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«Руки прочь от кинокружка!» — ода рутине и творческому процессу

Анимация >>
22 августа 2022
Как аниме влияет на восприятие мира? А сложно ли его производить? А если этим будут заниматься три школьницы? Дарья Тарасова рассказывает о сериале Масааки Юасы «Руки прочь от кинокружка!», который отвечает на эти и многие другие вопросы. На аниме-канале «Покебол с предсказанием», который ведут наши авторы, появляются рассказы не только о сёнэне и сёдзё, мультфильмах для мальчиков и девочек соответственно, но и о антистрессовом жанре повседневность. С большим удовольствием мы будем делиться ими в разделе «Анимация».

«Руки прочь от кинокружка!» — ода рутине и творческому процессу

Не особенно социальная старшеклассница Мидори Асакуса мечтала рисовать аниме с детства: однажды увидев по телевизору сериал Миядзаки «Конан — мальчик из будущего», она поняла, насколько пластичен мир мультипликации и как здорово его возможности соотносятся с изысками ее воображения. Тысячу изрисованных скетчбуков спустя происходит невозможное: Асакуса встречает в школе такую же воодушевленную этим делом ученицу Цубари Мидзусаки (по совместительству еще и модель). Тогда вместе с расчетливой подругой Саяки Канамори троица решает под эгидой кружка для изучения кинематографа заняться на самом деле созданием аниме. Роли распределяются очень удобно: Асакуса разрабатывает немыслимые концепт-арты и задники, Цубари отвечает за анимацию персонажей, а Канамори продюсирует действо и следит за тем, чтобы начинающие аниматорки не витали в облаках и поспевали к дедлайнам.

Читать Гид по творчеству Хаяо Миядзаки
«Руки прочь от кинокружка!» — одно из многих аниме, которые жанрово тяготеют к повседневности, тематически подсвечивая то или иное хобби, вид творчества или профессию (сюда же — «Бакуман», «Баракамон», «Работа!!», «Уроки современного искусства» и далее, далее). Масааки Юаса, признанный автор тайтлов «Человек-дьявол: Плакса», «Игра разума», «Ночь коротка, гуляй, девчонка», на пальцах и штырьках объясняет всем искушенным и не очень зрителям, как строится процесс создания аниме. Упрощенно, но от этого не менее увлекательно и правдиво.

«Руки прочь от кинокружка!» — ода рутине и творческому процессу

Студия-на-троих «Кинокружок» (логотип однажды задвигается) днями и ночами трудится сначала над трейлером, чтобы впечатлить ученический совет и выбить финансирование, затем берется за подворачивающиеся заказы — за первую подработку спасибо кружку робототехники. Школьницы набивают шишки и учатся где-то оптимизировать работу за счет компьютера, где-то — распределять время так, чтобы в сутках было не 24, а все-таки 48 часов, даже занимаются дистрибуцией своих роликов. Задача познакомить со всеми этапами анимационного процесса, однако, для Юасы была не первостепенной.

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Режиссер известен тем, что самовыражение — поиск формы для воплощения внутренних переживаний и эмоций — одна из ключевых тем в его творчестве (просто взгляните на разношерстную фильмографию самого автора, и все станет понятно). Вот и в «Кинокружке» повседневная реальность то и дело трещит по швам, уступая место диковинным идеям и фантастическим тварям (черекраб в стенах школы!), созданным воображением Асакусы и Мидзусаки. Рутина отрисовывания фонов и персонажей не идет ни в какое сравнение с творческим процессом: переходы от одной стилистики к другой, буквальное размытие границ между реальным и придуманным становятся не только внутренним топливом для самих аниматорок и захватывающим действом для зрителей, но и визуальным козырем аниме-сериала, чей сюжет также поддается полету фантазии трио. При том не забывайте: для людей творческих эти воображенческие кульбиты — та самая повседневность.

«Руки прочь от кинокружка!» — ода рутине и творческому процессу

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БакуманИгра разумаКонан – мальчик из будущегоНочь коротка, гуляй, девчонкаРабота!!Руки прочь от кинокружка!Человек-дьявол: Плакса

фотографии >>
«Руки прочь от кинокружка!» — ода рутине и творческому процессу фотографии
«Руки прочь от кинокружка!» — ода рутине и творческому процессу фотографии
«Руки прочь от кинокружка!» — ода рутине и творческому процессу фотографии
«Руки прочь от кинокружка!» — ода рутине и творческому процессу фотографии
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