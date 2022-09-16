Там, где живут чудовища: «Когти зверя» — глубокое аниме о либидо и агрессии

Великий и продуктивный Масааки Юаса каждым новым произведением сбивает зрителей с ног — и «Когти зверя» не исключение. На аниме-канале «Покебол с предсказанием», который ведут наши авторы, раз в две недели Сергей Сергиенко рассказывает о классике жанра сёнэн (аниме и манга для мальчиков). С большим удовольствием мы будем делиться ими в разделе «Анимация». В этот раз он отступает от линии рубрики и рассказывает о сэйнэне (аниме и манга для мужчина старше 18 лет), и проект Madhouse («Идеальная грусть», «Тетрадь смерти»), где тогда работал Юаса, заслуживает такого исключения.
С незапамятных времен среди людей обитают сёкудзинки — проклятые древними богами существа, обреченные на вечный голод, утолить который способна только человечина. Они появились не просто так: одну из жертв, предназначенную богам, украл ее возлюбленный, и в назидание оба были прокляты и обречены на участь страшнее смерти. Для борьбы с пожирателями плоти люди основали школу Кифукэн, чьи воины тайно сквозь века сражаются со зверями в человеческом обличье. Для победы достаточно отсечь им когти — без них существа не способны охотиться.
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Тосихико готовится стать наследником школы Кифукэн, но незадолго до назначения на пост встречает Юку — прекрасную блондинку, в которую влюбляется с первого взгляда. Лучший воин додзё моментально забывает о тренировках и все больше времени проводит с новой знакомой, которая, само собой, оказывается сёкудзинки. Однако Тосихико вместо того, чтобы напасть на девушку, пускается с ней в бега, скрываясь от бывших друзей.
После дебютного полного метра «Игра разума
» (2004) Масааки Юаса
продолжает гнуть свою линию. В «Когтях зверя
» используются многие ранее опробованные приемы и техники, да и сама атмосфера, особенно ближе к финалу, скорее всего, вызовет стойкие ассоциации. Те же неровные штрихи, передающие безудержную экспрессию и динамику, нетривиальное использование коллажирования и реальной съемки.
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Визуальное буйство отлично сочетается с сюжетным. За 13 эпизодов «Когти зверя» успевают и развеселить, и растрогать, и даже испугать, не раз обманывая ожидания зрителя, подкидывая ложные выводы и персонажей-обманки. Тугой ком сюжетных нитей, который сразу и не заметишь за обманчиво простым фасадом, будет довольно изящно распутан — и, в лучших традициях Юасы, каждый получит то, что ему причитается. Тем здесь в достатке: отдельные серии поднимают вопросы идентичности, социального расслоения, трудностей, связанных с предрассудками, другие — касаются важного для Японии противостояния традиций и новых веяний. Наконец, сёкудзинки превращаются в чудовищ, испытывая возбуждение, что недвусмысленно проводит параллели между либидо и агрессией, а также плавно размывает границу между монстрами и людьми.
В какой-то мере «Когти зверя» можно считать предвестником полюбившегося многим «Токийского гуля
». Отдельные темы здесь схожи, как и противопоставление сторон, которые, в конечном счете, похожи, но не готовых идти на компромисс из-за глупых предубеждений. Впрочем, версия Юасы кажется какой-то более жизнеутверждающей и емкой: пока Канэки Кэну на принятие себя и общественного порядка приходится трижды сменить мировоззрение, Юке и Тосихико, в целом, все ясно с самого начала — любовь должна победить любое зло. А остальное уже не важно.
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