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Зуб за зуб: «Драконий дантист» напоминает, что оседлать смерть невозможно

Анимация >>
18 сентября 2022
Многие зрители начинают новую неделю с еще одного эпизода «Дома Драконов», и про самых известных огнедышащих ящеров мы уже рассказывали. Однако в этот список не влез еще один интересный сюжет, о котором на аниме-канале «Покебол с предсказанием» рассказал Алексей Филиппов. «Драконий дантист» — это полуторачасовое аниме о гигиене ротовой полости и ужасе бесконечной войны, в сердцах и странах.

Зуб за зуб: «Драконий дантист» напоминает, что оседлать смерть невозможно

Многие задавались вопросом: если драконы существовали, то как бы они носили штаны летали. Гигиена исполинского рта — куда менее очевидная тема, но именно она стала отправной точкой для проекта студии Khara, основанной в 2006-м Хидэаки Анно. За интригующей зарисовкой о смерти и судьбе, отразившейся в драконьей эмали, последовали манга Отаро Майдзё и двухсерийный спешл «Драконий дантист» (2017) хронометражом почти полтора часа. В рамках альманаха «Японская выставка анимации» 2014 года, куда вошла одноименная короткометражка, в пасти мифического чудовища и вокруг нее позволяли побыть лишь семь минут.

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Начать хочется с занятного факта из греческой мифологии (и не только), где выпавшие зубы дракона превращались в полностью экипированных воинов. В сериале они исполняют иную функцию, но тут бы сразу упомянуть команду замечательных людей, которые над ним работали, помимо сценариста Майдзё. Прославленный певец меланхолии Анно выступил здесь звукорежиссером, а в художественной команде выделяется Хироюки Окиура — режиссер «Оборотней» и «Письма для Момо», отвечавший за ключевую анимацию многих громких тайтлов от «Акиры» до «Паприки» и «Твоего имени». Или Ёсимити Камэда, работавший над «Моб Психо 100», «Ину-о» и «Хисонэ и Масотан», где также фигурируют армейские драконы. Ну а в послужном списке режиссера Кадзуя Цурумаки — все ключевые проекты Gainax от «Евы» до «Фури-кури».

Зуб за зуб: «Драконий дантист» напоминает, что оседлать смерть невозможно

Итак, девушка Ноноко (Мэгуми Хаясибара, чьи голосом говорили Рей Аянами и Фэй Валентайн) добровольно посвятила жизнь спасению дракона от кариеса и прочих неприятностей, ведь зубы — единственное его слабое место. Помимо необычных жуков, напоминающих всякую членистоногую дрянь из «Матрицы», в пасти исполина возникают вещи покойных. Считается, что их души оказываются в драконьих зубах, и этот процесс сопровождается потерей ценных предметов, которые на тот свет уже не взять. Случается и сбой в программе: предвещая какую-то скорую беду, дракон может воскресить покойного с неизвестной целью. Так в пасти гиганта оказывается Белл (Нобухико Окамото, голос Ю Нисиноя из «Волейбола!») — лейтенант армии неприятеля, с которым ведёт войну некое государство, заключившее союз с драконом. Вместо того, чтобы отдать юношу военным, драконьи зубные учат его своему ремеслу.

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«Драконий дантист» начинается как фэнтези-версия «Клеток за работой» с лейкоцитами и эритроцитами в человеческий рост, эдакая производственная драма из жизни самых набожных в мире стоматологов. Они не просто отказались от земной жизни в обмен на тяжелый труд и вкусный рис на высоте драконьего полета, но и прошли испытание, предлагающее узреть будущую смерть. Собственно, этому аниме и посвящено — принятию неизбежной конечности. «Разве смысл жизни в том, чтобы прожить как можно дольше?» — спрашивает Ноноко, когда Белл выражает сомнение, что смог бы стать дантистом «естественным путем».

Зуб за зуб: «Драконий дантист» напоминает, что оседлать смерть невозможно

Вообще мифология, придуманная Отаро Майдзё, довольно причудлива: дракон совмещает в себе потустороннюю и вполне реальную мощь, неся на спине храм и эсминец одновременно (фактически, видимо, не участвуя в боевых действиях, а выступая убер-защищенным летающим островом для военной техники). И если первая серия завораживает стоматологическим дзеном в окружении микробов-переростков и живописных монохромных пейзажей, то как только сюжет спускается с небес на землю, гармонию притчи начинают драконить CGI и 50 оттенков присказки «зуб за зуб». Один персонаж охвачен звериным фатализмом, другой — отрекается от «бога» из-за утраты близкого. Мифический ящер тут выступает, скорее, в качестве условно прирученной смерти, которая с приходом технологий стала и более видимой, и менее ожидаемой.

Вы можете оседлать судьбу, как бы говорит Майдзё, но как сядете на нее — так однажды и слезете. Memento mori.

Зуб за зуб: «Драконий дантист» напоминает, что оседлать смерть невозможно

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обсуждение >>
№ 1
Yegor 55   19.09.2022 - 01:07
У них что там закончились темы. Что за драконий стоматолог. Если бы они существовали все происходило бы как у обычных животных. То есть никак. читать далее>>
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Зуб за зуб: «Драконий дантист» напоминает, что оседлать смерть невозможно фотографии
Зуб за зуб: «Драконий дантист» напоминает, что оседлать смерть невозможно фотографии
Зуб за зуб: «Драконий дантист» напоминает, что оседлать смерть невозможно фотографии
Зуб за зуб: «Драконий дантист» напоминает, что оседлать смерть невозможно фотографии
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