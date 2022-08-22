«Руки прочь от кинокружка!» — ода рутине и творческому процессу

Как аниме влияет на восприятие мира? А сложно ли его производить? А если этим будут заниматься три школьницы? Дарья Тарасова рассказывает о сериале Масааки Юасы «Руки прочь от кинокружка!», который отвечает на эти и многие другие вопросы. На аниме-канале «Покебол с предсказанием», который ведут наши авторы, появляются рассказы не только о сёнэне и сёдзё, мультфильмах для мальчиков и девочек соответственно, но и о антистрессовом жанре повседневность. С большим удовольствием мы будем делиться ими в разделе «Анимация».
Не особенно социальная старшеклассница Мидори Асакуса мечтала рисовать аниме с детства: однажды увидев по телевизору сериал Миядзаки
«Конан — мальчик из будущего
», она поняла, насколько пластичен мир мультипликации и как здорово его возможности соотносятся с изысками ее воображения. Тысячу изрисованных скетчбуков спустя происходит невозможное: Асакуса встречает в школе такую же воодушевленную этим делом ученицу Цубари Мидзусаки (по совместительству еще и модель). Тогда вместе с расчетливой подругой Саяки Канамори троица решает под эгидой кружка для изучения кинематографа заняться на самом деле созданием аниме. Роли распределяются очень удобно: Асакуса разрабатывает немыслимые концепт-арты и задники, Цубари отвечает за анимацию персонажей, а Канамори продюсирует действо и следит за тем, чтобы начинающие аниматорки не витали в облаках и поспевали к дедлайнам.
Читать
Гид по творчеству Хаяо Миядзаки
«Руки прочь от кинокружка!
» — одно из многих аниме, которые жанрово тяготеют к повседневности
, тематически подсвечивая то или иное хобби, вид творчества или профессию (сюда же — «Бакуман
», «Баракамон
», «Работа!!
», «Уроки современного искусства
» и далее, далее). Масааки Юаса
, признанный автор тайтлов «Человек-дьявол: Плакса
», «Игра разума
», «Ночь коротка, гуляй, девчонка
», на пальцах и штырьках объясняет всем искушенным и не очень зрителям, как строится процесс создания аниме
. Упрощенно, но от этого не менее увлекательно и правдиво.
Студия-на-троих «Кинокружок» (логотип однажды задвигается) днями и ночами трудится сначала над трейлером, чтобы впечатлить ученический совет и выбить финансирование, затем берется за подворачивающиеся заказы — за первую подработку спасибо кружку робототехники. Школьницы набивают шишки и учатся где-то оптимизировать работу за счет компьютера, где-то — распределять время так, чтобы в сутках было не 24, а все-таки 48 часов, даже занимаются дистрибуцией своих роликов. Задача познакомить со всеми этапами анимационного процесса, однако, для Юасы была не первостепенной.
Смотреть онлайн
Другие работы Масааки Юасы
Режиссер известен тем, что самовыражение — поиск формы для воплощения внутренних переживаний и эмоций — одна из ключевых тем в его творчестве (просто взгляните на разношерстную фильмографию самого автора, и все станет понятно). Вот и в «Кинокружке» повседневная реальность то и дело трещит по швам, уступая место диковинным идеям и фантастическим тварям (черекраб в стенах школы!), созданным воображением Асакусы и Мидзусаки. Рутина отрисовывания фонов и персонажей не идет ни в какое сравнение с творческим процессом: переходы от одной стилистики к другой, буквальное размытие границ между реальным и придуманным становятся не только внутренним топливом для самих аниматорок и захватывающим действом для зрителей, но и визуальным козырем аниме-сериала, чей сюжет также поддается полету фантазии трио. При том не забывайте: для людей творческих эти воображенческие кульбиты — та самая повседневность.
обсуждение >>