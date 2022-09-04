Вернись в деревню! «Квест на фоне сакуры» убеждает в привлекательности малых городов

Почему японская молодежь рвется в столицу? И могут ли привлечь юных граждан малые города? На примере аниме «Квест на фоне сакуры» от студии P.A. Works рассказывает Дарья Тарасова. На аниме-канале «Покебол с предсказанием», который ведут наши авторы, появляются рассказы не только о сёнэне и сёдзё, мультфильмах для мальчиков и девочек соответственно, но и о антистрессовом жанре повседневность. С большим удовольствием мы будем делиться ими в разделе «Анимация».
После колледжа Ёсино Кохару приложила все усилия, чтобы найти работу и остаться в Токио. Еще бы, это же экономический и культурный центр Японии! Вот только работодатели уж очень требовательны, да и конкуренция слишком высока — так что десятки собеседований закончились примерно ничем. В дело, как водится, вмешалась судьба: с Кохару по ошибке связалось турагентство деревни Манояма, куда раньше съезжались люди со всей страны, а нынче наступил период упадка. Ёсино приглашают побыть символической «королевой», привлекающей туристов. Халтурка на неделю вдали от столицы превращается в задачку с годовым сроком, выполнить которую необходимо хотя бы из принципа. Вернуть Манояме былое величие, напомнив людям о красоте места, в котором когда-то в детстве побывала и юная Ёсино.
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«Наши соседи Ямада» — классика жанра от студии Ghibli
Бессобытийно-терапевтично-рутинно-обыденная природа «ломтика жизни»
располагает к столкновению городской и сельской действительностей. В том же «Баракамоне
» Масаки Татибаны
надменный столичный каллиграф оказывался в заточении на не слишком населенном острове. Так что в плане сюжета «Квест на фоне сакуры
» (он же «Квест сакуры» или просто Sakura Quest) не предлагает чего-то неожиданного. Столичная девчонка случайно оказывается в тех обстоятельствах, от которых всю жизнь бежала. В разговоре с матерью Ёсино так и говорит: «Я не вернусь в деревню! В Токио же столько возможностей!
» Манояма, однако, таит в себе столько интересного и родного, что девушке придется заново распробовать сельскую жизнь.
«Квест на фоне сакуры» — «ломтик» с ярким социальным подтекстом. С одной стороны, в Японии хоть отбавляй
таких мест, как вымышленная Манояма с ее традициями, вроде диковинного маскота-чупакабры или особого рода резьбы по дереву. За экономическим бумом и волнами туристов для многих из них последовало забвение. С другой — восстановить справедливость и репутацию деревеньки берутся девушки, чья судьба складывается тоже по маноямскому сценарию.
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«Руки прочь от кинокружка!» — повседневность о школьницах, рисующих аниме
Не принятая Токио, Ёсино набирает в помощницы девушек, тоже оказавшихся в Манояме по воле случая. Веб-гуру Санаэ сбежала из города от проблем. Маки не смогла реализоваться как актриса — хотя о ее звездной крошечной роли напоминает каждый встречный. Еще двое — Ририко и Сиори — местные, остро переживающие экономический спад родного поселения. Оттого героини и берутся за продажу пирожных мандзю, обустройство достопримечательностей и организацию активностей — того и гляди, у самих жизнь как-то наладится.
Очень в духе «ломтика» и то, что «Квест» не фокусируется на социальной составляющей. Романтизировать сельский образ жизни — простой путь, но и отказываться от него полностью не стоит. Жанр не простит.
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