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Кошачьи ушки, девочки-волшебницы и проблемы экологии: «Токио Мяу Мяу» и закат махо-сёдзё

Анимация >>
27 августа 2022

Сегодня истории про девочек-волшебниц (махо-сёдзё) переживают не лучшие времена, но на стыке веков жанр находился на пике популярности. Один из культовых сериалов эпохи — вышедшее в 2002-м аниме «Токио Мяу Мяу», у которого немало поклонниц и в России. О необычной романтической линии, очаровательном дизайне героинь и серьезных проблемах, затронутых в сериале, рассказывает Юлия Тарасюк. Ее заметки о примечательных образцах жанра сёдзё (аниме и манга для девочек) раз в две недели появляются на аниме-канале «Покебол с предсказанием», который ведут наши авторы, а мы с удовольствием делимся ими в разделе «Анимация» с некоторым отставанием.

Кошачьи ушки, девочки-волшебницы и проблемы экологии: «Токио Мяу Мяу» и закат махо-сёдзё

Сегодня главным аниме в жанре махо-сёдзё (девочки-волшебницы), рассчитанным на аудиторию девочек, по праву считается серия «Хорошенькое лекарство» (Pretty cure). Кроме него подобные произведения на рынке практически отсутствуют, если, конечно, не считать всевозможные переосмысления в направлении сэйнэн. Однако 1990-е и начало 2000-х — это, несомненно, было во многом время махо-сёдзё для девочек, подарившее нам множество культовых сериалов. Одним из них стало аниме «Токио Мяу Мяу» (Tokyo Mew Mew), транслировавшееся как раз на «закате» популярности жанра в Японии и получившее известность в других странах. Удивительно, но в России есть целое поколение поклонниц Tokyo Mew Mew, выросшее на этом сериале в 2010-е благодаря просмотру в сети. Сейчас франшизу «реанимировали», запустив целую серию различных произведений по мотивам, среди которых и ремейк аниме 2002 года — Tokyo Mew Mew New, начавшийся этим летом.

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Изначально Tokyo Mew Mew — это манга Рэйко Ёсиды и Мии Икуми, получившая затем масштабное воплощение в виде аниме, видеоигр, песен и манги-сиквела. Милая и немного неуклюжая Итиго получает волшебную силу от ириомотейской кошки, занесенной в Красную книгу. Теперь у девушки появляются «кошачьи повадки»: она полюбила рыбу и научилась приземляться на обе ноги, падая с большой высоты. А еще, когда Итиго волнуется, у нее на голове выскакивают кошачьи ушки, что причиняет массу неудобств. Как вскоре выясняется, дар перевоплощения девушка получила для того, чтобы сражаться с чудовищами, в которых нагрянувшие на Землю инопланетяне превращают обычных животных. В борьбе героине помогают четверо других девочек, обладающих силой разных животных, а также два красавца-ученых, чья база существует под прикрытием в виде кафе.

Кошачьи ушки, девочки-волшебницы и проблемы экологии: «Токио Мяу Мяу» и закат махо-сёдзё

Хотя сюжет «Токио Мяу Мяу» затрагивает серьезные проблемы экологии и вымирания редких животных, аниме получилось довольно легким и незатейливым. Секрет успеха не только в команде, состоящей из разных героинь, что стало уже эталоном махо-сёдзё того времени. Дизайн девушек содержал элементы «моэ», притягательные для отаку и просто кавайные: ушки и хвосты; платья горничных, в которых девочки подрабатывают в кафе. Интересной для зрителей стала и необычная романтическая линия с участием нескольких юношей: Итиго с самого начала взаимно влюблена в Аояму, однако к девушке испытывает симпатию и один из главных антагонистов — инопланетянин Киссю. Кроме того, юный гений Сироганэ постоянно то дразнит Итиго, то относится к ней с заметным теплом.

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Ремейк сериала Tokyo Mew Mew New сохранил атмосферу старого аниме и явно адресован, в первую очередь, его преданным фанатам. Но, разумеется, спустя 20 лет решено было внести кое-какие изменения. Персонажи ремейка «повзрослели» на несколько лет, а порядок встречи девочек друг с другом немного изменен. Для озвучки пятерки героинь пригласили молодых сейю, из которых создали айдол-группу Smewthie. Интересно, что сейю Итиго выбирали, можно сказать, из народа. Совершенно любая девушка могла подать заявку на аудирование и попасть на специальные курсы, по результатам которых и выбирали победительницу. Сейчас на официальном YouTube-канале Tokyo Mew Mew можно найти разные видео с сейю героинь: от клипов на песни к аниме до смешных зарисовок из жизни и совместного прохождения видеоигр.



Новый сериал совершенно спокойно можно смотреть и тем, кто никогда ничего о франшизе не слышал. Это хороший шанс познакомиться с современным подходом к старому махо-сёдзё на фоне череды новостей о ремейках и разного рода продолжениях. Затем можно погрузиться, например, в еще одно необычное переосмысление жанра — мангу Tokyo Mew Mew Ore!, где Землю от инопланетян спасает пятерка юношей, а главная героиня — юная ученая помогает возлюбленному «махо-сёнэну» с кошачьими ушками.

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Кошачьи ушки, девочки-волшебницы и проблемы экологии: «Токио Мяу Мяу» и закат махо-сёдзё фотографии
Кошачьи ушки, девочки-волшебницы и проблемы экологии: «Токио Мяу Мяу» и закат махо-сёдзё фотографии
Кошачьи ушки, девочки-волшебницы и проблемы экологии: «Токио Мяу Мяу» и закат махо-сёдзё фотографии
Кошачьи ушки, девочки-волшебницы и проблемы экологии: «Токио Мяу Мяу» и закат махо-сёдзё фотографии
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