться среди красивых старшеклассниц). Раздолбай и повеса ожидаемо проваливает экзамен на профпригодность (точнее, попросту не является на оный), но все же находит себе местечко. Вернее, местечко находит его: директриса частной академии Священного леса Рёко Сакураи берет нерадивого учителя под свою ответственность, разглядев в нем потенциал. Онидзука попадает в школу на двух важных условиях: ему достается класс, с которым не хочет работать ни один педагог (предыдущая учительница, к примеру, наблюдается в доме для душевнобольных именно благодаря выходкам подопечных), плюс он должен жить непосредственно на территории академии, охраняя порядок по ночам.
С трудом закончивший школу Онидзука ожидаемо плох как учитель: он сам не знает половины предметов, засыпает на уроках, нередко срывает занятия и в целом ведет себя безрассудно. И если преподаватель из него так себе, то педагог — более чем отличный: бескомпромиссный парень с пламенным сердцем и обостренным чувством справедливости с первых же дней завоевывает доверие учеников (и многих учителей). К каждой проблеме он умудряется найти нетрадиционный подход, который, что немаловажно, работает, пусть многих его неортодоксальные методы и откровенно пугают на первых порах.
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Вышедшая в 1999 году адаптация воспроизводит события оригинальной манги (которую в этом году начали издавать на русском
) довольно близко к тексту. Местами, конечно, есть упрощения, но они вовсе не вредят повествованию: вряд ли кому-то покажется, что он упустил в истории что-то важное. Что не менее приятно, так это выбранный формат: аниме состоит из 43 серий, но большая их часть — отдельные зарисовки из школьных будней, и редкая сюжетная арка длится больше пары эпизодов. Желать сокращения до стандартных сегодня 13 серий не приходится: в конце проще поймать себя на мысли — увидеть бы еще пару десятков эпизодов. Спасибо удачному сочетанию серьезности и юмора, как вербального, так и физического.
«Онидзука» интересен еще и честным отображением школы, которая не то чтобы сильно изменилась за прошедшие 20 с небольшим лет. Многие проблемы, вроде той же травли, остаются актуальными и сегодня — пусть и несколько изменились в цифровой век. На этом фоне как-то особенно остро становится ясно, что многим школам не помешал бы свой Онидзука — простой, придурковатый, но честный и по-настоящему добрый учитель, готовый разобраться с проблемами ученика, а не закрывать на них глаза.
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